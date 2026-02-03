Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Center Court (9) – ore 10:00
Raul Brancaccio
vs Calvin Hemery
ATP Cesenatico
Raul Brancaccio
6
7
Calvin Hemery [3]
4
6
Vincitore: Brancaccio
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
C. Hemery
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
C. Hemery
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
ace
4-4 → 5-4
C. Hemery
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-3 → 4-4
R. Brancaccio
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
R. Brancaccio
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hemery
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
5-4 → 6-4
C. Hemery
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
R. Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Hemery
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
C. Hemery
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Gianmarco Ferrari vs Petr Brunclik
ATP Cesenatico
Gianmarco Ferrari
3
4
Petr Brunclik [7]
6
6
Vincitore: Brunclik
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Brunclik
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
G. Ferrari
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Brunclik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
G. Ferrari
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
P. Brunclik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
G. Ferrari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
P. Brunclik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Ferrari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
G. Ferrari
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Giorgio Ricca / Mick Veldheer vs Federico Iannaccone / Fausto Tabacco
ATP Cesenatico
Giorgio Ricca / Mick Veldheer [1]
30
6
5
Federico Iannaccone / Fausto Tabacco•
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Ricca / Veldheer
4-3 → 5-3
F. Iannaccone / Tabacco
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-2 → 4-3
G. Ricca / Veldheer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
F. Iannaccone / Tabacco
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
G. Ricca / Veldheer
2-1 → 3-1
F. Iannaccone / Tabacco
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
G. Ricca / Veldheer
0-1 → 1-1
F. Iannaccone / Tabacco
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Ricca / Veldheer
5-3 → 6-3
F. Iannaccone / Tabacco
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
G. Ricca / Veldheer
4-2 → 5-2
F. Iannaccone / Tabacco
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
G. Ricca / Veldheer
3-1 → 4-1
F. Iannaccone / Tabacco
3-0 → 3-1
G. Ricca / Veldheer
2-0 → 3-0
F. Iannaccone / Tabacco
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
G. Ricca / Veldheer
0-0 → 1-0
Charles Broom vs Stefano Napolitano
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Angelini vs Lorenzo Rottoli (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko vs Federico Bondioli (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand (7) – ore 10:00
Giovanni Fonio vs Svyatoslav Gulin
ATP Cesenatico
Giovanni Fonio
4
4
Svyatoslav Gulin
6
6
Vincitore: Gulin
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gulin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
S. Gulin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
G. Fonio
0-15
df
15-15
15-30
30-30
1-5 → 2-5
S. Gulin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
G. Fonio
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
G. Fonio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Fonio
15-0
ace
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
S. Gulin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
G. Fonio
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Andrea Guerrieri vs Niels Visker
ATP Cesenatico
Andrea Guerrieri
3
6
Niels Visker
6
7
Vincitore: Visker
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
df
3-3*
4*-3
4*-4
df
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
N. Visker
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Guerrieri
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
N. Visker
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-3 → 4-4
N. Visker
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
N. Visker
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
A. Guerrieri
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
A. Guerrieri
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alex Martinez vs Filippo Romano
ATP Cesenatico
Alex Martinez
2*
6
Filippo Romano
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
A. Martinez
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Martinez
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
4-5 → 5-5
F. Romano
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Martinez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
F. Romano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Martinez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Josip Simundza vs Kilian Feldbausch (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Federico Arnaboldi / Enrico Dalla Valle vs Jacopo Bilardo / Andrea Guerrieri
Il match deve ancora iniziare
Radu Albot vs Cyril Vandermeersch
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – 1° Turno, cemento
Abama Arena – ore 11:00
Sergey Fomin
vs Stefano Travaglia
ATP Tenerife
Sergey Fomin
3
0
Stefano Travaglia [3]
6
6
Vincitore: Travaglia
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fomin
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-4 → 0-5
S. Fomin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
S. Travaglia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Travaglia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
Francesco Maestrelli vs Mathys Erhard
ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]
6
7
Mathys Erhard
3
6
Vincitore: Maestrelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Erhard
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Maestrelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
M. Erhard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
M. Erhard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
M. Erhard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Maestrelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Marc-Andrea Huesler vs Daniel Rincon
ATP Tenerife
Marc-Andrea Huesler
0
3
Daniel Rincon•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Huesler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Huesler
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Toby Samuel vs Daniel Merida
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Sergio Callejon Hernando vs Pol Martin Tiffon
ATP Tenerife
Sergio Callejon Hernando
3
1
Pol Martin Tiffon
6
6
Vincitore: Martin Tiffon
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
P. Martin Tiffon
15-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
40-A
1-4 → 1-5
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-4 → 1-4
P. Martin Tiffon
0-3 → 0-4
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-1 → 0-2
S. Callejon Hernando
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
3-5 → 3-6
S. Callejon Hernando
2-5 → 3-5
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
S. Callejon Hernando
2-3 → 2-4
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. Callejon Hernando
1-2 → 2-2
P. Martin Tiffon
1-1 → 1-2
S. Callejon Hernando
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
1-0 → 1-1
P. Martin Tiffon
0-0 → 1-0
Dali Blanch vs Jacopo Vasami
ATP Tenerife
Dali Blanch•
15
6
6
3
Jacopo Vasami
0
7
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Blanch
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Vasami
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Vasami
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
D. Blanch
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
3-1 → 4-1
J. Vasami
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
D. Blanch
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5-6*
6-6 → 6-7
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
J. Vasami
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Blanch
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Lorenzo Giustino vs Izan Almazan Valiente
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Moro Canas vs Iiro Vasa
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Andrea Colombo vs Javier Barranco Cosano
ATP Tenerife
Andrea Colombo
3
1
Javier Barranco Cosano
6
6
Vincitore: Barranco Cosano
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Barranco Cosano
1-5 → 1-6
J. Barranco Cosano
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Barranco Cosano
0-2 → 0-3
A. Colombo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Barranco Cosano
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Barranco Cosano
2-3 → 2-4
J. Barranco Cosano
2-1 → 2-2
J. Barranco Cosano
1-0 → 1-1
A. Colombo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Miguel Damas vs Thomas Faurel
ATP Tenerife
Miguel Damas
6
6
Thomas Faurel
3
4
Vincitore: Damas
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Damas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
M. Damas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
T. Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Damas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
M. Damas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
T. Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
M. Damas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
T. Faurel
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
1-0 → 2-0
M. Damas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alibek Kachmazov / Petros Tsitsipas vs Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
ATP Tenerife
Alibek Kachmazov / Petros Tsitsipas•
30
3
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
3-4 → 3-5
A. Kachmazov / Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
3-2 → 3-3
A. Kachmazov / Tsitsipas
2-2 → 3-2
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
2-1 → 2-2
A. Kachmazov / Tsitsipas
1-1 → 2-1
P. Llamas Ruiz / Winter Lopez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
A. Kachmazov / Tsitsipas
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alejo Sanchez Quilez vs Kimmer Coppejans
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 10:00
Alberto Barroso Campos
vs Pavel Kotov
ATP Koblenz
Alberto Barroso Campos
2
2
Pavel Kotov
6
6
Vincitore: Kotov
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Barroso Campos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
2-4 → 2-5
A. Barroso Campos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Barroso Campos
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Barroso Campos
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Barroso Campos
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
A. Barroso Campos
2-2 → 2-3
P. Kotov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-1 → 2-2
A. Barroso Campos
1-1 → 2-1
P. Kotov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Barroso Campos
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mats Rosenkranz vs Patrick Zahraj
ATP Koblenz
Mats Rosenkranz
0
6
5
Patrick Zahraj [6]•
30
3
5
Vincitore: Zahraj
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Rosenkranz
15-0
15-15
df
40-15
40-30
4-5 → 5-5
P. Zahraj
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
P. Zahraj
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Rosenkranz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
P. Zahraj
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
2-2 → 3-2
M. Rosenkranz
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Rosenkranz
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
P. Zahraj
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Rosenkranz
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Rosenkranz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
P. Zahraj
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Rosenkranz
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
P. Zahraj
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
M. Rosenkranz
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Max Schoenhaus vs Mika Petkovic
ATP Koblenz
Max Schoenhaus
0
5
1
Mika Petkovic•
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Schoenhaus
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
1-1 → 1-2
M. Schoenhaus
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Petkovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 5-7
M. Schoenhaus
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
M. Petkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Schoenhaus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Petkovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Schoenhaus
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
A-40
ace
3-3 → 4-3
M. Petkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Petkovic
0-15
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
1-0 → 1-1
Florian Broska vs Johannus Monday
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Diego Dedura (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Rudolf Molleker / Henri Squire vs Filip Duda / Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Niels McDonald / Jannik Opitz vs Robin Catry / Loann Massard
