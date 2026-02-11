Fabio Fognini giocherà un’esibizione a Tenerife: l’azzurro in campo domenica 15 febbraio. Brancaccio e Berrettini escono di scena

A ormai sei mesi dal ritiro, Fabio Fognini sarà ospite a Tenerife per un’esibizione che riunirà i migliori tennisti delle Isole Canarie. Ex numero 9 del mondo e campione del Masters 1000 di Montecarlo nel 2019, il ligure ha firmato alcune delle pagine più prestigiose della storia del tennis azzurro, lasciando un’impronta fatta di talento e carisma. Quello del taggiasco è un ritorno dal sapore speciale: già nel 2024 aveva calcato i campi dell’Abama Tennis Academy in occasione del Tenerife Challenger, e ora ritrova un pubblico che già allora lo aveva accolto con entusiasmo. Già dal momento dell’annuncio a Tenerife c’è grande fermento per la presenza di Fognini, che non solo delizierà il pubblico canario con il suo tennis, ma avrà l’occasione di visitare la suggestiva isola, luogo perfetto per coniugare sport, avventura e relax. Ovviamente sarà una grande opportunità per i giovani canari, che già grazie ai tornei Challenger sull’isola hanno potuto acquisire esperienza nel circuito Challenger. Domenica 15 febbraio prenderà parte alla conferenza stampa di fine evento, culmine del successo dei due tornei organizzati da MEF Tennis Events, e poi sarà in campo per l’esibizione proprio a ridosso dalla finale del Tenerife Challenger 2, una giornata da consegnare alla storia del tennis sull’isola.

Eliminazioni per Brancaccio e Berrettini – Reduce dalla finale al Challenger di Cesenatico, Raul Brancaccio è entrato nel main draw del Tenerife Challenger 2 come special exempt. Il tennista azzurro, che ha avuto un giorno in più di riposo a disposizione, non è riuscito però a superare la sfida d’esordio contro Pol Martin Tiffon, che con una prova molto buona si è imposto per 7-6(2) 6-3. Al netto del risultato, Brancaccio si è presentato a Tenerife da n. 343 del mondo (best ranking n. 121 ATP nel febbraio 2023) e con una serenità ritrovata dopo un periodo complicato, tutti fattori che fanno sperare il meglio per il 2026. Nei prossimi mesi andrà alla ricerca di match sulle gambe Jacopo Berrettini che, dopo il successo all’esordio su Jacopo Vasamì, ha ceduto il passo allo spagnolo Pablo Llamas Ruiz per 6-2 6-2. Lo spagnolo si è aperto le porte dei quarti di finale contro Luka Mikrut, mentre Jacopo lascerà l’isola forte della sua prima vittoria stagionale. Approdano ai quarti di finale anche l’ex numero 31 ATP Lloyd Harris, che si è imposto per 6-7(0) 6-3 6-1 su Miguel Damas, e il campione del Tenerife Challenger 1 Daniel Merida, che ha sconfitto Toby Samuel per 7-6(4) 6-3. Domani in campo invece gli unici italiani ancora in corsa, Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia, rispettivamente impegnati con Tom Gentzsch e Hynek Barton.

Risultati di mercoledì 11 febbraio

2° turno

Daniel Mérida (5) b. Toby Samuel 7-6(4) 6-3

Pablo Llamas Ruiz (7) b. Jacopo Berrettini 6-2 6-2

Luka Mikrut (3) b. Giles Hussey (Q) 6-4 4-6 6-1

Lloyd Harris (6) b. Miguel Damas (Q) 6-7(0) 6-3 6-1

1° turno

Tom Gentzsch (SE) b. Benjamin Willwerth (JR) 2-6 6-0 7-6(1)

Pol Martin Tiffon (Alt) b. Raul Brancaccio (SE) 7-6(2) 6-3