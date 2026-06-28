Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 28 Giugno 2026

28/06/2026 07:35 3 commenti
Giuseppe La Vela nella foto
Giuseppe La Vela nella foto

GBR Wimbledon (domani)
R128 Sinner ITA – Kecmanovic SRB Inizio 14:30

Il match deve ancora iniziare

R128 Quinn USA – Darderi ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R128 X. Wang CHN vs E. Cocciaretto ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milano – terra
Q1 Compagnucci ITA – Colasanto ITA Inizio 10:00

ATP Milan
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Francesco Giuseppe Colasanto
2
1
Vincitore: Compagnucci
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Q1 Bilardo ITA – Erhard FRA 2° inc. ore 10:00

ATP Milan
Jacopo Bilardo
0
1
Mathys Erhard [9]
0
0
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Q1 Roca Batalla ESP – Seghetti ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 La Vela ITA – Nesterov BUL 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Donald CZE – Potenza ITA Inizio 10:00

ATP Milan
Matthew William Donald
40
6
4
Luca Potenza [12]
40
2
4
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Q1 Forti ITA – Tabacco ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Dalla Valle ITA – Arnaboldi ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Gombos SVK – Mazza ITA Inizio 10:00

ATP Milan
Norbert Gombos [5]
40
7
2
Manuel Mazza
A
6
2
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Q1 Ciavarella ITA – Kravchenko UKR 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Rapagnetta ITA – Ursu UKR 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Henry (Guest) 28-06-2026 11:46

@ Groucho (#4643510)

E forse le finisce anche … 😳

 3
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SGT76 28-06-2026 11:37

Scritto da Groucho
Attenzionw a Manuel Mazza, che oggi inizia le qualificazioni al Challenger di Milano

Nemmeno la Domenica 2 colpi??
Niente..na MAZZA 😉

 2
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+1: Detuqueridapresencia
Groucho (Guest) 28-06-2026 08:21

Attenzionw a Manuel Mazza, che oggi inizia le qualificazioni al Challenger di Milano

 1
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-1: tomasol, brunodalla, SGT76, Detuqueridapresencia