ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cocciaretto e Berrettini (LIVE)
ATP 250 Buenos Aires – 2° Turno – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Roman Andres Burruchaga vs Tomas Martin Etcheverry
Vit Kopriva vs Matteo Berrettini (Non prima 19:30)
Joao Fonseca vs Alejandro Tabilo (Non prima 22:30)
Francisco Cerundolo vs Hugo Dellien (Non prima 00:00)
Estadio 2 – ore 17:00
Mariano Navone vs Emilio Nava 1T
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Juan Manuel Cerundolo / Mariano Kestelboim
Marcelo Demoliner / Fernando Romboli vs Mariano Navone / Camilo Ugo Carabelli
Tomislav Brkic / Damir Dzumhur vs Luciano Darderi / Tomas Martin Etcheverry
Pedro Martinez / Alejandro Tabilo vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Estadio 3 – ore 17:00
Marcelo Melo / Jean-Julien Rojer vs Orlando Luz / Rafael Matos
Ignacio Buse / Inigo Cervantes vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
Sebastian Baez / Juan Bautista Torres vs Nicolas Barrientos / Emilio Nava
ATP 500 Rotterdam – 1° – 2° Turno – Indoor Hard
Centre Court – ore 11:00
Aleksandar Vukic vs Stan Wawrinka
Stefanos Tsitsipas vs Arthur Rinderknech
Hubert Hurkacz vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)
Alexei Popyrin vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
Tallon Griekspoor vs Quentin Halys
Court 1 – ore 11:00
Guy Den Ouden vs Marton Fucsovics
Karen Khachanov vs Jesper de Jong
Christopher O’Connell vs Cameron Norrie
Daniel De Jonge / Pieter De Lange vs Santiago Gonzalez / David Pel (Non prima 17:00)
Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Sander Arends / Romain Arneodo vs Sander Gille / Sem Verbeek
ATP 500 Dallas – 1° – 2° Turno – Hard
Center Court – ore 19:00
Tommy Paul vs Jenson Brooksby
Alex Michelsen vs Alejandro Davidovich Fokina
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Aleksandar Kovacevic / Ben Shelton (Non prima 23:30)
Taylor Fritz vs Brandon Nakashima (Non prima 03:00)
Sebastian Korda vs Frances Tiafoe
Grandstand – ore 19:00
Trevor Svajda vs Ethan Quinn
James Duckworth vs Eliot Spizzirri
Adam Walton vs Adrian Mannarino
Alex Michelsen / Rajeev Ram vs Alexander Erler / Robert Galloway (Non prima 03:30)
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Duncan Chan / Cosme Rolland De Ravel
WTA 1000 Doha – Ottavi di Finale – hard
Centre Court – ore 13:00
(5) Mirra Andreeva vs (10) Victoria Mboko Inizio 13:00
(1) Iga Swiatek vs Daria Kasatkina
Qinwen Zheng vs (2) Elena Rybakina Non prima 16:00
Anna Kalinskaya vs (7) Elina Svitolina
Grandstand 1 – ore 11:00
Varvara Gracheva vs Maria Sakkari Inizio 11:00
Jelena Ostapenko vs Camila Osorio Non prima 13:00
Karolina Pliskova vs (14) Karolina Muchova Non prima 16:00
Grandstand 2 – ore 11:30
Ann Li vs Elisabetta Cocciaretto Inizio 11:30
Leylah Fernandez / Kristina Mladenovic vs (4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs (7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez
Grandstand 3 – ore 11:30
(5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani vs Marie Bouzkova / Liudmila Samsonova Inizio 11:30
(8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs vs Storm Hunter / Maya Joint
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
WTA 125 Oeiras – 2° Turno – indoor hard
Court 1 – ore 12:00
Iryna Shymanovich vs (3) Suzan Lamens Inizio 12:00
Francisca Jorge vs Darja Vidmanova Non prima 13:30
Anhelina Kalinina vs (2) Dalma Galfi Non prima 15:00
Court 4 – ore 14:00
Carmen Corley / Ivana Corley vs (3) Eudice Chong / (3) En-Shuo Liang Inizio 14:00
Estelle Cascino / Shuo Feng vs Victoria Jimenez Kasintseva / Dominika Salkova
Court 6 – ore 14:00
(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic Inizio 14:00
Nuria Parrizas Diaz vs Maja Chwalinska Non prima 15:30
Curioso di vedere la tenuta atletica di Matteo in un match che, da questo punto di vistà, sarà sicuramente più impegnativo di ieri contro un onesto mestierante- Kopriva- che si è costruito la classifica perlopiù grazie ai tornei Challenger.
Un eventuale sconfitta non sarebbe un dramma: la scelta di ripartire dai tornei sudamericani su terra mi porta a pensare che la strategia sua e del team sia quella di puntare ad un ritorno a regime graduale piuttosto che puntare subito ai risultati, sfruttando proprio la superficie meno predisposta agli infortuni(avrebbe potuto ripartire anche lui da Rotterdam/Dallas, superfici indoor che ben si adattano al suo gioco di 1-2 ma che sono altresì più incline a cambi di direzione frequenti e dunque % possibilità di movimenti innaturali).
Sarà interessante vedere anche il ritorno su terra di Fonseca, superficie sulla quale aveva fatto l’exploit l’anno scorso nel circuito, contro un avversario non particolarmente probante ma molto ostico come Tabilo- con cui ha perso l’unico precedente su terra a Bucarest nel 2024.
Se la schiena non gli darà grane credo che potrà racimolare molti più punti- soprattutto nella tournèe europea- rispetto alla scorsa annata in cui era uscito inaspettatamente molto presto nei tre tornei antecedenti il Roland(Estoril vs De Jong, Madrid vs Paul, Roma vs Maroszan).