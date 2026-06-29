Wimbledon GS | Grass | Â£24919000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Matteo Berrettini perde due posti
29/06/2026 21:39 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (29-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
10
Best: 10
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
26
Tornei
15
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2325
Punti
22
Tornei
16
Best: 16
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
30
Tornei
35
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1349
Punti
21
Tornei
51
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
67
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
851
Punti
29
Tornei
69
Best: 35
▲
3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
843
Punti
25
Tornei
128
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
480
Punti
26
Tornei
130
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
464
Punti
28
Tornei
133
Best: 109
▼
-2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
457
Punti
19
Tornei
166
Best: 67
▲
3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
348
Punti
19
Tornei
174
Best: 174
▲
6
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
333
Punti
27
Tornei
185
Best: 118
▲
5
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
310
Punti
22
Tornei
190
Best: 190
▲
2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
30
Tornei
193
Best: 151
▲
2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
296
Punti
16
Tornei
195
Best: 16
▼
-36
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
292
Punti
30
Tornei
226
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
251
Punti
31
Tornei
227
Best: 227
▲
2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
248
Punti
25
Tornei
242
Best: 121
▼
-1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
17
Tornei
248
Best: 236
--
0
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
227
Punti
29
Tornei
265
Best: 259
▼
-6
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
211
Punti
29
Tornei
268
Best: 108
▼
-3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
29
Tornei
312
Best: 298
▼
-11
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
175
Punti
24
Tornei
359
Best: 315
▲
4
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
143
Punti
25
Tornei
363
Best: 322
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
142
Punti
32
Tornei
365
Best: 364
▲
9
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
140
Punti
26
Tornei
368
Best: 335
▼
-33
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
14
Tornei
371
Best: 341
▲
2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
378
Best: 372
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
22
Tornei
380
Best: 351
▼
-26
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
131
Punti
26
Tornei
406
Best: 398
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
120
Punti
30
Tornei
415
Best: 387
▲
18
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
117
Punti
23
Tornei
438
Best: 357
▼
-13
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
109
Punti
26
Tornei
446
Best: 446
▲
45
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
105
Punti
25
Tornei
459
Best: 357
--
0
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
98
Punti
10
Tornei
471
Best: 288
▼
-21
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
95
Punti
19
Tornei
473
Best: 439
▼
-34
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
95
Punti
27
Tornei
474
Best: 415
▲
2
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
27
Tornei
480
Best: 368
▲
2
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
485
Best: 485
▲
20
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
92
Punti
25
Tornei
494
Best: 494
▲
1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
90
Punti
25
Tornei
503
Best: 298
▼
-37
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
88
Punti
18
Tornei
521
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
81
Punti
7
Tornei
559
Best: 128
▼
-1
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
567
Best: 567
▲
68
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
71
Punti
29
Tornei
585
Best: 183
▲
1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
66
Punti
24
Tornei
607
Best: 561
▲
1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
61
Punti
32
Tornei
625
Best: 619
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
58
Punti
21
Tornei
629
Best: 285
▲
1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
57
Punti
13
Tornei
633
Best: 443
▲
1
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
25
Tornei
635
Best: 456
▼
-45
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
56
Punti
16
Tornei
650
Best: 540
▼
-52
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
55
Punti
28
Tornei
683
Best: 683
