Forfait di Draper ATP, Copertina

Wimbledon, Draper si ritira per infortunio: al suo posto entra Lajovic, Fritz cambia avversario

29/06/2026 15:57 17 commenti
Jack Draper GBR, 2001.12.22 - Foto Getty Images
Jack Draper GBR, 2001.12.22 - Foto Getty Images

Jack Draper è costretto a rinunciare a Wimbledon 2026. Il britannico, atteso al debutto contro Taylor Fritz, ha comunicato il forfait a poche ore dall’esordio per il riacutizzarsi di un problema al braccio.

La notizia è stata confermata anche dall’ufficio del referee del torneo: Draper si è ritirato dal tabellone maschile e verrà sostituito dal lucky loser serbo Dusan Lajovic, che prenderà il suo posto nella draw line 98.

Si tratta di un colpo durissimo per il tennis britannico, che perde uno dei suoi giocatori più attesi proprio alla vigilia del match d’esordio. Draper arrivava a Wimbledon con grandi aspettative, ma le condizioni fisiche non gli hanno permesso di scendere in campo.

Secondo quanto riportato dall’Independent, il giocatore sarebbe “devastato” dalla decisione, arrivata dopo una ricaduta del problema al braccio. Un infortunio particolarmente delicato, che evidentemente non gli avrebbe consentito di affrontare un torneo duro e impegnativo come Wimbledon, soprattutto in un match al meglio dei cinque set.

Il ritiro cambia anche il percorso di Taylor Fritz. L’americano, inizialmente atteso da una sfida molto complicata contro Draper, affronterà ora Dusan Lajovic, entrato in tabellone da lucky loser. Un cambio importante, anche se a Wimbledon nessun esordio può essere considerato semplice.

Per Draper resta invece l’amarezza di non poter giocare davanti al pubblico di casa. Wimbledon rappresenta sempre un appuntamento speciale per i tennisti britannici e il forfait arriva nel momento peggiore, proprio quando l’attenzione del pubblico era pronta a concentrarsi anche su di lui.

La priorità, a questo punto, sarà recuperare completamente. Il braccio è una zona fondamentale per un giocatore del suo stile, costruito su potenza, servizio e grande intensità da fondo campo. Forzare in queste condizioni avrebbe potuto peggiorare ulteriormente la situazione.

Wimbledon perde così uno dei nomi più interessanti del tabellone maschile prima ancora dell’inizio del suo percorso. Per Draper è un’altra frenata dolorosa, mentre per Lajovic si apre all’improvviso una grande occasione in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.



Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

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17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

robdes12 29-06-2026 18:51

Scritto da andrewthefirst
Se musetti è chiaramente erede del filone comico toscano, draper comincia a voler seguire le orme dei Monty Python

Ma ti piace tanto questo sarcasmo da jena? Non ti fa nemmeno apparire brillante ma solo grossolano. Non so se tu sia di Arezzo, ma alla Dante io direi che rientri nella categoria dei “botoli ringhiosi”. Va da sè che almeno i cani fanno i cani, non è detto però che tu riesca da uomo a fare l’essere umano.

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+1: giallu
Silvy__89 (Guest) 29-06-2026 18:38

Non c’è pace per questo ragazzo, uno dei più sfortunati a livello fisico. Mi dispiace tantissimo

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zedarioz 29-06-2026 18:24

@ andrewthefirst (#4644089)

E tu sei l’erede, ovviamente molto in peggio, di Jimmy il fenomeno.

 15
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robdes12 29-06-2026 18:14

Di nuovo! Anche oggi ritiri. Altro che Berrettini, qui stiamo quasi a livello di Delpo, con Draper. Peccato, è un giocatore interessante e coinvolgente. E poi molto educato.

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patric25 29-06-2026 17:31

draper datti alla recitazione saresti un ottimo attore

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Palu 29-06-2026 17:18

Scritto da JOA20

Scritto da Palu
Ciao,
qualcuno potrebbe spiegare il funzionamento per il ripescaggio dei LL?
Sono quasi certo che sia a estrazione dato che ci sarebbe stato Kjaer prima di Lajovic..
ma quanti sono quelli tra cui pescare?
cambia tra Slam/ATP/Challenger?
Grazie in anticipo

