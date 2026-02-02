ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Andrea Vavassori supera le qualificazioni

Andrea Vavassori nella foto
Andrea Vavassori prosegue con continuità il suo avvio di stagione 2026 e centra un’altra qualificazione in un torneo del circuito maggiore. Il tennista torinese ha infatti superato il turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di Montpellier, guadagnandosi un posto nel main draw.
Nel match conclusivo delle quali, Vavassori ha sconfitto il francese Hugo Grenier, numero 189 del ranking mondiale e ottava testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 7-6(1). Una prestazione solida, costruita con attenzione e senza particolari passaggi a vuoto.
Nel primo set l’azzurro ha fatto la differenza nell’ottavo gioco, piazzando il break decisivo che gli ha permesso di chiudere la frazione sul 6-3. Più equilibrato il secondo parziale, nel quale nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare il servizio all’avversario, portando il set al tie-break. Qui Vavassori ha preso subito il controllo dello scambio, imponendosi nettamente per 7 punti a 1.
La qualificazione a Montpellier si aggiunge a un inizio di stagione positivo per il torinese, che nel 2026 è già riuscito a entrare nel tabellone principale di un torneo ATP ad Adelaide, dove aveva anche raggiunto il secondo turno. Un percorso che conferma la continuità dei suoi risultati e la capacità di competere con regolarità nel circuito maggiore anche in singolare.
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (al coperto)
Court Patrice Dominguez – ore 12:00
Ugo Blanchet
vs Titouan Droguet
ATP Montpellier
Ugo Blanchet [2]
6
6
2
Titouan Droguet [5]
4
7
6
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
U. Blanchet
15-0
30-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
ace
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
ace
4-4*
4*-5
6-6 → 6-7
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
U. Blanchet
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
U. Blanchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
T. Droguet
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
3-1 → 3-2
U. Blanchet
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
df
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Droguet
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Clement Chidekh vs
ATP Montpellier
Clement Chidekh
5
7
3
Moise Kouame
7
6
6
Vincitore: Kouame
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kouame
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-5 → 3-6
C. Chidekh
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Chidekh
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-4 → 2-4
M. Kouame
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Chidekh
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Kouame
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
2-3*
2-4*
3*-4
df
3*-5
3-6*
df
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
M. Kouame
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
6-5 → 6-6
C. Chidekh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Kouame
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-5 → 5-5
M. Kouame
0-15
0-30
0-40
30-40
ace
A-40
4-3 → 4-4
C. Chidekh
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
A-40
2-2 → 3-2
C. Chidekh
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-0 → 2-1
M. Kouame
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Chidekh
0-15
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
M. Kouame
15-15
40-30
ace
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Pedro Martinez vs Adrian Mannarino (Non prima 16:30)
ATP Montpellier
Pedro Martinez
15
2
Adrian Mannarino•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Arthur Gea vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Roberto Bautista Agut vs Christopher O’Connell
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Clement Tabur
vs Martin Damm
ATP Montpellier
Clement Tabur
6
7
6
Martin Damm [7]
7
6
7
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
2*-0
3-0*
3-1*
ace
3*-2
ace
3*-3
4-3*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
7*-7
8-7*
6-6 → 6-7
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Damm
30-0
30-15
df
30-40
40-40
ace
A-40
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
ace
5*-3
6-3*
ace
6-6 → 7-6
M. Damm
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
5-4 → 5-5
C. Tabur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
M. Damm
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Tabur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. Tabur
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
ace
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Damm
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-5 → 5-6
M. Damm
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-4 → 4-5
C. Tabur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Damm
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 3-4
M. Damm
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
ace
0-1 → 1-1
Hugo Grenier vs Andrea Vavassori
ATP Montpellier
Andrea Vavassori
6
7
Hugo Grenier [8]
3
6
Vincitore: Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
df
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
A. Vavassori
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
H. Grenier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
A. Vavassori
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
A. Vavassori
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
H. Grenier
15-0
ace
15-15
15-30
30-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vavassori
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-3 → 6-3
H. Grenier
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Vavassori
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
Ugo Humbert / Fabrice Martin vs Constantin Frantzen / Robin Haase (Non prima 16:00)
ATP Montpellier
Ugo Humbert / Fabrice Martin•
0
6
3
0
Constantin Frantzen / Robin Haase [3]
0
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
3-5 → 3-6
U. Humbert / Martin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-5 → 3-5
C. Frantzen / Haase
2-4 → 2-5
U. Humbert / Martin
1-4 → 2-4
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
U. Humbert / Martin
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
C. Frantzen / Haase
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
U. Humbert / Martin
0-15
0-30
15-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert / Martin
5-4 → 6-4
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
U. Humbert / Martin
4-3 → 5-3
C. Frantzen / Haase
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
U. Humbert / Martin
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
U. Humbert / Martin
1-2 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 1-2
U. Humbert / Martin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Vavassori ormai è diventato una sentenza nelle quali 250, continuo a pensare che potrebbe dedicarsi di più al singolare, perché le qualità le ha tutte.
Che bravo sto ragazzo
Secondo me si
Però nel momento in cui lui arriverà al top Sinner avrà già smesso di vincere
Ci sono 8 anni di differenza
Non sarà lui il principale competitor di Sinner
Grande Wave, notevole anche il 2009 Kouamè che passa le quali, che sia la volta buona per i francesi?
Vava va!
E anche Kouamè, ragazzi, stavolta mi sa che ci hanno preso i troll (come gli orologi rotti del resto)
Vedo con stupore che Cobolli gioca Montpellier e non Rotterdam!!
Intanto l’ ancora sedicenne Kouame, dopo aver eliminato Ymer, elimina pure il giustiziere di LANDALUCE nella notte ed approda al main draw.
Dopo aver fallito 3 match point nel tiebreak del secondo set ed aver perso il set, il ragazzo ha reagito e si e’ preso la vittoria, dopo che anche nel terzo set ha mancato 3 match point, Direi tanta roba.
Beati i francesi.
Grande il VAVA speriamo possa pescare bene nel tabellone principale….
Fantastico WAVE !
Grande Wave, la classe non manca.
Adesso mi aspetto un grande doppio gianduia con Sonego
SERVIZIO E VOLÉE
Molto bene! Solo 1 palla break concessa in tutto il match, prontamente annullata. Forse un po’ sprecone nel secondo set in cui ha avuto 4 palle break ma nel tie ha dilagato. Speriamo in un buon sorteggio, al momento ci sono un derby tra qualificati/lucky loser, Choinski, Kovacevic e Hurkacz (in ordine crescente di difficoltà)
Grande Wave
VAVASSORI OLÈ
Esattamente, obiettivo monetizzare rimanendo incollato ai top100, non ne vedo altri.
Per timbrare il cartellino presumo, 6.570 dollari non li schifa nessuno. Poi se batte il georgiano Basilashvili e si prende il derby con Cobolli tanto meglio
Nardi gioca qui dopo la finale brutta del Bahrein…ma con quale prospettiva??!