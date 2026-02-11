Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cocciaretto e Berrettini (LIVE)

11/02/2026 09:15 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

ARG ATP 250 Buenos Aires – 2° Turno – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Il match deve ancora iniziare

Vit Kopriva CZE vs Matteo Berrettini ITA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Hugo Dellien BOL (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Estadio 2 – ore 17:00
Mariano Navone ARG vs Emilio Nava USA 1T
Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Juan Manuel Cerundolo ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Fernando Romboli BRA vs Mariano Navone ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Tomislav Brkic BIH / Damir Dzumhur BIH vs Luciano Darderi ITA / Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP / Alejandro Tabilo CHI vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare




Estadio 3 – ore 17:00
Marcelo Melo BRA / Jean-Julien Rojer NED vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA
Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER / Inigo Cervantes ESP vs Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG / Juan Bautista Torres ARG vs Nicolas Barrientos COL / Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – 1° – 2° Turno – Indoor Hard

Centre Court – ore 11:00
Aleksandar Vukic AUS vs Stan Wawrinka SUI
Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Guy Den Ouden NED vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Jesper de Jong NED

Il match deve ancora iniziare

Christopher O’Connell AUS vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Daniel De Jonge NED / Pieter De Lange NED vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – 1° – 2° Turno – Hard

Center Court – ore 19:00
Tommy Paul USA vs Jenson Brooksby USA
Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Aleksandar Kovacevic USA / Ben Shelton USA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Brandon Nakashima USA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Frances Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Trevor Svajda USA vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Eliot Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA / Rajeev Ram USA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA (Non prima 03:30)

Il match deve ancora iniziare

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Duncan Chan CAN / Cosme Rolland De Ravel FRA

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – Ottavi di Finale – hard

Centre Court – ore 13:00
(5) Mirra Andreeva RUS vs (10) Victoria Mboko CAN Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Iga Swiatek POL vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

Qinwen Zheng CHN vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya RUS vs (7) Elina Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 1 – ore 11:00
Varvara Gracheva FRA vs Maria Sakkari GRE Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenko LAT vs Camila Osorio COL Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs (14) Karolina Muchova CZE Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 11:30
Ann Li USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Kristina Mladenovic FRA vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs (7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 3 – ore 11:30
(5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA vs Marie Bouzkova CZE / Liudmila Samsonova RUS Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

(8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED vs Storm Hunter AUS / Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs Barbora Krejcikova CZE / Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – 2° Turno – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
Iryna Shymanovich BLR vs (3) Suzan Lamens NED Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Francisca Jorge POR vs Darja Vidmanova CZE Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Anhelina Kalinina UKR vs (2) Dalma Galfi HUN Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 14:00
Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs (3) Eudice Chong HKG / (3) En-Shuo Liang TPE Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare

Estelle Cascino FRA / Shuo Feng CHN vs Victoria Jimenez Kasintseva AND / Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 14:00
(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

Nuria Parrizas Diaz ESP vs Maja Chwalinska POL Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

1 commento

BetAce 11-02-2026 10:05

Curioso di vedere la tenuta atletica di Matteo in un match che, da questo punto di vistà, sarà sicuramente più impegnativo di ieri contro un onesto mestierante- Kopriva- che si è costruito la classifica perlopiù grazie ai tornei Challenger.
Un eventuale sconfitta non sarebbe un dramma: la scelta di ripartire dai tornei sudamericani su terra mi porta a pensare che la strategia sua e del team sia quella di puntare ad un ritorno a regime graduale piuttosto che puntare subito ai risultati, sfruttando proprio la superficie meno predisposta agli infortuni(avrebbe potuto ripartire anche lui da Rotterdam/Dallas, superfici indoor che ben si adattano al suo gioco di 1-2 ma che sono altresì più incline a cambi di direzione frequenti e dunque % possibilità di movimenti innaturali).

Sarà interessante vedere anche il ritorno su terra di Fonseca, superficie sulla quale aveva fatto l’exploit l’anno scorso nel circuito, contro un avversario non particolarmente probante ma molto ostico come Tabilo- con cui ha perso l’unico precedente su terra a Bucarest nel 2024.
Se la schiena non gli darà grane credo che potrà racimolare molti più punti- soprattutto nella tournèe europea- rispetto alla scorsa annata in cui era uscito inaspettatamente molto presto nei tre tornei antecedenti il Roland(Estoril vs De Jong, Madrid vs Paul, Roma vs Maroszan).

