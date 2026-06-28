Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 28 Giugno 2026

Giuseppe La Vela nella foto
Wimbledon (domani)
R128 Sinner – Kecmanovic Inizio 14:30
Il match deve ancora iniziare
R128 Quinn – Darderi 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R128 X. Wang vs E. Cocciaretto 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Milano – terra
Q1 Compagnucci – Colasanto Inizio 10:00
ATP Milan
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Francesco Giuseppe Colasanto
2
1
Vincitore: Compagnucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
F. Giuseppe Colasanto
3-1 → 4-1
T. Compagnucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
T. Compagnucci
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Giuseppe Colasanto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-1 → 4-1
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Giuseppe Colasanto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
F. Giuseppe Colasanto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Q1 Bilardo – Erhard 2° inc. ore 10:00
ATP Milan
Jacopo Bilardo
0
1
Mathys Erhard [9]•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bilardo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Q1 Roca Batalla – Seghetti 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 La Vela – Nesterov 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Donald – Potenza Inizio 10:00
ATP Milan
Matthew William Donald
40
6
4
Luca Potenza [12]•
40
2
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
M. William Donald
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
M. William Donald
1-4 → 2-4
M. William Donald
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. William Donald
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. William Donald
5-2 → 6-2
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
M. William Donald
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. William Donald
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
M. William Donald
1-0 → 2-0
Q1 Forti – Tabacco 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Dalla Valle – Arnaboldi Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Gombos – Mazza Inizio 10:00
ATP Milan
Norbert Gombos [5]•
40
7
2
Manuel Mazza
A
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Gombos
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
N. Gombos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
N. Gombos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
M. Mazza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
N. Gombos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Mazza
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
N. Gombos
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-2 → 4-2
M. Mazza
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
A-40
3-1 → 3-2
N. Gombos
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
M. Mazza
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
Q1 Ciavarella – Kravchenko 2° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Rapagnetta – Ursu 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
@ Groucho (#4643510)
E forse le finisce anche … 😳
Nemmeno la Domenica 2 colpi??
Niente..na MAZZA 😉
Attenzionw a Manuel Mazza, che oggi inizia le qualificazioni al Challenger di Milano