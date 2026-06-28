Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto
Challenger 75 Milano
Milano, Italia · 28 Giugno 2026
|⛅
|
28°C
Molto caldo, sole e nubi · Picco 38°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, più nuvoloso nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali da monitorare per allerta gialla
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Giugno
|
08:00
⛅
27°
|
09:00
☀
29°
|
10:00
⛅
31°
|
11:00
⛅
33°
|
12:00
⛅
34°
|
13:00
⛅
36°
|
14:00
⛅
37°
|
16:00
⛅
38°
|
19:00
⛅
37°
|
22:00
☁
33°
⚠ Allerta arancione caldo in Lombardia e allerta gialla temporali: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q1
⛅ Sole e nubi
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta meteo
🎾 Quali Q1
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci vs Francesco Giuseppe Colasanto
ATP Milan
Tommaso Compagnucci [6]
6
6
Francesco Giuseppe Colasanto
2
1
Vincitore: Compagnucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
F. Giuseppe Colasanto
3-1 → 4-1
T. Compagnucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
T. Compagnucci
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Giuseppe Colasanto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
F. Giuseppe Colasanto
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-1 → 4-1
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
F. Giuseppe Colasanto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
F. Giuseppe Colasanto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jacopo Bilardo vs Mathys Erhard
ATP Milan
Jacopo Bilardo
15
1
Mathys Erhard [9]•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bilardo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Oriol Roca Batalla vs Samuele Seghetti
Il match deve ancora iniziare
Giuseppe La Vela vs Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 10:00
Matthew William Donald vs Luca Potenza
ATP Milan
Matthew William Donald
40
6
4
Luca Potenza [12]•
40
2
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
M. William Donald
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
M. William Donald
1-4 → 2-4
M. William Donald
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. William Donald
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. William Donald
5-2 → 6-2
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
M. William Donald
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. William Donald
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
L. Potenza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
M. William Donald
1-0 → 2-0
Mili Poljicak vs Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti vs Fausto Tabacco
Il match deve ancora iniziare
Enrico Dalla Valle vs Federico Arnaboldi (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 10:00
Norbert Gombos vs Manuel Mazza
ATP Milan
Norbert Gombos [5]
0
7
2
Manuel Mazza•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Gombos
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
N. Gombos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
N. Gombos
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
M. Mazza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
N. Gombos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Mazza
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
N. Gombos
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
3-2 → 4-2
M. Mazza
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
A-40
3-1 → 3-2
N. Gombos
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
M. Mazza
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
Niccolò Ciavarella vs Georgii Kravchenko
Il match deve ancora iniziare
Oskari Paldanius vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Daniele Rapagnetta vs Vadym Ursu
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia · 28 Giugno 2026
|☁
|
25°C
Nuvoloso e caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Possibili temporali in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Giugno
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
☁
24°
|
12:00
☁
27°
|
13:00
☁
29°
|
14:00
☁
31°
|
15:00
☁
32°
|
17:00
☁
31°
|
19:00
⛈
28°
|
22:00
⛅
24°
⚠ Allerta arancione caldo e gialla temporali: attenzione alla fascia serale
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 50 Q1
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali serali
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali Q1
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 10:00
Alan Fernando Rubio Fierros vs Lancelot Erler
ATP Troyes
Alan Fernando Rubio Fierros [4]
6
6
Lancelot Erler
0
0
Vincitore: Rubio Fierros
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fernando Rubio Fierros
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
A. Fernando Rubio Fierros
3-0 → 4-0
L. Erler
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
A. Fernando Rubio Fierros
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fernando Rubio Fierros
5-0 → 6-0
A. Fernando Rubio Fierros
3-0 → 4-0
L. Erler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
A. Fernando Rubio Fierros
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Erler
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Svyatoslav Gulin vs Augustin Damonte
ATP Troyes
Svyatoslav Gulin [2]
40
6
3
Augustin Damonte•
40
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Damonte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gulin
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
5-1 → 6-1
A. Damonte
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
A. Damonte
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-0 → 3-1
S. Gulin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Damonte
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Benoit Geldof vs Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Luca Staeheli vs Abel Hernandez-Aguila
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Kenny De Schepper vs Kai Wehnelt
ATP Troyes
Kenny De Schepper
6
4
Kai Wehnelt [10]
7
6
Vincitore: Wehnelt
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. De Schepper
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
K. Wehnelt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
K. Wehnelt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-4 → 3-4
K. Wehnelt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
K. De Schepper
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
df
3-6*
df
6-6 → 6-7
K. De Schepper
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
K. De Schepper
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
K. Wehnelt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
K. Wehnelt
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Wehnelt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. De Schepper
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. De Schepper
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Maxime Chazal vs Rodrigo Alujas
Il match deve ancora iniziare
Tsung-Hao Huang vs Theo Papamalamis
Il match deve ancora iniziare
Isaac Becroft vs Yanis Ghazouani Durand
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
John Sperle vs Amit Vales
ATP Troyes
John Sperle•
0
6
5
1
Amit Vales [12]
0
1
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Vales
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
J. Sperle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
A. Vales
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vales
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Sperle
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
A. Vales
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
J. Sperle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
A. Vales
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
A. Vales
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sperle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
J. Sperle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Sperle
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Jesse Delaney vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski
Il match deve ancora iniziare
Michael Zhu vs Izan Almazan Valiente
Il match deve ancora iniziare
Jan Kumstat vs Pavel Lagutin
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania · 28 Giugno 2026
|☀
|
22°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Giugno
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
25°
|
12:00
☀
27°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
31°
|
16:00
☀
32°
|
18:00
☀
31°
|
21:00
⛅
26°
|
23:00
☀
23°
⚠ Allerta rossa caldo su Brasov: giornata asciutta ma con disagio termico elevato
