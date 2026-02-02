ITF Andrézieux-Bouthéon e Orlando: I Main Draw
ITF ANDREZIEUX-BOUTHEON(Fra 75k cemento indoor)
[1] Alice Rame vs Nahia Berecoechea
Astrid Lew yan foon vs Anouck Vrancken peeters
Julia Avdeeva vs Alice Tubello
Samira De stefano vs [5] Kathinka Von deichmann
[3] Justina Mikulskyte vs Gabriela Ce
TBD vs TBD
Georgina Garcia-perez vs TBD
[6] Julie Belgraver vs TBD
[8] Mia Ristic vs Margaux Rouvroy
Amandine Monnot vs Daphnee Mpetshi perricard
Yidi Yang vs TBD
[4] Sada Nahimana vs TBD
[7] Nuria Parrizas-diaz vs Ekaterina Kazionova
Veronika Podrez vs Tiphanie Lemaitre
Jeline Vandromme vs TBD
[2] Manon Leonard vs TBD
ITF ORLANDO(Usa 50k cemento outdoor)
[1] Whitney Osuigwe vs Monika Ekstrand
Anna Rogers vs TBD
Hanna Chang vs Akasha Urhobo
Kajsa Rinaldo persson vs [5] Kayla Cross
[3] Louisa Chirico vs Carolina Alves
Kayla Day vs Katarina Jokic
TBD vs TBD
Madison Brengle vs [7] Mary Stoiana
[8] Jessica Pieri vs Lea Ma
Katrina Scott vs TBD
Lia Karatancheva vs TBD
Katie Swan vs [4] Julia Riera
[6] Jazmin Ortenzi vs TBD
Xiaodi You vs TBD
Gabriela Lee vs TBD
Alicia Herrero linana vs [2] Maria Lourdes Carle
TAG: Tornei ITF
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit