Ranking ATP: La situazione di questa settimana. +11 per Zizou Bergs
29/06/2026 21:20 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (29-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
9460
Punti
17
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
7190
Punti
20
Tornei
4
Best: 4
--
0
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4390
Punti
23
Tornei
5
Best: 5
--
0
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4160
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4110
Punti
24
Tornei
7
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3765
Punti
22
Tornei
8
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
3760
Punti
16
Tornei
9
Best: 1
--
0
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3580
Punti
24
Tornei
10
Best: 10
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3460
Punti
26
Tornei
11
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
2620
Punti
26
Tornei
12
Best: 9
--
0
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2425
Punti
22
Tornei
13
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2420
Punti
23
Tornei
14
Best: 12
--
0
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2360
Punti
21
Tornei
15
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2325
Punti
22
Tornei
16
Best: 16
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
30
Tornei
17
Best: 17
▲
1
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2270
Punti
22
Tornei
18
Best: 12
▼
-1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2255
Punti
20
Tornei
19
Best: 11
--
0
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
2180
Punti
22
Tornei
20
Best: 16
--
0
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2138
Punti
20
Tornei
21
Best: 18
--
0
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2110
Punti
24
Tornei
22
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2080
Punti
23
Tornei
23
Best: 14
▲
2
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2060
Punti
25
Tornei
24
Best: 14
▼
-1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1940
Punti
17
Tornei
25
Best: 8
▼
-1
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1925
Punti
22
Tornei
26
Best: 26
--
0
Rafael Jodar
ESP, 01-01-1900
1839
Punti
23
Tornei
27
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1710
Punti
19
Tornei
28
Best: 24
--
0
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1683
Punti
27
Tornei
29
Best: 8
--
0
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1595
Punti
25
Tornei
30
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1575
Punti
26
Tornei
31
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1485
Punti
25
Tornei
32
Best: 25
--
0
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1460
Punti
29
Tornei
33
Best: 31
--
0
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1428
Punti
32
Tornei
34
Best: 31
--
0
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1375
Punti
26
Tornei
35
Best: 29
--
0
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1349
Punti
21
Tornei
36
Best: 36
▲
1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1275
Punti
24
Tornei
37
Best: 37
▲
11
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1250
Punti
28
Tornei
38
Best: 29
--
0
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1165
Punti
30
Tornei
39
Best: 30
▼
-3
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1163
Punti
28
Tornei
40
Best: 40
--
0
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1139
Punti
31
Tornei
41
Best: 10
--
0
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1130
Punti
23
Tornei
42
Best: 42
▲
3
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
1108
Punti
29
Tornei
43
Best: 43
--
0
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
1091
Punti
26
Tornei
44
Best: 33
--
0
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1075
Punti
24
Tornei
45
Best: 45
▲
1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
1032
Punti
25
Tornei
46
Best: 30
▼
-4
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1025
Punti
24
Tornei
47
Best: 47
▲
16
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
1021
Punti
28
Tornei
48
Best: 30
▲
5
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
1020
Punti
29
Tornei
49
Best: 22
▼
-2
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1020
Punti
21
Tornei
50
Best: 42
▲
1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
1020
Punti
30
Tornei
51
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
52
Best: 41
▼
-2
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
982
Punti
28
Tornei
53
Best: 36
▲
9
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
970
Punti
25
Tornei
54
Best: 22
▼
-2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
969
Punti
28
Tornei
55
Best: 52
▼
-1
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
961
Punti
29
Tornei
56
Best: 45
▼
-1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
949
Punti
25
Tornei
57
Best: 18
▼
-1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
935
Punti
30
Tornei
58
Best: 21
▼
-19
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
935
Punti
29
Tornei
59
Best: 43
▼
-2
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
930
Punti
28
Tornei
60
Best: 55
▼
-2
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
926
Punti
29
Tornei
61
Best: 44
▼
-2
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
924
Punti
33
Tornei
62
Best: 3
▼
-2
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
911
Punti
21
Tornei
63
Best: 23
▼
-2
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
900
Punti
24
Tornei
64
Best: 55
▲
4
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
893
Punti
31
Tornei
65
Best: 56
▲
1
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
875
Punti
30
Tornei
66
Best: 62
▲
3
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
855
Punti
18
Tornei
67
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
851
Punti
29
Tornei
68
Best: 56
▼
-4
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
844
Punti
19
Tornei
69
Best: 35
▲
3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
843
Punti
25
Tornei
70
Best: 54
--
0
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
837
Punti
32
Tornei
71
Best: 70
--
0
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
834
Punti
20
Tornei
72
Best: 70
▲
1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
828
Punti
27
Tornei
73
Best: 71
▲
1
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
808
Punti
23
Tornei
74
Best: 21
▲
3
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
804
Punti
26
Tornei
75
Best: 54
--
0
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
798
Punti
32
Tornei
76
Best: 49
--
0
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
781
Punti
20
Tornei
77
Best: 4
▲
2
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
760
Punti
15
Tornei
78
Best: 58
▲
2
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
757
Punti
21
Tornei
79
Best: 78
▼
-1
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
748
Punti
27
Tornei
80
Best: 63
▲
2
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
735
Punti
24
Tornei
81
Best: 41
▼
-14
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
720
Punti
24
Tornei
82
Best: 62
▲
1
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
717
Punti
29
Tornei
83
Best: 29
▲
1
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
710
Punti
29
Tornei
84
Best: 82
▲
1
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
706
Punti
28
Tornei
85
Best: 74
▲
7
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
704
Punti
30
Tornei
86
Best: 74
▲
1
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
704
Punti
30
Tornei
87
Best: 3
▲
1
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
700
Punti
23
Tornei
88
Best: 33
▲
3
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
695
Punti
27
Tornei
89
Best: 70
▼
-8
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
691
Punti
14
Tornei
90
Best: 89
▼
-1
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
691
Punti
29
Tornei
91
Best: 54
▼
-1
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
688
Punti
27
Tornei
92
Best: 43
▼
-6
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
680
Punti
29
Tornei
93
Best: 42
--
0
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
673
Punti
21
Tornei
94
Best: 76
--
0
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
670
Punti
24
Tornei
95
Best: 46
▲
6
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
666
Punti
29
Tornei
96
Best: 6
▼
-1
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
665
Punti
23
Tornei
97
Best: 67
▼
-1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
662
Punti
19
Tornei
98
Best: 93
▼
-1
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
660
Punti
27
Tornei
99
Best: 45
▼
-1
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
658
Punti
26
Tornei
100
Best: 100
▲
6
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
657
Punti
29
Tornei
101
Best: 38
▲
1
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
639
Punti
20
Tornei
102
Best: 88
▼
-3
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
634
Punti
19
Tornei
103
Best: 19
▼
-3
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
630
Punti
27
Tornei
104
Best: 78
▼
-1
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
614
Punti
27
Tornei
105
Best: 23
▼
-1
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
604
Punti
32
Tornei
106
Best: 105
▼
-1
Martin Damm
USA, 30-09-2003
603
Punti
26
Tornei
107
Best: 64
--
0
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
598
Punti
20
Tornei
108
Best: 108
--
0
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
584
Punti
25
Tornei
109
Best: 3
▲
1
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
563
Punti
22
Tornei
110
Best: 37
▲
1
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
557
Punti
24
Tornei
111
Best: 16
▲
1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
554
Punti
23
Tornei
112
Best: 86
▲
1
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
550
Punti
23
Tornei
113
Best: 89
▲
1
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
548
Punti
23
Tornei
114
Best: 114
▲
4
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
547
Punti
21
Tornei
115
Best: 17
▼
-6
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
546
Punti
19
Tornei
116
Best: 107
▼
-1
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
534
Punti
26
Tornei
117
Best: 116
▼
-1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
533
Punti
18
Tornei
118
Best: 58
▼
-1
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
533
Punti
28
Tornei
119
Best: 119
--
0
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
525
Punti
21
Tornei
120
Best: 120
--
0
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
