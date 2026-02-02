Sfortuna senza fine per Mpetshi Perricard: ritiro surreale all’ATP di Montpellier. Roddick avverte Djokovic, Monferrer furioso ed il racconto di Sinner (Video)

L’ATP 250 di Montpellier è stato teatro di uno degli episodi più sfortunati e surreali della stagione. Giovanni Mpetshi Perricard è stato infatti costretto al ritiro nel suo match di primo turno contro Arthur Gea dopo aver colpito accidentalmente il proprio occhio con una volée. L’incidente ha impedito al bombardiere transalpino di proseguire l’incontro, già compromesso dalla perdita del primo set per 6-3. Un vero colpo di sfortuna per Mpetshi Perricard, che a Montpellier aveva una ghiotta occasione per ottenere un buon risultato su una superficie particolarmente adatta alle sue caratteristiche di gioco.

Intanto, fuori dal campo, continuano a far discutere le parole di Novak Djokovic dopo la finale dell’Australian Open. Il serbo non ha confermato la sua presenza nel circuito fino al 2027, alimentando dubbi e riflessioni sul suo futuro. A commentare la situazione è stato Andy Roddick, che nel suo podcast Served ha spiegato come nemmeno lo stesso Djokovic sembri avere certezze: “Sa di essere Novak e che certi piccoli miracoli vivono dentro di lui. Se ha detto quelle cose in Australia è perché non sa cosa succederà. Gli piace parlare delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma potrebbe trovarsi a un solo serio infortunio dal ritiro”.

Secondo Roddick, tutto dipenderà dalla tenuta fisica del campione serbo nei prossimi anni.

Giornata complicata anche al Challenger di Rosario, dove Ezequiel Monferrer ha sì ottenuto la vittoria contro Connor Huertas del Pino, ma non senza tensioni. Nel terzo set l’argentino ha perso il controllo, rivolgendosi in modo durissimo al giudice di sedia:

“Chi ti ha assunto? Non lo capisco. Siamo entrambi d’accordo che sei il peggiore, di gran lunga”.

Pochi minuti dopo, però, Monferrer ha cambiato completamente registro, annullando tre match point e portando a casa una vittoria epica.

"Quien te contrató? No lo entiendo, en serio. Ya estamos los dos de acuerdo de que sos EL PEOR lejos" Ustedes no se dan una idea el show que fue este partido ayer. Ezequiel es un personaje bárbaro y siempre deja momentos como este. https://t.co/elvshDg6uz pic.twitter.com/STlQrj8eYC — Isidoro ✏️ (@Isidorobvazquez) February 2, 2026

Infine, spazio anche a un lato più personale di Jannik Sinner, che ha sempre raccontato la sua passione per lo sci e per la Formula 1, sport entrati nella sua vita persino prima del tennis. Durante una recente intervista concessa a BeIN Sports mentre era ancora impegnato all’Open d’Australia, il numero due del mondo ha svelato chi lo ha fatto innamorare per la prima volta della racchetta: “Ho iniziato un po’ con mio padre. Giocava solo ogni tanto. Amo lo sport: prima sciavo molto, ma il tennis mi ha dato molto di più a livello personale, ed è qualcosa che ho scoperto con il tempo”.

Parole che raccontano il percorso umano, oltre che sportivo, di uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale.