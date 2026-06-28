Challenger 50 Quito: Il Main Draw e il tabellone di Quali. Nessun azzurro presente
Challenger 50 Quito – Tabellone Principale – terra
(1) Juan Manuel La Serna vs Alex Hernandez
Juan Sebastian Gomez vs Ignacio Monzon
Qualifier vs Samuel Heredia
Qualifier vs (6) Eduardo Ribeiro
(3) Juan Pablo Varillas vs (Alt) Dmitry Popko
Pedro Sakamoto vs Alan Magadan
(WC) Angel Veliz vs Daniel Antonio Nunez
Johan Alexander Rodriguez vs (8) Matheus Pucinelli De Almeida
(5) Facundo Mena vs Valerio Aboian
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs Samuel Alejandro Linde Palacios
Bruno Fernandez vs (4) Rodrigo Pacheco Mendez
(7) Hernan Casanova vs (WC) Mario Andre Galarraga
(WC) Felipe Rivadeneira vs Luis Carlos Alvarez
Qualifier vs (Alt) Peter Bertran
(Alt) Mwendwa Mbithi vs (2) Matias Soto
Challenger 50 Quito – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gustavo Ribeiro De Almeida vs Bye
(WC) Lucas Yunez vs (10) Felipe De Dios
(2) Felipe Meligeni Alves vs Bye
(WC) César Ariel Hidalgo Aguirre vs (7) Fermin Tenti
(3) Juan Sebastian Osorio vs Bye
(WC) Darwin Andres Macias Elizalde vs (8) Alejandro Hayen
(4) Lucas Andrade Da Silva vs (WC) Jorge Ruiz
(Alt) Andres Urrea vs (Alt) (12) Federico Zeballos
(5) Salvador Price vs (Alt) Martin Maldonado
(Alt) Tsz Fu Wong vs (9) Segundo Goity Zapico
(6) Tomas Martinez vs (Alt) Patricio Alvarado
(Alt) Mauricio Echazu vs (11) Amador Salazar
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit