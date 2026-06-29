Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Karolina Muchova al n.9 del mondo
29/06/2026 07:00 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (29-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
9090
Punti
18
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8143
Punti
22
Tornei
3
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
6409
Punti
19
Tornei
4
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5881
Punti
19
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
5653
Punti
20
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5523
Punti
15
Tornei
7
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
4879
Punti
18
Tornei
8
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4471
Punti
16
Tornei
9
Best: 8
▲
2
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3878
Punti
20
Tornei
10
Best: 10
▼
-1
Victoria Mboko
CAN, 0
3670
Punti
22
Tornei
11
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3385
Punti
18
Tornei
12
Best: 10
▼
-2
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
3359
Punti
22
Tornei
13
Best: 12
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
3156
Punti
17
Tornei
14
Best: 1
▲
1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2846
Punti
18
Tornei
15
Best: 15
▲
1
Diana Shnaider
RUS, 0
2458
Punti
24
Tornei
16
Best: 16
▲
1
Iva Jovic
USA, 0
2436
Punti
23
Tornei
17
Best: 4
▼
-3
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2423
Punti
19
Tornei
18
Best: 18
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
2415
Punti
25
Tornei
19
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2411
Punti
28
Tornei
20
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
2240
Punti
22
Tornei
21
Best: 21
--
0
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
1996
Punti
20
Tornei
22
Best: 5
▲
5
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1854
Punti
20
Tornei
23
Best: 22
▼
-1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1849
Punti
25
Tornei
24
Best: 13
▼
-1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1844
Punti
29
Tornei
25
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1804
Punti
24
Tornei
26
Best: 8
▼
-2
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1784
Punti
26
Tornei
27
Best: 12
▼
-1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1758
Punti
22
Tornei
28
Best: 21
--
0
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1657
Punti
21
Tornei
29
Best: 29
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1625
Punti
28
Tornei
30
Best: 25
▲
1
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1502
Punti
22
Tornei
31
Best: 5
▲
4
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1472
Punti
21
Tornei
32
Best: 32
▼
-2
Alexandra Eala
PHI, 0
1436
Punti
30
Tornei
33
Best: 33
▼
-1
Emma Raducanu
GBR, 0
1429
Punti
19
Tornei
34
Best: 17
▼
-1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
1386
Punti
23
Tornei
35
Best: 30
▲
1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1374
Punti
24
Tornei
36
Best: 27
▼
-2
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1338
Punti
20
Tornei
37
Best: 28
▲
1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
26
Tornei
38
Best: 2
▼
-1
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1320
Punti
18
Tornei
39
Best: 30
▲
13
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1276
Punti
26
Tornei
40
Best: 27
--
0
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1272
Punti
19
Tornei
41
Best: 12
▲
1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1270
Punti
25
Tornei
42
Best: 42
▼
-1
Janice Tjen
INA, 0
1247
Punti
29
Tornei
43
Best: 3
▼
-4
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1240
Punti
24
Tornei
44
Best: 22
▼
-1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1208
Punti
23
Tornei
45
Best: 45
--
0
Sara Bejlek
CZE, 0
1208
Punti
23
Tornei
46
Best: 29
▼
-2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1192
Punti
24
Tornei
47
Best: 47
▲
4
Petra Marcinko
CRO, 0
1184
Punti
31
Tornei
48
Best: 48
▼
-2
Nikola Bartunkova
CZE, 0
1140
Punti
23
Tornei
49
Best: 47
▼
-2
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
1139
Punti
26
Tornei
50
Best: 50
--
0
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1136
Punti
27
Tornei
51
Best: 51
▲
3
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1134
Punti
26
Tornei
52
Best: 52
▼
-4
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1124
Punti
27
Tornei
53
Best: 49
▼
-4
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1114
Punti
29
Tornei
54
Best: 54
▲
7
Tereza Valentova
CZE, 0
1094
Punti
19
Tornei
55
Best: 53
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1077
Punti
31
Tornei
56
Best: 56
--
0
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
1067
Punti
24
Tornei
57
Best: 30
▲
5
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1065
Punti
27
Tornei
58
Best: 58
▼
-1
Talia Gibson
AUS, 0
1056
Punti
34
Tornei
59
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1051
Punti
21
Tornei
60
Best: 23
▼
-1
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1047
Punti
25
Tornei
61
Best: 61
▼
-1
Antonia Ruzic
CRO, 0
1041
Punti
28
Tornei
62
Best: 35
▲
2
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
1028
Punti
25
Tornei
63
Best: 28
--
0
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1017
Punti
22
Tornei
64
Best: 22
▲
3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1015
Punti
30
Tornei
65
Best: 8
▲
3
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1009
Punti
24
Tornei
66
Best: 25
▲
4
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
1008
Punti
17
Tornei
67
Best: 21
▼
-1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
995
Punti
26
Tornei
68
Best: 33
▲
1
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
988
Punti
26
Tornei
69
Best: 59
▲
2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
970
Punti
32
Tornei
70
Best: 60
▼
-5
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
966
Punti
30
Tornei
71
Best: 51
▲
34
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
941
Punti
24
Tornei
72
Best: 60
▲
1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
939
Punti
29
Tornei
73
Best: 1
▲
1
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
936
Punti
11
Tornei
74
Best: 50
▲
1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
936
Punti
27
Tornei
75
Best: 51
▲
1
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
935
Punti
30
Tornei
76
Best: 39
▲
1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
931
Punti
23
Tornei
77
Best: 75
▲
1
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
928
Punti
25
Tornei
78
Best: 71
▲
1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
919
Punti
34
Tornei
79
Best: 46
▲
2
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
911
Punti
13
Tornei
80
Best: 53
▲
2
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
908
Punti
26
Tornei
81
Best: 40
▼
-1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
905
Punti
36
Tornei
82
Best: 82
▲
1
Lilli Tagger
AUT, 0
866
Punti
20
Tornei
83
Best: 44
▲
1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
858
Punti
14
Tornei
84
Best: 20
▲
1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
855
Punti
24
Tornei
85
Best: 65
▲
6
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
849
Punti
33
Tornei
86
Best: 49
--
0
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
847
Punti
18
Tornei
87
Best: 87
▼
-34
Maya Joint
AUS, 0
847
Punti
26
Tornei
88
Best: 39
▼
-16
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
844
Punti
19
Tornei
89
Best: 84
▼
-2
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
841
Punti
29
Tornei
90
Best: 81
▼
-2
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
836
Punti
31
Tornei
91
Best: 71
▼
-2
Oksana Selekhmeteva
ESP, 13-01-2003
835
Punti
30
Tornei
92
Best: 90
▼
-2
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
831
Punti
25
Tornei
93
Best: 92
--
0
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
818
Punti
32
Tornei
94
Best: 32
▲
4
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
815
Punti
26
Tornei
95
Best: 91
▼
-3
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
810
Punti
27
Tornei
96
Best: 36
▲
16
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
809
Punti
36
Tornei
97
Best: 46
▲
4
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
808
Punti
28
Tornei
98
Best: 98
▼
-4
Alina Korneeva
RUS, 0
806
Punti
28
Tornei
99
Best: 99
▼
-4
Lanlana Tararudee
THA, 0
799
Punti
28
Tornei
100
Best: 100
▼
-3
Ella Seidel
GER, 0
797
Punti
27
Tornei
101
Best: 56
▼
-2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
793
Punti
26
Tornei
102
Best: 29
▼
-6
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
787
Punti
24
Tornei
103
Best: 103
▼
-3
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
784
Punti
32
Tornei
104
Best: 87
▼
-2
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
755
Punti
30
Tornei
105
Best: 4
▼
-1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
734
Punti
26
Tornei
106
Best: 65
▼
-3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
718
Punti
24
Tornei
107
Best: 107
▼
-1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
718
Punti
24
Tornei
108
Best: 47
--
0
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
707
Punti
30
Tornei
109
Best: 31
▲
1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
706
Punti
29
Tornei
110
Best: 110
▲
1
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
698
Punti
30
Tornei
111
Best: 79
▲
4
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
681
Punti
27
Tornei
112
Best: 39
▼
-3
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
