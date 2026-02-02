ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Andrea Vavassori supera le qualificazioni

Andrea Vavassori prosegue con continuità il suo avvio di stagione 2026 e centra un’altra qualificazione in un torneo del circuito maggiore. Il tennista torinese ha infatti superato il turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di Montpellier, guadagnandosi un posto nel main draw.

Nel match conclusivo delle quali, Vavassori ha sconfitto il francese Hugo Grenier, numero 189 del ranking mondiale e ottava testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 7-6(1). Una prestazione solida, costruita con attenzione e senza particolari passaggi a vuoto.

Nel primo set l’azzurro ha fatto la differenza nell’ottavo gioco, piazzando il break decisivo che gli ha permesso di chiudere la frazione sul 6-3. Più equilibrato il secondo parziale, nel quale nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare il servizio all’avversario, portando il set al tie-break. Qui Vavassori ha preso subito il controllo dello scambio, imponendosi nettamente per 7 punti a 1.

La qualificazione a Montpellier si aggiunge a un inizio di stagione positivo per il torinese, che nel 2026 è già riuscito a entrare nel tabellone principale di un torneo ATP ad Adelaide, dove aveva anche raggiunto il secondo turno. Un percorso che conferma la continuità dei suoi risultati e la capacità di competere con regolarità nel circuito maggiore anche in singolare.