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Allerta rossa
🎾 Quali Q1
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 09:30
Jan Sinescu vs Denis Yevseyev
ATP Brasov
Jan Sinescu
3
3
Denis Yevseyev [8]
6
6
Vincitore: Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinescu
15-0
ace
15-15
15-30
40-30
2-5 → 3-5
J. Sinescu
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-4 → 2-4
J. Sinescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-5 → 3-6
D. Yevseyev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
3-4 → 3-5
J. Sinescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
J. Sinescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-1 → 3-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Sinescu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Akira Santillan vs Alejandro Mateo Berge Nourescu
ATP Brasov
Akira Santillan [3]
0
6
4
Alejandro Mateo Berge Nourescu•
15
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mateo Berge Nourescu
2-1 → 3-1
A. Mateo Berge Nourescu
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mateo Berge Nourescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Santillan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
4-3 → 5-3
A. Mateo Berge Nourescu
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
A. Mateo Berge Nourescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
A. Mateo Berge Nourescu
1-1 → 2-1
A. Santillan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Mateo Berge Nourescu
0-0 → 0-1
Stefan Adrian Andreescu vs Sebastian Gima
Il match deve ancora iniziare
Sergey Fomin vs Alexandru Jecan
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Ilia Simakin vs Radu David Turcanu
ATP Brasov
Ilia Simakin [2]
4
6
6
Radu David Turcanu
6
1
2
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Simakin
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
R. David Turcanu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
I. Simakin
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
3-2 → 4-2
R. David Turcanu
3-1 → 3-2
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
ace
2-1 → 3-1
R. David Turcanu
15-15
15-30
df
30-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
I. Simakin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
R. David Turcanu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. David Turcanu
4-1 → 5-1
R. David Turcanu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
R. David Turcanu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. David Turcanu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
R. David Turcanu
3-4 → 3-5
R. David Turcanu
3-2 → 3-3
R. David Turcanu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
R. David Turcanu
1-0 → 2-0
I. Simakin
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Luca Castelnuovo vs Gabriel Ghetu
ATP Brasov
Luca Castelnuovo [4]
15
2
Gabriel Ghetu•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
G. Ghetu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
G. Ghetu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Dimitar Kuzmanov vs Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Radu Albot vs Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
David Poljak vs Dominik Palan
ATP Brasov
David Poljak
6
1
6
Dominik Palan [9]
3
6
3
Vincitore: Poljak
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Poljak
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Palan
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
4-3 → 5-3
D. Poljak
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Palan
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
2-3 → 3-3
D. Palan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
D. Poljak
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Poljak
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Palan
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-5 → 1-6
D. Poljak
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
1-4 → 1-5
D. Palan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
D. Poljak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
D. Palan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Poljak
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Palan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Palan
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S D Prajwal Dev vs Peter Makk
Il match deve ancora iniziare
Dragos Nicolae Cazacu vs Olle Wallin
Il match deve ancora iniziare
Michael Vrbensky vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Cary
Cary, USA · 28 Giugno 2026
|☁
|
23°C
Nuvoloso, caldo umido · Picco 32°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti o cielo nuvoloso nelle ore disponibili
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 28 Giugno
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06:00
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22°
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07:00
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23°
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08:00
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25°
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09:00
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27°
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10:00
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28°
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11:00
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30°
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12:00
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31°
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13:00
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32°
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14:00
☁
31°
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✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
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ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 75 Q1
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🏊 Cemento
Stadium – ore 16:00
Trevor Svajda vs Jie Cui
Il match deve ancora iniziare
Ian Mayhew vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger vs Dhakshineswar Suresh
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – ore 16:00
Andrew Fenty vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Charlie Camus vs Jay Friend
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Ozan Baris
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 16:00
Quinn Vandecasteele vs Masamichi Imamura
Il match deve ancora iniziare
Alex Rybakov vs Hiroki Moriya
Il match deve ancora iniziare
Christian Langmo vs Samir Banerjee
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 16:00
Yuta Shimizu vs Dan Martin
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais vs Enzo Aguiard
Il match deve ancora iniziare
Ronit Karki vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador · 28 Giugno 2026
|☁
|
12°C
Nuvoloso e fresco · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 28 Giugno
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05:00
☁
10°
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06:00
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11°
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07:00
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11:00
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12:00
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20°
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13:00
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21°
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✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 28 Giugno
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ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 50 Q1
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quali Q1
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Lucas Yunez vs Felipe De Dios
Il match deve ancora iniziare
Tomas Martinez vs Patricio Alvarado
Il match deve ancora iniziare
Lucas Andrade Da Silva vs Jorge Ruiz (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 17:00
Darwin Andres Macias Elizalde vs Alejandro Hayen
Il match deve ancora iniziare
Salvador Price vs Martin Maldonado
Il match deve ancora iniziare
Andres Urrea vs Federico Zeballos (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 17:00
César Ariel Hidalgo Aguirre vs Fermin Tenti
Il match deve ancora iniziare
Tsz Fu Wong vs Segundo Goity Zapico
Il match deve ancora iniziare
Mauricio Echazu vs Amador Salazar (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
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