679
Punti
24
Tornei
113
Best: 54
▲
3
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
678
Punti
25
Tornei
114
Best: 34
▼
-7
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
675
Punti
29
Tornei
115
Best: 9
▼
-2
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
671
Punti
10
Tornei
116
Best: 54
▲
2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
670
Punti
32
Tornei
117
Best: 117
▲
2
Taylah Preston
AUS, 0
652
Punti
31
Tornei
118
Best: 118
▲
2
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
636
Punti
30
Tornei
119
Best: 112
▲
2
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
635
Punti
29
Tornei
120
Best: 6
▲
2
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
633
Punti
12
Tornei
121
Best: 36
▲
2
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
629
Punti
26
Tornei
122
Best: 29
▲
2
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
626
Punti
25
Tornei
123
Best: 123
▲
2
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
621
Punti
29
Tornei
124
Best: 21
▲
2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
619
Punti
12
Tornei
125
Best: 46
▲
2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
606
Punti
32
Tornei
126
Best: 126
▲
2
Dominika Salkova
CZE, 0
597
Punti
28
Tornei
127
Best: 58
▲
3
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
590
Punti
21
Tornei
128
Best: 11
▼
-14
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
586
Punti
14
Tornei
129
Best: 57
--
0
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
585
Punti
29
Tornei
130
Best: 130
▲
1
Mary Stoiana
USA, 0
583
Punti
28
Tornei
131
Best: 22
▲
1
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
579
Punti
20
Tornei
132
Best: 91
▲
1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
577
Punti
30
Tornei
133
Best: 132
▲
1
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
26
Tornei
134
Best: 10
▼
-17
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
567
Punti
26
Tornei
135
Best: 135
--
0
Emerson Jones
AUS, 0
567
Punti
20
Tornei
136
Best: 134
▲
1
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
563
Punti
32
Tornei
137
Best: 84
▲
1
Kayla Day
USA, 28-09-1999
563
Punti
29
Tornei
138
Best: 4
▲
15
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
556
Punti
15
Tornei
139
Best: 33
▼
-3
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
554
Punti
26
Tornei
140
Best: 114
▼
-1
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
552
Punti
13
Tornei
141
Best: 2
▼
-1
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
546
Punti
19
Tornei
142
Best: 31
▼
-1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
546
Punti
22
Tornei
143
Best: 143
▼
-1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
535
Punti
29
Tornei
144
Best: 105
▼
-1
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
532
Punti
28
Tornei
145
Best: 145
▼
-1
Veronika Podrez
UKR, 0
530
Punti
24
Tornei
146
Best: 52
▼
-1
Claire Liu
USA, 25-05-2000
526
Punti
25
Tornei
147
Best: 147
▼
-1
Laura Samson
CZE, 0
521
Punti
22
Tornei
148
Best: 148
▼
-1
Lola Radivojevic
SRB, 0
520
Punti
29
Tornei
149
Best: 112
▼
-1
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
516
Punti
24
Tornei
150
Best: 94
▼
-1
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
515
Punti
22
Tornei
151
Best: 140
▼
-1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
513
Punti
26
Tornei
152
Best: 70
▼
-1
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
512
Punti
25
Tornei
153
Best: 153
▼
-1
Noma Noha Akugue
GER, 0
506
Punti
32
Tornei
154
Best: 154
--
0
Lois Boisson
FRA, 0
495
Punti
18
Tornei
155
Best: 62
▲
1
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
490
Punti
22
Tornei
156
Best: 156
▲
1
Sofia Costoulas
BEL, 0
489
Punti
30
Tornei
157
Best: 157
▼
-2
Polina Iatcenko
RUS, 0
488
Punti
22
Tornei
158
Best: 152
--
0
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
484
Punti
28
Tornei
159
Best: 156
--
0
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
477
Punti
20
Tornei
160
Best: 157
--
0
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
476
Punti
27
Tornei
161
Best: 161
--
0
Jeline Vandromme
BEL, 0
472
Punti
22
Tornei
162
Best: 162
--
0
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
464
Punti
24
Tornei
163
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
463
Punti
28
Tornei
164
Best: 100
--
0
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
462
Punti
16
Tornei
165
Best: 97
--
0
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
462
Punti
28
Tornei
166
Best: 166
--
0
Luisina Giovannini
ARG, 0
462
Punti
23
Tornei
167
Best: 167
--
0
Linda Klimovicova
POL, 0
460
Punti
20
Tornei
168
Best: 164
--
0
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
459
Punti
28
Tornei
169
Best: 143
--
0
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
459
Punti
33
Tornei
170
Best: 150
--
0
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
456
Punti
29
Tornei
171
Best: 171
--
0
Tatiana Prozorova
RUS, 0
450
Punti
22
Tornei
172
Best: 172
▲
1
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
438
Punti
18
Tornei
173
Best: 22
▲
38
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
437
Punti
6
Tornei
174
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
435
Punti
21
Tornei
175
Best: 19
--
0
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
435
Punti
31
Tornei
176
Best: 176
--
0
Akasha Urhobo
USA, 0
434
Punti
22
Tornei
177
Best: 177
--
0
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
433
Punti
27
Tornei
178
Best: 41
--
0
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
428
Punti
29
Tornei
179
Best: 168
--
0
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
428
Punti
30
Tornei
180
Best: 4
--
0
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
426
Punti
19
Tornei
181
Best: 165
--
0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
426
Punti
28
Tornei
182
Best: 93
--
0
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
421
Punti
27
Tornei
183
Best: 105
--
0
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
420
Punti
31
Tornei
184
Best: 184
--
0
Teodora Kostovic
SRB, 0
415
Punti
29
Tornei
185
Best: 172
▼
-13
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
414
Punti
28
Tornei
186
Best: 114
▼
-1
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
413
Punti
17
Tornei
187
Best: 187
▼
-1
Alexandra Shubladze
RUS, 0
411
Punti
24
Tornei
188
Best: 39
▼
-1
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
401
Punti
14
Tornei
189
Best: 117
▼
-1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
396
Punti
19
Tornei
190
Best: 104
--
0
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
394
Punti
26
Tornei
191
Best: 191
--
0
Julia Avdeeva
RUS, 0
391
Punti
24
Tornei
192
Best: 158
--
0
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
389
Punti
33
Tornei
193
Best: 165
▼
-4
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
388
Punti
25
Tornei
194
Best: 194
▼
-1
Celine Naef
SUI, 0
385
Punti
23
Tornei
195
Best: 195
▼
-1
Robin Montgomery
USA, 0
384
Punti
9
Tornei
196
Best: 118
--
0
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
379
Punti
24
Tornei
197
Best: 197
--
0
Kayla Cross
CAN, 0
374
Punti
30
Tornei
198
Best: 198
▲
7
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
373
Punti
28
Tornei
199
Best: 199
▼
-1
Gabriela Knutson
CZE, 0
372
Punti
32
Tornei
200
Best: 90
▼
-1
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
369
Punti
26
Tornei
201
Best: 201
--
0
Elizara Yaneva
BUL, 0
368
Punti
19
Tornei
202
Best: 202
--
0
Vendula Valdmannova
CZE, 0
368
Punti
24
Tornei
203
Best: 203
--
0
Carol Young Suh Lee
USA, 0
366
Punti
25
Tornei
204
Best: 105
--
0
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
365
Punti
33
Tornei
205
Best: 59
▼
-10
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
362
Punti
21
Tornei
206
Best: 206
--
0
Elena Pridankina
RUS, 0
355
Punti
26
Tornei
207
Best: 207
--
0
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
355
Punti
24
Tornei
208
Best: 23
--
0
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
354
Punti
28
Tornei
209
Best: 209
--
0
Lucie Havlickova
CZE, 0
354
Punti
22
Tornei
210
Best: 210
▲
11
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
352
Punti
24
Tornei
211
Best: 36
▲
1
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
351
Punti
19
Tornei
212
Best: 190
▲
1
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
348
Punti
33
Tornei
213
Best: 213
▲
1
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
346
Punti
22
Tornei
214
Best: 41
▲
1
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
344
Punti
18
Tornei
215
Best: 150
▲
1
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
344
Punti
25
Tornei
216
Best: 32
▼
-16
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
343
Punti
13
Tornei
217
Best: 108
▲
2
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
342
Punti
35
Tornei
218
Best: 218
▼
-1
Cadence Brace
CAN, 0
341
Punti
19
Tornei
219
Best: 208
▲
1
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
341
Punti
26
Tornei
220
Best: 43
▲
2
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
334
Punti
29
Tornei
221
Best: 45
▼
-3
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
333
Punti
25
Tornei
222
Best: 170
▲
1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
333
Punti
21
Tornei
223
Best: 35
▲
1
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
333
Punti
28
Tornei
224
Best: 35
▲
1
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
333
Punti
20
Tornei
225
Best: 121
▼
-15
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
332
Punti
24
Tornei
226
Best: 226
▲
3
Aliona Falei
BLR, 0
330
Punti
26
Tornei
227
Best: 227
--
0
Hayu Kinoshita
JPN, 0
330
Punti
24
Tornei
228
Best: 228
--
0
Aoi Ito
JPN, 0
328
Punti
20
Tornei
229
Best: 219
▲
1
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
326
Punti
24
Tornei
230
Best: 212
▲
1
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
325
Punti
22
Tornei
231
Best: 153
▲
2
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
321
Punti
33
Tornei
232
Best: 71
▲
2
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
320
Punti
28
Tornei
233
Best: 176
▼
-7
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
317
Punti
25
Tornei
234
Best: 181
▲
1
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
317
Punti
25
Tornei
235
Best: 235
▲
1
Kristina Liutova
RUS, 0
315
Punti
9
Tornei
236
Best: 229
▲
1
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
313
Punti
22
Tornei
237
Best: 237
▲
1
Erika Andreeva
RUS, 0
308
Punti
21
Tornei
238
Best: 83
▲
1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
303
Punti
18
Tornei
239
Best: 191
▲
1
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
303
Punti
28
Tornei
240
Best: 100
▲
1
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
302
Punti
31
Tornei
241
Best: 196
▲
2
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
297
Punti
34
Tornei
242
Best: 221
--
0
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
295
Punti
29
Tornei
243
Best: 243
▲
1
Mia Pohankova
SVK, 0
295
Punti
10
Tornei
244
Best: 136
▲
1
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
294
Punti
33
Tornei
245
Best: 245
▲
1
Alicia Dudeney
GBR, 0
293
Punti
28
Tornei
246
Best: 56
▲
1
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
292
Punti
27
Tornei
247
Best: 247
▲
2
Fangran Tian
CHN, 0
292
Punti
29
Tornei
248
Best: 168
--
0
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
291
Punti
30
Tornei
249
Best: 249
▲
41
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
289
Punti
29
Tornei
250
Best: 149
▲
12
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
289
Punti
21
Tornei
251
Best: 251
▼
-19
Fiona Crawley
USA, 0
288
Punti
17
Tornei
252
Best: 212
▼
-2
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
286
Punti
26
Tornei
253
Best: 32
▼
-1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
285
Punti
15
Tornei
254
Best: 254
▲
6
Carolyn Ansari
USA, 0
285
Punti
34
Tornei
255
Best: 178
▼
-2
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
284
Punti
25
Tornei
256
Best: 251
▼
-2
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
284
Punti
28
Tornei
257
Best: 103
▼
-2
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
27
Tornei
258
Best: 241
▼
-1
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
282
Punti
18
Tornei
259
Best: 149
▼
-1
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
281
Punti
16
Tornei
260
Best: 125
▼
-1
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
279
Punti
24
Tornei
261
Best: 249
▼
-5
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
279
Punti
24
Tornei
262
Best: 151
▼
-1
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
277
Punti
29
Tornei
263
Best: 83
--
0
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
276
Punti
10
Tornei
264
Best: 264
▲
18
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
275
Punti
23
Tornei
265
Best: 247
▼
-14
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
273
Punti
18
Tornei
266
Best: 200
--
0
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
273
Punti
29
Tornei
267
Best: 267
--
0
Mia Ristic
SRB, 0
272
Punti
32
Tornei
268
Best: 268
--
0
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
270
Punti
25
Tornei
269
Best: 269
--
0
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
270
Punti
30
Tornei
270
Best: 213
▲
17
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
265
Punti
24
Tornei
271
Best: 271
▼
-1
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
265
Punti
27
Tornei
272
Best: 244
--
0
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
264
Punti
24
Tornei
273
Best: 273
--
0
Julie Struplova
CZE, 0
264
Punti
19
Tornei
274
Best: 153
--
0
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
262
Punti
32
Tornei
275
Best: 275
--
0
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
262
Punti
23
Tornei
276
Best: 276
--
0
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
258
Punti
17
Tornei
277
Best: 221
▲
1
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
258
Punti
21
Tornei
278
Best: 278
▼
-1
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
257
Punti
30
Tornei
279
Best: 279
--
0
Hina Inoue
USA, 0
255
Punti
20
Tornei
280
Best: 280
--
0
Sara Saito
JPN, 0
255
Punti
28
Tornei
281
Best: 150
▼
-10
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
255
Punti
15
Tornei
282
Best: 281
▼
-1
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
254
Punti
25
Tornei
283
Best: 40
▼
-18
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
253
Punti
20
Tornei
284
Best: 205
--
0
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
26
Tornei
285
Best: 212
▼
-2
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
248
Punti
29
Tornei
286
Best: 11
▼
-1
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
246
Punti
11
Tornei
287
Best: 207
▼
-23
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
241
Punti
32
Tornei
288
Best: 288
--
0
Zongyu Li
CHN, 0
241
Punti
21
Tornei
289
Best: 289
--
0
Xinxin Yao
CHN, 0
240
Punti
30
Tornei
290
Best: 169
▼
-4
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
240
Punti
20
Tornei
291
Best: 265
--
0
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
239
Punti
27
Tornei
292
Best: 292
▲
1
Samira De Stefano
ITA, 0
238
Punti
26
Tornei
293
Best: 293
▲
1
Federica Urgesi
ITA, 0
236
Punti
27
Tornei
294
Best: 152
▲
7
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
235
Punti
32
Tornei
295
Best: 292
--
0
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
235
Punti
23
Tornei
296
Best: 176
--
0
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
234
Punti
29
Tornei
297
Best: 213
--
0
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
234
Punti
28
Tornei
298
Best: 119
--
0
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
232
Punti
23
Tornei
299
Best: 299
--
0
Lea Ma
USA, 01-02-2001
232
Punti
25
Tornei
300
Best: 300
▲
8
Hibah Shaikh
USA, 0
232
Punti
25
Tornei
301
Best: 301
▼
-1
Ayana Akli
USA, 0
230
Punti
25
Tornei
302
Best: 302
▲
16
Han Shi
CHN, 0
229
Punti
30
Tornei
303
Best: 299
▼
-1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
229
Punti
29
Tornei
304
Best: 304
▼
-1
Martha Matoula
GRE, 0
228
Punti
25
Tornei
305
Best: 173
▼
-1
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
226
Punti
24
Tornei
306
Best: 230
▼
-1
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
226
Punti
33
Tornei
307
Best: 307
▲
4
Barbora Palicova
CZE, 0
225
Punti
31
Tornei
308
Best: 132
▼
-1
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
225
Punti
23
Tornei
309
Best: 96
▲
8
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
222
Punti
32
Tornei
310
Best: 310
▲
24
Elena Micic
AUS, 0
222
Punti
28
Tornei
311
Best: 311
▲
3
Yufei Ren
CHN, 0
221
Punti
25
Tornei
312
Best: 2
▼
-3
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
220
Punti
10
Tornei
313
Best: 290
▼
-21
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
220
Punti
31
Tornei
314
Best: 221
▲
35
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
215
Punti
24
Tornei
315
Best: 294
▼
-3
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
215
Punti
22
Tornei
316
Best: 284
▼
-3
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
215
Punti
16
Tornei
317
Best: 3
▼
-1
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
213
Punti
14
Tornei
318
Best: 318
▲
1
Amandine Monnot
FRA, 0
212
Punti
19
Tornei
319
Best: 319
▼
-4
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
212
Punti
26
Tornei
320
Best: 58
▲
1
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
211
Punti
22
Tornei
321
Best: 321
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
211
Punti
26
Tornei
322
Best: 322
▲
2
Eva Bennemann
GER, 0
209
Punti
24
Tornei
323
Best: 323
▲
9
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
209
Punti
18
Tornei
324
Best: 203
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
208
Punti
16
Tornei
325
Best: 325
▲
1
Noemi Basiletti
ITA, 0
205
Punti
26
Tornei
326
Best: 326
▲
1
Mimi Xu
GBR, 0
204
Punti
20
Tornei
327
Best: 327
▲
12
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
202
Punti
10
Tornei
328
Best: 88
▲
1
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
201
Punti
23
Tornei
329
Best: 169
▲
1
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
201
Punti
29
Tornei
330
Best: 330
▼
-7
Eryn Cayetano
USA, 0
199
Punti
23
Tornei
331
Best: 327
--
0
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
197
Punti
27
Tornei
332
Best: 332
▼
-22
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
196
Punti
11
Tornei
333
Best: 333
▲
17
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
196
Punti
36
Tornei
334
Best: 135
▼
-1
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
194
Punti
16
Tornei
335
Best: 165
--
0
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
193
Punti
25
Tornei
336
Best: 336
▲
48
Gina Feistel
POL, 0
193
Punti
21
Tornei
337
Best: 303
--
0
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
191
Punti
28
Tornei
338
Best: 226
--
0
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
191
Punti
16
Tornei
339
Best: 339
▼
-11
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
190
Punti
22
Tornei
340
Best: 340
▲
13
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
190
Punti
26
Tornei
341
Best: 341
▼
-1
Alina Granwehr
SUI, 0
188
Punti
21
Tornei
342
Best: 342
▲
6
Britt Du Pree
NED, 0
188
Punti
22
Tornei
343
Best: 7
▼
-2
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
186
Punti
7
Tornei
344
Best: 211
▼
-2
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
186
Punti
19
Tornei
345
Best: 343
▼
-2
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
186
Punti
22
Tornei
346
Best: 346
▲
8
Natalija Senic
SRB, 0
186
Punti
22
Tornei
347
Best: 305
▼
-3
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
185
Punti
23
Tornei
348
Best: 344
▼
-3
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
185
Punti
23
Tornei
349
Best: 349
▼
-2
Kira Pavlova
RUS, 0
184
Punti
19
Tornei
350
Best: 47
▲
1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
351
Best: 347
▲
19
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
180
Punti
19
Tornei
352
Best: 158
--
0
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
179
Punti
28
Tornei
353
Best: 353
▲
2
Angelina Voloshchuk
POR, 0
178
Punti
23
Tornei
354
Best: 354
▲
7
Amarissa Toth
HUN, 0
176
Punti
22
Tornei
355
Best: 355
▲
4
Varvara Panshina
RUS, 0
175
Punti
20
Tornei
356
Best: 356
--
0
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
175
Punti
15
Tornei
357
Best: 357
▲
82
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
175
Punti
18
Tornei
358
Best: 69
▼
-1
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
173
Punti
31
Tornei
359
Best: 359
▲
58
Weronika Ewald
POL, 0
173
Punti
19
Tornei
360
Best: 204
--
0
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
172
Punti
20
Tornei
361
Best: 318
▼
-3
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
171
Punti
29
Tornei
362
Best: 346
--
0
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
171
Punti
20
Tornei
363
Best: 342
--
0
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
171
Punti
22
Tornei
364
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
170
Punti
22
Tornei
365
Best: 365
▲
8
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
170
Punti
20
Tornei
366
Best: 299
--
0
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
169
Punti
20
Tornei
367
Best: 162
▲
4
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
168
Punti
24
Tornei
368
Best: 203
▲
1
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
167
Punti
24
Tornei
369
Best: 201
▲
5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
166
Punti
18
Tornei
370
Best: 163
▲
5
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
166
Punti
23
Tornei
371
Best: 365
▲
6
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
166
Punti
26
Tornei
372
Best: 296
▼
-7
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
165
Punti
24
Tornei
373
Best: 133
▼
-6
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
163
Punti
26
Tornei
374
Best: 143
▲
4
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
163
Punti
21
Tornei
375
Best: 375
▲
5
Alessandra Mazzola
ITA, 0
163
Punti
20
Tornei
376
Best: 376
▲
11
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
163
Punti
21
Tornei
377
Best: 377
▲
4
Julieta Pareja
USA, 0
162
Punti
13
Tornei
378
Best: 231
▲
4
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
162
Punti
25
Tornei
379
Best: 310
▲
4
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
162
Punti
22
Tornei
380
Best: 380
▼
-60
Clervie Ngounoue
USA, 0
161
Punti
14
Tornei
381
Best: 301
▲
4
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
161
Punti
26
Tornei
382
Best: 382
▲
9
Kristiana Sidorova
RUS, 0
161
Punti
23
Tornei
383
Best: 60
▼
-15
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
161
Punti
22
Tornei
384
Best: 378
▲
2
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
161
Punti
20
Tornei
385
Best: 254
▼
-9
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
160
Punti
21
Tornei
386
Best: 386
▼
-7
Francesca Pace
ITA, 0
160
Punti
14
Tornei
387
Best: 38
▲
1
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
159
Punti
7
Tornei
388
Best: 266
▲
1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
159
Punti
17
Tornei
389
Best: 314
▼
-17
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
159
Punti
24
Tornei
390
Best: 390
▲
42
Jiaqi Wang
CHN, 0
159
Punti
31
Tornei
391
Best: 190
▼
-1
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
158
Punti
22
Tornei
392
Best: 114
--
0
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
157
Punti
17
Tornei
393
Best: 393
--
0
Renata Jamrichova
SVK, 0
157
Punti
8
Tornei
394
Best: 394
▼
-48
Diletta Cherubini
ITA, 0
157
Punti
26
Tornei
395
Best: 395
▲
4
Vaishnavi Adkar
IND, 0
157
Punti
16
Tornei
396
Best: 396
▲
1
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
157
Punti
21
Tornei
397
Best: 397
▲
37
Madison Sieg
USA, 0
157
Punti
22
Tornei
398
Best: 189
▼
-62
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
157
Punti
10
Tornei
399
Best: 97
▼
-1
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
156
Punti
16
Tornei
400
Best: 280
▼
-5
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
155
Punti
29
Tornei
401
Best: 154
▲
35
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
155
Punti
21
Tornei
402
Best: 402
▼
-2
Laura Hietaranta
FIN, 0
155
Punti
18
Tornei
403
Best: 403
▼
-7
Miho Kuramochi
JPN, 0
154
Punti
19
Tornei
404
Best: 116
▼
-3
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
152
Punti
18
Tornei
405
Best: 18
▼
-3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
152
Punti
26
Tornei
406
Best: 406
▼
-3
Amelia Honer
USA, 0
152
Punti
12
Tornei
407
Best: 407
▼
-3
Rada Zolotareva
RUS, 0
152
Punti
12
Tornei
408
Best: 408
▲
1
Laura Mair
ITA, 0
152
Punti
20
Tornei
409
Best: 409
▼
-4
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
152
Punti
22
Tornei
410
Best: 291
▼
-4
Alana Smith
USA, 09-11-1999
151
Punti
26
Tornei
411
Best: 411
▼
-4
Ena Koike
JPN, 0
151
Punti
20
Tornei
412
Best: 412
▼
-4
Nastasja Schunk
GER, 0
149
Punti
16
Tornei
413
Best: 413
▲
7
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
149
Punti
19
Tornei
414
Best: 414
▼
-4
Rositsa Dencheva
BUL, 0
149
Punti
17
Tornei
415
Best: 97
▼
-4
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
148
Punti
8
Tornei
416
Best: 416
▼
-4
Hannah Klugman
GBR, 0
148
Punti
16
Tornei
417
Best: 226
▼
-4
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
148
Punti
15
Tornei
418
Best: 418
▲
6
Maria Urrutia
ARG, 0
148
Punti
20
Tornei
419
Best: 419
▼
-5
Reina Goto
JPN, 0
148
Punti
17
Tornei
420
Best: 420
▲
36
Nina Vargova
SVK, 0
148
Punti
20
Tornei
421
Best: 421
▲
2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
147
Punti
20
Tornei
422
Best: 422
▼
-4
Tara Wuerth
CRO, 0
145
Punti
16
Tornei
423
Best: 423
▼
-4
Victoria Hu
USA, 0
145
Punti
24
Tornei
424
Best: 418
▼
-3
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
144
Punti
21
Tornei
425
Best: 216
▼
-31
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
144
Punti
18
Tornei
426
Best: 322
▼
-4
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
144
Punti
23
Tornei
427
Best: 427
▲
21
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
144
Punti
18
Tornei
428
Best: 240
▲
23
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
143
Punti
23
Tornei
429
Best: 429
▼
-4
Malaika Rapolu
USA, 0
142
Punti
22
Tornei
430
Best: 430
▼
-15
Lidia Encheva
BUL, 0
142
Punti
16
Tornei
431
Best: 431
▼
-5
Jenny Lim
FRA, 0
142
Punti
19
Tornei
432
Best: 131
▼
-5
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
141
Punti
14
Tornei
433
Best: 1
▼
-127
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
140
Punti
2
Tornei
434
Best: 199
▼
-3
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
139
Punti
21
Tornei
435
Best: 304
▼
-6
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
139
Punti
19
Tornei
436
Best: 436
▼
-6
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
139
Punti
26
Tornei
437
Best: 172
▼
-4
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
138
Punti
10
Tornei
438
Best: 438
▼
-3
Yujia Huang
CHN, 0
138
Punti
18
Tornei
439
Best: 439
▼
-23
Alana Subasic
AUS, 0
137
Punti
24
Tornei
440
Best: 440
▲
19
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
137
Punti
17
Tornei
441
Best: 441
▲
84
Julia Stusek
GER, 0
136
Punti
13
Tornei
442
Best: 442
▼
-4
Gina Dittmann
GER, 0
135
Punti
19
Tornei
443
Best: 443
▲
14
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
135
Punti
22
Tornei
444
Best: 253
▼
-3
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
133
Punti
38
Tornei
445
Best: 445
▼
-3
Mio Mushika
JPN, 0
133
Punti
18
Tornei
446
Best: 446
▲
70
Beatrise Zeltina
LAT, 0
133
Punti
19
Tornei
447
Best: 447
▼
-4
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
132
Punti
16
Tornei
448
Best: 448
▼
-8
Nahia Berecoechea
FRA, 0
132
Punti
20
Tornei
449
Best: 449
▼
-5
Denislava Glushkova
BUL, 0
132
Punti
22
Tornei
450
Best: 179
▼
-22
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
131
Punti
18
Tornei
451
Best: 451
▼
-6
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
131
Punti
25
Tornei
452
Best: 452
▲
16
Victoria Milovanova
RUS, 0
131
Punti
18
Tornei
453
Best: 453
▲
24
Yuno Kitahara
JPN, 0
131
Punti
21
Tornei
454
Best: 454
▼
-8
Priska Nugroho
INA, 0
130
Punti
19
Tornei
455
Best: 339
▼
-8
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
130
Punti
23
Tornei
456
Best: 347
▼
-7
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
129
Punti
25
Tornei
457
Best: 292
▼
-7
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
129
Punti
20
Tornei
458
Best: 377
▼
-6
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
129
Punti
17
Tornei
459
Best: 452
▲
5
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
129
Punti
23
Tornei
460
Best: 200
▼
-7
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
128
Punti
26
Tornei
461
Best: 461
▼
-7
Maria Sara Popa
ROU, 0
128
Punti
22
Tornei
462
Best: 348
▼
-7
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
128
Punti
17
Tornei
463
Best: 463
▲
17
Rinko Matsuda
JPN, 0
128
Punti
22
Tornei
464
Best: 464
▲
22
Julia Adams
USA, 0
127
Punti
25
Tornei
465
Best: 298
▼
-5
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
126
Punti
21
Tornei
466
Best: 466
▼
-5
Luiza Fullana
BRA, 0
126
Punti
19
Tornei
467
Best: 431
▼
-5
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
126
Punti
18
Tornei
468
Best: 456
▼
-5
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
126
Punti
14
Tornei
469
Best: 469
▼
-4
Carla Markus
ARG, 0
125
Punti
19
Tornei
470
Best: 186
▼
-4
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
125
Punti
25
Tornei
471
Best: 1
--
0
Venus Williams
USA, 17-06-1980
124
Punti
11
Tornei
472
Best: 472
--
0
Lia Karatancheva
BUL, 0
124
Punti
31
Tornei
473
Best: 473
▼
-4
Sarah Van Emst
NED, 0
124
Punti
17
Tornei
474
Best: 474
▼
-4
Kristina Kroitor
RUS, 0
124
Punti
17
Tornei
475
Best: 46
▼
-2
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
122
Punti
16
Tornei
476
Best: 476
▲
32
Alena Kovackova
CZE, 0
122
Punti
14
Tornei
477
Best: 452
▼
-10
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
122
Punti
22
Tornei
478
Best: 478
▲
12
Lan Mi
CHN, 0
122
Punti
25
Tornei
479
Best: 237
▼
-1
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
121
Punti
23
Tornei
480
Best: 424
▼
-1
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
121
Punti
18
Tornei
481
Best: 481
--
0
Amelia Rajecki
GBR, 0
120
Punti
23
Tornei
482
Best: 482
--
0
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
120
Punti
19
Tornei
483
Best: 483
▼
-9
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
119
Punti
21
Tornei
484
Best: 484
--
0
Radka Zelnickova
SVK, 0
119
Punti
24
Tornei
485
Best: 442
▲
28
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
119
Punti
20
Tornei
486
Best: 486
▲
65
Lea Nilsson
SWE, 0
119
Punti
12
Tornei
487
Best: 487
▲
90
Daria Egorova
RUS, 0
119
Punti
12
Tornei
488
Best: 488
▼
-13
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
119
Punti
15
Tornei
489
Best: 399
▼
-13
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
119
Punti
18
Tornei
490
Best: 210
▲
2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
118
Punti
20
Tornei
491
Best: 483
▼
-3
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
118
Punti
17
Tornei
492
Best: 492
▼
-34
Angella Okutoyi
KEN, 0
117
Punti
8
Tornei
493
Best: 493
▼
-4
Sara Dols
ESP, 0
117
Punti
18
Tornei
494
Best: 479
▼
-9
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
117
Punti
24
Tornei
495
Best: 495
▼
-2
Martina Okalova
SVK, 0
116
Punti
17
Tornei
496
Best: 496
▲
59
Julie Pastikova
CZE, 0
116
Punti
16
Tornei
497
Best: 497
▼
-10
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
114
Punti
17
Tornei
498
Best: 498
▼
-4
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
114
Punti
21
Tornei
499
Best: 143
▼
-4
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
17
Tornei
500
Best: 269
▲
148
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
114
Punti
15
Tornei
501
Best: 501
▼
-5
Hikaru Sato
JPN, 0
114
Punti
21
Tornei
502
Best: 502
▲
10
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
113
Punti
20
Tornei
503
Best: 175
▼
-20
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
112
Punti
16
Tornei
504
Best: 309
▼
-7
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
112
Punti
24
Tornei
505
Best: 505
▼
-7
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
112
Punti
9
Tornei
506
Best: 506
▲
3
Camilla Zanolini
ITA, 0
112
Punti
16
Tornei
507
Best: 507
▼
-8
Ranah Stoiber
GBR, 0
111
Punti
20
Tornei
508
Best: 410
▼
-8
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
111
Punti
21
Tornei
509
Best: 136
▼
-7
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
110
Punti
15
Tornei
510
Best: 61
▼
-7
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
109
Punti
22
Tornei
511
Best: 110
▼
-7
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
109
Punti
12
Tornei
512
Best: 512
▼
-7
Mariia Golovina
RUS, 0
109
Punti
18
Tornei
513
Best: 463
▼
-7
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
109
Punti
19
Tornei
514
Best: 514
▼
-7
Isabella Maria Serban
ITA, 0
109
Punti
20
Tornei
515
Best: 515
▲
34
Luna Vujovic
SRB, 0
108
Punti
10
Tornei
516
Best: 516
▲
17
Marie Vogt
GER, 0
108
Punti
18
Tornei
517
Best: 517
▼
-7
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
27
Tornei
518
Best: 250
▼
-7
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
106
Punti
20
Tornei
519
Best: 510
▼
-5
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
106
Punti
22
Tornei
520
Best: 511
▼
-5
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
105
Punti
26
Tornei
521
Best: 521
▼
-4
Ana Candiotto
BRA, 0
104
Punti
20
Tornei
522
Best: 522
▲
18
Valentina Steiner
GER, 0
104
Punti
18
Tornei
523
Best: 190
▼
-5
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
104
Punti
13
Tornei
524
Best: 201
▼
-5
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
104
Punti
15
Tornei
525
Best: 525
▲
13
Kayo Nishimura
JPN, 0
104
Punti
20
Tornei
526
Best: 139
▼
-5
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
103
Punti
14
Tornei
527
Best: 38
▼
-36
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
103
Punti
13
Tornei
528
Best: 411
▼
-6
Reese Brantmeier
USA, 05-10-2004
103
Punti
4
Tornei
529
Best: 434
▼
-6
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
103
Punti
20
Tornei
530
Best: 380
▲
36
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
102
Punti
18
Tornei
531
Best: 296
▼
-7
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
101
Punti
15
Tornei
532
Best: 532
▼
-6
Ya Yi Yang
TPE, 0
101
Punti
16
Tornei
533
Best: 533
▼
-6
Dana Guzman
PER, 0
100
Punti
7
Tornei
534
Best: 147
▼
-6
Destanee Aiava
NZL, 10-05-2000
99
Punti
13
Tornei
535
Best: 511
▼
-15
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
99
Punti
18
Tornei
536
Best: 536
▲
28
Monika Ekstrand
USA, 0
98
Punti
8
Tornei
537
Best: 537
▼
-7
Wakana Sonobe
JPN, 0
98
Punti
6
Tornei
538
Best: 296
▼
-7
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
98
Punti
13
Tornei
539
Best: 371
▼
-7
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
98
Punti
15
Tornei
540
Best: 540
▼
-6
Jana Otzipka
BEL, 0
98
Punti
20
Tornei
541
Best: 541
▲
4
Jiayi Wang
CHN, 0
98
Punti
21
Tornei
542
Best: 542
▼
-7
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
543
Best: 543
▼
-7
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
15
Tornei
544
Best: 544
▼
-7
Saki Imamura
JPN, 0
97
Punti
11
Tornei
545
Best: 151
▼
-6
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
96
Punti
10
Tornei
546
Best: 546
▼
-5
Josy Daems
GER, 0
96
Punti
16
Tornei
547
Best: 547
▼
-5
Elena Korokozidi
GRE, 0
96
Punti
17
Tornei
548
Best: 548
▲
42
Daria Yesypchuk
UKR, 0
96
Punti
22
Tornei
549
Best: 549
▼
-48
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
95
Punti
15
Tornei
550
Best: 550
▼
-7
Mathilde Lollia
FRA, 0
95
Punti
20
Tornei
551
Best: 551
▼
-7
Anja Stankovic
SRB, 0
95
Punti
15
Tornei
552
Best: 552
▼
-5
Amarni Banks
GBR, 0
94
Punti
12
Tornei
553
Best: 31
▼
-116
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
94
Punti
10
Tornei
554
Best: 335
--
0
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
94
Punti
24
Tornei
555
Best: 231
▼
-7
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
94
Punti
28
Tornei
556
Best: 556
▲
31
Sofia Johnson
GBR, 0
94
Punti
13
Tornei
557
Best: 557
▲
3
Mara Guth
GER, 0
94
Punti
16
Tornei
558
Best: 558
▼
-6
Tamila Gadamauri
BEL, 0
93
Punti
18
Tornei
559
Best: 380
▼
-13
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
93
Punti
20
Tornei
560
Best: 71
▼
-10
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
92
Punti
9
Tornei
561
Best: 561
▼
-8
Jana Kovackova
CZE, 0
92
Punti
9
Tornei
562
Best: 562
▲
1
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
92
Punti
19
Tornei
563
Best: 114
▼
-7
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
91
Punti
16
Tornei
564
Best: 564
▼
-6
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
90
Punti
16
Tornei
565
Best: 546
▼
-6
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
90
Punti
24
Tornei
566
Best: 566
▲
15
Briana Szabo
ROU, 0
90
Punti
26
Tornei
567
Best: 567
▼
-6
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
90
Punti
21
Tornei
568
Best: 568
▼
-6
Bianca Barbulescu
ROU, 0
90
Punti
22
Tornei
569
Best: 504
▲
45
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
90
Punti
24
Tornei
570
Best: 570
▼
-13
Anca Todoni
ROU, 0
89
Punti
6
Tornei
571
Best: 571
▲
1
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
89
Punti
9
Tornei
572
Best: 332
▲
28
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
89
Punti
15
Tornei
573
Best: 356
--
0
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
89
Punti
17
Tornei
574
Best: 36
▲
20
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
89
Punti
6
Tornei
575
Best: 383
▼
-10
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
88
Punti
13
Tornei
576
Best: 576
▲
8
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
88
Punti
18
Tornei
577
Best: 45
▼
-10
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
87
Punti
21
Tornei
578
Best: 379
▼
-10
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
87
Punti
12
Tornei
579
Best: 579
▼
-10
Marie Weckerle
LUX, 0
87
Punti
16
Tornei
580
Best: 468
▼
-10
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
87
Punti
18
Tornei
581
Best: 82
▼
-10
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
86
Punti
10
Tornei
582
Best: 582
▲
19
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
86
Punti
15
Tornei
583
Best: 583
▼
-9
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
86
Punti
11
Tornei
584
Best: 212
▼
-9
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
