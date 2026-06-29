Wimbledon 2026 - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Sabalenka parte forte. Ostapenko sfida il pubblico, Fonseca non teme gli infortuni

29/06/2026 20:29 331 commenti
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images

Aryna Sabalenka comincia nel migliore dei modi il suo Wimbledon 2026. La numero uno del mondo ha superato senza problemi Teodora Kostovic, imponendosi con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora di gioco. Una prestazione autoritaria, costruita fin dai primi game e mai realmente messa in discussione.

La serba non è mai riuscita a trovare le contromisure al tennis potente e diretto della bielorussa, che ha chiuso il match con cinque break all’attivo. Sabalenka ha confermato ancora una volta quanto il suo gioco possa diventare pericoloso sull’erba, superficie sulla quale servizio, colpi piatti e aggressività immediata possono fare la differenza.

Quando riesce a mantenere ordine e continuità, Sabalenka resta una delle principali candidate al titolo. Il problema, come spesso accaduto negli ultimi mesi, riguarda soprattutto le pause mentali. Anche in questa partita, pur dominata a lungo, la numero uno del mondo non è riuscita a chiudere al primo tentativo sul 5-2 e servizio, dopo non aver concesso palle break fino a quel momento.

Kostovic ha provato a riaprire il finale, ma l’illusione è durata poco. Sabalenka ha reagito subito, ha strappato nuovamente il servizio alla rivale e ha messo al sicuro il passaggio al secondo turno.

Resta però qualche interrogativo sul suo percorso a Wimbledon. Dopo la finale persa all’Australian Open contro Elena Rybakina e l’eliminazione anticipata al Roland Garros per mano di Diana Shnaider, Sabalenka ha ammesso di aver affrontato un periodo complicato anche dal punto di vista mentale, ricorrendo all’aiuto di uno specialista per gestire la pressione.

La sua stagione sull’erba non è stata brillante e il torneo londinese può diventare decisivo anche per la classifica. Se Rybakina dovesse spingersi molto avanti e Sabalenka non riuscisse almeno a eguagliare la semifinale dello scorso anno, il trono del tennis femminile potrebbe tornare in discussione.

Nel tabellone femminile ha superato l’esordio anche Jelena Ostapenko, protagonista di una vittoria non semplice contro la britannica Harriet Dart. La lettone ha dovuto fare i conti con un clima molto caldo, con il pubblico schierato quasi interamente dalla parte della giocatrice di casa.

Al termine del match, Ostapenko non ha nascosto un certo fastidio per alcuni atteggiamenti della tribuna: “Ci sono stati momenti in cui applaudivano anche i miei doppi falli. Ovviamente non mi è piaciuto”. La campionessa del Roland Garros 2017 ha però riconosciuto che si trattava di una situazione normale: “Stavano cercando di sostenere la loro giocatrice. Quando Harriet ha iniziato a rimontare nel secondo set, il pubblico voleva vedere il terzo”.

Ostapenko ha spiegato di aver trasformato quella tensione in energia positiva. “Mi sono arrabbiata, ma nel modo giusto. Ho cercato di usare quell’energia per giocare meglio”, ha raccontato. Poi, con il suo solito carattere, ha aggiunto: “Volevo dimostrare loro che si sbagliavano e che avrebbero dovuto tifare per me. Pensavo: nel prossimo match dovreste sostenere me”.

Per la lettone, la cosa più importante resta il risultato. “Le prime partite di uno Slam non sono mai facili. Non devi giocare perfettamente, devi solo trovare il modo di vincere e superare il primo ostacolo”.

Nel maschile, intanto, Joao Fonseca ha iniziato il suo Wimbledon con una vittoria su Roberto Bautista Agut e ha parlato anche del tema infortuni, tornato centrale dopo i forfait di Jack Draper e Carlos Alcaraz. Il brasiliano, uno dei giovani più esplosivi del circuito, non sembra però preoccupato dai rischi legati al suo stile di gioco molto fisico.

“Non mi preoccupa”, ha detto Fonseca. “Devo continuare a fare il lavoro necessario per rafforzare le braccia e prevenire qualsiasi problema”.

Il diciannovenne ha spiegato che il suo team lavora con grande attenzione sulla prevenzione: “Stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente arriverà qualche momento in cui sentirai qualche fastidio, perché fa parte dello sport, ma spero che non sia nulla di importante”.

Fonseca sa bene che il calendario ATP lascia poco spazio al recupero e che convivere con piccoli problemi fisici è quasi inevitabile. Tuttavia non intende snaturare il proprio tennis: “Qualcosa può sempre succedere, ma non sono preoccupato”.

Il brasiliano preferisce quindi guardare avanti con fiducia. La potenza dei suoi colpi resta una delle sue armi principali e, almeno per ora, non c’è alcuna intenzione di cambiare identità. Per evitare gli infortuni, la strada scelta è quella del lavoro quotidiano e della preparazione fisica, non quella di ridurre l’aggressività.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  29 Giugno 2026

13°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato nelle ore centrali, più sole nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 29 Giugno
08:00
17°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
17:00
26°
21:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WIM R1
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner ITA vs M. Kecmanovic SRB

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
4
6
6
6
6
M. Kecmanovic
6
3
7
2
3
Vincitore: J. Sinner
Mostra dettagli

A. Sabalenka IOA vs T. Kostovic SRB

Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
6
6
T. Kostovic
2
3
Vincitore: A. Sabalenka
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Y. Wu CHN vs N. Djokovic SRB

Slam Wimbledon
Y. Wu
30
4
7
3
N. Djokovic [7]
40
6
5
2
Mostra dettagli



No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Ostapenko LAT vs H. Dart GBR

Slam Wimbledon
J. Ostapenko
6
3
6
H. Dart
3
6
4
Vincitore: J. Ostapenko
Mostra dettagli

M. Cilic CRO vs D. Medvedev IOA

Slam Wimbledon
M. Cilic
1
2
4
D. Medvedev [8]
6
6
6
Vincitore: D. Medvedev
Mostra dettagli

M. Linette POL vs M. Andreeva IOA

Slam Wimbledon
M. Linette
5
4
M. Andreeva [5]
7
6
Vincitore: M. Andreeva
Mostra dettagli



No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Pegula USA vs D. Vidmanova CZE

Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
7
6
D. Vidmanova
5
3
Vincitore: J. Pegula
Mostra dettagli

M. Zheng USA vs C. Norrie GBR

Slam Wimbledon
M. Zheng
6
6
6
6
7
C. Norrie [26]
7
2
7
3
6
Vincitore: M. Zheng
Mostra dettagli

F. Auger-Aliassime CAN vs A. Shevchenko KAZ

Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
6
6
6
A. Shevchenko
3
1
4
Vincitore: F. Auger-Aliassime
Mostra dettagli

T. Korpatsch GER vs C. Gauff USA

Slam Wimbledon
T. Korpatsch
2
1
C. Gauff [7]
6
6
Vincitore: C. Gauff
Mostra dettagli



No.3 Court – Ore: 12:00am
R. Jodar ESP vs F. Gill GBR

Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
6
6
7
F. Gill
3
3
5
Vincitore: R. Jodar
Mostra dettagli

C. Ruud NOR vs H. Hurkacz POL

Slam Wimbledon
C. Ruud [11]
None
4
2
6
H. Hurkacz
None
6
6
7
Vincitore: H. Hurkacz
Mostra dettagli

E. Jacquemot FRA vs N. Osaka JPN

Slam Wimbledon
E. Jacquemot
1
5
N. Osaka [14]
6
7
Vincitore: N. Osaka
Mostra dettagli

B. Krejcikova CZE vs H. Klugman GBR

Slam Wimbledon
B. Krejcikova
6
6
H. Klugman
1
4
Vincitore: B. Krejcikova
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew THA vs M. Chwalinska POL

Slam Wimbledon
M. Sawangkaew
2
7
6
M. Chwalinska [20]
6
5
2
Vincitore: M. Sawangkaew
Mostra dettagli

A. Rinderknech FRA vs O. Tarvet GBR

Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
7
7
4
7
O. Tarvet
6
6
6
5
Vincitore: A. Rinderknech
Mostra dettagli

K. Muchova CZE vs A. Zakharova IOA

Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
6
A. Zakharova
3
2
Vincitore: K. Muchova
Mostra dettagli

B. Nakashima USA vs J. Pinnington Jones GBR

Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
7
4
J. Pinnington Jones
0
3
6
3
Mostra dettagli



