Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Sabalenka parte forte. Ostapenko sfida il pubblico, Fonseca non teme gli infortuni

Joao Fonseca nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka comincia nel migliore dei modi il suo Wimbledon 2026. La numero uno del mondo ha superato senza problemi Teodora Kostovic, imponendosi con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora di gioco. Una prestazione autoritaria, costruita fin dai primi game e mai realmente messa in discussione.
La serba non è mai riuscita a trovare le contromisure al tennis potente e diretto della bielorussa, che ha chiuso il match con
cinque break all’attivo. Sabalenka ha confermato ancora una volta quanto il suo gioco possa diventare pericoloso sull’erba, superficie sulla quale servizio, colpi piatti e aggressività immediata possono fare la differenza.
Quando riesce a mantenere ordine e continuità, Sabalenka resta una delle principali candidate al titolo. Il problema, come spesso accaduto negli ultimi mesi, riguarda soprattutto le pause mentali. Anche in questa partita, pur dominata a lungo, la numero uno del mondo non è riuscita a chiudere al primo tentativo sul 5-2 e servizio, dopo non aver concesso palle break fino a quel momento.
Kostovic ha provato a riaprire il finale, ma l’illusione è durata poco. Sabalenka ha reagito subito, ha strappato nuovamente il servizio alla rivale e ha messo al sicuro il passaggio al secondo turno.
Resta però qualche interrogativo sul suo percorso a Wimbledon. Dopo la finale persa all’Australian Open contro Elena Rybakina e l’eliminazione anticipata al Roland Garros per mano di Diana Shnaider, Sabalenka ha ammesso di aver affrontato un periodo complicato anche dal punto di vista mentale, ricorrendo all’aiuto di uno specialista per gestire la pressione.
La sua stagione sull’erba non è stata brillante e il torneo londinese può diventare decisivo anche per la classifica. Se Rybakina dovesse spingersi molto avanti e Sabalenka non riuscisse almeno a eguagliare la semifinale dello scorso anno, il trono del tennis femminile potrebbe tornare in discussione.
Nel tabellone femminile ha superato l’esordio anche Jelena Ostapenko, protagonista di una vittoria non semplice contro la britannica Harriet Dart. La lettone ha dovuto fare i conti con un clima molto caldo, con il pubblico schierato quasi interamente dalla parte della giocatrice di casa.
Al termine del match, Ostapenko non ha nascosto un certo fastidio per alcuni atteggiamenti della tribuna:
“Ci sono stati momenti in cui applaudivano anche i miei doppi falli. Ovviamente non mi è piaciuto”. La campionessa del Roland Garros 2017 ha però riconosciuto che si trattava di una situazione normale: “Stavano cercando di sostenere la loro giocatrice. Quando Harriet ha iniziato a rimontare nel secondo set, il pubblico voleva vedere il terzo”.
Ostapenko ha spiegato di aver trasformato quella tensione in energia positiva.
“Mi sono arrabbiata, ma nel modo giusto. Ho cercato di usare quell’energia per giocare meglio”, ha raccontato. Poi, con il suo solito carattere, ha aggiunto: “Volevo dimostrare loro che si sbagliavano e che avrebbero dovuto tifare per me. Pensavo: nel prossimo match dovreste sostenere me”.
Per la lettone, la cosa più importante resta il risultato.
“Le prime partite di uno Slam non sono mai facili. Non devi giocare perfettamente, devi solo trovare il modo di vincere e superare il primo ostacolo”.
Nel maschile, intanto, Joao Fonseca ha iniziato il suo Wimbledon con una vittoria su Roberto Bautista Agut e ha parlato anche del tema infortuni, tornato centrale dopo i forfait di Jack Draper e Carlos Alcaraz. Il brasiliano, uno dei giovani più esplosivi del circuito, non sembra però preoccupato dai rischi legati al suo stile di gioco molto fisico.
“Non mi preoccupa”, ha detto Fonseca. “Devo continuare a fare il lavoro necessario per rafforzare le braccia e prevenire qualsiasi problema”.
Il diciannovenne ha spiegato che il suo team lavora con grande attenzione sulla prevenzione:
“Stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente arriverà qualche momento in cui sentirai qualche fastidio, perché fa parte dello sport, ma spero che non sia nulla di importante”.