16
Tornei
585
Best: 317
▼
-56
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
84
Punti
15
Tornei
586
Best: 586
▼
-10
Bella Payne
USA, 0
84
Punti
11
Tornei
587
Best: 433
▼
-8
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
84
Punti
16
Tornei
588
Best: 588
▲
11
Dune Vaissaud
FRA, 0
84
Punti
23
Tornei
589
Best: 84
▼
-9
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
83
Punti
13
Tornei
590
Best: 590
▼
-8
Alexis Blokhina
USA, 0
83
Punti
9
Tornei
591
Best: 591
▲
32
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
83
Punti
16
Tornei
592
Best: 592
▲
14
Luciana Moyano
ARG, 0
83
Punti
17
Tornei
593
Best: 593
▼
-10
Ana Grubor
CAN, 0
83
Punti
22
Tornei
594
Best: 594
▲
14
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
82
Punti
19
Tornei
595
Best: 595
▲
38
Thea Frodin
USA, 0
82
Punti
10
Tornei
596
Best: 596
▲
50
Viola Turini
ITA, 0
82
Punti
14
Tornei
597
Best: 597
▼
-12
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
598
Best: 598
▲
22
Berta Bonardi
ARG, 0
82
Punti
16
Tornei
599
Best: 527
▼
-13
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
82
Punti
11
Tornei
600
Best: 600
▼
-11
Daria Zelinskaya
RUS, 0
82
Punti
19
Tornei
601
Best: 601
▼
-10
Ksenia Efremova
FRA, 0
81
Punti
9
Tornei
602
Best: 515
▼
-10
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
603
Best: 603
▼
-8
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
81
Punti
13
Tornei
604
Best: 596
▼
-8
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
81
Punti
15
Tornei
605
Best: 605
▼
-8
Tian Jialin
CHN, 0
81
Punti
15
Tornei
606
Best: 284
▼
-8
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
81
Punti
17
Tornei
607
Best: 607
▼
-5
Maria Garcia Cid
ESP, 0
80
Punti
14
Tornei
608
Best: 212
▼
-5
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
609
Best: 351
▼
-5
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
80
Punti
12
Tornei
610
Best: 610
▼
-5
Dunja Maric
SRB, 0
80
Punti
15
Tornei
611
Best: 319
▲
21
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
80
Punti
20
Tornei
612
Best: 612
▼
-5
Kristina Dmitruk
BLR, 0
79
Punti
7
Tornei
613
Best: 613
▲
37
Chenting Zhu
CHN, 0
79
Punti
20
Tornei
614
Best: 614
▼
-5
Arina Bulatova
RUS, 0
79
Punti
18
Tornei
615
Best: 405
▼
-5
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
78
Punti
17
Tornei
616
Best: 466
▼
-4
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
78
Punti
14
Tornei
617
Best: 450
▼
-4
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
78
Punti
17
Tornei
618
Best: 618
▼
-25
Mariella Thamm
GER, 0
77
Punti
11
Tornei
619
Best: 445
▼
-4
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
77
Punti
17
Tornei
620
Best: 620
▼
-3
Xinran Sun
CHN, 0
76
Punti
6
Tornei
621
Best: 621
▲
187
Evialina Laskevich
BLR, 0
76
Punti
10
Tornei
622
Best: 622
▼
-3
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
623
Best: 494
▼
-2
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
76
Punti
19
Tornei
624
Best: 624
▼
-2
Carolina Kuhl
GER, 0
75
Punti
11
Tornei
625
Best: 73
▼
-1
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
74
Punti
11
Tornei
626
Best: 626
▼
-1
Merna Refaat
EGY, 0
74
Punti
7
Tornei
627
Best: 278
▼
-11
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
74
Punti
14
Tornei
628
Best: 628
▼
-2
Gaia Maduzzi
ITA, 0
74
Punti
14
Tornei
629
Best: 629
▼
-2
Maria Kalyakina
RUS, 0
74
Punti
22
Tornei
630
Best: 560
▼
-2
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
74
Punti
22
Tornei
631
Best: 13
▼
-2
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
632
Best: 342
▼
-2
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
73
Punti
12
Tornei
633
Best: 633
▼
-45
Iva Ivanova
BUL, 0
72
Punti
13
Tornei
634
Best: 634
--
0
Ariana Geerlings
ESP, 0
71
Punti
5
Tornei
635
Best: 635
▲
4
Indianna Spink
GBR, 0
71
Punti
14
Tornei
636
Best: 636
▲
1
Irina Balus
SVK, 0
71
Punti
9
Tornei
637
Best: 637
▼
-2
Ava Markham
USA, 0
71
Punti
12
Tornei
638
Best: 638
▲
32
Junhan Zhang
CHN, 0
71
Punti
17
Tornei
639
Best: 300
▼
-3
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
70
Punti
7
Tornei
640
Best: 640
▼
-62
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
70
Punti
12
Tornei
641
Best: 522
▼
-3
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
70
Punti
12
Tornei
642
Best: 642
▲
81
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
70
Punti
16
Tornei
643
Best: 135
▲
1
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
644
Best: 644
▼
-3
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
69
Punti
16
Tornei
645
Best: 619
▲
2
Demi Tran
NED, 26-11-2000
67
Punti
20
Tornei
646
Best: 579
▲
32
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
67
Punti
16
Tornei
647
Best: 647
▲
2
Milana Zhabrailova
RUS, 0
67
Punti
16
Tornei
648
Best: 648
▲
3
Adelina Lachinova
LAT, 0
66
Punti
10
Tornei
649
Best: 649
▲
3
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
18
Tornei
650
Best: 440
▲
3
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
66
Punti
16
Tornei
651
Best: 651
▲
4
Neus Torner Sensano
ESP, 0
66
Punti
13
Tornei
652
Best: 652
▲
4
Loes Ebeling Koning
NED, 0
66
Punti
13
Tornei
653
Best: 653
▲
16
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
66
Punti
15
Tornei
654
Best: 654
▲
3
Anastasiia Firman
UKR, 0
66
Punti
18
Tornei
655
Best: 655
▲
3
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
656
Best: 352
▲
3
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
65
Punti
8
Tornei
657
Best: 657
▲
62
Chelsea Fontenel
SUI, 0
65
Punti
19
Tornei
658
Best: 658
▲
28
Beatrice Ricci
ITA, 0
64
Punti
14
Tornei
659
Best: 114
▲
1
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
660
Best: 660
▲
1
Luca Udvardy
HUN, 0
64
Punti
6
Tornei
661
Best: 661
▲
1
Maria Sholokhova
RUS, 0
64
Punti
6
Tornei
662
Best: 662
▲
1
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
64
Punti
9
Tornei
663
Best: 497
▲
2
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
64
Punti
13
Tornei
664
Best: 664
▲
4
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
64
Punti
15
Tornei
665
Best: 658
▲
16
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
64
Punti
17
Tornei
666
Best: 666
--
0
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
667
Best: 29
--
0
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
63
Punti
16
Tornei
668
Best: 668
▲
41
Margaux Maquet
BEL, 0
63
Punti
13
Tornei
669
Best: 398
▼
-38
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
63
Punti
15
Tornei
670
Best: 670
▲
1
Nada Fouad
EGY, 0
63
Punti
16
Tornei
671
Best: 671
▲
1
Alyssa Reguer
FRA, 0
63
Punti
18
Tornei
672
Best: 160
▼
-54
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
62
Punti
16
Tornei
673
Best: 673
▼
-19
Olivia Lincer
USA, 0
62
Punti
13
Tornei
674
Best: 653
▼
-1
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
62
Punti
15
Tornei
675
Best: 368
▼
-1
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
62
Punti
14
Tornei
676
Best: 676
▼
-1
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
62
Punti
15
Tornei
677
Best: 230
--
0
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
62
Punti
8
Tornei
678
Best: 678
▲
18
Maria Lazarenko
UKR, 0
62
Punti
13
Tornei
679
Best: 56
▲
3
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
61
Punti
7
Tornei
680
Best: 680
▲
3
Ellie Schoppe
USA, 0
61
Punti
13
Tornei
681
Best: 681
▲
40
Sae Noguchi
JPN, 0
61
Punti
12
Tornei
682
Best: 682
▼
-6
Irem Kurt
TUR, 0
61
Punti
14
Tornei
683
Best: 320
▼
-40
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
61
Punti
10
Tornei
684
Best: 684
▲
14
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
61
Punti
17
Tornei
685
Best: 685
▲
14
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
61
Punti
17
Tornei
686
Best: 14
▼
-2
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
60
Punti
2
Tornei
687
Best: 687
▼
-2
Sayaka Ishii
JPN, 0
60
Punti
12
Tornei
688
Best: 688
▲
53
Linea Bajraliu
SWE, 0
60
Punti
10
Tornei
689
Best: 689
▲
53
Ida Wobker
GER, 0
60
Punti
9
Tornei
690
Best: 690
▼
-3
Camilla Gennaro
ITA, 0
60
Punti
18
Tornei
691
Best: 691
▲
57
Marta Lombardini
ITA, 0
59
Punti
13
Tornei
692
Best: 330
▼
-4
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
59
Punti
10
Tornei
693
Best: 679
▼
-14
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
59
Punti
14
Tornei
694
Best: 424
▼
-5
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
58
Punti
14
Tornei
695
Best: 367
▼
-5
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
58
Punti
11
Tornei
696
Best: 696
▼
-5
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
58
Punti
8
Tornei
697
Best: 466
▼
-5
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
58
Punti
9
Tornei
698
Best: 525
▲
93
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
58
Punti
10
Tornei
699
Best: 699
▼
-6
Anamaria Oana
ROU, 0
58
Punti
11
Tornei
700
Best: 700
▼
-5
Shannon Lam
USA, 0
58
Punti
12
Tornei
701
Best: 701
▼
-4
Astrid Cirotte
FRA, 0
58
Punti
15
Tornei
702
Best: 42
▼
-2
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
57
Punti
6
Tornei
703
Best: 703
▼
-2
Mary Lewis
USA, 0
57
Punti
14
Tornei
704
Best: 492
▼
-2
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
57
Punti
13
Tornei
705
Best: 703
▼
-2
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
57
Punti
17
Tornei
706
Best: 706
▼
-1
Yuhan Wang
CHN, 0
57
Punti
20
Tornei
707
Best: 707
▼
-1
Shiyu Ye
CHN, 0
57
Punti
10
Tornei
708
Best: 708
▼
-1
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
57
Punti
9
Tornei
709
Best: 709
▼
-1
Kailey Evans
USA, 0
57
Punti
11
Tornei
710
Best: 566
▼
-16
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
57
Punti
11
Tornei
711
Best: 711
▼
-1
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
712
Best: 712
▲
6