525
Punti
27
Tornei
121
Best: 121
--
0
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
522
Punti
29
Tornei
122
Best: 118
--
0
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
519
Punti
30
Tornei
123
Best: 123
▲
19
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
515
Punti
24
Tornei
124
Best: 77
▼
-1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
505
Punti
23
Tornei
125
Best: 17
▼
-1
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
504
Punti
19
Tornei
126
Best: 38
▼
-1
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
494
Punti
26
Tornei
127
Best: 126
▼
-1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
493
Punti
31
Tornei
128
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
480
Punti
26
Tornei
129
Best: 101
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
474
Punti
27
Tornei
130
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
464
Punti
28
Tornei
131
Best: 4
▲
29
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
460
Punti
17
Tornei
132
Best: 36
▼
-5
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
458
Punti
16
Tornei
133
Best: 109
▼
-2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
457
Punti
19
Tornei
134
Best: 47
--
0
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
451
Punti
29
Tornei
135
Best: 99
▼
-2
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
446
Punti
20
Tornei
136
Best: 132
▼
-4
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
445
Punti
24
Tornei
137
Best: 107
▼
-2
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
442
Punti
30
Tornei
138
Best: 132
▲
7
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
434
Punti
18
Tornei
139
Best: 102
▼
-3
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
433
Punti
18
Tornei
140
Best: 91
▼
-3
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
432
Punti
17
Tornei
141
Best: 138
▼
-3
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
430
Punti
20
Tornei
142
Best: 87
▼
-3
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
426
Punti
26
Tornei
143
Best: 141
▼
-2
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
423
Punti
27
Tornei
144
Best: 143
▼
-1
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
410
Punti
17
Tornei
145
Best: 37
▼
-1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
409
Punti
24
Tornei
146
Best: 19
▲
18
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
407
Punti
20
Tornei
147
Best: 102
▲
2
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
406
Punti
22
Tornei
148
Best: 146
▼
-2
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
404
Punti
27
Tornei
149
Best: 95
▼
-2
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
403
Punti
29
Tornei
150
Best: 148
▼
-2
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
403
Punti
25
Tornei
151
Best: 92
▼
-1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
397
Punti
23
Tornei
152
Best: 125
▼
-1
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
381
Punti
20
Tornei
153
Best: 23
--
0
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
378
Punti
25
Tornei
154
Best: 154
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
378
Punti
35
Tornei
155
Best: 101
▼
-15
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
375
Punti
26
Tornei
156
Best: 26
▲
1
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
373
Punti
13
Tornei
157
Best: 134
▼
-2
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
373
Punti
27
Tornei
158
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
368
Punti
22
Tornei
159
Best: 49
▼
-7
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
362
Punti
26
Tornei
160
Best: 31
▲
1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
359
Punti
18
Tornei
161
Best: 31
▲
1
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
359
Punti
20
Tornei
162
Best: 79
▲
3
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
357
Punti
23
Tornei
163
Best: 49
▲
3
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
353
Punti
27
Tornei
164
Best: 145
▲
3
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
352
Punti
24
Tornei
165
Best: 150
▲
3
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
349
Punti
28
Tornei
166
Best: 67
▲
3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
348
Punti
19
Tornei
167
Best: 157
▲
3
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
345
Punti
25
Tornei
168
Best: 167
▲
3
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
345
Punti
29
Tornei
169
Best: 142
▲
3
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
342
Punti
14
Tornei
170
Best: 142
▲
3
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
341
Punti
26
Tornei
171
Best: 109
▲
6
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
335
Punti
12
Tornei
172
Best: 123
▲
6
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
335
Punti
31
Tornei
173
Best: 137
▲
6
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
334
Punti
18
Tornei
174
Best: 174
▲
6
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
333
Punti
27
Tornei
175
Best: 72
▲
6
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
332
Punti
12
Tornei
176
Best: 24
▲
6
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
331
Punti
16
Tornei
177
Best: 169
▼
-3
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
331
Punti
26
Tornei
178
Best: 178
▲
5
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
331
Punti
29
Tornei
179
Best: 153
▲
5
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
328
Punti
29
Tornei
180
Best: 159
▼
-4
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
328
Punti
15
Tornei
181
Best: 156
▼
-25
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
327
Punti
26
Tornei
182
Best: 175
▼
-7
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
322
Punti
33
Tornei
183
Best: 9
▼
-20
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
318
Punti
24
Tornei
184
Best: 184
▲
2
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
312
Punti
28
Tornei
185
Best: 118
▲
5
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
310
Punti
22
Tornei
186
Best: 133
▲
2
Colton Smith
USA, 05-03-2003
309
Punti
22
Tornei
187
Best: 187
--
0
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
308
Punti
31
Tornei
188
Best: 105
▼
-3
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
305
Punti
25
Tornei
189
Best: 165
▲
2
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
303
Punti
25
Tornei
190
Best: 190
▲
2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
30
Tornei
191
Best: 106
▲
2
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
302
Punti
22
Tornei
192
Best: 192
▲
2
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
301
Punti
16
Tornei
193
Best: 151
▲
2
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
296
Punti
16
Tornei
194
Best: 83
▲
2
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
295
Punti
14
Tornei
195
Best: 16
▼
-36
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
292
Punti
30
Tornei
196
Best: 123
▲
1
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
291
Punti
15
Tornei
197
Best: 125
▲
1
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
291
Punti
24
Tornei
198
Best: 164
▲
1
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
291
Punti
22
Tornei
199
Best: 103
▲
2
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
284
Punti
17
Tornei
200
Best: 52
▲
2
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
280
Punti
11
Tornei
201
Best: 131
▼
-1
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
280
Punti
26
Tornei
202
Best: 202
▲
1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
280
Punti
30
Tornei
203
Best: 58
▲
1
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
279
Punti
17
Tornei
204
Best: 17
▼
-15
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
278
Punti
30
Tornei
205
Best: 176
--
0
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
277
Punti
32
Tornei
206
Best: 158
--
0
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
274
Punti
27
Tornei
207
Best: 164
--
0
James McCabe
AUS, 05-07-2003
273
Punti
29
Tornei
208
Best: 199
▲
1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
272
Punti
26
Tornei
209
Best: 93
▲
1
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
272
Punti
27
Tornei
210
Best: 201
▼
-2
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
272
Punti
28
Tornei
211
Best: 96
--
0
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
270
Punti
11
Tornei
212
Best: 133
--
0
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
270
Punti
27
Tornei
213
Best: 196
▲
1
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
266
Punti
27
Tornei
214
Best: 214
▲
1
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
266
Punti
33
Tornei
215
Best: 215
▲
1
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
264
Punti
18
Tornei
216
Best: 216
▲
1
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
263
Punti
31
Tornei
217
Best: 184
▲
1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
261
Punti
23
Tornei
218
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
261
Punti
25
Tornei
219
Best: 219
▲
66
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
260
Punti
23
Tornei
220
Best: 220
--
0
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
260
Punti
29
Tornei
221
Best: 76
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
259
Punti
16
Tornei
222
Best: 97
--
0
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
258
Punti
27
Tornei
223
Best: 95
▲
1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
254
Punti
23
Tornei
224
Best: 211
▲
1
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
253
Punti
27
Tornei
225
Best: 217
▲
1
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
253
Punti
29
Tornei
226
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
251
Punti
31
Tornei
227
Best: 227
▲
2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
248
Punti
25
Tornei
228
Best: 228
▲
6
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
248
Punti
26
Tornei
229
Best: 83
▼
-6
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
247
Punti
23
Tornei
230
Best: 210
▼
-3
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
247
Punti
26
Tornei
231
Best: 168
▼
-1
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
246
Punti
35
Tornei
232
Best: 183
--
0
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
243
Punti
27
Tornei
233
Best: 142
--
0
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
242
Punti
32
Tornei
234
Best: 27
▼
-21
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
241
Punti
22
Tornei
235
Best: 235
--
0
Henri Squire
GER, 27-09-2000
238
Punti
27
Tornei
236
Best: 187
--
0
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
238
Punti
30
Tornei
237
Best: 194
--
0
Dan Added
FRA, 13-04-1999
237
Punti
30
Tornei
238
Best: 238
--
0
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
237
Punti
31
Tornei
239
Best: 231
▼
-8
Max Houkes
NED, 03-07-2000
236
Punti
29
Tornei
240
Best: 217
▼
-1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
234
Punti
25
Tornei
241
Best: 7
▼
-1
David Goffin
BEL, 07-12-1990
233
Punti
19
Tornei
242
Best: 121
▼
-1
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
17
Tornei
243
Best: 118
▲
49
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
233
Punti
18
Tornei
244
Best: 147
▼
-2
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
232
Punti
16
Tornei
245
Best: 225
▼
-2
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
232
Punti
26
Tornei
246
Best: 174
▼
-1
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
230
Punti
31
Tornei
247
Best: 244
▼
-1
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
229
Punti
28
Tornei
248
Best: 236
--
0
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
227
Punti
29
Tornei
249
Best: 50
--
0
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
226
Punti
15
Tornei
250
Best: 245
▲
27
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
226
Punti
23
Tornei
251
Best: 126
▼
-1
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
224
Punti
18
Tornei
252
Best: 210
▼
-1
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
223
Punti
26
Tornei
253
Best: 167
▼
-6
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
220
Punti
28
Tornei
254
Best: 250
▼
-2
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
219
Punti
22
Tornei
255
Best: 253
▼
-2
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
219
Punti
29
Tornei
256
Best: 247
▼
-2
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
219
Punti
29
Tornei
257
Best: 147
▼
-2
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
218
Punti
30
Tornei
258
Best: 258
▲
35
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
218
Punti
31
Tornei
259
Best: 259
▲
61
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
217
Punti
26
Tornei
260
Best: 222
▼
-16
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
217
Punti
28
Tornei
261
Best: 181
▼
-5
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
215
Punti
27
Tornei
262
Best: 248
▼
-5
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
215
Punti
28
Tornei
263
Best: 257
▼
-5
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
215
Punti
29
Tornei
264
Best: 181
▲
35
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
212
Punti
25
Tornei
265
Best: 259
▼
-6
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
211
Punti
29
Tornei
266
Best: 6
▼
-6
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
210
Punti
14
Tornei
267
Best: 267
▲
3
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
210
Punti
20
Tornei
268
Best: 108
▼
-3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
29
Tornei
269
Best: 269
▲
43
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
209
Punti
25
Tornei
270
Best: 197
▼
-9
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
209
Punti
27
Tornei
271
Best: 262
▼
-9
Diego Dedura
GER, 01-01-1900
209
Punti
28
Tornei
272
Best: 272
▲
15
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
207
Punti
22
Tornei
273
Best: 263
▼
-10
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
206
Punti
27
Tornei
274
Best: 264
▼
-10
Juncheng Shang
CHN, 01-01-1900
205
Punti
13
Tornei
275
Best: 261
▼
-9
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
204
Punti
19
Tornei
276
Best: 175
▼
-9
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
204
Punti
29
Tornei
277
Best: 237
▼
-9
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
203
Punti
21
Tornei
278
Best: 210
▼
-9
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
203
Punti
36
Tornei
279
Best: 180
▼
-7
Justin Engel
GER, 01-10-2007
201
Punti
27
Tornei
280
Best: 257
▼
-9
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
201
Punti
33
Tornei
281
Best: 177
▲
2
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
200
Punti
30
Tornei
282
Best: 268
▼
-2
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
199
Punti
31
Tornei
283
Best: 193
▼
-5
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
198
Punti
30
Tornei
284
Best: 273
▼
-11
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
195
Punti
26
Tornei
285
Best: 235
▼
-11
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
195
Punti
28
Tornei
286
Best: 267
▼
-11
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
194
Punti
29
Tornei
287
Best: 282
▲
11
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
192
Punti
23
Tornei
288
Best: 279
▼
-9
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
191
Punti
18
Tornei
289
Best: 172
▲
2
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
191
Punti
28
Tornei
290
Best: 274
▼
-9
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
190
Punti
30
Tornei
291
Best: 116
▼
-9
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
189
Punti
26
Tornei
292
Best: 138
▼
-6
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
187
Punti
22
Tornei
293
Best: 293
▲
33
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
187
Punti
30
Tornei
294
Best: 147
▼
-6
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
185
Punti
16
Tornei
295
Best: 271
▼
-5
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
185
Punti
27
Tornei
296
Best: 240
▲
4
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
183
Punti
27
Tornei
297
Best: 105
▼
-3
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
181
Punti
21
Tornei
298
Best: 287
▲
5
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
181
Punti
24
Tornei
299
Best: 290
▼
-3
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
181
Punti
29
Tornei
300
Best: 300
▲
5
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
180
Punti
26
Tornei
301
Best: 200
▼
-25
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
179
Punti
20
Tornei
302
Best: 241
▲
19
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
178
Punti
27
Tornei
303
Best: 289
▲
5
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
177
Punti
18
Tornei
304
Best: 214
▼
-2
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
177
Punti
24
Tornei
305
Best: 182
▼
-1
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
24
Tornei
306
Best: 250
▲
9
Andres Martin
USA, 07-07-2001
177
Punti
29
Tornei
307
Best: 168
▼
-1
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
177
Punti
30
Tornei
308
Best: 242
▲
1
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
23
Tornei
309
Best: 284
▼
-20
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
176
Punti
26
Tornei
310
Best: 302
--
0
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
176
Punti
34
Tornei
311
Best: 161
--
0
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
175
Punti
22
Tornei
312
Best: 298
▼
-11
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
175
Punti
24
Tornei
313
Best: 212
▼
-18
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
174
Punti
19
Tornei
314
Best: 263
▼
-1
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
174
Punti
27
Tornei
315
Best: 286
▼
-1
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
172
Punti
27
Tornei
316
Best: 171
▲
3
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
170
Punti
23
Tornei
317
Best: 256
▲
5
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
169
Punti
19
Tornei
318
Best: 306
--
0
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
169
Punti
22
Tornei
319
Best: 316
▼
-3
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
169
Punti
23
Tornei
320
Best: 320
▲
3
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
169
Punti
29
Tornei
321
Best: 307
▼
-14
Thomas Faurel
FRA, 01-01-1900
168
Punti
28
Tornei
322
Best: 312
▲
2
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
168
Punti
27
Tornei
323
Best: 177
▲
2
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
167
Punti
26
Tornei
324
Best: 278
▼
-40
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
167
Punti
39
Tornei
325
Best: 324
▲
5
Braden Shick
USA, 24-10-2003
166
Punti
24
Tornei
326
Best: 78
▲
1
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
164
Punti
22
Tornei
327
Best: 78
▲
13
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
164
Punti
29
Tornei
328
Best: 258
▲
1
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
163
Punti
20
Tornei
329
Best: 311
▲
2
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
330
Best: 278
▲
3
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
162
Punti
28
Tornei
331
Best: 180
▲
3
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
161
Punti
22
Tornei
332
Best: 321
--
0
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
161
Punti
26
Tornei
333
Best: 212
▲
3
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
159
Punti
29
Tornei
334
Best: 276
▲
3
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
158
Punti
19
Tornei
335
Best: 335
▲
3
Max Schoenhaus
GER, 01-01-1900
158
Punti
22
Tornei
336
Best: 267
▲
3
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
30
Tornei
337
Best: 260
▼
-9
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
157
Punti
39
Tornei
338
Best: 196
▲
3
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
155
Punti
26
Tornei
339
Best: 339
▲
22
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
155
Punti
37
Tornei
340
Best: 329
▲
2
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
153
Punti
23
Tornei
341
Best: 341
▲
2
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
153
Punti
28
Tornei
342
Best: 315
▲
2
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
13
Tornei
343
Best: 202
▲
5
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
152
Punti
17
Tornei
344
Best: 116
▲
22
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
152
Punti
22
Tornei
345
Best: 158
▲
1
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
152
Punti
25
Tornei
346
Best: 343
▲
1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
150
Punti
28
Tornei
347
Best: 257
▼
-2
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
149
Punti
22
Tornei
348
Best: 324
▲
1
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
147
Punti
12
Tornei
349
Best: 159
▲
1
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
147
Punti
22
Tornei
350
Best: 235
▲
14
Marko Topo
GER, 13-09-2003
146
Punti
20
Tornei
351
Best: 305
▼
-34
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
146
Punti
23
Tornei
352
Best: 254
--
0
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
145
Punti
20
Tornei
353
Best: 344
▼
-2
Florian Broska
GER, 01-01-1998
145
Punti
21
Tornei
354
Best: 208
▼
-1
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
145
Punti
21
Tornei
355
Best: 268
▲
42
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
145
Punti
