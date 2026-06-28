Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

28/06/2026 08:24 Nessun commento
Enrico Dalla Valle nella foto
Enrico Dalla Valle nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  28 Giugno 2026

28°C
Molto caldo, sole e nubi  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato al mattino, più nuvoloso nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Temporali da monitorare per allerta gialla
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Giugno
08:00
27°
09:00
29°
10:00
31°
11:00
33°
12:00
34°
13:00
36°
14:00
37°
16:00
38°
19:00
37°
22:00
33°
⚠  Allerta arancione caldo in Lombardia e allerta gialla temporali: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q1
⛅  Sole e nubi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta meteo
🎾  Quali Q1
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Francesco Giuseppe Colasanto ITA

ATP Milan
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Francesco Giuseppe Colasanto
2
1
Vincitore: Compagnucci
Mostra dettagli

Jacopo Bilardo ITA vs Mathys Erhard FRA

ATP Milan
Jacopo Bilardo
15
1
Mathys Erhard [9]
0
0
Mostra dettagli

Oriol Roca Batalla ESP vs Samuele Seghetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Giuseppe La Vela ITA vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:00
Matthew William Donald CZE vs Luca Potenza ITA

ATP Milan
Matthew William Donald
40
6
4
Luca Potenza [12]
40
2
4
Mostra dettagli

Mili Poljicak CRO vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA vs Fausto Tabacco ITA

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Federico Arnaboldi ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Manuel Mazza ITA

ATP Milan
Norbert Gombos [5]
0
7
2
Manuel Mazza
0
6
3
Mostra dettagli

Niccolò Ciavarella ITA vs Georgii Kravchenko UKR

Il match deve ancora iniziare

Oskari Paldanius FIN vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare

Daniele Rapagnetta ITA vs Vadym Ursu UKR

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  28 Giugno 2026

25°C
Nuvoloso e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle ore centrali
PIOGGIA Possibili temporali in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Giugno
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
31°
19:00
28°
22:00
24°
⚠  Allerta arancione caldo e gialla temporali: attenzione alla fascia serale
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 50 Q1
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali serali
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali Q1
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 10:00
Alan Fernando Rubio Fierros MEX vs Lancelot Erler FRA

ATP Troyes
Alan Fernando Rubio Fierros [4]
6
6
Lancelot Erler
0
0
Vincitore: Rubio Fierros
Mostra dettagli

Svyatoslav Gulin RUS vs Augustin Damonte FRA

ATP Troyes
Svyatoslav Gulin [2]
40
6
3
Augustin Damonte
40
1
1
Mostra dettagli

Benoit Geldof FRA vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Luca Staeheli SUI vs Abel Hernandez-Aguila ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Kenny De Schepper FRA vs Kai Wehnelt GER

ATP Troyes
Kenny De Schepper
6
4
Kai Wehnelt [10]
7
6
Vincitore: Wehnelt
Mostra dettagli

Maxime Chazal FRA vs Rodrigo Alujas MEX

Il match deve ancora iniziare

Tsung-Hao Huang TPE vs Theo Papamalamis FRA

Il match deve ancora iniziare

Isaac Becroft NZL vs Yanis Ghazouani Durand FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
John Sperle GER vs Amit Vales ISR

ATP Troyes
John Sperle
0
6
5
1
Amit Vales [12]
0
1
7
2
Mostra dettagli

Jesse Delaney AUS vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL

Il match deve ancora iniziare

Michael Zhu USA vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare

Jan Kumstat CZE vs Pavel Lagutin RUS

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  28 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Giugno
10:00
23°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
32°
18:00
31°
21:00
26°
23:00
23°
⚠  Allerta rossa caldo su Brasov: giornata asciutta ma con disagio termico elevato
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Allerta rossa
🎾  Quali Q1
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 09:30
Jan Sinescu ROU vs Denis Yevseyev KAZ

ATP Brasov
Jan Sinescu
3
3
Denis Yevseyev [8]
6
6
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Akira Santillan JPN vs Alejandro Mateo Berge Nourescu ROU

ATP Brasov
Akira Santillan [3]
0
6
4
Alejandro Mateo Berge Nourescu
15
3
1
Mostra dettagli

Stefan Adrian Andreescu ROU vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Sergey Fomin UZB vs Alexandru Jecan ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Ilia Simakin RUS vs Radu David Turcanu ROU

ATP Brasov
Ilia Simakin [2]
4
6
6
Radu David Turcanu
6
1
2
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI vs Gabriel Ghetu ROU

ATP Brasov
Luca Castelnuovo [4]
15
2
Gabriel Ghetu
30
3
Mostra dettagli

Dimitar Kuzmanov BUL vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA vs Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
David Poljak CZE vs Dominik Palan CZE

ATP Brasov
David Poljak
6
1
6
Dominik Palan [9]
3
6
3
Vincitore: Poljak
Mostra dettagli

S D Prajwal Dev IND vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Dragos Nicolae Cazacu ROU vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare

Michael Vrbensky CZE vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  28 Giugno 2026

23°C
Nuvoloso, caldo umido  ·  Picco 32°C
CIELO Nuvole intermittenti o cielo nuvoloso nelle ore disponibili
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Giugno
06:00
22°
07:00
23°
08:00
25°
09:00
27°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
31°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
CH 75 Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali Q1
🏊  Cemento

Stadium – ore 16:00
Trevor Svajda USA vs Jie Cui CHN

Il match deve ancora iniziare

Ian Mayhew USA vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – ore 16:00
Andrew Fenty USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Charlie Camus AUS vs Jay Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Ozan Baris USA

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 16:00
Quinn Vandecasteele USA vs Masamichi Imamura JPN

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Hiroki Moriya JPN

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Samir Banerjee USA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 16:00
Yuta Shimizu JPN vs Dan Martin CAN

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Enzo Aguiard AUS

Il match deve ancora iniziare

Ronit Karki USA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare





🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  28 Giugno 2026

12°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 28 Giugno
05:00
10°
06:00
11°
07:00
12°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 28 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 50 Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali Q1
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Lucas Yunez ECU vs Felipe De Dios ARG

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martinez ARG vs Patricio Alvarado ECU

Il match deve ancora iniziare

Lucas Andrade Da Silva BRA vs Jorge Ruiz ECU (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 17:00
Darwin Andres Macias Elizalde ECU vs Alejandro Hayen MEX

Il match deve ancora iniziare

Salvador Price COL vs Martin Maldonado ECU

Il match deve ancora iniziare

Andres Urrea COL vs Federico Zeballos BOL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:00
César Ariel Hidalgo Aguirre ECU vs Fermin Tenti ARG

Il match deve ancora iniziare

Tsz Fu Wong HKG vs Segundo Goity Zapico ARG

Il match deve ancora iniziare

Mauricio Echazu PER vs Amador Salazar CHI (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: