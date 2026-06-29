Raducanu, nuovo stop: salta Wimbledon per una frattura da stress alla gamba

Emma Raducanu è costretta a rinunciare a Wimbledon 2026. La britannica, attesa al rientro davanti al pubblico di casa, ha annunciato il forfait per infortunio a poche ore dal debutto, dopo che nella conferenza stampa della vigilia aveva lasciato intendere di essere pronta a scendere in campo.

Per la campionessa dello US Open 2021 si tratta dell’ennesimo contrattempo fisico in una carriera che, dopo l’exploit di New York, non è mai riuscita a trovare continuità. Tra problemi, stop e rientri complicati, Raducanu ha spesso dovuto fare i conti con una condizione fisica che non le ha permesso di esprimersi con regolarità nei momenti più importanti della stagione.

Questa volta il problema è una frattura da stress alla gamba. Già nei giorni scorsi erano emersi segnali preoccupanti: un allenamento interrotto dopo appena dieci minuti e l’immagine della britannica mentre lasciava le strutture londinesi con una leggera zoppia avevano alimentato i dubbi sulla sua reale presenza ai Championships.

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato pubblicato sui social, nel quale Raducanu ha spiegato la situazione con grande amarezza: “Non posso credere di doverlo dire, ma purtroppo devo ritirarmi da Wimbledon 2026. Ho fatto tutto il possibile per cercare di essere pronta per il match di domani, ma dopo un’ultima valutazione questa sera, il fastidio che stavo gestendo si è trasformato in una frattura da stress e il consiglio medico è stato quello di non continuare a giocare con questo infortunio”.

Parole che raccontano tutta la delusione della giocatrice, soprattutto per il significato speciale che Wimbledon ha per lei: “Giocare a Wimbledon, davanti al pubblico di casa e ai tifosi britannici, significa tutto per me, quindi è qualcosa di davvero difficile da accettare”.

Raducanu ha poi voluto ringraziare chi le è stato vicino in questi giorni complicati: “Voglio ringraziarvi tutti per il vostro supporto e per i messaggi di incoraggiamento. In momenti come questo significano tutto. Non vedo l’ora di rivedervi presto”.

Il forfait non rappresenta un crollo pesante in termini di ranking, visto che Raducanu è fuori dalla top 30, ma pesa moltissimo sul piano della fiducia e della continuità. La britannica aveva lavorato a lungo per arrivare pronta alla stagione sull’erba e il percorso al Queen’s, dove aveva raggiunto la finale, aveva riacceso l’entusiasmo attorno a lei.

Proprio per questo lo stop fa ancora più male. Il torneo londinese poteva diventare l’occasione per trasformare le buone sensazioni delle ultime settimane in un risultato importante, davanti al proprio pubblico e in un contesto che avrebbe potuto restituirle slancio.

Invece Raducanu si ritrova ancora una volta costretta a fermarsi, confermando quanto il tema fisico resti centrale nel suo percorso. Il circuito femminile è sempre più esigente, le avversarie colpiscono con maggiore intensità e la capacità di reggere sforzi continui ad alto livello è diventata indispensabile.

Per Emma ora inizierà un nuovo periodo di recupero, ma anche di riflessione. Il talento non è mai stato in discussione, così come il ricordo di quelle due settimane indimenticabili a New York. La grande domanda, però, resta sempre la stessa: quando riuscirà a trovare finalmente stabilità?

Wimbledon perde una delle sue protagoniste più attese. Per Raducanu, invece, arriva un altro colpo duro da assorbire in una carriera che continua a muoversi tra grandi speranze, improvvisi stop e una ricerca di continuità ancora incompiuta.