Fonseca sa bene che il calendario ATP lascia poco spazio al recupero e che convivere con piccoli problemi fisici è quasi inevitabile. Tuttavia non intende snaturare il proprio tennis:
“Qualcosa può sempre succedere, ma non sono preoccupato”.
Il brasiliano preferisce quindi guardare avanti con fiducia. La potenza dei suoi colpi resta una delle sue armi principali e, almeno per ora, non c’è alcuna intenzione di cambiare identità. Per evitare gli infortuni, la strada scelta è quella del lavoro quotidiano e della preparazione fisica, non quella di ridurre l’aggressività.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 29 Giugno 2026
⛅
13°C
Parzialmente soleggiato · Picco 26°C
CIELO
Parzialmente soleggiato nelle ore centrali, più sole nel tardo pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 29 Giugno
08:00
☀
17°
09:00
⛅
19°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
21°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
23°
14:00
⛅
24°
15:00
⛅
25°
17:00
☀
26°
21:00
⛅
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WIM R1
⛅ Parzialmente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner vs M. Kecmanovic
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
4
6
6
6
6
M. Kecmanovic
6
3
7
2
3
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 5
M. Kecmanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 4
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
15-30
30-30
40-30
15-0
30-0
40-0
40-15
15-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
None-None
J. Sinner
None-None
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
6-6 → 6-7
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-5 → 5-6
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Kecmanovic
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Kecmanovic
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Sinner
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
A. Sabalenka
vs T. Kostovic
Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
6
6
T. Kostovic
2
3
Vincitore: A. Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kostovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
T. Kostovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
T. Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
T. Kostovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
T. Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
T. Kostovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
T. Kostovic
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
0-0 → 1-0
Y. Wu
vs N. Djokovic
Slam Wimbledon
Y. Wu
30
4
7
3
N. Djokovic [7]
•
40
6
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Y. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Y. Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Y. Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Y. Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Y. Wu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Y. Wu
None-None
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Ostapenko vs H. Dart
Slam Wimbledon
J. Ostapenko
6
3
6
H. Dart
3
6
4
Vincitore: J. Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
J. Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
H. Dart
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
H. Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Dart
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
H. Dart
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
H. Dart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-2 → 0-3
J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
H. Dart
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Dart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
H. Dart
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
J. Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
H. Dart
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
J. Ostapenko
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M. Cilic
vs D. Medvedev
Slam Wimbledon
M. Cilic
1
2
4
D. Medvedev [8]
6
6
6
Vincitore: D. Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
D. Medvedev
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Cilic
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Medvedev
15-0
30-15
40-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
1-4 → 1-5
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Cilic
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
M. Linette
vs M. Andreeva
Slam Wimbledon
M. Linette
5
4
M. Andreeva [5]
7
6
Vincitore: M. Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Pegula vs D. Vidmanova
Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
7
6
D. Vidmanova
5
3
Vincitore: J. Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Vidmanova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
J. Pegula
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
J. Pegula
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Vidmanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
4-1 → 4-2
D. Vidmanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
D. Vidmanova
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
M. Zheng
vs C. Norrie
Slam Wimbledon
M. Zheng
6
6
6
6
7
C. Norrie [26]
7
2
7
3
6
Vincitore: M. Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
5-3*
5*-4
6*-4
7-4*
8-4*
9*-4
6-6 → 7-6
M. Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
C. Norrie
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
M. Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Norrie
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
C. Norrie
0-15
0-40
15-40
30-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
C. Norrie
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
15-0
30-0
30-15
40-30
15-40
40-40
A-40
0-30
0-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
None-None
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
C. Norrie
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
5-2
6-2
6-6 → 6-7
M. Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Norrie
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
M. Zheng
15-0
15-30
15-40
30-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
C. Norrie
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Zheng
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
F. Auger-Aliassime
vs A. Shevchenko
Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
6
6
6
A. Shevchenko
3
1
4
Vincitore: F. Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-A
4-4 → 5-4
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
5-1 → 6-1
F. Auger-Aliassime
4-0 → 5-0
F. Auger-Aliassime
2-0 → 3-0
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
4-3 → 5-3
F. Auger-Aliassime
3-2 → 4-2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Auger-Aliassime
1-0 → 2-0
A. Shevchenko
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
T. Korpatsch
vs C. Gauff
Slam Wimbledon
T. Korpatsch
2
1
C. Gauff [7]
6
6
Vincitore: C. Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
T. Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
C. Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
T. Korpatsch
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
No.3 Court – Ore: 12:00am
R. Jodar vs F. Gill
Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
6
6
7
F. Gill
3
3
5
Vincitore: R. Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Gill
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
F. Gill
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
F. Gill
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Gill
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Gill
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Ruud
vs H. Hurkacz
Slam Wimbledon
C. Ruud [11]
None
4
2
6
H. Hurkacz
•
None
6
6
7
Vincitore: H. Hurkacz
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ruud
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
6-6 → 6-7
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
C. Ruud
0-15
0-40
15-40
30-40
40-A
40-40
5-5 → 5-6
C. Ruud
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
H. Hurkacz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
H. Hurkacz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Hurkacz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Ruud
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Hurkacz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Ruud
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
E. Jacquemot
vs N. Osaka
Slam Wimbledon
E. Jacquemot
1
5
N. Osaka [14]
6
7
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Jacquemot
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
N. Osaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Jacquemot
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Jacquemot
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Osaka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
N. Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
N. Osaka
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Jacquemot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Krejcikova
vs H. Klugman
Slam Wimbledon
B. Krejcikova
6
6
H. Klugman
1
4
Vincitore: B. Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Krejcikova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
B. Krejcikova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
B. Krejcikova
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Krejcikova
0-15
0-30
15-40
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
5-1 → 6-1
B. Krejcikova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
B. Krejcikova
None-None
15-0
30-0
40-0
40-30
A-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew vs M. Chwalinska
Slam Wimbledon
M. Sawangkaew
2
7
6
M. Chwalinska [20]
6
5
2
Vincitore: M. Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Chwalinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
M. Sawangkaew
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Chwalinska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
M. Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 2-5
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-5 → 1-5
M. Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Chwalinska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Chwalinska
None-None
15-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
A. Rinderknech
vs O. Tarvet
Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
7
7
4
7
O. Tarvet
6
6
6
5
Vincitore: A. Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 4
O. Tarvet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
A. Rinderknech
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
O. Tarvet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rinderknech
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
O. Tarvet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
A. Rinderknech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
O. Tarvet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
O. Tarvet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
O. Tarvet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
O. Tarvet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
K. Muchova
vs A. Zakharova
Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
6
A. Zakharova
3
2
Vincitore: K. Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Zakharova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. Nakashima
vs J. Pinnington Jones
Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
7
4
J. Pinnington Jones
•
0
3
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Pinnington Jones
3-2 → 3-3
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-1 → 0-2
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
J. Pinnington Jones
5-5 → 5-6
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Pinnington Jones
4-4 → 4-5
J. Pinnington Jones
3-3 → 3-4
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
J. Pinnington Jones
1-1 → 1-2
J. Pinnington Jones
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
5-3 → 6-3
J. Pinnington Jones
5-2 → 5-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Pinnington Jones
4-1 → 4-2
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Pinnington Jones
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Pinnington Jones
1-0 → 1-1
Court 18 – Ore: 12:00am
B. Bencic vs M. Stojsavljevic
Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
6
M. Stojsavljevic
2
1
Vincitore: B. Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Stojsavljevic
5-0 → 5-1
B. Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
M. Stojsavljevic
3-0 → 4-0
M. Stojsavljevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Stojsavljevic
5-2 → 6-2
M. Stojsavljevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
B. Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Stojsavljevic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
M. Stojsavljevic
0-1 → 0-2
B. Bencic
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Muller
vs T. Paul
Slam Wimbledon
A. Muller
1
2
1
T. Paul [21]
6
6
6
Vincitore: T. Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Muller
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Muller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Muller
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Muller
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
A. Muller
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
A. Muller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Muller
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Bautista Agut
vs J. Fonseca
Slam Wimbledon
R. Bautista Agut
6
4
3
J. Fonseca [24]
7
6
6
Vincitore: J. Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bautista Agut
2-5 → 3-5
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Bautista Agut
1-4 → 2-4
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Bautista Agut
0-3 → 1-3
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
J. Fonseca
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
R. Bautista Agut
3-4 → 4-4
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Bautista Agut
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
R. Bautista Agut
5-5 → 6-5
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
R. Bautista Agut
4-4 → 5-4
R. Bautista Agut
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
1-3 → 2-3
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Bautista Agut
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Bautista Agut
None-None
15-0
30-15
30-30
0-0 → 1-0
L. Fernandez
vs J. Tjen
Slam Wimbledon
L. Fernandez [22]
1
6
J. Tjen
6
7
Vincitore: J. Tjen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
J. Tjen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Tjen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
L. Fernandez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
L. Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
L. Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Fernandez
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 12:00am
E. Nava vs I. Buse
Slam Wimbledon
E. Nava
6
6
5
0
I. Buse [31]
7
3
7
6
Vincitore: I. Buse
Servizio
Svolgimento
Set 4
I. Buse
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
0-4 → 0-5
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
E. Nava
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
I. Buse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-4 → 3-4
E. Nava
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
I. Buse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
