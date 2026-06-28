Wimbledon 2026 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma completo di Martedì 30 Giugno 2026. In campo ben sette azzurri

28/06/2026 14:00 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
T. Townsend USA vs I. Swiatek POL
T. Fritz USA vs J. Draper GBR
S. Williams USA vs M. Joint AUS

No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Blockx BEL vs A. Zverev GER
L. Boisson FRA vs E. Rybakina KAZ
S. Wawrinka SUI vs M. Berrettini ITA

No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Anisimova USA vs L. Gjorcheska MKD
O. Virtanen FIN vs B. Shelton USA
E. Svitolina UKR vs D. Snigur UKR
M. Navone ARG vs F. Cobolli ITA

No.3 Court – Ore: 12:00am
K. Boulter GBR vs T. Grant ITA
A. de Minaur AUS vs R. Burruchaga ARG
J. Mensik CZE vs T. Samuel GBR
N. Podoroska ARG vs M. Kostyuk UKR

Court 12 – Ore: 12:00am
J. Paolini ITA vs R. Montgomery USA
T. Kokkinakis AUS vs A. Bublik KAZ
A. Eala PHI vs R. Zarazua MEX
F. Tiafoe USA vs T. Atmane FRA

Court 18 – Ore: 12:00am
K. Day USA vs M. Keys USA
K. Khachanov IOA vs B. Harris GBR
D. Sweeny AUS vs G. Dimitrov BUL
E. Seidel GER vs L. Noskova CZE

Court 4 – Ore: 12:00am
T. Valentova CZE vs K. Pliskova CZE
M. Arnaldi ITA vs Q. Halys FRA
L. Sonego ITA vs T. Etcheverry ARG
C. Osorio COL vs S. Waltert SUI

Court 5 – Ore: 12:00am
K. Majchrzak POL vs A. Tabilo CHI
I. Shymanovich IOA vs V. Golubic SUI
Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova IOA

Court 6 – Ore: 12:00am
A. Kalinina UKR vs K. Rakhimova UZB
K. Jacquet FRA vs V. Gaubas LTU
V. Erjavec SLO vs L. Jeanjean FRA
T. Griekspoor NED vs J. Duckworth AUS

Court 7 – Ore: 12:00am
A. Mannarino FRA vs T. Droguet FRA
B. Bonzi FRA vs G. Diallo CAN
E. Ruse ROU vs C. McNally USA

Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Hanfmann GER vs G. Mpetshi Perricard FRA
K. Birrell AUS vs A. Korneeva IOA
O. Selekhmeteva ESP vs S. Kraus AUT
A. Molcan SVK vs D. Altmaier GER

Court 9 – Ore: 12:00am
S. Shimabukuro JPN vs J. Faria POR
B. Haddad Maia BRA vs M. Timofeeva UZB
C. Moutet FRA vs M. Giron USA
P. Kudermetova UZB vs L. Samsonova IOA

Court 11 – Ore: 12:00am
P. Marcinko CRO vs S. Kenin USA
M. Bellucci ITA vs Z. Svajda USA
P. Kypson USA vs M. McDonald USA
A. Tomljanovic AUS vs M. Bolkvadze GEO

Court 14 – Ore: 12:00am
V. Royer FRA vs H. Wendelken GBR
J. Munar ESP vs F. Cerundolo ARG
E. Mertens BEL vs L. Siegemund GER
D. Shnaider IOA vs E. Lys GER

Court 15 – Ore: 12:00am
M. Sakkari GRE vs C. Tauson DEN
A. Michelsen USA vs J. Fearnley GBR
R. Collignon BEL vs A. Fils FRA
A. Krueger USA vs D. Vekic CRO

Court 16 – Ore: 12:00am
I. Begu ROU vs K. Swan GBR
D. Dzumhur BIH vs A. Fery GBR
E. Navarro USA vs P. Badosa ESP
V. Kopriva CZE vs J. Choinski GBR

Court 17 – Ore: 12:00am
T. Gibson AUS vs M. Bouzkova CZE
U. Humbert FRA vs Z. Bergs BEL
S. Cirstea ROU vs S. Bejlek CZE
J. Lehecka CZE vs A. Popyrin AUS

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