ATP Koblenz
Niels McDonald / Jannik Opitz
6
1
10
Robin Catry / Loann Massard
4
6
2
Vincitore: McDonald / Opitz
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. McDonald / Opitz
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
6-1
7-1
7-2
8-2
9-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Catry / Massard
1-5 → 1-6
N. McDonald / Opitz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
R. Catry / Massard
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
N. McDonald / Opitz
0-3 → 1-3
R. Catry / Massard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
N. McDonald / Opitz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
R. Catry / Massard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. McDonald / Opitz
5-4 → 6-4
R. Catry / Massard
5-3 → 5-4
N. McDonald / Opitz
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
R. Catry / Massard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
N. McDonald / Opitz
15-0
ace
15-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
R. Catry / Massard
4-0 → 4-1
N. McDonald / Opitz
3-0 → 4-0
R. Catry / Massard
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
N. McDonald / Opitz
1-0 → 2-0
R. Catry / Massard
0-0 → 1-0
Max Hans Rehberg vs Liam Gavrielides
ATP Koblenz
Max Hans Rehberg
6
6
Liam Gavrielides
3
2
Vincitore: Rehberg
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gavrielides
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Gavrielides
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hans Rehberg
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Hans Rehberg
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Hans Rehberg
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Gavrielides
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kaichi Uchida vs Johan Nikles
ATP Koblenz
Kaichi Uchida [4]
6
6
Johan Nikles
4
1
Vincitore: Uchida
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Nikles
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
K. Uchida
15-0
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nikles
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
K. Uchida
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Nikles
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
K. Uchida
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
K. Uchida
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Matthew William Donald vs Martin Krumich
ATP Koblenz
Matthew William Donald
0
0
Martin Krumich
0
0
Niklas Schell / Max Wiskandt vs Michael Geerts / Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Buvaysar Gadamauri / John Sperle vs Jonathan Dazert / Tristan Reiff
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 19:00
Thiago Seyboth Wild
vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel Cerundolo vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli vs Guido Ivan Justo (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Francisco Comesana
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 19:00
Juan Estevez vs Andrea Pellegrino
Il match deve ancora iniziare
Santiago Rodriguez Taverna vs Luciano Emanuel Ambrogi (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna vs Renzo Olivo (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 19:00
Chun-Hsin Tseng vs Hernan Casanova
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Marco Cecchinato
Il match deve ancora iniziare
Felipe Meligeni Alves vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Alex Bolt
vs Corentin Denolly
ATP Brisbane
Alex Bolt [3]
4
6
6
Corentin Denolly
6
3
2
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
A. Bolt
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
4-1 → 4-2
C. Denolly
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
C. Denolly
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Denolly
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
5-2 → 5-3
C. Denolly
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Denolly
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
C. Denolly
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
C. Denolly
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Naoki Nakagawa vs Adam Walton
ATP Brisbane
Adam Walton [1]
6
3
4
Naoki Nakagawa
4
6
6
Vincitore: Nakagawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Nakagawa
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Walton
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
3-3 → 4-3
N. Nakagawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 3-2
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
N. Nakagawa
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Walton
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
N. Nakagawa
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
A. Walton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
N. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 2-3
N. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
5-4 → 6-4
N. Nakagawa
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Walton
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
N. Nakagawa
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-2 → 4-3
N. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
N. Nakagawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Walton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Show Court 1 – ore 02:00
Pavle Marinkov vs Darwin Blanch
ATP Brisbane
Darwin Blanch
6
6
3
Pavle Marinkov
7
3
6
Vincitore: Marinkov
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Marinkov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
P. Marinkov
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
P. Marinkov
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
4-1 → 4-2
D. Blanch
15-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
3-1 → 4-1
P. Marinkov
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
ace
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
P. Marinkov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
P. Marinkov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
D. Blanch
0-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-3 → 5-3
P. Marinkov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
P. Marinkov
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
2-2 → 2-3
D. Blanch
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Marinkov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Cruz Hewitt vs Hayato Matsuoka
ATP Brisbane
Cruz Hewitt
6
7
Hayato Matsuoka
3
6
Vincitore: Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
H. Matsuoka
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
C. Hewitt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hewitt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
