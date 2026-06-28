Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Quito: Il Main Draw e il tabellone di Quali. Nessun azzurro presente

28/06/2026 07:07 Nessun commento
Juan Pablo Varillas nella foto
Juan Pablo Varillas nella foto

ECU Challenger 50 Quito – Tabellone Principale – terra
(1) Juan Manuel La Serna ARG vs Alex Hernandez MEX
Juan Sebastian Gomez COL vs Ignacio Monzon ARG
Qualifier vs Samuel Heredia COL
Qualifier vs (6) Eduardo Ribeiro BRA

(3) Juan Pablo Varillas PER vs (Alt) Dmitry Popko KAZ
Pedro Sakamoto BRA vs Alan Magadan MEX
(WC) Angel Veliz ECU vs Daniel Antonio Nunez CHI
Johan Alexander Rodriguez COL vs (8) Matheus Pucinelli De Almeida BRA

(5) Facundo Mena ARG vs Valerio Aboian ARG
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL
Bruno Fernandez BRA vs (4) Rodrigo Pacheco Mendez MEX

(7) Hernan Casanova ARG vs (WC) Mario Andre Galarraga ECU
(WC) Felipe Rivadeneira ECU vs Luis Carlos Alvarez MEX
Qualifier vs (Alt) Peter Bertran DOM
(Alt) Mwendwa Mbithi USA vs (2) Matias Soto CHI




ECU Challenger 50 Quito – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Bye
(WC) Lucas Yunez ECU vs (10) Felipe De Dios ARG

(2) Felipe Meligeni Alves BRA vs Bye
(WC) César Ariel Hidalgo Aguirre ECU vs (7) Fermin Tenti ARG

(3) Juan Sebastian Osorio COL vs Bye
(WC) Darwin Andres Macias Elizalde ECU vs (8) Alejandro Hayen MEX

(4) Lucas Andrade Da Silva BRA vs (WC) Jorge Ruiz ECU
(Alt) Andres Urrea COL vs (Alt) (12) Federico Zeballos BOL

(5) Salvador Price COL vs (Alt) Martin Maldonado ECU
(Alt) Tsz Fu Wong HKG vs (9) Segundo Goity Zapico ARG

(6) Tomas Martinez ARG vs (Alt) Patricio Alvarado ECU
(Alt) Mauricio Echazu PER vs (11) Amador Salazar CHI

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