I. Buse
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
I. Buse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
E. Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Parks
vs A. Dudeney
Slam Wimbledon
A. Parks
6
6
A. Dudeney
3
3
Vincitore: A. Parks
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Dudeney
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
A. Dudeney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
A. Dudeney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
A. Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
A. Parks
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Dudeney
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Dudeney
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
A. Dudeney
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Parks
None-None
0-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
T. Tirante
vs F. Marozsan
Slam Wimbledon
T. Tirante
5
3
4
F. Marozsan
7
6
6
Vincitore: F. Marozsan
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
T. Tirante
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Tirante
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
T. Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
T. Tirante
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
T. Tirante
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Tirante
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
T. Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Marozsan
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
S. Sierra
vs A. Bondar
Slam Wimbledon
S. Sierra
6
5
7
A. Bondar
3
7
5
Vincitore: S. Sierra
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
S. Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Bondar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
A. Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
S. Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
S. Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bondar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
S. Sierra
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Bondar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
S. Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Bondar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sierra
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
A. Bondar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
S. Sierra
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
S. Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
1-2 → 2-2
A. Bondar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Sierra
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Bondar
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 12:00am
M. Trungelliti vs M. Damm
Slam Wimbledon
M. Trungelliti
6
7
6
6
M. Damm
7
6
7
7
Vincitore: M. Damm
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
M. Damm
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Damm
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
2-1 → 2-2
M. Trungelliti
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Damm
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
15-15
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-15
0-30
40-0
0-40
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
6-4
6-5
M. Damm
None-None
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
6-2
6-6 → 6-7
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Damm
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Damm
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Damm
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Damm
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Trungelliti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Damm
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Damm
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Damm
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
S. Kwon
vs M. Landaluce
Slam Wimbledon
S. Kwon
6
6
6
M. Landaluce
4
3
3
Vincitore: S. Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Kwon
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
S. Kwon
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Landaluce
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
O. Oliynykova
vs M. Kessler
Slam Wimbledon
O. Oliynykova
0
0
M. Kessler
6
6
Vincitore: M. Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Oliynykova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
O. Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Oliynykova
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
O. Oliynykova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
M. Kessler
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
D. Yastremska
vs A. Ito
Slam Wimbledon
D. Yastremska
7
4
7
A. Ito
6
6
5
Vincitore: D. Yastremska
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yastremska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
D. Yastremska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Ito
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Ito
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Yastremska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Ito
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ito
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Ito
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Ito
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
D. Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Yastremska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
A. Ito
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
D. Yastremska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
D. Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Ito
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Ito
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
1-0 → 1-1
D. Yastremska
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
D. Shapovalov vs P. Carreno Busta
Slam Wimbledon
D. Shapovalov
0
3
6
0
P. Carreno Busta
•
0
6
7
0
Vincitore: P. Carreno Busta per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
P. Carreno Busta
6-5 → 6-6
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
P. Carreno Busta
5-4 → 5-5
P. Carreno Busta
4-3 → 4-4
P. Carreno Busta
3-2 → 3-3
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Shapovalov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
P. Carreno Busta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
P. Carreno Busta
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
B. Andreescu
vs S. Zhang
Slam Wimbledon
B. Andreescu
6
6
S. Zhang
7
7
Vincitore: S. Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
B. Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
S. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
B. Andreescu
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
S. Zhang
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
6-6 → 6-7
B. Andreescu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
B. Andreescu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
B. Andreescu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
B. Andreescu
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
S. Zhang
0-15
15-30
30-30
40-30
40-A
1-0 → 2-0
B. Andreescu
None-None
0-15
15-15
15-30
40-30
0-0 → 1-0
A. Vallejo
vs N. Mejia
Slam Wimbledon
A. Vallejo
6
4
5
6
N. Mejia
4
6
7
7
Vincitore: N. Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
A. Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
A. Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Vallejo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
N. Mejia
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vallejo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