Negli Slam si fa sempre un sorteggio. Alla fine delle quali si prendono le quattro teste di serie più alte che non hanno passato il turno decisivo e si estrae a sorte. L’ordine di estrazione determina l’ordine di ripescaggio, dal quinto forfait si va in ordine di classifica (intesa come ranking usato per le teste di serie delle quali). Nel caso i forfait dal MD prima del sorteggio dei LL siano più di 2, si aumenta il numero di candidati in modo che ci siano almeno due in più dei giocatori ritirati (es. 0-2 ritiri, 4 candidati; 3 ritiri, 5; 4, 6…)
Negli altri tornei, dipende da quando avviene il forfait. Se è prima della fine delle quali, si estrae a sorte con almeno un candidato in più (2 candidati per 1 posto, 3 per 2). Chi non viene estratto sarà il prossimo a essere ripescato, poi si va in ordine di classifica. Invece se il forfait avviene dopo la fine delle quali, si va direttamente in ordine di classifica.

Quindi se ho capito bene l’ordine per i prossimi eventuali è:

1 – il terzo estratto (uno tra Kjaer -8- e Barrios Vera -20-)
2 – il quarto estratto (sempre tra Kjaer e BV)

poi in ordine di Tds

3 – Sakamoto (27)
4 – Schoolkate (28)
5 – Echargui (29)
6 – Sakellaridis (31)
……..

 12
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tinapica 29-06-2026 17:09

Bah…qua son tutti rotti!

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Betafasan 29-06-2026 17:04

Che disastro per il tennis!! Mai assistito a un ecatombe così!!

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JOA20 (Guest) 29-06-2026 16:58

Scritto da Palu
Ciao,
qualcuno potrebbe spiegare il funzionamento per il ripescaggio dei LL?
Sono quasi certo che sia a estrazione dato che ci sarebbe stato Kjaer prima di Lajovic..
ma quanti sono quelli tra cui pescare?
cambia tra Slam/ATP/Challenger?
Grazie in anticipo

Negli Slam si fa sempre un sorteggio. Alla fine delle quali si prendono le quattro teste di serie più alte che non hanno passato il turno decisivo e si estrae a sorte. L’ordine di estrazione determina l’ordine di ripescaggio, dal quinto forfait si va in ordine di classifica (intesa come ranking usato per le teste di serie delle quali). Nel caso i forfait dal MD prima del sorteggio dei LL siano più di 2, si aumenta il numero di candidati in modo che ci siano almeno due in più dei giocatori ritirati (es. 0-2 ritiri, 4 candidati; 3 ritiri, 5; 4, 6…)
Negli altri tornei, dipende da quando avviene il forfait. Se è prima della fine delle quali, si estrae a sorte con almeno un candidato in più (2 candidati per 1 posto, 3 per 2). Chi non viene estratto sarà il prossimo a essere ripescato, poi si va in ordine di classifica. Invece se il forfait avviene dopo la fine delle quali, si va direttamente in ordine di classifica.

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+1: Palu, Taxi Driver, brunodalla
Fi (Guest) 29-06-2026 16:57

Sulle orme di Berrettini

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+1: Taxi Driver
Palu 29-06-2026 16:48

Ciao,
qualcuno potrebbe spiegare il funzionamento per il ripescaggio dei LL?
Sono quasi certo che sia a estrazione dato che ci sarebbe stato Kjaer prima di Lajovic..
ma quanti sono quelli tra cui pescare?
cambia tra Slam/ATP/Challenger?

Grazie in anticipo

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+1: Taxi Driver
Pheanes (Guest) 29-06-2026 16:38

Scritto da NonSoloSinner
Spiace davvero dirlo, ma è la realtà… Draper in forma potrebbe competere con Sinner ed Alcaraz, ma è sempre infortunato

Mi sa che Draper è stato nominato dal patentato pirandelliano con il nome di un comico.
Ho paura a nominarlo.

 6
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NonSoloSinner (Guest) 29-06-2026 16:32

Spiace davvero dirlo, ma è la realtà… Draper in forma potrebbe competere con Sinner ed Alcaraz, ma è sempre infortunato

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Pier no guest 29-06-2026 16:19

Ma poi scrivono che è sempre successo.

 4
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Brufen (Guest) 29-06-2026 16:19

Mamma mia… Il tennis ormai, più che uno sport, è una patologia cronica.

 3
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+1: Taxi Driver, Betafasan
ospite1 (Guest) 29-06-2026 16:15

Ne entreranno altri

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andrewthefirst 29-06-2026 16:09

Se musetti è chiaramente erede del filone comico toscano, draper comincia a voler seguire le orme dei Monty Python

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