▲
51
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
50
Punti
26
Tornei
701
Best: 439
▼
-3
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
18
Tornei
721
Best: 617
▼
-4
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
13
Tornei
726
Best: 717
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
27
Tornei
732
Best: 599
▲
14
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
44
Punti
21
Tornei
739
Best: 735
▼
-4
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
43
Punti
28
Tornei
742
Best: 470
▼
-113
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
42
Punti
12
Tornei
747
Best: 509
▼
-170
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
42
Punti
20
Tornei
767
Best: 402
▼
-38
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
40
Punti
15
Tornei
800
Best: 523
▼
-6
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
831
Best: 784
▲
26
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
32
Punti
15
Tornei
835
Best: 828
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
839
Best: 838
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
31
Punti
15
Tornei
873
Best: 873
▲
36
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
28
Punti
22
Tornei
878
Best: 372
▼
-41
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
27
Punti
12
Tornei
881
Best: 709
▼
-7
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
27
Punti
20
Tornei
888
Best: 858
▼
-2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
895
Best: 880
▲
3
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
24
Tornei
897
Best: 575
▼
-22
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
26
Punti
27
Tornei
904
Best: 866
▲
1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
25
Punti
15
Tornei
910
Best: 666
▼
-13
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
25
Punti
23
Tornei
922
Best: 922
▲
132
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
24
Punti
23
Tornei
946
Best: 946
▲
20
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
22
Punti
18
Tornei
956
Best: 951
▼
-3
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
22
Punti
29
Tornei
972
Best: 906
▼
-1
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
21
Punti
24
Tornei
988
Best: 971
▼
-5
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
16
Tornei
989
Best: 985
▼
-4
Michele Mecarelli
ITA, 01-01-1900
20
Punti
16
Tornei
991
Best: 403
▼
-24
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
20
Punti
18
Tornei
1057
Best: 827
▲
20
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
16
Punti
24
Tornei
1060
Best: 1048
▼
-3
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
16
Punti
25
Tornei
1076
Best: 1076
▲
91
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
15
Punti
18
Tornei
1114
Best: 377
▼
-4
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
13
Punti
14
Tornei
1117
Best: 1117
▲
22
Giacomo Crisostomo
ITA, 01-01-1900
13
Punti
17
Tornei
1120
Best: 969
▼
-151
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 01-01-1900
13
Punti
20
Tornei
1122
Best: 967
▼
-2
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
25
Tornei
1143
Best: 1143
--
0
Maximilian Figl
ITA, 01-01-1900
12
Punti
24
Tornei
1152
Best: 1152
▲
32
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 01-01-1900
11
Punti
8
Tornei
1161
Best: 1069
▼
-2
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
11
Tornei
1164
Best: 942
▲
28
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
11
Punti
13
Tornei
1166
Best: 1166
--
0
Lorenzo Comino
ITA, 01-01-1900
11
Punti
13
Tornei
1169
Best: 1140
▼
-29
Leonardo Primucci
ITA, 01-01-1900
11
Punti
17
Tornei
1171
Best: 1171
--
0
Filippo Mazzola
ITA, 01-01-1900
11
Punti
17
Tornei
1174
Best: 1173
▼
-1
Nicolo Toffanin
ITA, 01-01-1900
11
Punti
21
Tornei
1202
Best: 1200
▼
-2
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 01-01-1900
10
Punti
16
Tornei
1211
Best: 1208
▼
-3
Andrea Meduri
ITA, 01-01-1900
9
Punti
3
Tornei
1234
Best: 1154
▼
-2
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
13
Tornei
1242
Best: 1239
▼
-3
Sebastiano Cocola
ITA, 01-01-1900
9
Punti
17
Tornei
1267
Best: 873
▼
-5
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
8
Punti
10
Tornei
1275
Best: 1269
▼
-6
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
8
Punti
13
Tornei
1304
Best: 1286
▼
-3
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
7
Punti
7
Tornei
1310
Best: 1308
▼
-2
Matteo Sciahbasi
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1320
Best: 1316
▼
-4
Alessandro Battiston
ITA, 01-01-1900
7
Punti
10
Tornei
1329
Best: 1037
▼
-3
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
7
Punti
12
Tornei
1364
Best: 1364
▲
47
Lorenzo Berto
ITA, 01-01-1900
6
Punti
6
Tornei
1383
Best: 739
▼
-3
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
9
Tornei
1400
Best: 1390
▼
-10
Lorenzo Beraldo
ITA, 01-01-1900
6
Punti
14
Tornei
1402
Best: 1402
▲
65
