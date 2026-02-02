Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Andrézieux-Bouthéon e Orlando: I Main Draw

Jessica Pieri nella foto
ITF ANDREZIEUX-BOUTHEON(Fra 75k cemento indoor)
[1] Alice Rame FRA vs Nahia Berecoechea FRA
Astrid Lew yan foon FRA vs Anouck Vrancken peeters NED
Julia Avdeeva RUS vs Alice Tubello FRA
Samira De stefano ITA vs [5] Kathinka Von deichmann LIE

[3] Justina Mikulskyte LTU vs Gabriela Ce BRA
TBD vs TBD
Georgina Garcia-perez ESP vs TBD
[6] Julie Belgraver FRA vs TBD

[8] Mia Ristic SRB vs Margaux Rouvroy FRA
Amandine Monnot FRA vs Daphnee Mpetshi perricard FRA
Yidi Yang CHN vs TBD
[4] Sada Nahimana BDI vs TBD

[7] Nuria Parrizas-diaz ESP vs Ekaterina Kazionova RUS
Veronika Podrez UKR vs Tiphanie Lemaitre FRA
Jeline Vandromme BEL vs TBD
[2] Manon Leonard FRA vs TBD

ITF ORLANDO(Usa 50k cemento outdoor)
[1] Whitney Osuigwe USA vs Monika Ekstrand USA
Anna Rogers USA vs TBD
Hanna Chang USA vs Akasha Urhobo USA
Kajsa Rinaldo persson SWE vs [5] Kayla Cross CAN

[3] Louisa Chirico USA vs Carolina Alves BRA
Kayla Day USA vs Katarina Jokic SRB
TBD vs TBD
Madison Brengle USA vs [7] Mary Stoiana USA

[8] Jessica Pieri ITA vs Lea Ma USA
Katrina Scott USA vs TBD
Lia Karatancheva BUL vs TBD
Katie Swan GBR vs [4] Julia Riera ARG

[6] Jazmin Ortenzi ARG vs TBD
Xiaodi You CHN vs TBD
Gabriela Lee ROU vs TBD
Alicia Herrero linana ESP vs [2] Maria Lourdes Carle ARG

