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Circuito ATP-WTA-Challenger ATP, Challenger, Copertina, WTA
ATP 250 Eastbourne, WTA 250 Eastbourne e Challenger 50 Piracicaba: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
28/06/2026 08:03 Nessun commento
🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 28 Giugno 2026
|⛅
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18°C
Parzialmente soleggiato · Picco 22°C
|
ERBA
Andamento della giornata — 28 Giugno
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08:00
⛅
19°
|
09:00
⛅
19°
|
10:00
⛅
20°
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11:00
⛅
20°
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12:00
⛅
21°
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13:00
⛅
21°
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14:00
⛅
21°
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15:00
⛅
22°
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18:00
⛅
20°
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22:00
⛅
18°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex fino alle 09:00 BST, poi condizioni più fresche
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
|
⛅ Parzialmente soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta mattina
🎾 Finale
🌿 Erba
✅ Asciutto
⚠ Allerta mattina
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Zizou Bergs vs Ugo Humbert
ATP Eastbourne
Zizou Bergs•
15
1
Ugo Humbert [6]
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
1-2
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-1 → 1-2
Z. Bergs
15-0
40-0
0-1 → 1-1
U. Humbert
30-0
40-15
0-0 → 0-1
🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile · 28 Giugno 2026
|☀
|
15°C
Sereno e soleggiato · Picco 28°C
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 28 Giugno
|
03:00
☀
16°
|
04:00
☀
16°
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05:00
☀
16°
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06:00
☀
16°
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07:00
☀
16°
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08:00
☀
16°
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09:00
☀
20°
|
10:00
☀
22°
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12:00
☀
25°
|
14:00
☀
28°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le finali sulla terra
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
|
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Quadra Central – ore 16:00
Gonzalo Villanueva vs Thiago Seyboth Wild
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 16:00
Luis Felipe Miguel / Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 28 Giugno 2026
|⛅
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18°C
Parzialmente soleggiato · Picco 22°C
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ERBA
Andamento della giornata — 28 Giugno
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08:00
⛅
19°
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09:00
⛅
19°
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10:00
⛅
20°
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11:00
⛅
20°
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12:00
⛅
21°
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13:00
⛅
21°
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14:00
⛅
21°
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15:00
⛅
22°
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18:00
⛅
20°
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22:00
⛅
18°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex fino alle 09:00 BST, poi condizioni più fresche
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
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⛅ Parzialmente soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta mattina
🎾 Finale doppio
🌿 Erba
✅ Asciutto
⚠ Allerta mattina
🎾 Finale doppio
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Luisa Stefani vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch
WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
0
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
TAG: Circuito ATP, Circuito Challenger, Circuito WTA
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