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
57
Punti
13
Tornei
713
Best: 713
▼
-2
Jenna Defalco
USA, 0
57
Punti
15
Tornei
714
Best: 714
--
0
Yiming Dang
CHN, 0
56
Punti
12
Tornei
715
Best: 491
▲
1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
716
Best: 716
▲
1
Oceane Babel
FRA, 0
56
Punti
19
Tornei
717
Best: 717
▼
-37
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
56
Punti
14
Tornei
718
Best: 27
▼
-6
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
55
Punti
6
Tornei
719
Best: 130
▲
1
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
55
Punti
10
Tornei
720
Best: 720
▼
-7
Eleejah Inisan
FRA, 0
55
Punti
12
Tornei
721
Best: 317
▼
-79
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
55
Punti
10
Tornei
722
Best: 722
▼
-111
Mayu Crossley
JPN, 0
55
Punti
7
Tornei
723
Best: 180
▼
-59
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
55
Punti
8
Tornei
724
Best: 724
▼
-2
Marine Szostak
FRA, 0
55
Punti
13
Tornei
725
Best: 430
▲
2
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
55
Punti
13
Tornei
726
Best: 726
▼
-86
Amelie Van Impe
BEL, 0
55
Punti
14
Tornei
727
Best: 727
▲
11
Sabine Rutlauka
LAT, 0
55
Punti
15
Tornei
728
Best: 144
▼
-4
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
54
Punti
10
Tornei
729
Best: 729
▲
18
Ruien Zhang
CHN, 0
54
Punti
11
Tornei
730
Best: 730
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
54
Punti
16
Tornei
731
Best: 731
▼
-3
Vlada Mincheva
RUS, 0
54
Punti
13
Tornei
732
Best: 732
▲
34
Belle Thompson
AUS, 0
54
Punti
16
Tornei
733
Best: 81
▼
-4
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
53
Punti
3
Tornei
734
Best: 266
▼
-4
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
53
Punti
6
Tornei
735
Best: 695
▼
-4
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
53
Punti
22
Tornei
736
Best: 127
▼
-4
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
53
Punti
5
Tornei
737
Best: 737
▼
-4
Denisa Zoldakova
CZE, 0
53
Punti
6
Tornei
738
Best: 721
▼
-2
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
739
Best: 607
▼
-2
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
53
Punti
13
Tornei
740
Best: 740
▲
52
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
53
Punti
13
Tornei
741
Best: 175
▼
-1
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
52
Punti
15
Tornei
742
Best: 497
▲
1
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
52
Punti
9
Tornei
743
Best: 646
▲
1
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
52
Punti
10
Tornei
744
Best: 500
▲
29
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
52
Punti
11
Tornei
745
Best: 745
▲
25
Tiana Tian Deng
SWE, 0
52
Punti
12
Tornei
746
Best: 746
▼
-1
Karla Popovic
CRO, 0
52
Punti
13
Tornei
747
Best: 468
▼
-8
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
52
Punti
14
Tornei
748
Best: 748
▼
-2
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
18
Tornei
749
Best: 749
▲
30
Gaeul Jang
KOR, 0
51
Punti
10
Tornei
750
Best: 750
▲
170
Berta Passola
ESP, 0
51
Punti
5
Tornei
751
Best: 751
▲
76
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
51
Punti
12
Tornei
752
Best: 752
▼
-3
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
51
Punti
16
Tornei
753
Best: 331
▼
-3
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
50
Punti
7
Tornei
754
Best: 754
▼
-50
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
50
Punti
18
Tornei
755
Best: 755
▼
-4
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
50
Punti
5
Tornei
756
Best: 652
▼
-4
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
50
Punti
10
Tornei
757
Best: 757
▼
-3
Yingqun Sun
CHN, 0
50
Punti
12
Tornei
758
Best: 758
▼
-3
Stefani Webb
AUS, 0
49
Punti
13
Tornei
759
Best: 319
▼
-1
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
49
Punti
12
Tornei
760
Best: 760
▼
-1
Giulia Safina Popa
ROU, 0
49
Punti
7
Tornei
761
Best: 761
▼
-8
Petra Konjikusic
SRB, 0
49
Punti
11
Tornei
762
Best: 762
▼
-5
Maya Iyengar
USA, 0
48
Punti
14
Tornei
763
Best: 337
▼
-3
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
48
Punti
9
Tornei
764
Best: 764
▼
-3
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
48
Punti
13
Tornei
765
Best: 765
▼
-3
Monique Barry
NZL, 0
48
Punti
16
Tornei
766
Best: 766
▼
-3
Shruti Ahlawat
IND, 0
48
Punti
6
Tornei
767
Best: 767
▼
-3
Ha Eum Lee
KOR, 0
48
Punti
7
Tornei
768
Best: 504
▲
175
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
48
Punti
13
Tornei
769
Best: 769
▲
24
Xi Luo
CHN, 0
48
Punti
13
Tornei
770
Best: 770
▼
-5
Valeriia Artemeva
RUS, 0
48
Punti
14
Tornei
771
Best: 422
▼
-4
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
47
Punti
11
Tornei
772
Best: 772
▼
-4
Sarah Iliev
FRA, 0
47
Punti
13
Tornei
773
Best: 374
▼
-4
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
47
Punti
7
Tornei
774
Best: 356
▼
-3
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
47
Punti
14
Tornei
775
Best: 775
▼
-3
Francesca Gandolfi
ITA, 0
47
Punti
16
Tornei
776
Best: 776
▲
4
Kanon Sawashiro
JPN, 0
46
Punti
12
Tornei
777
Best: 777
▼
-3
Ella Haavisto
FIN, 0
46
Punti
13
Tornei
778
Best: 778
▼
-3
Yasmin Ezzat
EGY, 0
46
Punti
14
Tornei
779
Best: 674
▼
-3
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
46
Punti
15
Tornei
780
Best: 4
▼
-3
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
45
Punti
3
Tornei
781
Best: 781
▼
-3
Dasha Plekhanova
CAN, 0
45
Punti
9
Tornei
782
Best: 782
▼
-1
Meng-Yi Chen
CHN, 0
45
Punti
11
Tornei
783
Best: 783
▼
-49
Johanne Svendsen
DEN, 0
45
Punti
6
Tornei
784
Best: 784
▼
-2
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
45
Punti
10
Tornei
785
Best: 785
▼
-2
Coco Bosman
NED, 0
45
Punti
12
Tornei
786
Best: 685
▼
-2
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
45
Punti
15
Tornei
787
Best: 787
▲
43
Yushan Shao
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
788
Best: 338
▼
-3
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
44
Punti
6
Tornei
789
Best: 789
▼
-2
Anna Snigireva
RUS, 0
44
Punti
13
Tornei
790
Best: 668
▲
5
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
44
Punti
15
Tornei
791
Best: 791
▼
-2
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
44
Punti
19
Tornei
792
Best: 328
▼
-6
Lian Tran
NED, 19-07-2002
43
Punti
12
Tornei
793
Best: 793
▲
7
Mia Horvit
USA, 0
43
Punti
12
Tornei
794
Best: 794
▼
-4
Rachel Gailis
USA, 0
43
Punti
6
Tornei
795
Best: 795
▲
11
Amy Sucha
CZE, 0
43
Punti
9
Tornei
796
Best: 796
▲
2
Madelief Hageman
NED, 0
43
Punti
21
Tornei
797
Best: 797
▼
-41
Alexis Nguyen
USA, 0
42
Punti
9
Tornei
798
Best: 150
▼
-83
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
42
Punti
15
Tornei
799
Best: 799
--
0
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
42
Punti
9
Tornei
800
Best: 470
▲
1
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
42
Punti
4
Tornei
801
Best: 348
▲
1
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
802
Best: 802
▼
-8
Maria Oliver Sanchez
ESP, 0
42
Punti
13
Tornei
803
Best: 803
▲
1
Shiho Tsujioka
JPN, 0
42
Punti
13
Tornei
804
Best: 804
▼
-8
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
42
Punti
14
Tornei
805
Best: 805
--
0
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
806
Best: 451
▼
-18
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
41
Punti
16
Tornei
807
Best: 320
--
0
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
40
Punti
10
Tornei
808
Best: 317
▲
14
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
40
Punti
15
Tornei
809
Best: 809
--
0
Ava Hrastar
USA, 0
40
Punti
8
Tornei
810
Best: 318
--
0
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
40
Punti
9
Tornei
811
Best: 811
--
0
Olga Danilova
CYP, 0
40
Punti
11
Tornei
812
Best: 812
▲
1
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
12
Tornei
813
Best: 813
▲
1
Klara Veldman
NED, 0
40
Punti
12
Tornei
814
Best: 196
▲
22
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
40
Punti
14
Tornei
815
Best: 815
▼
-18
Anita Sahdiieva
UKR, 0
40
Punti
14
Tornei
816
Best: 816
▲
270
Ru Xi Wu
CHN, 0
39
Punti
2
Tornei
817
Best: 817
▲
26
Amy Stevens
AUS, 0
39
Punti
8
Tornei
818
Best: 818
▼
-3
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
39
Punti
10
Tornei
819
Best: 819
▲
34
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
39
Punti
12
Tornei
820
Best: 820
▼
-4
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
12
Tornei
821
Best: 85
▼
-176
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
38
Punti
8
Tornei
822
Best: 822
▼
-87
Edda Mamedova
RUS, 0
38
Punti
6
Tornei
823
Best: 186
▼
-6
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
38
Punti
9
Tornei
824
Best: 601
▲
4
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
38
Punti
15
Tornei
825
Best: 213
▼
-4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
37
Punti
6
Tornei
826
Best: 190
▼
-3
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
37
Punti
10
Tornei
827
Best: 827
▲
143
Antonia Stoyanov
NED, 0
37
Punti
6
Tornei
828
Best: 785
▼
-3
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
37
Punti
8
Tornei
829
Best: 829
▲
6
Yuhan Liu
CHN, 0
37
Punti
10
Tornei
830
Best: 830
▼
-4
Sara Mikaca
BIH, 0
37
Punti
11
Tornei
831
Best: 831
▲
93
Amelia Paszun
POL, 0
37
Punti
12
Tornei
832
Best: 330
▲
14
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
37
Punti
12
Tornei
833
Best: 833
▼
-14
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
37
Punti
16
Tornei
834
Best: 5
▼
-5
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
835
Best: 10
▲
4
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
36
Punti
9
Tornei
836
Best: 584
▼
-5
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
36
Punti
16
Tornei
837
Best: 463
▲
20
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
36
Punti