Court 18 – Ore: 12:00am
B. Bencic SUI vs M. Stojsavljevic GBR

Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
6
M. Stojsavljevic
2
1
Vincitore: B. Bencic
Mostra dettagli

A. Muller FRA vs T. Paul USA

Slam Wimbledon
A. Muller
1
2
1
T. Paul [21]
6
6
6
Vincitore: T. Paul
Mostra dettagli

R. Bautista Agut ESP vs J. Fonseca BRA

Slam Wimbledon
R. Bautista Agut
6
4
3
J. Fonseca [24]
7
6
6
Vincitore: J. Fonseca
Mostra dettagli

L. Fernandez CAN vs J. Tjen INA

Slam Wimbledon
L. Fernandez [22]
1
6
J. Tjen
6
7
Vincitore: J. Tjen
Mostra dettagli



Court 4 – Ore: 12:00am
E. Nava USA vs I. Buse PER

Slam Wimbledon
E. Nava
6
6
5
0
I. Buse [31]
7
3
7
6
Vincitore: I. Buse
Mostra dettagli

A. Parks USA vs A. Dudeney GBR

Slam Wimbledon
A. Parks
6
6
A. Dudeney
3
3
Vincitore: A. Parks
Mostra dettagli

T. Tirante ARG vs F. Marozsan HUN

Slam Wimbledon
T. Tirante
5
3
4
F. Marozsan
7
6
6
Vincitore: F. Marozsan
Mostra dettagli

S. Sierra ARG vs A. Bondar HUN

Slam Wimbledon
S. Sierra
6
5
7
A. Bondar
3
7
5
Vincitore: S. Sierra
Mostra dettagli



Court 5 – Ore: 12:00am
M. Trungelliti ARG vs M. Damm USA

Slam Wimbledon
M. Trungelliti
6
7
6
6
M. Damm
7
6
7
7
Vincitore: M. Damm
Mostra dettagli

S. Kwon KOR vs M. Landaluce ESP

Slam Wimbledon
S. Kwon
6
6
6
M. Landaluce
4
3
3
Vincitore: S. Kwon
Mostra dettagli

O. Oliynykova UKR vs M. Kessler USA

Slam Wimbledon
O. Oliynykova
0
0
M. Kessler
6
6
Vincitore: M. Kessler
Mostra dettagli

D. Yastremska UKR vs A. Ito JPN

Slam Wimbledon
D. Yastremska
7
4
7
A. Ito
6
6
5
Vincitore: D. Yastremska
Mostra dettagli



Court 6 – Ore: 12:00am
D. Shapovalov CAN vs P. Carreno Busta ESP

Slam Wimbledon
D. Shapovalov
0
3
6
0
P. Carreno Busta
0
6
7
0
Vincitore: P. Carreno Busta per ritiro
Mostra dettagli

B. Andreescu CAN vs S. Zhang CHN

Slam Wimbledon
B. Andreescu
6
6
S. Zhang
7
7
Vincitore: S. Zhang
Mostra dettagli

A. Vallejo PAR vs N. Mejia COL

Slam Wimbledon
A. Vallejo
6
4
5
6
N. Mejia
4
6
7
7
Vincitore: N. Mejia
Mostra dettagli

A. Gasanova IOA vs E. Arango COL

Slam Wimbledon
A. Gasanova
6
6
E. Arango
3
1
Vincitore: A. Gasanova
Mostra dettagli



Court 7 – Ore: 12:00am
A. Kovacevic USA vs B. van de Zandschulp NED

Slam Wimbledon
A. Kovacevic
3
7
4
0
B. van de Zandschulp
6
6
6
6
Vincitore: B. van de Zandschulp
Mostra dettagli

N. Borges POR vs T. Boyer USA

Slam Wimbledon
N. Borges
6
7
7
T. Boyer
3
5
5
Vincitore: N. Borges
Mostra dettagli

P. Stearns USA vs N. Bartunkova CZE

Slam Wimbledon
P. Stearns
4
6
5
N. Bartunkova
6
3
7
Vincitore: N. Bartunkova
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Court 8 – Ore: 12:00am
A. Vukic AUS vs J. Brooksby USA

