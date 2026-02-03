Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

03/02/2026 09:35 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court (9) – ore 10:00
Raul Brancaccio ITA vs Calvin Hemery FRA
ATP Cesenatico
Raul Brancaccio
6
7
Calvin Hemery [3]
4
6
Vincitore: Brancaccio


Gianmarco Ferrari ITA vs Petr Brunclik CZE

ATP Cesenatico
Gianmarco Ferrari
3
4
Petr Brunclik [7]
6
6
Vincitore: Brunclik


Giorgio Ricca ITA / Mick Veldheer NED vs Federico Iannaccone ITA / Fausto Tabacco ITA

ATP Cesenatico
Giorgio Ricca / Mick Veldheer [1]
30
6
5
Federico Iannaccone / Fausto Tabacco
0
3
3


Charles Broom GBR vs Stefano Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Angelini ITA vs Lorenzo Rottoli ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko UKR vs Federico Bondioli ITA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand (7) – ore 10:00
Giovanni Fonio ITA vs Svyatoslav Gulin RUS

ATP Cesenatico
Giovanni Fonio
4
4
Svyatoslav Gulin
6
6
Vincitore: Gulin


Andrea Guerrieri ITA vs Niels Visker NED

ATP Cesenatico
Andrea Guerrieri
3
6
Niels Visker
6
7
Vincitore: Visker


Alex Martinez ESP vs Filippo Romano ITA

ATP Cesenatico
Alex Martinez
2*
6
Filippo Romano
4
6


Josip Simundza CRO vs Kilian Feldbausch SUI (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi ITA / Enrico Dalla Valle ITA vs Jacopo Bilardo ITA / Andrea Guerrieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA vs Cyril Vandermeersch FRA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – 1° Turno, cemento

Abama Arena – ore 11:00
Sergey Fomin UZB vs Stefano Travaglia ITA
ATP Tenerife
Sergey Fomin
3
0
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia


Francesco Maestrelli ITA vs Mathys Erhard FRA

ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]
6
7
Mathys Erhard
3
6
Vincitore: Maestrelli


Marc-Andrea Huesler SUI vs Daniel Rincon ESP

ATP Tenerife
Marc-Andrea Huesler
0
3
Daniel Rincon
0
2


Toby Samuel GBR vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Sergio Callejon Hernando ESP vs Pol Martin Tiffon ESP

ATP Tenerife
Sergio Callejon Hernando
3
1
Pol Martin Tiffon
6
6
Vincitore: Martin Tiffon


Dali Blanch USA vs Jacopo Vasami ITA

ATP Tenerife
Dali Blanch
15
6
6
3
Jacopo Vasami
0
7
3
4


Lorenzo Giustino ITA vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas ESP vs Iiro Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Andrea Colombo ITA vs Javier Barranco Cosano ESP

ATP Tenerife
Andrea Colombo
3
1
Javier Barranco Cosano
6
6
Vincitore: Barranco Cosano


Miguel Damas ESP vs Thomas Faurel FRA

ATP Tenerife
Miguel Damas
6
6
Thomas Faurel
3
4
Vincitore: Damas


Alibek Kachmazov RUS / Petros Tsitsipas GRE vs Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

ATP Tenerife
Alibek Kachmazov / Petros Tsitsipas
30
3
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
15
5


Alejo Sanchez Quilez ESP vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 10:00
Alberto Barroso Campos ESP vs Pavel Kotov RUS
ATP Koblenz
Alberto Barroso Campos
2
2
Pavel Kotov
6
6
Vincitore: Kotov


Mats Rosenkranz GER vs Patrick Zahraj GER

ATP Koblenz
Mats Rosenkranz
0
6
5
Patrick Zahraj [6]
30
3
5
Vincitore: Zahraj


Max Schoenhaus GER vs Mika Petkovic GER

ATP Koblenz
Max Schoenhaus
0
5
1
Mika Petkovic
0
7
2


Florian Broska GER vs Johannus Monday GBR

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Diego Dedura GER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Rudolf Molleker GER / Henri Squire GER vs Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Niels McDonald GER / Jannik Opitz GER vs Robin Catry FRA / Loann Massard FRA

ATP Koblenz
Niels McDonald / Jannik Opitz
6
1
10
Robin Catry / Loann Massard
4
6
2
Vincitore: McDonald / Opitz


Max Hans Rehberg GER vs Liam Gavrielides GER

ATP Koblenz
Max Hans Rehberg
6
6
Liam Gavrielides
3
2
Vincitore: Rehberg


Kaichi Uchida JPN vs Johan Nikles SUI

ATP Koblenz
Kaichi Uchida [4]
6
6
Johan Nikles
4
1
Vincitore: Uchida


Matthew William Donald CZE vs Martin Krumich CZE

ATP Koblenz
Matthew William Donald
0
0
Martin Krumich
0
0


Niklas Schell GER / Max Wiskandt GER vs Michael Geerts BEL / Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / John Sperle GER vs Jonathan Dazert GER / Tristan Reiff GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Thiago Seyboth Wild BRA vs Mariano Navone ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Guido Ivan Justo ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 19:00
Juan Estevez ARG vs Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Renzo Olivo ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Igor Marcondes BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 19:00
Chun-Hsin Tseng TPE vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Felipe Meligeni Alves BRA vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Alex Bolt AUS vs Corentin Denolly FRA
ATP Brisbane
Alex Bolt [3]
4
6
6
Corentin Denolly
6
3
2
Vincitore: Bolt


Naoki Nakagawa JPN vs Adam Walton AUS

ATP Brisbane
Adam Walton [1]
6
3
4
Naoki Nakagawa
4
6
6
Vincitore: Nakagawa




Show Court 1 – ore 02:00
Pavle Marinkov AUS vs Darwin Blanch USA

ATP Brisbane
Darwin Blanch
6
6
3
Pavle Marinkov
7
3
6
Vincitore: Marinkov


Cruz Hewitt AUS vs Hayato Matsuoka JPN

ATP Brisbane
Cruz Hewitt
6
7
Hayato Matsuoka
3
6
Vincitore: Hewitt


Dane Sweeny AUS vs Shunsuke Mitsui JPN (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Shunsuke Mitsui
0
2
Dane Sweeny [5]
40
3
Vincitore: Sweeny


James McCabe AUS vs Kokoro Isomura JPN

ATP Brisbane
Kokoro Isomura
2
3
James McCabe [4]
6
6
Vincitore: McCabe




Show Court 2 – ore 02:00
Tai Sach AUS vs Omar Jasika AUS (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Tai Sach
6
7
Omar Jasika
4
6
Vincitore: Sach


Shinji Hazawa JPN vs Matthew Dellavedova AUS

ATP Brisbane
Matthew Dellavedova
2
2
Shinji Hazawa
6
6
Vincitore: Hazawa




Court 10 – ore 02:00
Li Tu AUS vs Matt Hulme AUS

ATP Brisbane
Matt Hulme
6
3
5
Li Tu
3
6
7
Vincitore: Tu


Fajing Sun CHN vs David Jorda Sanchis ESP

ATP Brisbane
Fajing Sun [7]
6
6
David Jorda Sanchis
4
3
Vincitore: Sun


Blake Ellis AUS vs Hikaru Shiraishi JPN (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Blake Ellis
7
7
Hikaru Shiraishi
6
6
Vincitore: Ellis


Matthew Romios AUS / Brandon Walkin GBR vs Yuta Shimizu JPN / Seita Watanabe JPN (Non prima 06:00)

ATP Brisbane
Matthew Romios / Brandon Walkin
6
6
8
Yuta Shimizu / Seita Watanabe [2]
3
7
10
Vincitore: Shimizu / Watanabe






CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Stadium – ore 16:00
Matt Kuhar USA vs Stefan Dostanic USA
Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Keegan Smith USA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Lincoln Battle USA vs Justin Boulais CAN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA vs Colton Smith USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Jack Kennedy USA vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Tristan Boyer USA vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot FRA vs Jay Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