H. Matsuoka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-2 → 5-3
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
4-2 → 5-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-0 → 3-1
H. Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
C. Hewitt
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 1-0
Dane Sweeny vs Shunsuke Mitsui (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Shunsuke Mitsui•
0
2
Dane Sweeny [5]
40
3
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
2-2 → 2-3
S. Mitsui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
S. Mitsui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
James McCabe vs Kokoro Isomura
ATP Brisbane
Kokoro Isomura
2
3
James McCabe [4]
6
6
Vincitore: McCabe
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
1-5 → 2-5
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
J. McCabe
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Show Court 2 – ore 02:00
Tai Sach vs Omar Jasika (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Tai Sach
6
7
Omar Jasika
4
6
Vincitore: Sach
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-5 → 5-6
T. Sach
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
T. Sach
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
O. Jasika
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Sach
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Sach
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Sach
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
O. Jasika
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Sach
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
O. Jasika
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Shinji Hazawa vs Matthew Dellavedova
ATP Brisbane
Matthew Dellavedova
2
2
Shinji Hazawa
6
6
Vincitore: Hazawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dellavedova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
S. Hazawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
M. Dellavedova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Court 10 – ore 02:00
Li Tu vs Matt Hulme
ATP Brisbane
Matt Hulme
6
3
5
Li Tu
3
6
7
Vincitore: Tu
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Hulme
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
L. Tu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 5-5
M. Hulme
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
4-4 → 5-4
M. Hulme
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Hulme
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
ace
2-2 → 3-2
M. Hulme
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Hulme
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
L. Tu
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
M. Hulme
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
L. Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Hulme
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tu
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-2 → 5-3
M. Hulme
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Fajing Sun vs David Jorda Sanchis
ATP Brisbane
Fajing Sun [7]
6
6
David Jorda Sanchis
4
3
Vincitore: Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
F. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
F. Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
D. Jorda Sanchis
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
F. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
D. Jorda Sanchis
4-2 → 4-3
F. Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-1 → 3-2
D. Jorda Sanchis
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
0-1 → 1-1
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Blake Ellis vs Hikaru Shiraishi (Non prima 04:30)
ATP Brisbane
Blake Ellis
7
7
Hikaru Shiraishi
6
6
Vincitore: Ellis
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Ellis
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
3-4 → 4-4
H. Shiraishi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
B. Ellis
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
B. Ellis
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
A-40
0-1 → 1-1
H. Shiraishi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
H. Shiraishi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-4 → 5-4
H. Shiraishi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
B. Ellis
0-15
15-15
15-30
df
30-30
3-3 → 4-3
H. Shiraishi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Ellis
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Shiraishi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Ellis
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Matthew Romios / Brandon Walkin vs Yuta Shimizu / Seita Watanabe (Non prima 06:00)
ATP Brisbane
Matthew Romios / Brandon Walkin
6
6
8
Yuta Shimizu / Seita Watanabe [2]
3
7
10
Vincitore: Shimizu / Watanabe
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Shimizu / Watanabe
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
4-2
5-2
5-3
6-3
6-4
6-5
7-5
7-6
8-6
9-6
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
M. Romios / Walkin
5-6 → 6-6
Y. Shimizu / Watanabe
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
M. Romios / Walkin
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Y. Shimizu / Watanabe
5-3 → 5-4
M. Romios / Walkin
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Y. Shimizu / Watanabe
4-2 → 4-3
M. Romios / Walkin
3-2 → 4-2
Y. Shimizu / Watanabe
3-1 → 3-2
M. Romios / Walkin
2-1 → 3-1
Y. Shimizu / Watanabe
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Romios / Walkin
0-1 → 1-1
Y. Shimizu / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Romios / Walkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Y. Shimizu / Watanabe
5-2 → 5-3
M. Romios / Walkin
4-2 → 5-2
Y. Shimizu / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
M. Romios / Walkin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Shimizu / Watanabe
1-0 → 1-1
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Stadium – ore 16:00
Matt Kuhar
vs Stefan Dostanic
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Keegan Smith (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Quinn Vandecasteele vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Lincoln Battle vs Justin Boulais (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Cannon Kingsley vs Colton Smith (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
Jack Kennedy vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Tristan Boyer vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Joshua Sheehy vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Sho Shimabukuro vs Dan Martin
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Raphael Perot vs Jay Friend
Il match deve ancora iniziare
