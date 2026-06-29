Wimbledon, Draper si ritira per infortunio: al suo posto entra Lajovic, Fritz cambia avversario

Jack Draper è costretto a rinunciare a Wimbledon 2026. Il britannico, atteso al debutto contro Taylor Fritz, ha comunicato il forfait a poche ore dall’esordio per il riacutizzarsi di un problema al braccio.

La notizia è stata confermata anche dall’ufficio del referee del torneo: Draper si è ritirato dal tabellone maschile e verrà sostituito dal lucky loser serbo Dusan Lajovic, che prenderà il suo posto nella draw line 98.

Si tratta di un colpo durissimo per il tennis britannico, che perde uno dei suoi giocatori più attesi proprio alla vigilia del match d’esordio. Draper arrivava a Wimbledon con grandi aspettative, ma le condizioni fisiche non gli hanno permesso di scendere in campo.

Secondo quanto riportato dall’Independent, il giocatore sarebbe “devastato” dalla decisione, arrivata dopo una ricaduta del problema al braccio. Un infortunio particolarmente delicato, che evidentemente non gli avrebbe consentito di affrontare un torneo duro e impegnativo come Wimbledon, soprattutto in un match al meglio dei cinque set.

Il ritiro cambia anche il percorso di Taylor Fritz. L’americano, inizialmente atteso da una sfida molto complicata contro Draper, affronterà ora Dusan Lajovic, entrato in tabellone da lucky loser. Un cambio importante, anche se a Wimbledon nessun esordio può essere considerato semplice.

Per Draper resta invece l’amarezza di non poter giocare davanti al pubblico di casa. Wimbledon rappresenta sempre un appuntamento speciale per i tennisti britannici e il forfait arriva nel momento peggiore, proprio quando l’attenzione del pubblico era pronta a concentrarsi anche su di lui.

La priorità, a questo punto, sarà recuperare completamente. Il braccio è una zona fondamentale per un giocatore del suo stile, costruito su potenza, servizio e grande intensità da fondo campo. Forzare in queste condizioni avrebbe potuto peggiorare ulteriormente la situazione.

Wimbledon perde così uno dei nomi più interessanti del tabellone maschile prima ancora dell’inizio del suo percorso. Per Draper è un’altra frenata dolorosa, mentre per Lajovic si apre all’improvviso una grande occasione in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.





Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani