Wimbledon: Il programma completo di Martedì 30 Giugno 2026. In campo ben sette azzurri
Centre Court – Ore: 2:30pm
T. Townsend vs I. Swiatek
T. Fritz vs J. Draper
S. Williams vs M. Joint
No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Blockx vs A. Zverev
L. Boisson vs E. Rybakina
S. Wawrinka vs M. Berrettini
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Anisimova vs L. Gjorcheska
O. Virtanen vs B. Shelton
E. Svitolina vs D. Snigur
M. Navone vs F. Cobolli
No.3 Court – Ore: 12:00am
K. Boulter vs T. Grant
A. de Minaur vs R. Burruchaga
J. Mensik vs T. Samuel
N. Podoroska vs M. Kostyuk
Court 12 – Ore: 12:00am
J. Paolini vs R. Montgomery
T. Kokkinakis vs A. Bublik
A. Eala vs R. Zarazua
F. Tiafoe vs T. Atmane
Court 18 – Ore: 12:00am
K. Day vs M. Keys
K. Khachanov vs B. Harris
D. Sweeny vs G. Dimitrov
E. Seidel vs L. Noskova
Court 4 – Ore: 12:00am
T. Valentova vs K. Pliskova
M. Arnaldi vs Q. Halys
L. Sonego vs T. Etcheverry
C. Osorio vs S. Waltert
Court 5 – Ore: 12:00am
K. Majchrzak vs A. Tabilo
I. Shymanovich vs V. Golubic
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Kalinina vs K. Rakhimova
K. Jacquet vs V. Gaubas
V. Erjavec vs L. Jeanjean
T. Griekspoor vs J. Duckworth
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Mannarino vs T. Droguet
B. Bonzi vs G. Diallo
E. Ruse vs C. McNally
Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Hanfmann vs G. Mpetshi Perricard
K. Birrell vs A. Korneeva
O. Selekhmeteva vs S. Kraus
A. Molcan vs D. Altmaier
Court 9 – Ore: 12:00am
S. Shimabukuro vs J. Faria
B. Haddad Maia vs M. Timofeeva
C. Moutet vs M. Giron
P. Kudermetova vs L. Samsonova
Court 11 – Ore: 12:00am
P. Marcinko vs S. Kenin
M. Bellucci vs Z. Svajda
P. Kypson vs M. McDonald
A. Tomljanovic vs M. Bolkvadze
Court 14 – Ore: 12:00am
V. Royer vs H. Wendelken
J. Munar vs F. Cerundolo
E. Mertens vs L. Siegemund
D. Shnaider vs E. Lys
Court 15 – Ore: 12:00am
M. Sakkari vs C. Tauson
A. Michelsen vs J. Fearnley
R. Collignon vs A. Fils
A. Krueger vs D. Vekic
Court 16 – Ore: 12:00am
I. Begu vs K. Swan
D. Dzumhur vs A. Fery
E. Navarro vs P. Badosa
V. Kopriva vs J. Choinski
Court 17 – Ore: 12:00am
T. Gibson vs M. Bouzkova
U. Humbert vs Z. Bergs
S. Cirstea vs S. Bejlek
J. Lehecka vs A. Popyrin
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
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