Slam Wimbledon
A. Vukic
6
1
1
J. Brooksby
7
6
6
Vincitore: J. Brooksby
Mostra dettagli

H. Medjedovic SRB vs S. Ofner AUT

Slam Wimbledon
H. Medjedovic
6
2
6
3
4
S. Ofner
1
6
4
6
6
Vincitore: S. Ofner
Mostra dettagli

L. Tararudee THA vs L. Tagger AUT

Slam Wimbledon
L. Tararudee
7
5
6
L. Tagger
6
7
4
Vincitore: L. Tararudee
Mostra dettagli

J. Bouzas Maneiro ESP vs A. Potapova AUT

Slam Wimbledon
J. Bouzas Maneiro
6
6
A. Potapova [27]
2
3
Vincitore: J. Bouzas Maneiro
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Court 9 – Ore: 12:00am
L. Van Assche FRA vs M. Fucsovics HUN

Slam Wimbledon
L. Van Assche
0
3
0
M. Fucsovics
0
6
4
Vincitore: M. Fucsovics per ritiro
Mostra dettagli

C. Ugo Carabelli ARG vs D. Merida ESP

Slam Wimbledon
C. Ugo Carabelli
0
6
6
2
0
D. Merida
0
4
3
6
3
Vincitore: D. Merida per ritiro
Mostra dettagli

C. Liu USA vs H. Vandewinkel BEL

Slam Wimbledon
C. Liu
4
6
6
H. Vandewinkel
6
3
4
Vincitore: C. Liu
Mostra dettagli



Court 10 – Ore: 12:00am
S. Sorribes Tormo ESP vs V. Jimenez Kasintseva AND

Slam Wimbledon
S. Sorribes Tormo
6
6
V. Jimenez Kasintseva
2
3
Vincitore: S. Sorribes Tormo
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X. Wang CHN vs E. Cocciaretto ITA

Slam Wimbledon
X. Wang
6
2
6
E. Cocciaretto
3
6
2
Vincitore: X. Wang
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A. Walton AUS vs D. Prizmic CRO

Slam Wimbledon
A. Walton
6
6
4
2
D. Prizmic
4
7
6
6
Vincitore: D. Prizmic
Mostra dettagli

J. de Jong NED vs R. Hijikata AUS

Slam Wimbledon
J. de Jong
0
7
3
3
R. Hijikata
0
6
6
5
Mostra dettagli



Court 14 – Ore: 12:00am
S. Mochizuki JPN vs M. Basing GBR

Slam Wimbledon
S. Mochizuki
6
6
6
M. Basing
3
0
0
Vincitore: S. Mochizuki
Mostra dettagli

Y. Putintseva KAZ vs T. Maria GER

Slam Wimbledon
Y. Putintseva
4
4
T. Maria
6
6
Vincitore: T. Maria
Mostra dettagli

J. Struff GER vs S. Baez ARG

Slam Wimbledon
J. Struff
6
7
4
2
7
S. Baez
1
6
6
6
5
Vincitore: J. Struff
Mostra dettagli

K. Siniakova CZE vs Q. Zheng CHN

Slam Wimbledon
K. Siniakova [32]
6
6
Q. Zheng
4
4
Vincitore: K. Siniakova
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 12:00am
J. Cristian ROU vs I. Jovic USA

Slam Wimbledon
J. Cristian
6
0
I. Jovic [16]
7
6
Vincitore: I. Jovic
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A. Li USA vs Z. Sonmez TUR

Slam Wimbledon
A. Li [28]
5
6
4
Z. Sonmez
7
1
6
Vincitore: Z. Sonmez
Mostra dettagli

E. Quinn USA vs L. Darderi ITA

Slam Wimbledon
E. Quinn
7
7
6
L. Darderi [14]
6
5
2
Vincitore: E. Quinn
Mostra dettagli

M. Frech POL vs A. Kalinskaya IOA

Slam Wimbledon
M. Frech
6
4
A. Kalinskaya [19]
7
6
Vincitore: A. Kalinskaya
Mostra dettagli



Court 16 – Ore: 12:00am
A. Rublev IOA vs R. Safiullin IOA

Slam Wimbledon
A. Rublev [12]
4
7
6
3
6
R. Safiullin
6
6
3
6
7
Vincitore: R. Safiullin
Mostra dettagli

H. Gaston FRA vs S. Tsitsipas GRE

Slam Wimbledon
H. Gaston
1
4
2
S. Tsitsipas
6
6
6
Vincitore: S. Tsitsipas
Mostra dettagli

M. Xu GBR vs D. Kasatkina AUS

Slam Wimbledon
M. Xu
2
6
2
D. Kasatkina
6
3
6
Vincitore: D. Kasatkina
Mostra dettagli

E. Alexandrova IOA vs P. Udvardy HUN

Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
6
6
P. Udvardy
4
2
Vincitore: E. Alexandrova
Mostra dettagli



Court 17 – Ore: 12:00am
D. Svrcina CZE vs L. Tien USA

Slam Wimbledon
D. Svrcina
1
4
7
3
L. Tien [16]
6
6
6
6
Vincitore: L. Tien
Mostra dettagli

A. Ruzic CRO vs D. Semenistaja LAT

Slam Wimbledon
A. Ruzic
6
3
6
D. Semenistaja
3
6
3
Vincitore: A. Ruzic
Mostra dettagli

A. Davidovich Fokina ESP vs J. Cerundolo ARG

Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
None
6
6
7
J. Cerundolo
None
4
4
6
Vincitore: A. Davidovich Fokina
Mostra dettagli

F. Jones GBR vs D. Parry FRA

Slam Wimbledon
F. Jones
4
4
D. Parry
6
6
Vincitore: D. Parry
Mostra dettagli

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Pheanes (Guest) 29-06-2026 21:35

Scritto da MAURO

Scritto da walden
Oggi il Quadrupede stranamente silente… e ci credo! Due spagnoli su tre (il miracolato dalla Fonte Magica dei Pirenei Carreno e Merida) che passano grazie al ritiro dei loro avversari, clamoroso quello di Merida, con Carabelli che aveva vinto i primi due set. Sempre fra i benedetti dalla sorte Llamas Ruiz, che entra grazie al forfait di Bellucci.

Hai ragione amico.
Comunque Carreno era avanti di 2 set prima del ritiro del canadese;
Merida molto fortunato.
Llamas Ruiz aveva ottima classifica X essere ripescato. Purtroppo nessuno degli italiani era arrivato al terzo turno.

Da grande IPOCRITA quale sei quando si tratta di italiani usi parole diverse. La tua ipocrisia non ha limiti

 331
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Brufen (Guest) 29-06-2026 21:13

Scritto da Sickboy
Landaluce eliminato dalla carneade coreana in un’ora e mezza

Carneade? Porta rispetto per il Sergente Kwon, che era Top 50 prima dei suoi 2/3 anni di servizio militare obblugatorio…

 330
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Brufen (Guest) 29-06-2026 21:09

Che MEGALEGNATA GALATTICA per la scarabocchiata Oliynykova! 😀 😀 😀

 329
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Assist (Guest) 29-06-2026 20:56

Sempre in attesa di trovare una superficie in cui Shampoovalov vinca una partita

 328
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MAURO (Guest) 29-06-2026 20:36

Scritto da pablito
Oh.
già spento il Faretto iberico !

Trattasi di un faretto ad intermittenza.

 327
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-1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 29-06-2026 20:29

Scritto da walden
Oggi il Quadrupede stranamente silente… e ci credo! Due spagnoli su tre (il miracolato dalla Fonte Magica dei Pirenei Carreno e Merida) che passano grazie al ritiro dei loro avversari, clamoroso quello di Merida, con Carabelli che aveva vinto i primi due set. Sempre fra i benedetti dalla sorte Llamas Ruiz, che entra grazie al forfait di Bellucci.

Hai ragione amico.
Comunque Carreno era avanti di 2 set prima del ritiro del canadese;
Merida molto fortunato.
Llamas Ruiz aveva ottima classifica X essere ripescato. Purtroppo nessuno degli italiani era arrivato al terzo turno.

326
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-1: Detuqueridapresencia
Grimaldello (Guest) 29-06-2026 20:28

Scritto da walden

Scritto da Grimaldello

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da faustocat

Scritto da Luca
Mi raccomando,troviamo il modo di perdere anche con questo mezzo obeso eh

In effetti ha più rotolini sui fianchi di me

8 967 934
Espresso in dollari
Prize money del “mezzo obeso”
Voialtri col vostro fisico eburneo e la tartaruga addominale da fare invidia a Marcantonio ci arrivate a 2300 lordi al mese di pensione?
Ma giustamente le pregiatissime vostre note da elzeviristi di qualità vengono sempre pubblicate. Sia mai qualcuno osi considerarle bodyshaming da saltimbanchi e si permetta di censurare questo anelito rivoluzionario alla libera espressione del pensiero democratico.
Rientro nel silenzio della mia caverna. Ché è meglio!

Censura censura! Sarebbe ora di imbavagliare i dissidenti!

io imbavaglierei gli scemi…

Bavaglio bavaglio! Sarebbe ora di imbavagliare tutti!

 325
Replica | Quota | -1
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-1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 29-06-2026 20:24

@ robi (#4644307)

Severo ma giusto 😆

 324
Replica | Quota | 0
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pablito 29-06-2026 20:24

Oh.

già spento il Faretto iberico ! 😉

 323
Replica | Quota | 0
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Detuqueridapresencia 29-06-2026 20:20

Scritto da andrewthefirst

Scritto da Feromone

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da faustocat

Scritto da Luca
Mi raccomando,troviamo il modo di perdere anche con questo mezzo obeso eh

In effetti ha più rotolini sui fianchi di me

8 967 934
Espresso in dollari
Prize money del “mezzo obeso”
Voialtri col vostro fisico eburneo e la tartaruga addominale da fare invidia a Marcantonio ci arrivate a 2300 lordi al mese di pensione?
Ma giustamente le pregiatissime vostre note da elzeviristi di qualità vengono sempre pubblicate. Sia mai qualcuno osi considerarle bodyshaming da saltimbanchi e si permetta di censurare questo anelito rivoluzionario alla libera espressione del pensiero democratico.
Rientro nel silenzio della mia caverna. Ché è meglio!

Uno con la effigie di Che Guevara giudica le persone in base al reddito?

gli piace fisicamente…non idealmente…

Che dire …. Girate sempre in coppia

 322
Replica | Quota | 1
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+1: il capitano
walden 29-06-2026 19:54

Oggi il Quadrupede stranamente silente… e ci credo! Due spagnoli su tre (il miracolato dalla Fonte Magica dei Pirenei Carreno e Merida) che passano grazie al ritiro dei loro avversari, clamoroso quello di Merida, con Carabelli che aveva vinto i primi due set. Sempre fra i benedetti dalla sorte Llamas Ruiz, che entra grazie al forfait di Bellucci.

 321
Replica | Quota | 1
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+1: Detuqueridapresencia
Robi (Guest) 29-06-2026 19:40

Scritto da Feromone

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da faustocat

Scritto da Luca
Mi raccomando,troviamo il modo di perdere anche con questo mezzo obeso eh

In effetti ha più rotolini sui fianchi di me

8 967 934
Espresso in dollari
Prize money del “mezzo obeso”
Voialtri col vostro fisico eburneo e la tartaruga addominale da fare invidia a Marcantonio ci arrivate a 2300 lordi al mese di pensione?
Ma giustamente le pregiatissime vostre note da elzeviristi di qualità vengono sempre pubblicate. Sia mai qualcuno osi considerarle bodyshaming da saltimbanchi e si permetta di censurare questo anelito rivoluzionario alla libera espressione del pensiero democratico.
Rientro nel silenzio della mia caverna. Ché è meglio!

Uno con la effigie di Che Guevara giudica le persone in base al reddito?

Che imbecille sei

 320
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+1: Detuqueridapresencia, il capitano
Detuqueridapresencia 29-06-2026 19:22

Scritto da Boomer

Scritto da Apota
Walden anche tu in pensione.
Vai a vedere i cantieri.

Hai la bile infiammata ciccio

Capirai, lui è una persona colta è ha il nick creato da Prezzolini: ma in realtà gli si addice più il significato popolare bergamasco: a = senza …. pota ……

 319
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Zoff 29-06-2026 18:58

Scritto da Pat
Già vedere un mondiale senza l’Italia è una tortura,vedere subito uscire il nostro numero sarebbe troppo per me.

Anche per me!

