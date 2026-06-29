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Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini perde tre posti
29/06/2026 09:04 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (29-06-2026)
17
Best: 4
▼
-3
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2423
Punti
19
Tornei
46
Best: 29
▼
-2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1192
Punti
24
Tornei
125
Best: 46
▲
2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
606
Punti
32
Tornei
133
Best: 132
▲
1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
26
Tornei
163
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
463
Punti
28
Tornei
170
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
456
Punti
29
Tornei
172
Best: 172
▲
1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
438
Punti
18
Tornei
207
Best: 207
--
0
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
355
Punti
24
Tornei
284
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
26
Tornei
291
Best: 265
--
0
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
239
Punti
27
Tornei
292
Best: 292
▲
1
Samira De Stefano
ITA, 0
238
Punti
26
Tornei
293
Best: 293
▲
1
Federica Urgesi
ITA, 0
236
Punti
27
Tornei
321
Best: 321
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
211
Punti
26
Tornei
324
Best: 203
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
208
Punti
16
Tornei
325
Best: 325
▲
1
Noemi Basiletti
ITA, 0
205
Punti
26
Tornei
351
Best: 347
▲
19
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
180
Punti
19
Tornei
364
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
170
Punti
22
Tornei
369
Best: 201
▲
5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
374
Best: 143
▲
4
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
163
Punti
21
Tornei
375
Best: 375
▲
5
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
20
Tornei
379
Best: 310
▲
4
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
22
Tornei
386
Best: 386
▼
-7
Francesca Pace
ITA, 0
160
Punti
14
Tornei
394
Best: 394
▼
-48
Diletta Cherubini
ITA, 0
157
Punti
26
Tornei
405
Best: 18
▼
-3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
152
Punti
26
Tornei
408
Best: 408
▲
1
Laura Mair
ITA, 0
152
Punti
20
Tornei
421
Best: 421
▲
2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
147
Punti
20
Tornei
426
Best: 322
▼
-4
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
144
Punti
23
Tornei
477
Best: 452
▼
-10
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
122
Punti
22
Tornei
497
Best: 497
▼
-10
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
114
Punti
17
Tornei
506
Best: 506
▲
3
Camilla Zanolini
ITA, 0
112
Punti
16
Tornei
514
Best: 514
▼
-7
Isabella Maria Serban
ITA, 0
109
Punti
20
Tornei
530
Best: 380
▲
36
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
102
Punti
18
Tornei
542
Best: 542
▼
-7
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
565
Best: 546
▼
-6
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
24
Tornei
596
Best: 596
▲
50
Viola Turini
ITA, 0
82
Punti
14
Tornei
602
Best: 515
▼
-10
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
628
Best: 628
▼
-2
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
658
Best: 658
▲
28
Beatrice Ricci
ITA, 0
64
Punti
14
Tornei
665
Best: 658
▲
16
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
64
Punti
17
Tornei
690
Best: 690
▼
-3
Camilla Gennaro
ITA, 0
60
Punti
18
Tornei
691
Best: 691
▲
57
Marta Lombardini
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
715
Best: 491
▲
1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
730
Best: 730
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
54
Punti
16
Tornei
748
Best: 748
▼
-2
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
18
Tornei
775
Best: 775
▼
-3
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
934
Best: 934
▲
4
Maddalena Giordano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
935
Best: 935
▼
-8
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
941
Best: 939
▼
-2
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
26
Punti
13
Tornei
942
Best: 192
▼
-10
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
945
Best: 945
▼
-10
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
952
Best: 952
▼
-12
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
1014
Best: 1014
▲
203
Matilde Mariani
ITA, 0
20
Punti
3
Tornei
1021
Best: 1021
▼
-9
Giulia Paterno
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1044
Best: 1044
▼
-11
Sara Milanese
ITA, 0
18
Punti
4
Tornei
1049
Best: 1049
▼
-9
Chiara Fornasieri
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1052
Best: 1052
▼
-7
Barbara Dessolis
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1056
Best: 1056
▼
-7
Eleonora Alvisi
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1084
Best: 428
▲
14
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
16
Punti
6
Tornei
1109
Best: 1109
▼
-4
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1117
Best: 1117
▲
13
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
14
Punti
8
Tornei
1149
Best: 1149
▼
-6
Marcella Dessolis
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1154
Best: 1154
▼
-5
Sofia Avataneo
ITA, 0
13
Punti
8
Tornei
1165
Best: 318
▼
-7
Angelica Moratelli
ITA, 17-08-1994
12
Punti
1
Tornei
1173
Best: 1173
▲
53
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
12
Punti
5
Tornei
1211
Best: 1211
▲
196
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1223
Best: 1212
▼
-11
Federica Trevisan
ITA, 26-07-2002
10
Punti
1
Tornei
1233
Best: 1233
▼
-9
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1244
Best: 1244
▼
-11
Micol Salvadori
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1255
Best: 1255
▼
-15
Carlotta Moccia
ITA, 0
10
Punti
7
Tornei
1257
Best: 1257
▼
-14
Aurora Urso
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1267
Best: 1267
▼
-11
Ilary Pistola
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1269
Best: 627
▼
-11
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
9
Punti
4
Tornei
1306
Best: 1306
▼
-8
Carolina Dibenedetto
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1331
Best: 1331
▼
-8
Caterina Odorizzi
ITA, 0
8
Punti
6
Tornei
1343
Best: 1343
▼
-10
Lisa Peer
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1343
Best: 1343
--
0
Agnese Gentili
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1366
Best: 660
▼
-14
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
7
Punti
4
Tornei
1379
Best: 1379
▼
-15
Aurora Nosei
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1379
Best: 1379
▼
-15
Viola Bedini
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1423
Best: 1423
▼
-16
Aurora Corvi
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1423
Best: 1423
▼
-16
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1438
Best: 1438
▼
-14
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1468
Best: 1468
▼
-12
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1521
Best: 1521
▼
-13
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1521
Best: 1521
▼
-13
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Jasmine Paolini
1 commento
Sarebbe bello che Supertennis assumesse Martina come telecronista….aveva già passato l’ esame durante la convalescenza per la cura al piede.