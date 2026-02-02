Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Andrea Vavassori supera le qualificazioni

02/02/2026 17:02 16 commenti
Andrea Vavassori nella foto

Andrea Vavassori prosegue con continuità il suo avvio di stagione 2026 e centra un’altra qualificazione in un torneo del circuito maggiore. Il tennista torinese ha infatti superato il turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di Montpellier, guadagnandosi un posto nel main draw.
Nel match conclusivo delle quali, Vavassori ha sconfitto il francese Hugo Grenier, numero 189 del ranking mondiale e ottava testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 7-6(1). Una prestazione solida, costruita con attenzione e senza particolari passaggi a vuoto.

Nel primo set l’azzurro ha fatto la differenza nell’ottavo gioco, piazzando il break decisivo che gli ha permesso di chiudere la frazione sul 6-3. Più equilibrato il secondo parziale, nel quale nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare il servizio all’avversario, portando il set al tie-break. Qui Vavassori ha preso subito il controllo dello scambio, imponendosi nettamente per 7 punti a 1.

La qualificazione a Montpellier si aggiunge a un inizio di stagione positivo per il torinese, che nel 2026 è già riuscito a entrare nel tabellone principale di un torneo ATP ad Adelaide, dove aveva anche raggiunto il secondo turno. Un percorso che conferma la continuità dei suoi risultati e la capacità di competere con regolarità nel circuito maggiore anche in singolare.

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:00
Ugo Blanchet FRA vs Titouan Droguet FRA
ATP Montpellier
Ugo Blanchet [2]
6
6
2
Titouan Droguet [5]
4
7
6
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Clement Chidekh FRA vs it

ATP Montpellier
Clement Chidekh
5
7
3
Moise Kouame
7
6
6
Vincitore: Kouame
Mostra dettagli

Pedro Martinez ESP vs Adrian Mannarino FRA (Non prima 16:30)

ATP Montpellier
Pedro Martinez
15
2
Adrian Mannarino
30
1
Mostra dettagli

Arthur Gea FRA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut ESP vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
Clement Tabur FRA vs Martin Damm USA
ATP Montpellier
Clement Tabur
6
7
6
Martin Damm [7]
7
6
7
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Hugo Grenier FRA vs Andrea Vavassori ITA

ATP Montpellier
Andrea Vavassori
6
7
Hugo Grenier [8]
3
6
Vincitore: Vavassori
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA / Fabrice Martin FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED (Non prima 16:00)

ATP Montpellier
Ugo Humbert / Fabrice Martin
0
6
3
0
Constantin Frantzen / Robin Haase [3]
0
4
6
0
Mostra dettagli

16 commenti. Lasciane uno!

Fi (Guest) 02-02-2026 18:03

Vavassori ormai è diventato una sentenza nelle quali 250, continuo a pensare che potrebbe dedicarsi di più al singolare, perché le qualità le ha tutte.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vasco90 02-02-2026 18:02

Che bravo sto ragazzo

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 02-02-2026 17:56

Scritto da Il GUEst
Grande Wave, notevole anche il 2009 Kouamè che passa le quali, che sia la volta buona per i francesi?

Secondo me si
Però nel momento in cui lui arriverà al top Sinner avrà già smesso di vincere
Ci sono 8 anni di differenza

Non sarà lui il principale competitor di Sinner

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 02-02-2026 17:48

Grande Wave, notevole anche il 2009 Kouamè che passa le quali, che sia la volta buona per i francesi?

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Detuqueridapresencia 02-02-2026 17:43

Vava va!

E anche Kouamè, ragazzi, stavolta mi sa che ci hanno preso i troll (come gli orologi rotti del resto)

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Betafasan 02-02-2026 17:38

Vedo con stupore che Cobolli gioca Montpellier e non Rotterdam!!

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 02-02-2026 17:32

Intanto l’ ancora sedicenne Kouame, dopo aver eliminato Ymer, elimina pure il giustiziere di LANDALUCE nella notte ed approda al main draw.
Dopo aver fallito 3 match point nel tiebreak del secondo set ed aver perso il set, il ragazzo ha reagito e si e’ preso la vittoria, dopo che anche nel terzo set ha mancato 3 match point, Direi tanta roba.
Beati i francesi.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 02-02-2026 17:27

Grande il VAVA speriamo possa pescare bene nel tabellone principale….

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
Betafasan 02-02-2026 17:07

Fantastico WAVE !

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ff (Guest) 02-02-2026 16:53

Grande Wave, la classe non manca.
Adesso mi aspetto un grande doppio gianduia con Sonego

 7
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden, Vasco90
JOA20 (Guest) 02-02-2026 16:52

Scritto da GianlucaPozziPerSempre
VAVASSORI OLÈ

SERVIZIO E VOLÉE

Molto bene! Solo 1 palla break concessa in tutto il match, prontamente annullata. Forse un po' sprecone nel secondo set in cui ha avuto 4 palle break ma nel tie ha dilagato. Speriamo in un buon sorteggio, al momento ci sono un derby tra qualificati/lucky loser, Choinski, Kovacevic e Hurkacz (in ordine crescente di difficoltà)

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Franz (Guest) 02-02-2026 16:51

Grande Wave

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
GianlucaPozziPerSempre (Guest) 02-02-2026 16:50

VAVASSORI OLÈ

 4
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Vasco90
Andreas Seppi 02-02-2026 14:50

Scritto da JOA20

Scritto da Betafasan
Nardi gioca qui dopo la finale brutta del Bahrein…ma con quale prospettiva??!

Per timbrare il cartellino presumo, 6.570 dollari non li schifa nessuno. Poi se batte il georgiano Basilashvili e si prende il derby con Cobolli tanto meglio

Esattamente, obiettivo monetizzare rimanendo incollato ai top100, non ne vedo altri.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Vasco90
JOA20 (Guest) 02-02-2026 13:06

Scritto da Betafasan
Nardi gioca qui dopo la finale brutta del Bahrein…ma con quale prospettiva??!

Per timbrare il cartellino presumo, 6.570 dollari non li schifa nessuno. Poi se batte il georgiano Basilashvili e si prende il derby con Cobolli tanto meglio

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Vasco90
Betafasan 02-02-2026 11:08

Nardi gioca qui dopo la finale brutta del Bahrein…ma con quale prospettiva??!

 1
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Vasco90