E ora forza Carlitos (Ancelotti…)

 318
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Zoff 29-06-2026 18:54

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Luca luca
Sembra la partita von Nole in Australia, tante occasioni non sfruttate e alla prima dell’avversario vince il set.

Jannik non vince un match al qui

Jannik non vince un match al quinto set dalla finale a Melbourne due anni e mezzo fa contro Medvedev… ora serve davvero l’impresa

E impresa sia!

 317
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Boomer (Guest) 29-06-2026 18:52

Scritto da Apota
Walden anche tu in pensione.
Vai a vedere i cantieri.

Hai la bile infiammata ciccio

 316
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+1: Ehol, Detuqueridapresencia, Massi
walden 29-06-2026 18:50

Scritto da Grimaldello

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da faustocat

Scritto da Luca
Mi raccomando,troviamo il modo di perdere anche con questo mezzo obeso eh

In effetti ha più rotolini sui fianchi di me

8 967 934
Espresso in dollari
Prize money del “mezzo obeso”
Voialtri col vostro fisico eburneo e la tartaruga addominale da fare invidia a Marcantonio ci arrivate a 2300 lordi al mese di pensione?
Ma giustamente le pregiatissime vostre note da elzeviristi di qualità vengono sempre pubblicate. Sia mai qualcuno osi considerarle bodyshaming da saltimbanchi e si permetta di censurare questo anelito rivoluzionario alla libera espressione del pensiero democratico.
Rientro nel silenzio della mia caverna. Ché è meglio!

Censura censura! Sarebbe ora di imbavagliare i dissidenti!

io imbavaglierei gli scemi…

 315
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+1: Detuqueridapresencia, Massi
Sickboy (Guest) 29-06-2026 18:39

Landaluce eliminato dalla carneade coreana in un’ora e mezza

 314
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walden 29-06-2026 18:38

I primi 3 sets sono serviti a compensare la mancanza di partite giocate nell’ultimo mese… poi è entrato in versione Sinner… la prossima contro il simpatico Nuno Borges, un altro utile probante impegno…

 313
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walden 29-06-2026 18:35

Scritto da brunodalla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da IlCera
Se riesce a venire fuori da questo ginepraio, secondo me vince il torneo. Forza Jannik.

ma voi che siete davvero esperti, se Jannik si sbarazza di Ferrara, il tipo del clostebol e del frullato di cetrioli, e si riprende Panichi, uno che ha vinto dodici slam con Djokovic, non sarebbe meglio?

no

Anche perchè Sinner con Ferrara ne ha, per ora, vinti 3 (di fatto 4)…

 312
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+1: Detuqueridapresencia
enzolab (Guest) 29-06-2026 18:34

Non scoraggiatevi, conosco bene Sinner, in molti tornei ha iniziato incerto, ma poi ingrana alla grande. È stato un buon test per saggiare la resistenza al quinto. Per me va bene così enzo

 311
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walden 29-06-2026 18:33

Scritto da Peter Parker
Faccio notare: al 1° turno Jannik affronta il nr.50.
È la stessa cosa aver fatto giocare
Jannik alle ore 12.00 a Parigi: stesso trattamento.
Ma che bravi.
Forza Jannik,te la devi sempre sbrogliare da solo.Ma ti fa bene per i turni successivi.

avversari dei primi 8 del ranking:
Sinner vs Kenmanovic (50)
Zverev vs Blokxx (36)
Faa vs Shevchenko (96)
Shelton vs Virtanen (140)
De Minaur vs Burruchaga (65, uno che ha giocato in vita sua 6 volte sull’erba perdendone 4)
Fritz vs Draper (ritirato, sostituito da Lajovic, 153)
Djokovic vs Hu (102)
Medvedev vs Cilic (62, a fine carriera),
Gli unici ad avere sorteggi impegnativi sono Sinner e Zverev, sulla carta, perchè Blokxx è reduce da un’infortunio.

 310
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jackke (Guest) 29-06-2026 18:28

Scritto da Maxiclimb

Scritto da zedarioz

Scritto da Maxiclimb

Scritto da robdes12
Mi sembra un po’ troppo quel sangue nella scarpa. Ma che cosa sarà successo al piede? Perchè non si fa medicare?

Strano davvero.
Evidentemente non gli dà fastidio e preferisce non toccarlo per non rischiare di peggiorare le cose. Però è tanto sangue per essere una vescica, specie in quella zona… davvero curioso

Impossibile che fosse una vescica. Una vescica che sanguina così ti impedisce di giocare per il dolore.

Nell’intervista ha detto che è un’unghia.

Si, dovuta quel movimento con caduta che ci ha fatto temere la fine del torneo

 309
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Max (Guest) 29-06-2026 18:27

Scritto da Max
Va bene cosi dai…ha giocato un gran tie break Kezmanovic…ma Jannik la spuntera’ e sara’ un gran rodaggio per lui!

Non ho mai avuto dubbi sull’ Euston finale… Forza Jannik, rompere il ghiaccio non era assolutamente facile!

 308
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NonSoloSinner (Guest) 29-06-2026 18:22

Scritto da Apota

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da faustocat

Scritto da Luca
Mi raccomando,troviamo il modo di perdere anche con questo mezzo obeso eh

In effetti ha più rotolini sui fianchi di me

8 967 934
Espresso in dollari
Prize money del “mezzo obeso”
Voialtri col vostro fisico eburneo e la tartaruga addominale da fare invidia a Marcantonio ci arrivate a 2300 lordi al mese di pensione?
Ma giustamente le pregiatissime vostre note da elzeviristi di qualità vengono sempre pubblicate. Sia mai qualcuno osi considerarle bodyshaming da saltimbanchi e si permetta di censurare questo anelito rivoluzionario alla libera espressione del pensiero democratico.
Rientro nel silenzio della mia caverna. Ché è meglio!

Vecchio..non se ne può di te.
Non uscire più dalla caverna

ma Apota ha fatto un commento condivisibile… comincio a pensare che qui avete tutti intorno ai 60-70 anni e vi offendete se qualcuno vi dà del vecchio quando non fate altro che offendere

 307
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-1: Ehol
Diridero (Guest) 29-06-2026 18:22

Va bene così…
Risultato un po’ “bugiardo” poteva chiuderla prima…
La superiorità negli ultimi due è stata netta…
Speriamo nulla di che al piede…

 306
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andrewthefirst 29-06-2026 18:21

Scritto da Feromone

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da faustocat

Scritto da Luca
Mi raccomando,troviamo il modo di perdere anche con questo mezzo obeso eh

In effetti ha più rotolini sui fianchi di me

8 967 934
Espresso in dollari
Prize money del “mezzo obeso”
Voialtri col vostro fisico eburneo e la tartaruga addominale da fare invidia a Marcantonio ci arrivate a 2300 lordi al mese di pensione?
Ma giustamente le pregiatissime vostre note da elzeviristi di qualità vengono sempre pubblicate. Sia mai qualcuno osi considerarle bodyshaming da saltimbanchi e si permetta di censurare questo anelito rivoluzionario alla libera espressione del pensiero democratico.
Rientro nel silenzio della mia caverna. Ché è meglio!

Uno con la effigie di Che Guevara giudica le persone in base al reddito?

gli piace fisicamente…non idealmente…

 305
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-1: Detuqueridapresencia, Ehol
Passatore Cortese 29-06-2026 18:21

È un grande campione,punto.

 304
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+1: Giambitto
Silvy__89 (Guest) 29-06-2026 18:21

Grandissimo Jannik, hai salvato la giornata che altrimenti sarebbe stata nerissima!
Spero che questa vittoria gli dia tanta fiducia e vada in crescendo ora nel torneo. Avanti tutta!

 303
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brunodalla 29-06-2026 18:20

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da IlCera
Se riesce a venire fuori da questo ginepraio, secondo me vince il torneo. Forza Jannik.

ma voi che siete davvero esperti, se Jannik si sbarazza di Ferrara, il tipo del clostebol e del frullato di cetrioli, e si riprende Panichi, uno che ha vinto dodici slam con Djokovic, non sarebbe meglio?

no

 302
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robdes12 29-06-2026 18:19

Mi spiace per Luciano, che penso anche lui abbia qualche problema dato il crollo dal vantaggio del secondo set. Io non sono più in grado di seguire nessun incontro, la partita di Jannik oggi mi ha svuotato. Domani mi auguro che vadano più lisce le cose.

 301
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