N. Mejia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Vallejo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Vallejo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
N. Mejia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vallejo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
N. Mejia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
N. Mejia
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
A. Gasanova
vs E. Arango
Slam Wimbledon
A. Gasanova
6
6
E. Arango
3
1
Vincitore: A. Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Arango
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
E. Arango
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Gasanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Arango
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
A. Gasanova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
A. Gasanova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Gasanova
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Gasanova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
E. Arango
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Kovacevic vs B. van de Zandschulp
Slam Wimbledon
A. Kovacevic
3
7
4
0
B. van de Zandschulp
6
6
6
6
Vincitore: B. van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 4
A. Kovacevic
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
0-4 → 0-5
A. Kovacevic
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
B. van de Zandschulp
0-2 → 0-3
A. Kovacevic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
B. van de Zandschulp
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Kovacevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
B. van de Zandschulp
4-4 → 4-5
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
B. van de Zandschulp
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Kovacevic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6*-2
6-6 → 7-6
B. van de Zandschulp
6-5 → 6-6
A. Kovacevic
0-15
30-15
15-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
B. van de Zandschulp
5-4 → 5-5
B. van de Zandschulp
4-3 → 4-4
B. van de Zandschulp
3-2 → 3-3
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Kovacevic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
B. van de Zandschulp
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
3-5 → 3-6
A. Kovacevic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
B. van de Zandschulp
1-3 → 1-4
B. van de Zandschulp
0-2 → 0-3
B. van de Zandschulp
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
N. Borges
vs T. Boyer
Slam Wimbledon
N. Borges
6
7
7
T. Boyer
3
5
5
Vincitore: N. Borges
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
N. Borges
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
N. Borges
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Borges
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Boyer
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
N. Borges
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
4-2 → 5-2
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
N. Borges
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
P. Stearns
vs N. Bartunkova
Slam Wimbledon
P. Stearns
4
6
5
N. Bartunkova
6
3
7
Vincitore: N. Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
P. Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
N. Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
P. Stearns
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
P. Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
N. Bartunkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
P. Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
N. Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
P. Stearns
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
N. Bartunkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
P. Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
2-0 → 3-0
N. Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
P. Stearns
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
P. Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
N. Bartunkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
P. Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
P. Stearns
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
A. Vukic vs J. Brooksby
Slam Wimbledon
A. Vukic
6
1
1
J. Brooksby
7
6
6
Vincitore: J. Brooksby
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
6-6 → 6-7
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Brooksby
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
H. Medjedovic
vs S. Ofner
Slam Wimbledon
H. Medjedovic
6
2
6
3
4
S. Ofner
1
6
4
6
6
Vincitore: S. Ofner
Servizio
Svolgimento
Set 5
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
H. Medjedovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
2-4 → 2-5
H. Medjedovic
0-15
0-30
0-40
30-40
A-40
40-40
1-2 → 2-2
H. Medjedovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
S. Ofner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
H. Medjedovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
H. Medjedovic
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
H. Medjedovic
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
H. Medjedovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
S. Ofner
15-15
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
H. Medjedovic
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
L. Tararudee
vs L. Tagger
Slam Wimbledon
L. Tararudee
7
5
6
L. Tagger
6
7
4
Vincitore: L. Tararudee
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
L. Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
L. Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
L. Tararudee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Tagger
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tararudee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
L. Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Tagger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
6-3*
6-6 → 7-6
L. Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
L. Tararudee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
L. Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Tararudee
None-None
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Bouzas Maneiro
vs A. Potapova
Slam Wimbledon
J. Bouzas Maneiro
6
6
A. Potapova [27]
2
3
Vincitore: J. Bouzas Maneiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 5-3
A. Potapova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Potapova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Bouzas Maneiro
1-0 → 2-0
A. Potapova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
J. Bouzas Maneiro
3-2 → 4-2
A. Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Bouzas Maneiro
15-0
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Bouzas Maneiro
0-1 → 1-1
A. Potapova
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 9 – Ore: 12:00am
L. Van Assche vs M. Fucsovics
Slam Wimbledon
L. Van Assche
0
3
0
M. Fucsovics
•
0
6
4
Vincitore: M. Fucsovics per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Van Assche
0-15
30-15
30-30
40-40
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Van Assche
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Ugo Carabelli
vs D. Merida
Slam Wimbledon
C. Ugo Carabelli
•
0
6
6
2
0
D. Merida
0
4
3
6
3
Vincitore: D. Merida per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 4
C. Ugo Carabelli
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ugo Carabelli
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
C. Ugo Carabelli
2-3 → 2-4
C. Ugo Carabelli
2-1 → 2-2
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-30
15-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
C. Ugo Carabelli
4-0 → 5-0
D. Merida