33
Tornei
356
Best: 181
▲
1
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
144
Punti
22
Tornei
357
Best: 357
▲
13
Ognjen Milic
SRB, 01-01-1900
144
Punti
22
Tornei
358
Best: 358
--
0
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
144
Punti
23
Tornei
359
Best: 315
▲
4
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
143
Punti
25
Tornei
360
Best: 339
▲
9
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
143
Punti
37
Tornei
361
Best: 333
▼
-5
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
142
Punti
21
Tornei
362
Best: 347
--
0
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
142
Punti
30
Tornei
363
Best: 322
▼
-4
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
142
Punti
32
Tornei
364
Best: 80
▲
1
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
140
Punti
21
Tornei
365
Best: 364
▲
9
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
140
Punti
26
Tornei
366
Best: 260
▲
1
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
140
Punti
31
Tornei
367
Best: 348
▼
-12
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
139
Punti
31
Tornei
368
Best: 335
▼
-33
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
14
Tornei
369
Best: 369
▲
27
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
136
Punti
26
Tornei
370
Best: 229
▲
2
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
136
Punti
28
Tornei
371
Best: 341
▲
2
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
134
Punti
25
Tornei
372
Best: 287
▼
-4
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
134
Punti
28
Tornei
373
Best: 191
▲
2
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
133
Punti
19
Tornei
374
Best: 374
▲
33
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
133
Punti
21
Tornei
375
Best: 354
▲
1
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
133
Punti
23
Tornei
376
Best: 376
▲
1
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
133
Punti
24
Tornei
377
Best: 249
▲
7
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
133
Punti
30
Tornei
378
Best: 372
▲
1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
132
Punti
22
Tornei
379
Best: 176
▲
1
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
131
Punti
23
Tornei
380
Best: 351
▼
-26
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
131
Punti
26
Tornei
381
Best: 243
--
0
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
131
Punti
26
Tornei
382
Best: 279
▼
-4
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
131
Punti
31
Tornei
383
Best: 383
▲
29
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
131
Punti
31
Tornei
384
Best: 185
▲
8
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
131
Punti
34
Tornei
385
Best: 21
▼
-88
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
130
Punti
7
Tornei
386
Best: 373
▼
-4
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
130
Punti
26
Tornei
387
Best: 142
▼
-16
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
130
Punti
26
Tornei
388
Best: 346
▼
-3
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
130
Punti
32
Tornei
389
Best: 123
▼
-3
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
129
Punti
17
Tornei
390
Best: 248
▼
-2
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
129
Punti
28
Tornei
391
Best: 252
▼
-2
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
128
Punti
18
Tornei
392
Best: 302
▲
2
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
128
Punti
27
Tornei
393
Best: 299
▼
-3
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
128
Punti
29
Tornei
394
Best: 284
▲
14
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
127
Punti
23
Tornei
395
Best: 365
▼
-4
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
127
Punti
25
Tornei
396
Best: 363
▼
-9
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
126
Punti
24
Tornei
397
Best: 275
▲
12
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
125
Punti
24
Tornei
398
Best: 395
▼
-3
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
123
Punti
27
Tornei
399
Best: 393
▼
-1
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
122
Punti
19
Tornei
400
Best: 382
▼
-17
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
122
Punti
27
Tornei
401
Best: 240
▼
-2
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
122
Punti
31
Tornei
402
Best: 93
▼
-2
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
121
Punti
17
Tornei
403
Best: 403
▲
69
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
121
Punti
27
Tornei
404
Best: 399
▼
-3
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
121
Punti
30
Tornei
405
Best: 392
▼
-3
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
406
Best: 398
▼
-3
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
120
Punti
30
Tornei
407
Best: 401
▼
-3
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
119
Punti
12
Tornei
408
Best: 289
▼
-3
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
119
Punti
17
Tornei
409
Best: 221
▼
-3
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
18
Tornei
410
Best: 342
▼
-50
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
119
Punti
24
Tornei
411
Best: 395
▲
6
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
25
Tornei
412
Best: 411
▼
-1
Carlos Maria Zarate
ARG, 01-01-1900
118
Punti
29
Tornei
413
Best: 319
--
0
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
118
Punti
34
Tornei
414
Best: 411
--
0
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
117
Punti
15
Tornei
415
Best: 387
▲
18
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
117
Punti
23
Tornei
416
Best: 413
▼
-1
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
117
Punti
24
Tornei
417
Best: 340
▲
14
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
117
Punti
28
Tornei
418
Best: 347
▼
-2
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
419
Best: 187
▲
19
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
115
Punti
26
Tornei
420
Best: 170
--
0
James Trotter
JPN, 01-01-1900
114
Punti
18
Tornei
421
Best: 160
--
0
Li Tu
AUS, 27-05-1996
114
Punti
15
Tornei
422
Best: 409
--
0
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
114
Punti
24
Tornei
423
Best: 295
▼
-5
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
114
Punti
25
Tornei
424
Best: 211
▼
-1
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
113
Punti
18
Tornei
425
Best: 256
▼
-1
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
113
Punti
20
Tornei
426
Best: 403
▲
1
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
113
Punti
30
Tornei
427
Best: 158
▲
16
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
113
Punti
32
Tornei
428
Best: 307
▼
-18
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
112
Punti
21
Tornei
429
Best: 404
▼
-1
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
430
Best: 430
▲
7
Carl Emil Overbeck
DEN, 01-01-1900
112
Punti
23
Tornei
431
Best: 244
▼
-2
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
112
Punti
27
Tornei
432
Best: 261
▼
-39
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
110
Punti
23
Tornei
433
Best: 289
▲
2
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
109
Punti
16
Tornei
434
Best: 432
▼
-2
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
109
Punti
17
Tornei
435
Best: 373
▲
1
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
109
Punti
19
Tornei
436
Best: 414
▼
-17
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
109
Punti
24
Tornei
437
Best: 301
▼
-11
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
109
Punti
26
Tornei
438
Best: 357
▼
-13
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
109
Punti
26
Tornei
439
Best: 55
▲
1
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
108
Punti
7
Tornei
440
Best: 39
▲
1
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
108
Punti
18
Tornei
441
Best: 438
▲
1
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
108
Punti
24
Tornei
442
Best: 428
▲
22
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
107
Punti
22
Tornei
443
Best: 314
▲
2
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
107
Punti
31
Tornei
444
Best: 395
▲
2
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
106
Punti
18
Tornei
445
Best: 356
▲
3
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
105
Punti
19
Tornei
446
Best: 446
▲
45
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
105
Punti
25
Tornei
447
Best: 384
--
0
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
104
Punti
24
Tornei
448
Best: 153
▲
9
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
104
Punti
26
Tornei
449
Best: 347
▲
2
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
104
Punti
27
Tornei
450
Best: 432
▲
12
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
103
Punti
22
Tornei
451
Best: 424
▲
12
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
103
Punti
22
Tornei
452
Best: 321
▲
1
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
103
Punti
25
Tornei
453
Best: 453
▲
2
Niels Visker
NED, 05-10-2001
103
Punti
29
Tornei
454
Best: 424
▲
2
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
103
Punti
29
Tornei
455
Best: 449
▲
3
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
102
Punti
26
Tornei
456
Best: 316
▲
4
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
101
Punti
21
Tornei
457
Best: 219
▲
4
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
100
Punti
17
Tornei
458
Best: 458
▲
13
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
100
Punti
21
Tornei
459
Best: 357
--
0
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
98
Punti
10
Tornei
460
Best: 383
▲
5
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
98
Punti
15
Tornei
461
Best: 318
▲
6
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
98
Punti
19
Tornei
462
Best: 421
▲
6
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
98
Punti
28
Tornei
463
Best: 449
▼
-14
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
98
Punti
28
Tornei
464
Best: 318
▲
10
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
98
Punti
35
Tornei
465
Best: 63
▲
4
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
97
Punti
10
Tornei
466
Best: 358
▲
4
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
97
Punti
11
Tornei
467
Best: 467
▲
47
Tiago Torres
POR, 01-01-1900
97
Punti
27
Tornei
468
Best: 468
▲
5
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
97
Punti
29
Tornei
469
Best: 416
▲
6
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
96
Punti
18
Tornei
470
Best: 281
▼
-40
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
96
Punti
25
Tornei
471
Best: 288
▼
-21
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
95
Punti
19
Tornei
472
Best: 364
▲
18
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
95
Punti
24
Tornei
473
Best: 439
▼
-34
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
95
Punti
27
Tornei
474
Best: 415
▲
2
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
27
Tornei
475
Best: 463
▲
2
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
13
Tornei
476
Best: 167
▲
2
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
94
Punti
15
Tornei
477
Best: 477
▲
2
Daniel Siniakov
CZE, 01-01-1900
94
Punti
17
Tornei
478
Best: 361
▲
5
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
94
Punti
19
Tornei
479
Best: 161
▲
2
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
94
Punti
26
Tornei
480
Best: 368
▲
2
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
481
Best: 222
▲
12
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
93
Punti
23
Tornei
482
Best: 390
▼
-38
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
92
Punti
16
Tornei
483
Best: 477
▲
1
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
92
Punti
19
Tornei
484
Best: 347
▼
-4
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
92
Punti
21
Tornei
485
Best: 485
▲
20
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
92
Punti
25
Tornei
486
Best: 448
▲
1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
92
Punti
27
Tornei
487
Best: 388
▲
1
Karan Singh
IND, 30-06-2003
92
Punti
27
Tornei
488
Best: 356
▲
1
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
91
Punti
21
Tornei
489
Best: 263
▼
-35
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
91
Punti
24
Tornei
490
Best: 127
▲
11
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
91
Punti
28
Tornei
491
Best: 139
▲
1
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
90
Punti
6
Tornei
492
Best: 492
▲
6
Enzo Aguiard
AUS, 01-01-1900
90
Punti
19
Tornei
493
Best: 457
▲
1
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
90
Punti
23
Tornei
494
Best: 494
▲
1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
90
Punti
25
Tornei
495
Best: 495
▲
11
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
90
Punti
27
Tornei
496
Best: 320
--
0
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
90
Punti
28
Tornei
497
Best: 378
--
0
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
89
Punti
25
Tornei
498
Best: 455
▲
1
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
89
Punti
19
Tornei
499
Best: 474
▼
-14
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
89
Punti
24
Tornei
500
Best: 280
--
0
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
89
Punti
25
Tornei
501
Best: 424
▲
42
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
89
Punti
27
Tornei
502
Best: 270
--
0
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
88
Punti
15
Tornei
503
Best: 298
▼
-37
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
88
Punti
18
Tornei
504
Best: 427
▼
-52
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
88
Punti
21
Tornei
505
Best: 340
▼
-1
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
88
Punti
29
Tornei
506
Best: 505
▲
1
Karl Poling
USA, 04-08-1999
87
Punti
28
Tornei
507
Best: 507
▲
1
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
86
Punti
27
Tornei
508
Best: 507
▲
1
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
86
Punti
30
Tornei
509
Best: 449
▼
-23
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
85
Punti
26
Tornei
510
Best: 230
--
0
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
84
Punti
13
Tornei
511
Best: 511
▲
2
Anton Shepp
NZL, 01-01-1900
84
Punti
21
Tornei
512
Best: 498
▼
-9
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
84
Punti
28
Tornei
513
Best: 467
▼
-1
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
83
Punti
20
Tornei
514
Best: 449
▲
1
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
83
Punti
22
Tornei
515
Best: 476
▲
1
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
83
Punti
30
Tornei
516
Best: 436
▲
21
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
83
Punti
34
Tornei
517
Best: 517
▲
1
Karim Bennani
MAR, 01-01-1900
82
Punti
18
Tornei
518
Best: 449
▼
-1
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
82
Punti
18
Tornei
519
Best: 485
--
0
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
82
Punti
22
Tornei
520
Best: 519
--
0
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
82
Punti
29
Tornei
521
Best: 125
--
0
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
81
Punti
7
Tornei
522
Best: 334
▲
1
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
81
Punti
24
Tornei
523
Best: 523
▲
1
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
81
Punti
25
Tornei
524
Best: 524
▲
47
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
81
Punti
39
Tornei
525
Best: 525
▲
115
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
80
Punti
12
Tornei
526
Best: 520
▼
-1
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
80
Punti
24
Tornei
527
Best: 288
▼
-1
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
79
Punti
10
Tornei
528
Best: 527
▼
-1
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
79
Punti
13
Tornei
529
Best: 527
--
0
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
79
Punti
23
Tornei
530
Best: 508
--
0
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
79
Punti
24
Tornei
531
Best: 177
--
0
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
79
Punti
29
Tornei
532
Best: 532
▲
7
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
78
Punti
25
Tornei
533
Best: 533
--
0
Toufik Sahtali
ALG, 01-01-1900
78
Punti
33
Tornei
534
Best: 463
--
0
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
11
Tornei
535
Best: 524
▼
-7
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
77
Punti
19
Tornei
536
Best: 535
▼
-1
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
77
Punti
22
Tornei
537
Best: 417
▼
-1
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
77
Punti
27
Tornei
538
Best: 538
▲
27
Pablo Martinez Gomez
ESP, 01-01-1900
76
Punti
10
Tornei
539
Best: 518
▲
2
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
76
Punti
12
Tornei
540
Best: 74
▼
-2
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
76
Punti
14
Tornei
541
Best: 510
▼
-30
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
76
Punti
15
Tornei
542
Best: 542
--
0
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
76
Punti
19
Tornei
543
Best: 479
▲
24
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
76
Punti
21
Tornei
544
Best: 477
▼
-12
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
76
Punti
31
Tornei
545
Best: 229
--
0
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
75
Punti
26
Tornei
546
Best: 418
▼
-2
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
75
Punti
26
Tornei
547
Best: 544
▲
2
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
75
Punti
28
Tornei
548
Best: 540
▲
34
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
74
Punti
18
Tornei
549
Best: 361
▼
-1
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
74
Punti
20
Tornei
550
Best: 462
▼
-10
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
74
Punti
34
Tornei
551
Best: 455
▼
-1
James Story
GBR, 05-03-2001
73
Punti
16
Tornei
552
Best: 552
--
0
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
73
Punti
24
Tornei
553
Best: 458
▲
1
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
73
Punti
28
Tornei
554
Best: 410
▲
1
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
73
Punti
33
Tornei
555
Best: 486
▼
-4
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
72
Punti
16
Tornei
556
Best: 485
--
0
Digvijay Pratap Singh
IND, 02-06-2000
72
Punti
27
Tornei
557
Best: 424
--
0
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
72
Punti
28
Tornei
558
Best: 99
▼
-124
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
71
Punti
13
Tornei
559
Best: 128
▼
-1
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
560
Best: 538
▼
-14
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
71
Punti
9
Tornei
561
Best: 285
▼
-14
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
71
Punti
12
Tornei
562
Best: 469
▼
-3
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
71
Punti
13
Tornei
563
Best: 519
▼
-3
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
71
Punti
23
Tornei
564
Best: 564
--
0
Peter Makk
HUN, 01-01-1900
71
Punti
23
Tornei
565
Best: 525
▼
-12
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
71
Punti
26
Tornei
566
Best: 561
▼
-5
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
71
Punti
26
Tornei
567
Best: 567
▲
68
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
71
Punti
29
Tornei
568
Best: 383
▼
-5
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
70
Punti
15
Tornei
569
Best: 569
▲
51
Niels McDonald
GER, 01-01-1900
70
Punti
16
Tornei
570
Best: 438
▲
27
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
70
Punti
20
Tornei
571
Best: 562
▼
-5
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
69
Punti
9
Tornei
572
Best: 433
▼
-4
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
69
Punti
23
Tornei
573
Best: 433
▼
-1
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
68
Punti
16
Tornei
574
Best: 569
▲
15
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
68
Punti
16
Tornei
575
Best: 573
▼
-2
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
68
Punti
26
Tornei
576
Best: 517
▼
-2
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
68
Punti
27
Tornei
577
Best: 575
▼
-2
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
68
Punti
29
Tornei
578
Best: 99
▼
-2
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
579
Best: 491
▼
-1
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
67
Punti
21
Tornei
580
Best: 569
▼
-11
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
67
Punti
26
Tornei
581
Best: 206
▼
-2
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
66
Punti
9
Tornei
582
Best: 416
▼
-2
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
66
Punti
11
Tornei
583
Best: 455
▼
-2
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
66
Punti
14
Tornei
584
Best: 358
▼
-62
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
66
Punti
20
Tornei
585
Best: 183
▲
1
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
66
Punti
24
Tornei
586
Best: 536
▼
-2
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
65
Punti
11
Tornei
587
Best: 191
▼
-2
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
588
Best: 515
▼
-5
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
65
Punti
23
Tornei
589
Best: 586
▼
-2
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
65
Punti
24
Tornei
590
Best: 570
▼
-20
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
65
Punti
27
Tornei
591
Best: 586
▲
8
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
65
Punti
33
Tornei
592
Best: 592
▲
18
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
64
Punti
14
Tornei
593
Best: 593
▲
88
Gavin Young
USA, 01-01-1900
64
Punti
16
Tornei
594
Best: 150
▲
7
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
64
Punti
16
Tornei
595
Best: 479
▼
-4
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
64
Punti
21
Tornei
596
Best: 590
▼
-4
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
64
Punti
25
Tornei
597
Best: 431
▼
-4
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
64
Punti
31
Tornei
598
Best: 598
▲
45
Izan Almazan Valiente
ESP, 01-01-1900
63
Punti
23
Tornei
599
Best: 588
▼
-11
Karol Filar
POL, 31-08-1998
63
Punti
26
Tornei
600
Best: 162
▼
-4
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
62
Punti
15
Tornei
601
Best: 447
▲
12
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
62
Punti
22
Tornei
602
Best: 563
▼
-2
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
5
Tornei
603
Best: 227
▲
29
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
61
Punti
16
Tornei
604
Best: 484
--
0
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
61
Punti
22
Tornei
605
Best: 605
--
0
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
61
Punti
22
Tornei
606
Best: 606
--
0
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
61
Punti
25
Tornei
607
Best: 561
▲
1
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
61
Punti
32
Tornei
608
Best: 451
▲
108
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
60
Punti
11
Tornei
609
Best: 136
--
0
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
60
Punti
11
Tornei
610
Best: 315
▼
-8
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
60
Punti
14
Tornei
611
Best: 603
▲
5
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
60
Punti
17
Tornei
612
Best: 474
▼
-9
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
60
Punti
18
Tornei
613
Best: 613
▲
172
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
60
Punti
20
Tornei
614
Best: 614
▲
107
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
60
Punti
22
Tornei
615
Best: 430
▼
-4
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
59
Punti
12
Tornei
616
Best: 384
▼
-4
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
59
Punti
16
Tornei
617
Best: 385
--
0
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
59
Punti
18
Tornei
618
Best: 316
--
0
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
59
Punti
21
Tornei
619
Best: 598
--
0
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
59
Punti
21
Tornei
620
Best: 470
▼
-58
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
59
Punti
30
Tornei
621
Best: 524
▼
-14
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
59
Punti
30
Tornei
622
Best: 552
▼
-7
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
58
Punti
15
Tornei
623
Best: 616
▼
-2
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
18
Tornei
624
Best: 296
▼
-2
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
58
Punti
20
Tornei
625
Best: 619
▼
-2
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
58
Punti
21
Tornei
626
Best: 618
▼
-2
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
58
Punti
22
Tornei
627
Best: 625
▼
-2
Maximo Zeitune
ARG, 01-01-1900
58
Punti
24
Tornei
628
Best: 614
▼
-14
Bruno Fernandez
BRA, 01-01-1900
58
Punti
25
Tornei
629
Best: 285
▲
1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
57
Punti
13
Tornei
630
Best: 207
▲
1
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
57
Punti
14
Tornei
631
Best: 439
▲
2
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
57
Punti
23
Tornei
632
Best: 627
▼
-5
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
57
Punti
25
Tornei
633
Best: 443
▲
1
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
25
Tornei
634
Best: 594
▲
18
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
57
Punti
26
Tornei
635
Best: 456
▼
-45
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
56
Punti
16
Tornei
636
Best: 620
▲
1
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
56
Punti
22
Tornei
637
Best: 603
▼
-1
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
22
Tornei
638
Best: 638
▲
34
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
56
Punti
24
Tornei
639
Best: 29
▼
-1
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
55
Punti
9
Tornei
640
Best: 640
▲
6
Duncan Chan
CAN, 01-01-1900
55
Punti
7
Tornei
641
Best: 520
▼
-2
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
55
Punti
9
Tornei
642
Best: 432
▲
5
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
55
Punti
12
Tornei
643
Best: 517
▼
-49
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
55
Punti
14
Tornei
644
Best: 544
▼
-3
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
55
Punti
20
Tornei
645
Best: 477
▲
17
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
55
Punti
20
Tornei
646
Best: 634
▼
-4
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
55
Punti
21
Tornei
647
Best: 647
▲
45
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
55
Punti
22
Tornei
648
Best: 620
▼
-20
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
55
Punti
26
Tornei
649
Best: 237
▼
-5
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
55
Punti
27
Tornei
650
Best: 540
▼
-52
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
55
Punti
28
Tornei
651
Best: 448
▲
115
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
54
Punti
16
Tornei
652
Best: 170
▲
23
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
54
Punti
18
Tornei
653
Best: 595
▼
-4
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
54
Punti
20
Tornei
654
Best: 597
▼
-4
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
54
Punti
22
Tornei
655
Best: 542
▼
-4
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
54
Punti
25
Tornei
656
Best: 645
▼
-11
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 01-01-1900
54
Punti
28
Tornei
657
Best: 450
▲
8
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
54
Punti
36
Tornei
658
Best: 653
▼
-5
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
54
Punti
48
Tornei
659
Best: 481
▼
-4
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
53
Punti
7
Tornei
660
Best: 655
▼
-4
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
53
Punti
10
Tornei
661
Best: 546
▼
-4
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
53
Punti
10
Tornei
662
Best: 277
▼
-4
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
53
Punti
11
Tornei
663
Best: 448
▼
-4
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
53
Punti
15
Tornei
664
Best: 625
▼
-16
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
16
Tornei
665
Best: 660
▼
-5
Ryan Colby
USA, 01-01-1900
53
Punti
16
Tornei
666
Best: 238
▼
-3
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
53
Punti
23
Tornei
667
Best: 651
▼
-3
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
53
Punti
25
Tornei
668
Best: 552
▲
3
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
53
Punti
25
Tornei
669
Best: 299
▼
-3
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
52
Punti
16
Tornei
670
Best: 661
▼
-9
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
52
Punti
17
Tornei
671
Best: 624
▼
-4
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
52
Punti
20
Tornei
672
Best: 588
▼
-3
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
52
Punti
21
Tornei
673
Best: 513
▼
-47
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
52
Punti
23
Tornei
674
Best: 491
▲
5
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
51
Punti
12
Tornei
675
Best: 654
▲
1
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
51
Punti
23
Tornei
676
Best: 625
▲
2
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
51
Punti
29
Tornei
677
Best: 533
▲
3
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
50
Punti
7
Tornei
678
Best: 569
▼
-4
James Watt
NZL, 09-06-2000
50
Punti
10
Tornei
679
Best: 614
▲
3
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
50
Punti
16
Tornei
680
Best: 653
▲
3
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
50
Punti
17
Tornei
681
Best: 465
▲
3
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
50
Punti
18
Tornei
682
Best: 587
▲
3
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
50
Punti
23
Tornei
683
Best: 683
▲
51
Lorenzo Angelini
ITA, 01-01-1900
50
Punti
26
Tornei
684
Best: 502
▲
2
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
49
Punti
26
Tornei
685
Best: 403
▲
241
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
48
Punti
5
Tornei
686
Best: 387
▲
3
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
48
Punti
16
Tornei
687
Best: 526
▲
1
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
48
Punti
17
Tornei
688
Best: 546
▲
2
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
48
Punti
18
Tornei
689
Best: 668
▼
-21
Daniel Antonio Nunez
CHI, 01-01-1900
48
Punti
19
Tornei
690
Best: 496
▼
-20
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
48
Punti
20
Tornei
691
Best: 564
▲
2
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
48
Punti
26
Tornei
692
Best: 563
▼
-15
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
48
Punti
27
Tornei
693
Best: 476
▲
2
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
48
Punti
31
Tornei
694
Best: 694
▲
118
Dylan Dietrich
SUI, 22-09-2004
47
Punti
6
Tornei
695
Best: 584
▼
-22
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
47
Punti
7
Tornei
696
Best: 696
▲
12
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
47
Punti
10
Tornei
697
Best: 541
▼
-102
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
47
Punti
12
Tornei
698
Best: 694
▼
-2
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
47
Punti
13
Tornei
699
Best: 527
▼
-2
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
47
Punti
14
Tornei
700
Best: 700
▲
10
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
47
Punti
15
Tornei
701
Best: 439
▼
-3
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
47
Punti
18
Tornei
702
Best: 483
▼
-11
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
47
Punti
19
Tornei
703
Best: 700
▼
-3
Kasra Rahmani
IRI, 01-01-1900
47
Punti
19
Tornei
704
Best: 696
▼
-3
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
47
Punti
21
Tornei
705
Best: 656
▼
-3
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
47
Punti
25
Tornei
706
Best: 703
▼
-3
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
47
Punti
25
Tornei
707
Best: 707
▲
7
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
47
Punti
28
Tornei
708
Best: 704
▼
-4
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
47
Punti
28
Tornei
709
Best: 687
▼
-3
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
47
Punti
33
Tornei
710
Best: 707
▼
-3
Noa Vukadin
CRO, 01-01-1900
46
Punti
7
Tornei
711
Best: 595
▲
125
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
46
