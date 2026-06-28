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ATP 250 Eastbourne, WTA 250 Eastbourne e Challenger 50 Piracicaba: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

28/06/2026 08:03 Nessun commento
Ugo Humbert nella foto - Foto Getty Images
Ugo Humbert nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  28 Giugno 2026

18°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 28 Giugno
08:00
19°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
20°
22:00
18°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex fino alle 09:00 BST, poi condizioni più fresche
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP 250 F
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta mattina
🎾  Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Zizou Bergs BEL vs Ugo Humbert FRA

ATP Eastbourne
Zizou Bergs
15
1
Ugo Humbert [6]
30
2
Mostra dettagli





🇧🇷
Challenger 50 Piracicaba
Piracicaba, Brasile  ·  28 Giugno 2026

15°C
Sereno e soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Sereno al mattino presto, soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Giugno
03:00
16°
04:00
16°
05:00
16°
06:00
16°
07:00
16°
08:00
16°
09:00
20°
10:00
22°
12:00
25°
14:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per le finali sulla terra
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 50 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Quadra Central – ore 16:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare




Quadra 3 – ore 16:00
Luis Felipe Miguel BRA / Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER
Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  28 Giugno 2026

18°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 28 Giugno
08:00
19°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
20°
22:00
18°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex fino alle 09:00 BST, poi condizioni più fresche
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
WTA 250 · Doppio
Finale Doppio · Erba
WTA 250 D-F
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta mattina
🎾  Finale doppio
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE

WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
0
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0
0
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