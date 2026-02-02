Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Andrea Vavassori (LIVE)

02/02/2026 09:13 2 commenti
Andrea Vavassori nella foto

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:00
Ugo Blanchet FRA vs Titouan Droguet FRA
ATP Montpellier
Ugo Blanchet [2]
15
6
2
Titouan Droguet [5]
0
4
1
Clement Chidekh FRA vs it

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs Adrian Mannarino FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Gea FRA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut ESP vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Clement Tabur FRA vs Martin Damm USA
ATP Montpellier
Clement Tabur
30
6
1
Martin Damm [7]
0
7
1
Hugo Grenier FRA vs Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA / Fabrice Martin FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

JOA20 (Guest) 02-02-2026 13:06

Scritto da Betafasan
Nardi gioca qui dopo la finale brutta del Bahrein…ma con quale prospettiva??!

Per timbrare il cartellino presumo, 6.570 dollari non li schifa nessuno. Poi se batte il georgiano Basilashvili e si prende il derby con Cobolli tanto meglio

 2
Betafasan 02-02-2026 11:08

Nardi gioca qui dopo la finale brutta del Bahrein…ma con quale prospettiva??!

 1