12
Tornei
838
Best: 838
▼
-6
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
839
Best: 839
▼
-6
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
840
Best: 840
▲
31
Petra Sedlackova
CZE, 0
36
Punti
8
Tornei
841
Best: 184
▲
32
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
36
Punti
10
Tornei
842
Best: 842
▼
-39
Salma Drugdova
SVK, 0
36
Punti
11
Tornei
843
Best: 708
▼
-23
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
36
Punti
16
Tornei
844
Best: 844
▼
-4
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
845
Best: 317
▼
-4
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
35
Punti
9
Tornei
846
Best: 846
▲
139
Alina Shcherbinina
RUS, 24-08-2003
35
Punti
3
Tornei
847
Best: 847
▼
-5
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
4
Tornei
848
Best: 848
▼
-4
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
849
Best: 531
▼
-37
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
35
Punti
12
Tornei
850
Best: 850
▼
-3
Laima Vladson
UZB, 0
35
Punti
16
Tornei
851
Best: 546
▼
-14
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
35
Punti
16
Tornei
852
Best: 852
▼
-3
Brooke Black
GBR, 0
34
Punti
6
Tornei
853
Best: 555
▼
-3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
34
Punti
12
Tornei
854
Best: 854
▲
5
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
854
Best: 854
▼
-3
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
856
Best: 856
▲
4
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
34
Punti
5
Tornei
857
Best: 857
▼
-5
Ksenia Smirnova
RUS, 0
34
Punti
5
Tornei
858
Best: 858
▼
-132
Melisa Ercan
AUS, 0
34
Punti
8
Tornei
859
Best: 859
▼
-14
Kate Mansfield
USA, 0
34
Punti
9
Tornei
860
Best: 860
▼
-5
Christasha Mcneil
USA, 0
33
Punti
8
Tornei
861
Best: 861
▼
-5
Monika Stankiewicz
POL, 0
33
Punti
9
Tornei
862
Best: 862
▼
-4
Alja Senica
SLO, 0
33
Punti
14
Tornei
863
Best: 137
▼
-39
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
33
Punti
5
Tornei
864
Best: 864
▼
-3
Chukwumelije Clarke
USA, 0
33
Punti
6
Tornei
865
Best: 865
▲
7
Elza Tomase
LAT, 0
33
Punti
9
Tornei
866
Best: 866
▼
-3
Zuzanna Kolonus
POL, 0
33
Punti
9
Tornei
867
Best: 690
▼
-3
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
33
Punti
11
Tornei
868
Best: 868
▲
179
Amelie Justine Hejtmanek
CZE, 0
33
Punti
13
Tornei
869
Best: 869
▼
-4
Carolin Raschdorf
GER, 0
33
Punti
13
Tornei
870
Best: 411
▼
-4
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
32
Punti
5
Tornei
871
Best: 871
▲
8
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
32
Punti
16
Tornei
872
Best: 872
▼
-5
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
873
Best: 873
▼
-5
Alina Trynkina
RUS, 0
32
Punti
4
Tornei
874
Best: 874
▼
-5
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
875
Best: 875
▼
-5
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
876
Best: 876
▼
-14
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
32
Punti
6
Tornei
877
Best: 877
▲
15
Chloe Noel
FRA, 0
32
Punti
8
Tornei
878
Best: 878
▼
-4
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
879
Best: 879
▲
188
Meritxell Teixido Garcia
ESP, 0
32
Punti
12
Tornei
880
Best: 781
▼
-62
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
32
Punti
12
Tornei
881
Best: 881
▼
-4
Kristina Penickova
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
882
Best: 882
▼
-4
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
31
Punti
11
Tornei
883
Best: 802
▲
6
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
31
Punti
12
Tornei
884
Best: 99
▼
-3
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
31
Punti
9
Tornei
885
Best: 885
▲
98
Aishi Das
NZL, 0
31
Punti
12
Tornei
886
Best: 886
▼
-3
Deniz Dilek
TUR, 0
31
Punti
3
Tornei
887
Best: 887
▼
-3
Victoria Osuigwe
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
888
Best: 888
▼
-3
Yujin Kim
KOR, 0
31
Punti
9
Tornei
889
Best: 889
▼
-3
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
▼
-2
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
31
Punti
12
Tornei
891
Best: 891
▼
-37
Jamilah Snells
USA, 0
31
Punti
13
Tornei
892
Best: 892
▼
-16
Paula Cembranos
SUI, 0
31
Punti
14
Tornei
893
Best: 317
▼
-13
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
30
Punti
15
Tornei
894
Best: 894
▼
-4
Eszter Meri
SVK, 0
30
Punti
7
Tornei
895
Best: 895
▼
-4
Lavinia Tanasie
ROU, 0
30
Punti
7
Tornei
896
Best: 124
▲
1
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
30
Punti
11
Tornei
897
Best: 897
▼
-4
Capucine Jauffret
USA, 0
30
Punti
6
Tornei
898
Best: 898
▼
-11
Arina Varaksina
RUS, 0
30
Punti
10
Tornei
899
Best: 359
▼
-5
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
30
Punti
11
Tornei
900
Best: 900
▼
-62
Alyssa Ahn
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
901
Best: 699
▼
-5
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
902
Best: 902
▼
-4
Elizabeth Coleman
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
903
Best: 903
▼
-4
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
904
Best: 904
▼
-4
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
905
Best: 905
▲
7
Emma Kamper
DEN, 0
29
Punti
6
Tornei
906
Best: 906
▼
-5
Didi Bredberg Canizares
ESP, 0
29
Punti
6
Tornei
907
Best: 907
▼
-5
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
908
Best: 908
▼
-5
Aspen Schuman
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
909
Best: 909
▼
-5
Annika Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
910
Best: 111
▼
-5
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
29
Punti
7
Tornei
911
Best: 911
▼
-5
Ruby Cooling
GBR, 0
29
Punti
8
Tornei
912
Best: 912
▼
-37
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
29
Punti
9
Tornei
913
Best: 913
▼
-18
Lilian Poling
USA, 0
29
Punti
13
Tornei
914
Best: 914
▼
-5
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
29
Punti
14
Tornei
915
Best: 658
▲
3
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
29
Punti
16
Tornei
916
Best: 916
▼
-5
Akanksha Nitture
IND, 0
28
Punti
12
Tornei
917
Best: 917
▼
-35
Elyse Tse
NZL, 0
28
Punti
14
Tornei
918
Best: 918
▼
-5
Emma Jackson
USA, 0
28
Punti
6
Tornei
919
Best: 919
▼
-5
Sera Nishimoto
JPN, 0
28
Punti
8
Tornei
920
Best: 920
▼
-13
Ava Rodriguez
USA, 0
28
Punti
9
Tornei
921
Best: 921
▼
-6
Yanan Hou
CHN, 0
28
Punti
9
Tornei
922
Best: 922
▲
53
Sara Victoria Balan
ROU, 0
28
Punti
10
Tornei
923
Best: 923
▼
-7
Jaedan Brown
USA, 0
28
Punti
10
Tornei
924
Best: 838
▼
-7
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
28
Punti
10
Tornei
925
Best: 925
▼
-17
Nanari Katsumi
JPN, 0
28
Punti
11
Tornei
926
Best: 20
▼
-16
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
27
Punti
9
Tornei
927
Best: 927
▼
-8
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
928
Best: 928
▲
54
Midori Castillo Meza
MEX, 0
27
Punti
11
Tornei
929
Best: 929
▼
-9
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
930
Best: 371
▼
-8
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
27
Punti
5
Tornei
931
Best: 931
▲
2
Lucie Urbanova
CZE, 0
27
Punti
7
Tornei
932
Best: 714
▼
-9
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
27
Punti
8
Tornei
933
Best: 933
▼
-8
Asylzhan Arystanbekova
KAZ, 0
27
Punti
12
Tornei
934
Best: 934
▲
4
Maddalena Giordano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
935
Best: 935
▼
-8
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
936
Best: 39
▼
-8
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
26
Punti
6
Tornei
937
Best: 814
▼
-8
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
26
Punti
12
Tornei
938
Best: 938
▼
-8
Lya Isabel Fernandez Olivares
MEX, 0
26
Punti
7
Tornei
939
Best: 939
▼
-8
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
26
Punti
8
Tornei
940
Best: 940
▲
90
Diae El Jardi
MAR, 0
26
Punti
12
Tornei
941
Best: 939
▼
-2
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
26
Punti
13
Tornei
942
Best: 192
▼
-10
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
943
Best: 728
▼
-9
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
26
Punti
7
Tornei
944
Best: 944
▲
62
Kaitlyn Carnicella
USA, 0
26
Punti
7
Tornei
945
Best: 945
▼
-10
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▼
-10
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
9
Tornei
947
Best: 947
▲
13
Alesia Breaz
ROU, 0
26
Punti
11
Tornei
948
Best: 948
▼
-11
Arina Arifullina
RUS, 0
26
Punti
12
Tornei
949
Best: 949
▼
-23
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
26
Punti
13
Tornei
950
Best: 950
▲
6
Simona Ogescu
ROU, 0
26
Punti
13
Tornei
951
Best: 951
▼
-103
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
25
Punti
5
Tornei
952
Best: 952
▼
-12
Francesca Mattioli
ITA, 0
25
Punti
4
Tornei
953
Best: 953
▼
-11
Joy De Zeeuw
NED, 0
25
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
▼
-3
Marjorie Souza
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
955
Best: 589
▼
-10
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
7
Tornei
956
Best: 278
▼
-10
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
24
Punti
7
Tornei
957
Best: 957
▼
-10
Candela Vazquez
ARG, 0
24
Punti
9
Tornei
958
Best: 958
▼
-10
Kallista Liu
HKG, 0
24
Punti
10
Tornei
959
Best: 429
▲
229
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
24
Punti
4
Tornei
960
Best: 960
▼
-19
Teah Chavez
CAN, 0
24
Punti
4
Tornei
961
Best: 289
▲
25
Veronika Miroshnichenko
RUS, 19-11-1997
24
Punti
5
Tornei
962
Best: 962
▲
40
Tina Manescu
GER, 0
24
Punti
6
Tornei
963
Best: 949
▼
-14
Aya El Sayed
EGY, 31-05-2001
24
Punti
7
Tornei
964
Best: 964
▼
-14
Kateryna Diatlova
UKR, 0
24
Punti
7
Tornei
965
Best: 965
▼
-13
Cristiana Todoni
ROU, 0
24
Punti
8
Tornei
966
Best: 966
▼
-13
Anna Sedysheva
RUS, 0
24
Punti
8
Tornei
967
Best: 967
▼
-13
Stefaniya Pushkar
SUI,