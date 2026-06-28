Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: iniziate le qualificazioni, da domani il tabellone principale

Ufficialmente al via l’Atp Challenger di Milano: da lunedì 29 giugno spazio anche al main draw con le partite di primo turno, subito in campo Vasamì

Milano, 28 giugno 2026 – Ventesima edizione dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS che ha preso ufficialmente il via oggi, domenica 28 giugno, all’Aspria Harbour Club di Milano. Sui campi in terra rossa di Via Cascina Bellaria, sono andati in scena i match del primo turno di qualificazione.

Più ombre che luci sugli italiani: dei 13 azzurri impegnati nelle qualificazioni, considerando anche i tre derby in programma, solo quattro sono riusciti a passare il primo turno. Da segnalare un comunque eroico Federico Arnaboldi, che dopo aver vinto in mattinata la finale dell’ITF di Bergamo, si è spostato nel pomeriggio a Milano per scendere in campo contro Dalla Valle e cedere a causa di un infortunio alla coscia.

Ecco i risultati di domenica 28 giugno:

Compagnucci (ITA) b. Colasanto (ITA): 6-2, 6-1

Donald (CZE) b. Potenza (ITA): 6-2, 7-6

Gombos (SVK) b. Mazza (ITA): 7-6, 6-4

Erhard (FRA) b. Bilardo (ITA): 6-7, 6-2, 6-2

Kravchenko (UKR) b. Ciavarella (ITA): 6-3, 6-4

Sanchez Quillez (SPA) b. Poljicak (CRO): 6-7, 6-4, 6-2

Masur (GER) b. Paldanius (FIN): 6-7, 6-3, 6-1

Roca Batalla (SPA) b. Seghetti (ITA): 6-3, 3-6, 7-5

Tabacco (ITA) b. Forti (ITA): 3-6, 6-4, 6-2

Rapagnetta (ITA) b. Ursu (UKR): 6-2, 6-1

Nesterov (BUL) b. La Vela (ITA): 6-1, 6-4

Dalla Valle (ITA) b. Arnaboldi (ITA): 6-2, 3-1 ritiro

Il tabellone principale

Lunedì 29 giugno, a partire dalle 10 del mattino, è in programma il secondo turno di qualificazione. A seguire, nel pomeriggio, alcuni match del primo turno del tabellone principale. Occhi puntati sul talento azzurro Jacopo Vasamì, che fa il suo debutto contro lo spagnolo Daniel Rincon. Il 18enne torna a Milano dopo la semifinale della scorsa edizione.

Poi, subito in campo anche due ex campioni dell’Aspria Tennis Cup: Hugo Dellien, che affronta Alex Barrena, e Federico Gomez che se la vedrà con Gustavo Heide.

Biglietti in vendita

Il tabellone dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026 promette grande spettacolo e tennis di altissimo livello. Per questo, gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone.

L’ingresso al circolo sarà gratuito fino a martedì 30 giugno. Poi, dal 1° luglio sarà aperta anche una biglietteria presso il circolo.