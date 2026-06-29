Sinner e il futuro dopo il tennis: “Non sarò legato a questo sport. Non gioco per i record, voglio solo diventare il miglior giocatore possibile”

Jannik Sinner arriva a Wimbledon 2026 da campione in carica e numero uno del mondo, ma nell’intervista concessa al Telegraph ha mostrato soprattutto il lato più intimo e meno visibile della sua personalità. Non solo titoli, record e rivalità, ma anche famiglia, equilibrio, sacrifici e una visione molto chiara del proprio percorso.

L’azzurro si presenta all’All England Club con il peso del ruolo di favorito, ma anche con la serenità di chi ha imparato a guardare oltre il risultato. Una maturità costruita anche attraverso momenti difficili, compreso l’episodio del positivo per contaminazione accidentale e la successiva sospensione di tre mesi nel 2025.

“Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo”, ha spiegato Sinner. “Ho passato molto tempo con la mia famiglia e con mio padre. Poi ho lavorato duramente per tornare al livello che avevo, ma ho scoperto anche altre cose”.

Una pausa forzata, dolorosa, ma capace di insegnargli qualcosa. “Sì e no. Mi ha reso un giocatore migliore. È stato positivo allontanarmi un po’ dal tennis. Mi ha fatto capire che allenarsi è importante, ma anche passare tempo con la mia famiglia lo è, perché le cose possono cambiare molto velocemente”.

Parole che raccontano un Sinner diverso da quello apparentemente impenetrabile visto in campo. Dietro la freddezza agonistica c’è un ragazzo che ha imparato a non far dipendere tutta la propria felicità dal tennis, pur continuando a vivere il lavoro quotidiano con una disciplina assoluta.

Impossibile, però, parlare del presente senza citare Carlos Alcaraz. La loro rivalità è ormai il grande tema del tennis moderno, il duello che più di ogni altro sembra destinato a raccogliere l’eredità dei confronti tra Federer, Nadal e Djokovic. Sinner, però, non la vive come un peso.

“Carlos è un amico, ma anche un rivale”, ha detto. “Penso che le rivalità possano anche trasformarsi in belle amicizie. Esistono rivalità sane e credo che la nostra lo sia”.

Il numero uno del mondo, però, non crede che il circuito possa ridursi soltanto al confronto con lo spagnolo: “A un certo punto arriverà qualcun altro. So che le cose cambiano molto rapidamente. Io provo a concentrarmi solo sul mio lavoro e su ciò che posso controllare”.

È proprio questa capacità di restare nel presente una delle grandi forze di Sinner. Mentre all’esterno si parla di record, confronti storici e dominio, lui continua a ragionare in termini di processo, lavoro e miglioramento.

“Ho una teoria: tutto quello che succede adesso è conseguenza del lavoro fatto cinque o sei mesi fa”, ha spiegato. “Se continui a lavorare, semplicemente diventi un giocatore migliore. Vedere questi risultati mi rende felice perché so tutto quello che ho sacrificato”.

Nonostante i successi, Sinner non si considera un prodotto finito. “A 24 anni non puoi essere perfetto. Ho un grande team intorno a me e ci sono ancora piccoli dettagli che possiamo migliorare”.

Il suo tennis, del resto, nasce da un’idea chiara fin dall’adolescenza. “Ho sempre cercato di giocare in modo aggressivo. Preferivo perdere un punto sbagliando un vincente piuttosto che aspettare l’errore dell’avversario. Sono sempre stato così”.

Oggi quella mentalità offensiva è diventata molto più completa: colpi pesanti, scelte tattiche più mature, disciplina, tenuta fisica e una capacità sempre maggiore di gestire i momenti decisivi. Sinner continua ad attaccare, ma lo fa con un’efficienza che lo rende difficilissimo da disinnescare.

Alla domanda sul suo lascito nel tennis, la risposta è ancora una volta lontana dalla retorica dei record. “Non gioco per i record. Gioco per me stesso”, ha detto. “Mi piace essere il migliore, ma l’unica cosa che voglio è poter dire, quando finirò la carriera, di aver fatto tutto il possibile per diventare il miglior giocatore che potevo essere”.

E se dovesse fermarsi oggi? Sinner risponde con sorprendente serenità: “Sarei molto felice. Dopo il tennis ci sarà un nuovo capitolo. Conoscendomi, probabilmente non sarà legato a questo sport. Mi piacerebbe fare cose diverse”.

Una frase che aiuta a capire perché la pressione sembri scivolargli addosso più che ad altri. Sinner non si identifica soltanto con il tennista, e proprio questo equilibrio gli permette di competere con una leggerezza rara ai massimi livelli.

Fuori dal campo, il numero uno del mondo conserva abitudini semplici. Dopo una grande settimana di competizione, il premio più gradito resta legato alla tavola: “Ho un debole per i dolci. La cosa più importante per me è il dessert: tanto gelato e tante torte”.

Molto più sobrio, invece, il rapporto con l’alcol: “Non mi piace troppo il sapore dell’alcol. Preferisco una Coca-Cola Zero. Anche se qualche volta bevo un po’ di champagne o vino bianco”.

La famiglia resta il centro della sua vita. I genitori continuano a lavorare nell’attività familiare nonostante il figlio abbia già raggiunto cifre enormi in premi e guadagni. Per Sinner, però, la ricompensa più importante non è materiale.

“Ricompensarli? Credo che il regalo migliore sia semplicemente passare tempo insieme. Andare a cena, fare una passeggiata o mangiare in famiglia. Per noi il denaro è sempre stato qualcosa di secondario”.

Oltre al tennis, Sinner coltiva passioni che raccontano un lato più normale e quotidiano: la Formula 1, che segue da sempre e che da bambino gli aveva fatto sognare anche una carriera da pilota, la cucina, compreso il tiramisù preparato da sé, e una vita discreta a Montecarlo, lontano dal rumore quando gli impegni glielo permettono.

Il ritratto che emerge è quello di un campione feroce in campo e sorprendentemente semplice fuori. Un giocatore che domina il circuito, ma che continua a pensare di avere margini di crescita. Un ragazzo che ha già vinto moltissimo, ma che non sembra interessato a compiacersi di ciò che ha fatto.

Forse è proprio questa la chiave del suo dominio. Mentre il tennis si interroga su come fermarlo, Sinner ragiona ancora su come migliorarsi. E finché continuerà a vivere il successo come una tappa e non come un punto d’arrivo, la distanza tra lui e gli altri rischia di restare enorme.





Francesco Paolo Villarico