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
C. Ugo Carabelli
2-0 → 3-0
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
D. Merida
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
C. Ugo Carabelli
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
C. Ugo Carabelli
2-2 → 3-2
D. Merida
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Ugo Carabelli
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
None-None
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
C. Liu
vs H. Vandewinkel
Slam Wimbledon
C. Liu
4
6
6
H. Vandewinkel
6
3
4
Vincitore: C. Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
C. Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
H. Vandewinkel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
H. Vandewinkel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
H. Vandewinkel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
C. Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Vandewinkel
0-15
15-30
0-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
H. Vandewinkel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Liu
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Court 10 – Ore: 12:00am
S. Sorribes Tormo vs V. Jimenez Kasintseva
Slam Wimbledon
S. Sorribes Tormo
6
6
V. Jimenez Kasintseva
2
3
Vincitore: S. Sorribes Tormo
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sorribes Tormo
5-3 → 6-3
V. Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
S. Sorribes Tormo
4-2 → 5-2
V. Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
S. Sorribes Tormo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
V. Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
S. Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
V. Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Sorribes Tormo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Jimenez Kasintseva
5-2 → 6-2
S. Sorribes Tormo
4-2 → 5-2
V. Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Sorribes Tormo
3-1 → 4-1
V. Jimenez Kasintseva
2-1 → 3-1
S. Sorribes Tormo
1-1 → 2-1
V. Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Sorribes Tormo
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
X. Wang
vs E. Cocciaretto
Slam Wimbledon
X. Wang
6
2
6
E. Cocciaretto
3
6
2
Vincitore: X. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
E. Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
X. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Cocciaretto
15-0
30-15
30-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
E. Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
X. Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
X. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
X. Wang
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
A. Walton
vs D. Prizmic
Slam Wimbledon
A. Walton
6
6
4
2
D. Prizmic
4
7
6
6
Vincitore: D. Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 4
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
D. Prizmic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
D. Prizmic
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Walton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
5-4 → 5-5
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
D. Prizmic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
D. Prizmic
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
0-0 → 1-0
J. de Jong
vs R. Hijikata
Slam Wimbledon
J. de Jong
•
0
7
3
3
R. Hijikata
0
6
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. de Jong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. de Jong
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 12:00am
S. Mochizuki vs M. Basing
Slam Wimbledon
S. Mochizuki
6
6
6
M. Basing
3
0
0
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
S. Mochizuki
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
4-0 → 5-0
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basing
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
S. Mochizuki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
M. Basing
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Basing
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Y. Putintseva
vs T. Maria
Slam Wimbledon
Y. Putintseva
4
4
T. Maria
6
6
Vincitore: T. Maria
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Maria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Y. Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Y. Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Y. Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Y. Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Y. Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
T. Maria
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Y. Putintseva
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
J. Struff
vs S. Baez
Slam Wimbledon
J. Struff
6
7
4
2
7
S. Baez
1
6
6
6
5
Vincitore: J. Struff
Servizio
Svolgimento
Set 5
S. Baez
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
S. Baez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Struff
0-15
0-30
30-30
15-30
40-30
40-40
40-A
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Baez
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-40
15-40
1-0 → 2-0
J. Struff
None-None
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
K. Siniakova
vs Q. Zheng
Slam Wimbledon
K. Siniakova [32]
6
6
Q. Zheng
4
4
Vincitore: K. Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Siniakova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
K. Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Q. Zheng
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Q. Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
K. Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Q. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
K. Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Q. Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Siniakova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
K. Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Q. Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
K. Siniakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Q. Zheng
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Q. Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Siniakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Q. Zheng
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 15 – Ore: 12:00am
J. Cristian vs I. Jovic
Slam Wimbledon
J. Cristian
6
0
I. Jovic [16]
7
6
Vincitore: I. Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
J. Cristian
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
0-4 → 0-5
I. Jovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
J. Cristian
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
I. Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Cristian
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
J. Cristian
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
I. Jovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
J. Cristian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
I. Jovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
I. Jovic
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
A. Li
vs Z. Sonmez
Slam Wimbledon
A. Li [28]
5
6
4
Z. Sonmez
7
1
6
Vincitore: Z. Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Z. Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-30
40-15
4-4 → 4-5
Z. Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Z. Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Z. Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Z. Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
5-1 → 6-1
A. Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Z. Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
A. Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Z. Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
A. Li
None-None
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
E. Quinn
vs L. Darderi
Slam Wimbledon
E. Quinn
7
7
6
L. Darderi [14]
6
5
2
Vincitore: E. Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Darderi
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
E. Quinn
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Darderi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
L. Darderi
0-30
30-30
15-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
E. Quinn
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Darderi
30-0
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Quinn
None-None
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
M. Frech
vs A. Kalinskaya
Slam Wimbledon
M. Frech
6
4
A. Kalinskaya [19]
7
6
Vincitore: A. Kalinskaya
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalinskaya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
M. Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
M. Frech
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
M. Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Frech
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Frech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Frech
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
A. Kalinskaya
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 16 – Ore: 12:00am
A. Rublev vs R. Safiullin
Slam Wimbledon
A. Rublev [12]
4
7
6
3
6
R. Safiullin
6
6
3
6
7
Vincitore: R. Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 5
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
9-9*
9*-10
10*-10
11-10*
11-11*
11*-12
12*-12
12-13*
6-6 → 6-7
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Safiullin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rublev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
R. Safiullin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
A. Rublev
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
R. Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Safiullin
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
H. Gaston
vs S. Tsitsipas
Slam Wimbledon
H. Gaston
1
4
2
S. Tsitsipas
6
6
6
Vincitore: S. Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-3 → 1-4
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
H. Gaston
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
H. Gaston
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
H. Gaston
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Xu
vs D. Kasatkina
Slam Wimbledon
M. Xu
2
6
2
D. Kasatkina
6
3
6
Vincitore: D. Kasatkina
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Kasatkina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
D. Kasatkina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
D. Kasatkina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
M. Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kasatkina
15-0
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
M. Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
M. Xu
None-None
15-0
15-15
30-15
40-30
0-0 → 1-0
E. Alexandrova
vs P. Udvardy
Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
6
6
P. Udvardy
4
2
Vincitore: E. Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Udvardy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
P. Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Alexandrova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Alexandrova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
P. Udvardy
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
E. Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
P. Udvardy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
E. Alexandrova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Court 17 – Ore: 12:00am
D. Svrcina vs L. Tien
Slam Wimbledon
D. Svrcina
1
4
7
3
L. Tien [16]
6
6
6
6
Vincitore: L. Tien
Servizio
Svolgimento
Set 4
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
L. Tien
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tien
15-15
15-30
30-30
40-30
0-30
15-40
30-15
30-40
0-40
0-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-15
None-None
L. Tien
None-None
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
3-5
4-5
4-6
6-6 → 7-6
L. Tien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
L. Tien
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Svrcina
30-0
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Tien
15-0
15-15
40-15
30-15
40-30
3-2 → 3-3
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
L. Tien
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
D. Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
3-4 → 3-5
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
L. Tien
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
A. Ruzic
vs D. Semenistaja
Slam Wimbledon
A. Ruzic
6
3
6
D. Semenistaja
3
6
3
Vincitore: A. Ruzic
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Semenistaja
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
D. Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
D. Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
A. Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Semenistaja
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
D. Semenistaja
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Semenistaja
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Ruzic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
D. Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Davidovich Fokina
vs J. Cerundolo
Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
None
6
6
7
J. Cerundolo
•
None
4
4
6
Vincitore: A. Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Cerundolo
None-None
1-0
2-0
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
6-6 → 7-6
A. Davidovich Fokina
6-5 → 6-6
A. Davidovich Fokina
4-5 → 5-5
J. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Davidovich Fokina
4-3 → 4-4
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. Davidovich Fokina
3-0 → 3-1
A. Davidovich Fokina
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
5-4 → 6-4
A. Davidovich Fokina
4-3 → 5-3
J. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Davidovich Fokina
1-2 → 2-2
J. Cerundolo
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
J. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Davidovich Fokina
5-4 → 6-4
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Cerundolo
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
J. Cerundolo
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
F. Jones
vs D. Parry
Slam Wimbledon
F. Jones
4
4
D. Parry
6
6
Vincitore: D. Parry
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
D. Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
D. Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Jones
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Parry
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
F. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
F. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Parry
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
F. Jones
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
D. Parry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
F. Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Jones
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
Da grande IPOCRITA quale sei quando si tratta di italiani usi parole diverse. La tua ipocrisia non ha limiti
Carneade? Porta rispetto per il Sergente Kwon, che era Top 50 prima dei suoi 2/3 anni di servizio militare obblugatorio…
Che MEGALEGNATA GALATTICA per la scarabocchiata Oliynykova! 😀 😀 😀
Sempre in attesa di trovare una superficie in cui Shampoovalov vinca una partita
Trattasi di un faretto ad intermittenza.