Punti
14
Tornei
712
Best: 704
▼
-1
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
46
Punti
15
Tornei
713
Best: 712
▼
-1
Dong Ju Kim
KOR, 01-01-1900
46
Punti
17
Tornei
714
Best: 696
▼
-15
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
46
Punti
18
Tornei
715
Best: 675
▲
4
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
46
Punti
19
Tornei
716
Best: 652
▲
15
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
46
Punti
23
Tornei
717
Best: 717
▲
5
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
46
Punti
24
Tornei
718
Best: 530
▼
-5
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
46
Punti
24
Tornei
719
Best: 576
▼
-25
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
46
Punti
25
Tornei
720
Best: 4
▼
-5
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
45
Punti
10
Tornei
721
Best: 617
▼
-4
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
45
Punti
13
Tornei
722
Best: 645
▼
-35
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
45
Punti
13
Tornei
723
Best: 586
▼
-5
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
16
Tornei
724
Best: 705
▼
-4
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
20
Tornei
725
Best: 716
▼
-2
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
45
Punti
23
Tornei
726
Best: 717
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
27
Tornei
727
Best: 674
▼
-22
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
45
Punti
30
Tornei
728
Best: 673
▲
15
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
44
Punti
9
Tornei
729
Best: 729
▲
27
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
44
Punti
14
Tornei
730
Best: 279
▼
-5
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
44
Punti
16
Tornei
731
Best: 726
▼
-5
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
44
Punti
20
Tornei
732
Best: 599
▲
14
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
44
Punti
21
Tornei
733
Best: 620
▼
-6
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
44
Punti
22
Tornei
734
Best: 549
▼
-6
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
44
Punti
24
Tornei
735
Best: 735
▲
6
Nikolai Barsukov
GER, 01-01-1900
44
Punti
27
Tornei
736
Best: 437
▲
16
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
44
Punti
28
Tornei
737
Best: 724
▼
-5
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
43
Punti
22
Tornei
738
Best: 508
▼
-5
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
24
Tornei
739
Best: 735
▼
-4
Matteo Covato
ITA, 01-01-1900
43
Punti
28
Tornei
740
Best: 740
▲
129
Spencer Johnson
USA, 01-01-1900
42
Punti
9
Tornei
741
Best: 741
▲
62
Hoyoung Roh
KOR, 01-01-1900
42
Punti
10
Tornei
742
Best: 470
▼
-113
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
42
Punti
12
Tornei
743
Best: 463
▼
-7
Sander Jong
NED, 18-05-2000
42
Punti
15
Tornei
744
Best: 447
▼
-14
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
42
Punti
16
Tornei
745
Best: 745
▲
20
Nikita Belozertsev
UZB, 01-01-1900
42
Punti
16
Tornei
746
Best: 737
▼
-9
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 01-01-1900
42
Punti
17
Tornei
747
Best: 509
▼
-170
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
42
Punti
20
Tornei
748
Best: 668
▼
-10
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
42
Punti
21
Tornei
749
Best: 716
▲
52
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
42
Punti
22
Tornei
750
Best: 694
▼
-11
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
24
Tornei
751
Best: 636
▲
24
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
42
Punti
27
Tornei
752
Best: 500
▼
-10
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
41
Punti
5
Tornei
753
Best: 744
▼
-9
Daniel Jade
FRA, 16-03-2009
41
Punti
13
Tornei
754
Best: 718
▲
15
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
41
Punti
19
Tornei
755
Best: 627
▼
-8
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
21
Tornei
756
Best: 722
▼
-11
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
41
Punti
21
Tornei
757
Best: 724
▼
-9
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
41
Punti
24
Tornei
758
Best: 749
▼
-9
Timofei Derepasko
RUS, 01-01-1900
41
Punti
24
Tornei
759
Best: 741
▼
-8
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
27
Tornei
760
Best: 760
▲
42
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
41
Punti
28
Tornei
761
Best: 753
▼
-8
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
41
Punti
29
Tornei
762
Best: 622
▼
-108
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
40
Punti
6
Tornei
763
Best: 381
▼
-9
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
40
Punti
8
Tornei
764
Best: 535
▲
24
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
40
Punti
10
Tornei
765
Best: 522
▼
-8
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
40
Punti
12
Tornei
766
Best: 459
▼
-8
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
40
Punti
14
Tornei
767
Best: 402
▼
-38
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
40
Punti
15
Tornei
768
Best: 759
▼
-9
Pavel Lagutin
RUS, 01-01-1900
40
Punti
17
Tornei
769
Best: 468
▼
-9
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
40
Punti
19
Tornei
770
Best: 688
▼
-20
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
40
Punti
25
Tornei
771
Best: 733
▲
3
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
40
Punti
26
Tornei
772
Best: 771
▲
4
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
40
Punti
29
Tornei
773
Best: 339
▼
-10
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
39
Punti
2
Tornei
774
Best: 327
▲
25
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
39
Punti
16
Tornei
775
Best: 451
▼
-7
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
39
Punti
20
Tornei
776
Best: 756
▼
-15
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
39
Punti
23
Tornei
777
Best: 689
▼
-15
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
39
Punti
23
Tornei
778
Best: 771
▼
-7
Cosme Rolland De Ravel
FRA, 01-01-1900
38
Punti
4
Tornei
779
Best: 161
▼
-7
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
8
Tornei
780
Best: 80
▲
13
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
38
Punti
9
Tornei
781
Best: 319
▼
-72
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
38
Punti
10
Tornei
782
Best: 604
▲
89
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
38
Punti
11
Tornei
783
Best: 760
▼
-10
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
14
Tornei
784
Best: 578
▼
-17
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
38
Punti
16
Tornei
785
Best: 362
▼
-15
Tim Handel
GER, 18-10-1996
38
Punti
24
Tornei
786
Best: 284
▼
-9
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
9
Tornei
787
Best: 488
▼
-8
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
37
Punti
8
Tornei
788
Best: 606
▼
-24
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
37
Punti
9
Tornei
789
Best: 778
▼
-11
Michael Antonius
USA, 01-01-1900
37
Punti
9
Tornei
790
Best: 790
▲
2
Roger Pascual Ferra
ESP, 01-01-1900
37
Punti
9
Tornei
791
Best: 429
▼
-11
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
37
Punti
12
Tornei
792
Best: 782
▼
-10
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
37
Punti
15
Tornei
793
Best: 783
▼
-10
Anton Arzhankin
RUS, 01-01-1900
37
Punti
15
Tornei
794
Best: 784
▼
-10
Sora Fukuda
JPN, 01-01-1900
37
Punti
19
Tornei
795
Best: 351
▼
-9
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
37
Punti
28
Tornei
796
Best: 653
▼
-9
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
37
Punti
30
Tornei
797
Best: 789
▼
-8
Andrew Johnson
USA, 01-01-1900
36
Punti
9
Tornei
798
Best: 638
▼
-3
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
36
Punti
12
Tornei
799
Best: 781
▼
-9
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
36
Punti
21
Tornei
800
Best: 523
▼
-6
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
35
Punti
9
Tornei
801
Best: 290
▼
-20
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
35
Punti
13
Tornei
802
Best: 553
▲
11
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
35
Punti
14
Tornei
803
Best: 792
▼
-7
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
804
Best: 798
▼
-6
Grigory Shebekin
RUS, 01-01-1900
35
Punti
15
Tornei
805
Best: 805
▲
29
Nicolas Oliveira
BRA, 14-04-2006
34
Punti
6
Tornei
806
Best: 399
▼
-1
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
10
Tornei
807
Best: 145
▼
-1
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
10
Tornei
808
Best: 486
▼
-1
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
34
Punti
15
Tornei
809
Best: 809
▲
9
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
34
Punti
20
Tornei
810
Best: 704
▼
-2
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
34
Punti
20
Tornei
811
Best: 712
▼
-71
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
34
Punti
23
Tornei
812
Best: 810
▼
-2
Finn Murgett
GBR, 01-01-1900
34
Punti
26
Tornei
813
Best: 813
▲
72
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 01-01-1900
33
Punti
3
Tornei
814
Best: 814
▲
1
Marc Van Der Merwe
RSA, 01-01-1900
33
Punti
15
Tornei
815
Best: 520
▲
1
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
33
Punti
15
Tornei
816
Best: 812
▲
1
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
33
Punti
18
Tornei
817
Best: 817
▲
2
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
19
Tornei
818
Best: 818
▲
10
Anas Mazdrashki
BUL, 01-01-1900
33
Punti
21
Tornei
819
Best: 819
▲
10
Marc Majdandzic
GER, 01-01-1900
33
Punti
22
Tornei
820
Best: 820
▲
1
Daniel Salazar
COL, 01-01-1900
33
Punti
23
Tornei
821
Best: 745
▲
9
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
33
Punti
23
Tornei
822
Best: 813
--
0
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
33
Punti
24
Tornei
823
Best: 716
▲
22
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
33
Punti
24
Tornei
824
Best: 638
▼
-15
William Grant
USA, 13-02-2001
33
Punti
25
Tornei
825
Best: 823
▼
-2
Jorge Plans
ESP, 01-01-1900
33
Punti
25
Tornei
826
Best: 635
▲
5
John Sperle
GER, 30-01-2002
33
Punti
25
Tornei
827
Best: 763
▼
-16
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
33
Punti
27
Tornei
828
Best: 208
▼
-73
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
32
Punti
9
Tornei
829
Best: 824
▼
-5
Guto Miguel
BRA, 01-01-1900
32
Punti
11
Tornei
830
Best: 505
▼
-5
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
32
Punti
13
Tornei
831
Best: 784
▲
26
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
32
Punti
15
Tornei
832
Best: 385
▼
-32
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
32
Punti
17
Tornei
833
Best: 833
▲
31
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
32
Punti
27
Tornei
834
Best: 691
▼
-2
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
32
Punti
28
Tornei
835
Best: 828
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
836
Best: 835
▼
-1
Oliver Bonding
GBR, 01-01-1900
31
Punti
8
Tornei
837
Best: 545
▼
-33
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
31
Punti
8
Tornei
838
Best: 838
▲
30
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
31
Punti
9
Tornei
839
Best: 838
▼
-1
Pierluigi Basile
ITA, 01-01-1900
31
Punti
15
Tornei
840
Best: 826
▼
-14
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
31
Punti
15
Tornei
841
Best: 839
▼
-2
Calvin Mueller
GER, 01-01-1900
31
Punti
16
Tornei
842
Best: 842
--
0
Jesse Flores
CRC, 01-01-1900
31
Punti
19
Tornei
843
Best: 400
▼
-16
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
31
Punti
19
Tornei
844
Best: 395
▼
-3
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
19
Tornei
845
Best: 694
▼
-2
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
31
Punti
20
Tornei
846
Best: 846
▲
5
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 01-01-1900
31
Punti
26
Tornei
847
Best: 12
▼
-1
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
5
Tornei
848
Best: 438
▼
-34
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
30
Punti
12
Tornei
849
Best: 515
▼
-9
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
30
Punti
16
Tornei
850
Best: 62
▼
-2
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
30
Punti
16
Tornei
851
Best: 655
▼
-7
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
30
Punti
21
Tornei
852
Best: 769
▼
-2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
30
Punti
21
Tornei
853
Best: 853
▲
6
Carles Cordoba
ESP, 01-01-1900
30
Punti
24
Tornei
854
Best: 675
▲
6
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
30
Punti
24
Tornei
855
Best: 852
▼
-3
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
30
Punti
27
Tornei
856
Best: 856
▲
11
Jangjun Kim
KOR, 01-01-1900
29
Punti
6
Tornei
857
Best: 853
▼
-4
Stefan Horia Haita
ROU, 01-01-1900
29
Punti
10
Tornei
858
Best: 854
▼
-4
Keaton Hance
USA, 01-01-1900
29
Punti
11
Tornei
859
Best: 614
▼
-4
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
29
Punti
12
Tornei
860
Best: 856
▼
-4
Noah Zamora
USA, 01-01-1900
29
Punti
13
Tornei
861
Best: 736
▼
-12
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
29
Punti
21
Tornei
862
Best: 622
▼
-42
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
29
Punti
21
Tornei
863
Best: 857
▼
-5
Dimitris Azoidis
GRE, 09-10-2000
29
Punti
22
Tornei
864
Best: 688
▼
-2
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
29
Punti
25
Tornei
865
Best: 830
▼
-2
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
29
Punti
27
Tornei
866
Best: 669
▼
-1
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
29
Punti
32
Tornei
867
Best: 107
▼
-1
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
28
Punti
4
Tornei
868
Best: 682
▼
-21
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
28
Punti
8
Tornei
869
Best: 810
▲
1
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
28
Punti
10
Tornei
870
Best: 720
▲
2
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
28
Punti
12
Tornei
871
Best: 680
▼
-74
Abel Forger
NED, 25-07-2005
28
Punti
15
Tornei
872
Best: 839
▲
1
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
28
Punti
19
Tornei
873
Best: 873
▲
36
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
28
Punti
22
Tornei
874
Best: 861
▼
-13
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
28
Punti
23
Tornei
875
Best: 875
▲
1
Alaa Trifi
TUN, 01-01-1900
28
Punti
28
Tornei
876
Best: 151
▲
1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
27
Punti
2
Tornei
877
Best: 791
▼
-86
Jack Anthrop
USA, 01-01-1900
27
Punti
7
Tornei
878
Best: 372
▼
-41
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
27
Punti
12
Tornei
879
Best: 879
▲
25
Ronit Karki
USA, 01-01-1900
27
Punti
15
Tornei
880
Best: 364
--
0
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
27
Punti
20
Tornei
881
Best: 709
▼
-7
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
27
Punti
20
Tornei
882
Best: 882
▲
123
Pieter De Lange
NED, 01-01-1900
27
Punti
21
Tornei
883
Best: 883
▲
12
Tomas Martinez
ARG, 01-01-1900
27
Punti
21
Tornei
884
Best: 879
▲
12
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
27
Punti
22
Tornei
885
Best: 820
▼
-4
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
27
Punti
22
Tornei
886
Best: 882
▼
-4
Benjamin Pietri
FRA, 01-01-1900
27
Punti
23
Tornei
887
Best: 729
▼
-3
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
27
Punti
26
Tornei
888
Best: 858
▼
-2
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
889
Best: 143
▼
-2
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
26
Punti
6
Tornei
890
Best: 888
▼
-2
Emon Van Loben Sels
USA, 01-01-1900
26
Punti
9
Tornei
891
Best: 814
▼
-13
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
26
Punti
13
Tornei
892
Best: 673
--
0
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
893
Best: 889
--
0
Salvador Price
COL, 19-02-2005
26
Punti
14
Tornei
894
Best: 894
--
0
Markus Molder
EST, 10-05-2005
26
Punti
15
Tornei
895
Best: 880
▲
3
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
24
Tornei
896
Best: 835
▼
-13
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
26
Punti
24
Tornei
897
Best: 575
▼
-22
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
26
Punti
27
Tornei
898
Best: 794
▲
1
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
26
Punti
28
Tornei
899
Best: 633
▲
1
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
25
Punti
6
Tornei
900
Best: 638
▲
1
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
901
Best: 901
▲
1
Luis Felipe Miguel
BRA, 01-01-1900
25
Punti
8
Tornei
902
Best: 878
▼
-23
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
25
Punti
15
Tornei
903
Best: 852
▲
3
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
904
Best: 866
▲
1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
25
Punti
15
Tornei
905
Best: 774
▲
10
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
25
Punti
16
Tornei
906
Best: 810
▲
1
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
25
Punti
16
Tornei
907
Best: 867
▲
1
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
25
Punti
17
Tornei
908
Best: 130
▲
10
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
25
Punti
19
Tornei
909
Best: 909
▲
124
Keshav Chopra
USA, 24-10-2001
25
Punti
19
Tornei
910
Best: 666
▼
-13
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
25
Punti
23
Tornei
911
Best: 910
▼
-1
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
25
Punti
23
Tornei
912
Best: 684
▲
11
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
25
Punti
28
Tornei
913
Best: 745
▼
-2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
24
Punti
6
Tornei
914
Best: 278
▼
-11
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
24
Punti
8
Tornei
915
Best: 890
▼
-25
Theodore Dean
USA, 01-01-1900
24
Punti
9
Tornei
916
Best: 912
▼
-4
Jamie Mackenzie
GER, 01-01-1900
24
Punti
10
Tornei
917
Best: 913
▼
-4
Ryo Tabata
JPN, 01-01-1900
24
Punti
12
Tornei
918
Best: 914
▼
-4
Herman Hoeyeraal
NOR, 01-01-1900
24
Punti
13
Tornei
919
Best: 916
▼
-3
Christopher Li
PER, 01-01-1900
24
Punti
15
Tornei
920
Best: 920
--
0
Tom Zeuch
GER, 01-01-1900
24
Punti
20
Tornei
921
Best: 921
--
0
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 01-01-1900
24
Punti
21
Tornei
922
Best: 922
▲
132
Andrea De Marchi
ITA, 01-01-1900
24
Punti
23
Tornei
923
Best: 923
▲
1
Daniil Sarksian
ARM, 20-06-2006
24
Punti
29
Tornei
924
Best: 917
▲
1
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
23
Punti
3
Tornei
925
Best: 237
▲
29
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
23
Punti
4
Tornei
926
Best: 926
▲
1
Matthew Forbes
USA, 01-01-1900
23
Punti
6
Tornei
927
Best: 308
▲
1
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
23
Punti
9
Tornei
928
Best: 438
▲
1
Orel Kimhi
ISR, 19-08-2003
23
Punti
10
Tornei
929
Best: 712
▲
34
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
12
Tornei
930
Best: 930
--
0
Dominik Recek
CZE, 01-01-1900
23
Punti
12
Tornei
931
Best: 931
--
0
Aleksa Ciric
SRB, 01-01-1900
23
Punti
13
Tornei
932
Best: 719
--
0
Hanyi Liu
CHN, 23-05-2001
23
Punti
15
Tornei
933
Best: 546
▼
-16
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
23
Punti
16
Tornei
934
Best: 922
▼
-12
Lucca Helguera Casado
ESP, 01-01-1900
23
Punti
22
Tornei
935
Best: 934
▼
-1
Egor Pleshivtsev
RUS, 01-01-1900
23
Punti
24
Tornei
936
Best: 850
▼
-1
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
22
Punti
5
Tornei
937
Best: 501
▼
-48
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
22
Punti
8
Tornei
938
Best: 922
--
0
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
939
Best: 939
--
0
Ziga Sesko
SLO, 01-01-1900
22
Punti
12
Tornei
940
Best: 940
▲
143
Nico Hipfl
AUT, 01-01-1900
22
Punti
14
Tornei
941
Best: 940
▼
-1
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 01-01-1900
22
Punti
14
Tornei
942
Best: 417
--
0
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
15
Tornei
943
Best: 941
▼
-2
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 01-01-1900
22
Punti
16
Tornei
944
Best: 773
▼
-1
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
22
Punti
16
Tornei
945
Best: 810
▼
-26
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
22
Punti
18
Tornei
946
Best: 946
▲
20
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
22
Punti
18
Tornei
947
Best: 536
▼
-3
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
20
Tornei
948
Best: 610
▼
-15
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
21
Tornei
949
Best: 946
▼
-3
Louis Larue
FRA, 01-01-1900
22
Punti
21
Tornei
950
Best: 923
▼
-3
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
22
Punti
22
Tornei
951
Best: 948
▼
-3
Adan Freire Da Silva
FRA, 01-01-1900
22
Punti
25
Tornei
952
Best: 826
▲
20
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
22
Punti
25
Tornei
953
Best: 906
▼
-4
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
22
Punti
27
Tornei
954
Best: 947
▼
-4
Karim Ibrahim
EGY, 07-08-2003
22
Punti
27
Tornei
955
Best: 833
▼
-4
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
22
Punti
29
Tornei
956
Best: 951
▼
-3
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
22
Punti
29
Tornei
957
Best: 898
▼
-2
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
958
Best: 956
▼
-2
Sebastian Gorzny
USA, 24-01-2004
21
Punti
4
Tornei
959
Best: 181
▼
-2
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
21
Punti
4
Tornei
960
Best: 950
▼
-2
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
21
Punti
5
Tornei
961
Best: 730
▼
-2
Timo Legout
FRA, 13-03-2002
21
Punti
6
Tornei
962
Best: 961
▼
-1
Yannick Theodor Alexandrescou
FRA, 01-01-1900
21
Punti
10
Tornei
963
Best: 411
▼
-1
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti</