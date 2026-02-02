ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Andrea Vavassori (LIVE)

Andrea Vavassori nella foto
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (al coperto)
Court Patrice Dominguez – ore 12:00
Ugo Blanchet
vs Titouan Droguet
ATP Montpellier
Ugo Blanchet [2]•
15
6
2
Titouan Droguet [5]
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Droguet
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Court 1 – ore 12:00
Clement Tabur
vs Martin Damm
ATP Montpellier
Clement Tabur•
30
6
1
Martin Damm [7]
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tabur
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Damm
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-5 → 5-6
M. Damm
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 4-5
C. Tabur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Damm
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 3-4
M. Damm
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
ace
0-1 → 1-1
2 commenti
Per timbrare il cartellino presumo, 6.570 dollari non li schifa nessuno. Poi se batte il georgiano Basilashvili e si prende il derby con Cobolli tanto meglio
Nardi gioca qui dopo la finale brutta del Bahrein…ma con quale prospettiva??!