Hai ragione amico.
Comunque Carreno era avanti di 2 set prima del ritiro del canadese;
Merida molto fortunato.
Llamas Ruiz aveva ottima classifica X essere ripescato. Purtroppo nessuno degli italiani era arrivato al terzo turno.
Bavaglio bavaglio! Sarebbe ora di imbavagliare tutti!
@ robi (#4644307)
Severo ma giusto 😆
Oh.
già spento il Faretto iberico ! 😉
Che dire …. Girate sempre in coppia
Oggi il Quadrupede stranamente silente… e ci credo! Due spagnoli su tre (il miracolato dalla Fonte Magica dei Pirenei Carreno e Merida) che passano grazie al ritiro dei loro avversari, clamoroso quello di Merida, con Carabelli che aveva vinto i primi due set. Sempre fra i benedetti dalla sorte Llamas Ruiz, che entra grazie al forfait di Bellucci.
Che imbecille sei
Capirai, lui è una persona colta è ha il nick creato da Prezzolini: ma in realtà gli si addice più il significato popolare bergamasco: a = senza …. pota ……
Anche per me!
E ora forza Carlitos (Ancelotti…)
E impresa sia!
Hai la bile infiammata ciccio
io imbavaglierei gli scemi…
Landaluce eliminato dalla carneade coreana in un’ora e mezza
I primi 3 sets sono serviti a compensare la mancanza di partite giocate nell’ultimo mese… poi è entrato in versione Sinner… la prossima contro il simpatico Nuno Borges, un altro utile probante impegno…
Anche perchè Sinner con Ferrara ne ha, per ora, vinti 3 (di fatto 4)…
Non scoraggiatevi, conosco bene Sinner, in molti tornei ha iniziato incerto, ma poi ingrana alla grande. È stato un buon test per saggiare la resistenza al quinto. Per me va bene così enzo
avversari dei primi 8 del ranking:
Sinner vs Kenmanovic (50)
Zverev vs Blokxx (36)
Faa vs Shevchenko (96)
Shelton vs Virtanen (140)
De Minaur vs Burruchaga (65, uno che ha giocato in vita sua 6 volte sull’erba perdendone 4)
Fritz vs Draper (ritirato, sostituito da Lajovic, 153)
Djokovic vs Hu (102)
Medvedev vs Cilic (62, a fine carriera),
Gli unici ad avere sorteggi impegnativi sono Sinner e Zverev, sulla carta, perchè Blokxx è reduce da un’infortunio.
Si, dovuta quel movimento con caduta che ci ha fatto temere la fine del torneo
Non ho mai avuto dubbi sull’ Euston finale… Forza Jannik, rompere il ghiaccio non era assolutamente facile!
ma Apota ha fatto un commento condivisibile… comincio a pensare che qui avete tutti intorno ai 60-70 anni e vi offendete se qualcuno vi dà del vecchio quando non fate altro che offendere
Va bene così…
Risultato un po’ “bugiardo” poteva chiuderla prima…
La superiorità negli ultimi due è stata netta…
Speriamo nulla di che al piede…
gli piace fisicamente…non idealmente…
È un grande campione,punto.
Grandissimo Jannik, hai salvato la giornata che altrimenti sarebbe stata nerissima!
Spero che questa vittoria gli dia tanta fiducia e vada in crescendo ora nel torneo. Avanti tutta!
no
Mi spiace per Luciano, che penso anche lui abbia qualche problema dato il crollo dal vantaggio del secondo set. Io non sono più in grado di seguire nessun incontro, la partita di Jannik oggi mi ha svuotato. Domani mi auguro che vadano più lisce le cose.