Vito Dell\'Elba
ITA, 01-01-1900
6
Punti
14
Tornei
1402
Best: 1231
▼
-68
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
6
Punti
14
Tornei
1408
Best: 1397
▼
-11
Samuele Seghetti
ITA, 01-01-1900
6
Punti
15
Tornei
1412
Best: 812
▼
-72
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
6
Punti
20
Tornei
1421
Best: 1407
▼
-14
Felipe Virgili
ITA, 01-01-1900
5
Punti
4
Tornei
1425
Best: 1414
▼
-11
William Mirarchi
ITA, 01-01-1900
5
Punti
5
Tornei
1434
Best: 1424
▼
-10
Filippo Francesco Garbero
ITA, 01-01-1900
5
Punti
7
Tornei
1443
Best: 1435
▼
-8
Filippo Alberti
ITA, 01-01-1900
5
Punti
8
Tornei
1452
Best: 1452
▲
205
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
5
Punti
9
Tornei
1477
Best: 1467
▼
-10
Gabriele Crivellaro
ITA, 01-01-1900
5
Punti
13
Tornei
1482
Best: 1405
▼
-5
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
14
Tornei
1482
Best: 1471
▼
-11
Gilberto Ravasio
ITA, 01-01-1900
5
Punti
14
Tornei
1508
Best: 811
--
0
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1523
Best: 1040
▼
-3
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
4
Punti
6
Tornei
1525
Best: 1525
▲
2
Gabriele Vulpitta
ITA, 01-01-1900
4
Punti
7
Tornei
1528
Best: 1524
▼
-4
Nicola Rispoli
ITA, 01-01-1900
4
Punti
7
Tornei
1544
Best: 1540
▼
-4
Gabriele Volpi
ITA, 01-01-1900
4
Punti
9
Tornei
1551
Best: 1551
▲
321
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
4
Punti
10
Tornei
1558
Best: 1552
▼
-6
Silvio Mencaglia
ITA, 01-01-1900
4
Punti
11
Tornei
1597
Best: 1592
▼
-5
Antonio Caruso
ITA, 01-01-1900
3
Punti
3
Tornei
1623
Best: 1484
▼
-5
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
4
Tornei
1634
Best: 1634
▲
144
Simone Massellani
ITA, 01-01-1900
3
Punti
5
Tornei
1667
Best: 1657
▼
-10
Mattia Nannelli
ITA, 01-01-1900
3
Punti
8
Tornei
1667
Best: 1657
▼
-10
Edoardo Zanada
ITA, 01-01-1900
3
Punti
8
Tornei
1675
Best: 906
▼
-11
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
9
Tornei
1687
Best: 1678
▼
-9
Leonardo Cattaneo
ITA, 01-01-1900
3
Punti
11
Tornei
1687
Best: 1678
▼
-9
Federico Valle
ITA, 01-01-1900
3
Punti
11
Tornei
1693
Best: 1170
▼
-10
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
3
Punti
12
Tornei
1706
Best: 1695
▼
-11
Pietro Ricci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
1
Tornei
1737
Best: 910
▼
-9
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
2
Punti
2
Tornei
1758
Best: 1714
▼
-44
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1768
Best: 1757
▼
-11
Massimo Pizzigoni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1788
Best: 1778
▼
-10
Simone Agostini
ITA, 01-01-1900
2
Punti
4
Tornei
1788
Best: 938
▼
-280
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
2
Punti
4
Tornei
1813
Best: 1804
▼
-9
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1813
Best: 1804
▼
-9
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
5
Tornei
1832
Best: 1825
▼
-7
Giovanni Ciocca
ITA, 01-01-1900
2
Punti
6
Tornei
1832
Best: 1215
▲
361
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1848
Best: 1071
▲
9
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
7
Tornei
1850
Best: 1156
▼
-4
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
2
Punti
7
Tornei
1862
Best: 1861
▼
-1
Gregorio Biondolillo
ITA, 01-01-1900
2
Punti
8
Tornei
1876
Best: 1872
▼
-4
Lorenzo Ferri
ITA, 01-01-1900
2
Punti
9
Tornei
1889
Best: 1705
▼
-1
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
12
Tornei
1892
Best: 756
▲
81
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
1
Punti
1
Tornei
1967
Best: 1892
▲
6
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1967
▲
6
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1967
▲
6
Gabriele Brancatelli
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1967
--
0
Gianluca Carlini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1967
▲
6
Alessandro Dragoni
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1967
▲
6
Leonardo Iemmi
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1163
▲
6
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1967
▲
114
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1967
Best: 1967
▲
6
Luigi Valletta
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2069
Best: 1119
▲
12
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2069
Best: 2069
▲
12
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2069
Best: 1807
▲
12
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2148
Best: 1903
▼
-1
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2148
Best: 2148
--
0
Ludovico Vaccari
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2192
Best: 2192
▲
1
Edoardo De Filippo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2192
Best: 1892
▲
1
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2192
Best: 2123
▲
1
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
TAG: Italiani
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit