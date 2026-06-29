Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Sabalenka parte forte. Ostapenko sfida il pubblico, Fonseca non teme gli infortuni

Aryna Sabalenka comincia nel migliore dei modi il suo Wimbledon 2026. La numero uno del mondo ha superato senza problemi Teodora Kostovic, imponendosi con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora di gioco. Una prestazione autoritaria, costruita fin dai primi game e mai realmente messa in discussione.

La serba non è mai riuscita a trovare le contromisure al tennis potente e diretto della bielorussa, che ha chiuso il match con cinque break all’attivo. Sabalenka ha confermato ancora una volta quanto il suo gioco possa diventare pericoloso sull’erba, superficie sulla quale servizio, colpi piatti e aggressività immediata possono fare la differenza.

Quando riesce a mantenere ordine e continuità, Sabalenka resta una delle principali candidate al titolo. Il problema, come spesso accaduto negli ultimi mesi, riguarda soprattutto le pause mentali. Anche in questa partita, pur dominata a lungo, la numero uno del mondo non è riuscita a chiudere al primo tentativo sul 5-2 e servizio, dopo non aver concesso palle break fino a quel momento.

Kostovic ha provato a riaprire il finale, ma l’illusione è durata poco. Sabalenka ha reagito subito, ha strappato nuovamente il servizio alla rivale e ha messo al sicuro il passaggio al secondo turno.

Resta però qualche interrogativo sul suo percorso a Wimbledon. Dopo la finale persa all’Australian Open contro Elena Rybakina e l’eliminazione anticipata al Roland Garros per mano di Diana Shnaider, Sabalenka ha ammesso di aver affrontato un periodo complicato anche dal punto di vista mentale, ricorrendo all’aiuto di uno specialista per gestire la pressione.

La sua stagione sull’erba non è stata brillante e il torneo londinese può diventare decisivo anche per la classifica. Se Rybakina dovesse spingersi molto avanti e Sabalenka non riuscisse almeno a eguagliare la semifinale dello scorso anno, il trono del tennis femminile potrebbe tornare in discussione.

Nel tabellone femminile ha superato l’esordio anche Jelena Ostapenko, protagonista di una vittoria non semplice contro la britannica Harriet Dart. La lettone ha dovuto fare i conti con un clima molto caldo, con il pubblico schierato quasi interamente dalla parte della giocatrice di casa.

Al termine del match, Ostapenko non ha nascosto un certo fastidio per alcuni atteggiamenti della tribuna: “Ci sono stati momenti in cui applaudivano anche i miei doppi falli. Ovviamente non mi è piaciuto”. La campionessa del Roland Garros 2017 ha però riconosciuto che si trattava di una situazione normale: “Stavano cercando di sostenere la loro giocatrice. Quando Harriet ha iniziato a rimontare nel secondo set, il pubblico voleva vedere il terzo”.

Ostapenko ha spiegato di aver trasformato quella tensione in energia positiva. “Mi sono arrabbiata, ma nel modo giusto. Ho cercato di usare quell’energia per giocare meglio”, ha raccontato. Poi, con il suo solito carattere, ha aggiunto: “Volevo dimostrare loro che si sbagliavano e che avrebbero dovuto tifare per me. Pensavo: nel prossimo match dovreste sostenere me”.

Per la lettone, la cosa più importante resta il risultato. “Le prime partite di uno Slam non sono mai facili. Non devi giocare perfettamente, devi solo trovare il modo di vincere e superare il primo ostacolo”.

Nel maschile, intanto, Joao Fonseca ha iniziato il suo Wimbledon con una vittoria su Roberto Bautista Agut e ha parlato anche del tema infortuni, tornato centrale dopo i forfait di Jack Draper e Carlos Alcaraz. Il brasiliano, uno dei giovani più esplosivi del circuito, non sembra però preoccupato dai rischi legati al suo stile di gioco molto fisico.

“Non mi preoccupa”, ha detto Fonseca. “Devo continuare a fare il lavoro necessario per rafforzare le braccia e prevenire qualsiasi problema”.

Il diciannovenne ha spiegato che il suo team lavora con grande attenzione sulla prevenzione: “Stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente arriverà qualche momento in cui sentirai qualche fastidio, perché fa parte dello sport, ma spero che non sia nulla di importante”.

Fonseca sa bene che il calendario ATP lascia poco spazio al recupero e che convivere con piccoli problemi fisici è quasi inevitabile. Tuttavia non intende snaturare il proprio tennis: “Qualcosa può sempre succedere, ma non sono preoccupato”.

Il brasiliano preferisce quindi guardare avanti con fiducia. La potenza dei suoi colpi resta una delle sue armi principali e, almeno per ora, non c’è alcuna intenzione di cambiare identità. Per evitare gli infortuni, la strada scelta è quella del lavoro quotidiano e della preparazione fisica, non quella di ridurre l’aggressività.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 29 Giugno 2026 ⛅ 13°C Parzialmente soleggiato · Picco 26°C CIELO Parzialmente soleggiato nelle ore centrali, più sole nel tardo pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 29 Giugno 08:00 ☀ 17° 09:00 ⛅ 19° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 21° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 23° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ⛅ 25° 17:00 ☀ 26° 21:00 ⛅ 23° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 29 Giugno 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 1° Turno · Erba WIM R1 ⛅ Parzialmente soleggiato

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Centre Court – Ore: 2:30pm

J. Sinner vs M. Kecmanovic



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 4 6 6 6 6 M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 3 7 2 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 15-30 30-30 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 15-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 6-7 J. Sinner None-None 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Sabalenka vs T. Kostovic



Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 6 T. Kostovic T. Kostovic 2 3 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Kostovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-40 5-2 → 5-3 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-30 5-2 → 6-2 T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 T. Kostovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 T. Kostovic None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 0-0 → 1-0

Y. Wu vs N. Djokovic



Slam Wimbledon Y. Wu Y. Wu 30 4 7 3 N. Djokovic [7] • N. Djokovic [7] 40 6 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Djokovic 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Y. Wu 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Y. Wu None-None 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

J. Ostapenko vs H. Dart



Slam Wimbledon J. Ostapenko J. Ostapenko 6 3 6 H. Dart H. Dart 3 6 4 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 H. Dart 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 H. Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Dart 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 H. Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 H. Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Ostapenko None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Cilic vs D. Medvedev



Slam Wimbledon M. Cilic M. Cilic 1 2 4 D. Medvedev [8] D. Medvedev [8] 6 6 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-15 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-4 → 1-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cilic None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Linette vs M. Andreeva



Slam Wimbledon M. Linette M. Linette 5 4 M. Andreeva [5] M. Andreeva [5] 7 6 Vincitore: M. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

No.2 Court – Ore: 12:00am

J. Pegula vs D. Vidmanova



Slam Wimbledon J. Pegula [4] J. Pegula [4] 7 6 D. Vidmanova D. Vidmanova 5 3 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Vidmanova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Vidmanova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Vidmanova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Vidmanova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Vidmanova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Pegula 15-0 15-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Vidmanova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 D. Vidmanova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Vidmanova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 4-1 → 4-2 D. Vidmanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. Vidmanova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Vidmanova None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

M. Zheng vs C. Norrie



Slam Wimbledon M. Zheng M. Zheng 6 6 6 6 7 C. Norrie [26] C. Norrie [26] 7 2 7 3 6 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 5-3* 5*-4 6*-4 7-4* 8-4* 9*-4 6-6 → 7-6 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Norrie 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Zheng 30-0 15-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. Norrie 0-15 0-40 15-40 30-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 15-0 30-0 30-15 40-30 15-40 40-40 A-40 0-30 0-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A None-None 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 6-7 C. Norrie None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 6-6 → 6-7 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Zheng 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Zheng 15-0 15-30 15-40 30-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Zheng 15-0 30-0 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 M. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Norrie 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Zheng 0-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Zheng None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

F. Auger-Aliassime vs A. Shevchenko



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [3] F. Auger-Aliassime [3] 6 6 6 A. Shevchenko A. Shevchenko 3 1 4 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Shevchenko 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 30-15 15-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Shevchenko 30-0 40-0 5-0 → 5-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 4-0 → 5-0 A. Shevchenko 0-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 15-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 30-0 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 15-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 1-0 → 2-0 A. Shevchenko None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

T. Korpatsch vs C. Gauff



Slam Wimbledon T. Korpatsch T. Korpatsch 2 1 C. Gauff [7] C. Gauff [7] 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Gauff 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 T. Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Gauff 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Korpatsch 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Gauff None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

No.3 Court – Ore: 12:00am

R. Jodar vs F. Gill



Slam Wimbledon R. Jodar [23] R. Jodar [23] 6 6 7 F. Gill F. Gill 3 3 5 Vincitore: R. Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Gill 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Gill 15-0 15-15 40-15 30-15 5-4 → 5-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Gill 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Jodar 15-0 30-0 3-3 → 4-3 F. Gill 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Gill 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Gill 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Gill 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Gill 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Gill 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Jodar 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 F. Gill 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Jodar 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Gill 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Gill 15-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 R. Jodar 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Gill 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Gill 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Gill 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Jodar None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Ruud vs H. Hurkacz



Slam Wimbledon C. Ruud [11] C. Ruud [11] None 4 2 6 H. Hurkacz • H. Hurkacz None 6 6 7 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Hurkacz None-None 6-7 C. Ruud None-None 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 C. Ruud 0-15 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-30 2-5 → 2-6 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Ruud 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Hurkacz 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-15 30-15 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ruud None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

E. Jacquemot vs N. Osaka



Slam Wimbledon E. Jacquemot E. Jacquemot 1 5 N. Osaka [14] N. Osaka [14] 6 7 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 E. Jacquemot 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 5-4 → 5-5 E. Jacquemot 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 N. Osaka 15-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Jacquemot 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 3-0 → 3-1 E. Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Osaka 0-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Jacquemot 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 E. Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 E. Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Osaka 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Jacquemot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Osaka None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

B. Krejcikova vs H. Klugman



Slam Wimbledon B. Krejcikova B. Krejcikova 6 6 H. Klugman H. Klugman 1 4 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 H. Klugman 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Krejcikova 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Klugman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Krejcikova 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 H. Klugman 15-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 H. Klugman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-40 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 5-1 → 6-1 H. Klugman 0-15 15-15 30-15 30-30 5-0 → 5-1 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 H. Klugman 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 H. Klugman 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 B. Krejcikova None-None 15-0 30-0 40-0 40-30 A-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Sawangkaew vs M. Chwalinska



Slam Wimbledon M. Sawangkaew M. Sawangkaew 2 7 6 M. Chwalinska [20] M. Chwalinska [20] 6 5 2 Vincitore: M. Sawangkaew Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 M. Chwalinska 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Sawangkaew 15-0 30-0 3-2 → 4-2 M. Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Sawangkaew 30-0 1-2 → 2-2 M. Chwalinska 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Chwalinska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Sawangkaew 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Chwalinska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Chwalinska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Chwalinska 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 M. Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-5 → 1-5 M. Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Sawangkaew 0-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Chwalinska None-None 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Rinderknech vs O. Tarvet



Slam Wimbledon A. Rinderknech [25] A. Rinderknech [25] 7 7 4 7 O. Tarvet O. Tarvet 6 6 6 5 Vincitore: A. Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 4-4 → 5-4 O. Tarvet 15-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 O. Tarvet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 O. Tarvet 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 O. Tarvet 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 3-4 → 4-4 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 40-15 30-15 1-2 → 2-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rinderknech None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Muchova vs A. Zakharova



Slam Wimbledon K. Muchova [10] K. Muchova [10] 6 6 A. Zakharova A. Zakharova 3 2 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Zakharova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 1-0 → 2-0 A. Zakharova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Muchova None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

B. Nakashima vs J. Pinnington Jones



Slam Wimbledon B. Nakashima [28] B. Nakashima [28] 0 6 7 4 J. Pinnington Jones • J. Pinnington Jones 0 3 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Pinnington Jones 4-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-3 → 6-3 J. Pinnington Jones 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Pinnington Jones 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Nakashima None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

B. Bencic vs M. Stojsavljevic



Slam Wimbledon B. Bencic [11] B. Bencic [11] 6 6 M. Stojsavljevic M. Stojsavljevic 2 1 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 5-0 → 5-1 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 M. Stojsavljevic 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 B. Bencic 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Stojsavljevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 B. Bencic None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Muller vs T. Paul



Slam Wimbledon A. Muller A. Muller 1 2 1 T. Paul [21] T. Paul [21] 6 6 6 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Muller 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Muller 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Paul 15-0 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 2-4 → 2-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Muller 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 15-15 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Paul 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Paul 15-0 30-0 0-2 → 0-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Paul None-None 30-0 40-15 0-0 → 0-1

R. Bautista Agut vs J. Fonseca



Slam Wimbledon R. Bautista Agut R. Bautista Agut 6 4 3 J. Fonseca [24] J. Fonseca [24] 7 6 6 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 15-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Fonseca 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 40-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-3 → 2-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut None-None 15-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0

L. Fernandez vs J. Tjen



Slam Wimbledon L. Fernandez [22] L. Fernandez [22] 1 6 J. Tjen J. Tjen 6 7 Vincitore: J. Tjen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Tjen 15-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Tjen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Tjen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Tjen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Fernandez 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Tjen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 J. Tjen 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Fernandez None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

E. Nava vs I. Buse



Slam Wimbledon E. Nava E. Nava 6 6 5 0 I. Buse [31] I. Buse [31] 7 3 7 6 Vincitore: I. Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 E. Nava 0-15 0-40 0-5 → 0-6 I. Buse 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 0-4 → 0-5 E. Nava 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Nava 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 I. Buse 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 E. Nava 15-0 15-15 15-30 40-30 1-4 → 2-4 I. Buse 0-15 15-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 I. Buse 15-0 30-0 0-2 → 0-3 E. Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Nava 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Buse 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 E. Nava 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 I. Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Buse 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 I. Buse 0-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Buse 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Buse 15-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Buse None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Parks vs A. Dudeney



Slam Wimbledon A. Parks A. Parks 6 6 A. Dudeney A. Dudeney 3 3 Vincitore: A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Dudeney 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Parks 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 A. Dudeney 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Dudeney 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 A. Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Dudeney 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 A. Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Dudeney 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Dudeney 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Dudeney 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Dudeney 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Parks 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Dudeney 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Parks None-None 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

T. Tirante vs F. Marozsan



Slam Wimbledon T. Tirante T. Tirante 5 3 4 F. Marozsan F. Marozsan 7 6 6 Vincitore: F. Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Tirante 0-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Tirante 15-0 15-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Marozsan 15-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Tirante 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Marozsan 15-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Tirante 0-15 15-15 40-15 1-4 → 2-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Tirante 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Tirante 15-0 30-15 30-0 40-15 4-5 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 T. Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Tirante 15-0 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Marozsan None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Sierra vs A. Bondar



Slam Wimbledon S. Sierra S. Sierra 6 5 7 A. Bondar A. Bondar 3 7 5 Vincitore: S. Sierra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 S. Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Sierra 0-15 0-40 4-4 → 4-5 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-30 4-3 → 4-4 S. Sierra 0-15 0-30 15-40 0-40 4-2 → 4-3 A. Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Sierra 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 S. Sierra 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 3-5 → 4-5 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Sierra 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Sierra 15-0 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 S. Sierra 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 S. Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Sierra 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bondar None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:00am

M. Trungelliti vs M. Damm



Slam Wimbledon M. Trungelliti M. Trungelliti 6 7 6 6 M. Damm M. Damm 7 6 7 7 Vincitore: M. Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 15-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Damm 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Damm 15-15 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 M. Damm 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 15-15 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-15 0-30 40-0 0-40 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 6-5 6-7 M. Damm None-None 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 6-6 → 6-7 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Damm 15-0 30-15 30-30 5-5 → 5-6 M. Trungelliti 15-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Damm 15-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Damm 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Damm 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Damm 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Damm 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Damm 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Damm 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Damm 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 5-6 → 6-6 M. Damm 0-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Damm 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Damm 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Damm 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Damm None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

S. Kwon vs M. Landaluce



Slam Wimbledon S. Kwon S. Kwon 6 6 6 M. Landaluce M. Landaluce 4 3 3 Vincitore: S. Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Kwon 0-15 30-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Kwon 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Kwon 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Kwon 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Kwon 15-0 30-0 2-1 → 3-1 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Landaluce None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

O. Oliynykova vs M. Kessler



Slam Wimbledon O. Oliynykova O. Oliynykova 0 0 M. Kessler M. Kessler 6 6 Vincitore: M. Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 O. Oliynykova 15-0 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 M. Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 O. Oliynykova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 M. Kessler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 O. Oliynykova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 O. Oliynykova 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 M. Kessler 15-0 30-0 40-15 0-4 → 0-5 O. Oliynykova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Kessler 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 O. Oliynykova 0-30 0-15 0-40 0-1 → 0-2 M. Kessler None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

D. Yastremska vs A. Ito



Slam Wimbledon D. Yastremska D. Yastremska 7 4 7 A. Ito A. Ito 6 6 5 Vincitore: D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Ito 0-15 0-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Ito 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Ito 15-0 15-15 15-40 1-1 → 2-1 D. Yastremska 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Ito 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Ito 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 A. Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Ito 15-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Ito 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 A. Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Ito 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Yastremska 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 D. Yastremska None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

D. Shapovalov vs P. Carreno Busta



Slam Wimbledon D. Shapovalov D. Shapovalov 0 3 6 0 P. Carreno Busta • P. Carreno Busta 0 6 7 0 Vincitore: P. Carreno Busta per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Carreno Busta 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

B. Andreescu vs S. Zhang



Slam Wimbledon B. Andreescu B. Andreescu 6 6 S. Zhang S. Zhang 7 7 Vincitore: S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Zhang 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Zhang 15-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Andreescu 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 6-6 → 6-7 S. Zhang 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Zhang 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Andreescu 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Zhang 0-15 15-30 30-30 40-30 40-A 1-0 → 2-0 B. Andreescu None-None 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Vallejo vs N. Mejia



Slam Wimbledon A. Vallejo A. Vallejo 6 4 5 6 N. Mejia N. Mejia 4 6 7 7 Vincitore: N. Mejia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Vallejo 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Mejia 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Vallejo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Mejia 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Mejia 1-3 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Vallejo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Vallejo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Vallejo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Mejia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 N. Mejia 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Mejia None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Gasanova vs E. Arango



Slam Wimbledon A. Gasanova A. Gasanova 6 6 E. Arango E. Arango 3 1 Vincitore: A. Gasanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Gasanova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Gasanova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 E. Arango 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Gasanova 15-0 30-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 E. Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Gasanova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Arango 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Gasanova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Gasanova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Arango 0-15 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Gasanova 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Arango 0-15 15-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Gasanova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Arango None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 12:00am

A. Kovacevic vs B. van de Zandschulp



Slam Wimbledon A. Kovacevic A. Kovacevic 3 7 4 0 B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 6 6 6 6 Vincitore: B. van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 A. Kovacevic 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-4 → 0-5 A. Kovacevic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Kovacevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Kovacevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 40-0 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Kovacevic 0-15 30-15 15-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Kovacevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Kovacevic 15-0 30-15 15-15 40-15 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Kovacevic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

N. Borges vs T. Boyer



Slam Wimbledon N. Borges N. Borges 6 7 7 T. Boyer T. Boyer 3 5 5 Vincitore: N. Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 T. Boyer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Boyer 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Boyer 0-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 T. Boyer 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 T. Boyer 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Boyer 0-15 15-15 30-15 30-30 3-3 → 3-4 N. Borges 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Borges 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Boyer 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Boyer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 4-2 → 5-2 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 N. Borges 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Borges 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Borges None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Stearns vs N. Bartunkova



Slam Wimbledon P. Stearns P. Stearns 4 6 5 N. Bartunkova N. Bartunkova 6 3 7 Vincitore: N. Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 P. Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 N. Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 N. Bartunkova 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 N. Bartunkova 0-15 0-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 N. Bartunkova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 N. Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 N. Bartunkova 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Bartunkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 N. Bartunkova 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 N. Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Stearns None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:00am

A. Vukic vs J. Brooksby



Slam Wimbledon A. Vukic A. Vukic 6 1 1 J. Brooksby J. Brooksby 7 6 6 Vincitore: J. Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Vukic 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Brooksby None-None 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

H. Medjedovic vs S. Ofner



Slam Wimbledon H. Medjedovic H. Medjedovic 6 2 6 3 4 S. Ofner S. Ofner 1 6 4 6 6 Vincitore: S. Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 S. Ofner 15-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Ofner 15-0 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Ofner 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Medjedovic 0-30 30-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 H. Medjedovic 0-15 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Ofner 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 30-40 A-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Medjedovic 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 H. Medjedovic 15-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Ofner 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Medjedovic 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Ofner 15-15 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Medjedovic None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Tararudee vs L. Tagger



Slam Wimbledon L. Tararudee L. Tararudee 7 5 6 L. Tagger L. Tagger 6 7 4 Vincitore: L. Tararudee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Tararudee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Tararudee 15-0 30-0 30-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Tararudee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Tararudee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Tagger 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 1-1 → 1-2 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Tararudee 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Tagger 15-0 30-0 4-3 → 4-4 L. Tararudee 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Tararudee 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Tararudee 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Tagger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Tararudee None-None 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Bouzas Maneiro vs A. Potapova



Slam Wimbledon J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 6 6 A. Potapova [27] A. Potapova [27] 2 3 Vincitore: J. Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Potapova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 A. Potapova None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 12:00am

L. Van Assche vs M. Fucsovics



Slam Wimbledon L. Van Assche L. Van Assche 0 3 0 M. Fucsovics • M. Fucsovics 0 6 4 Vincitore: M. Fucsovics per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Fucsovics 0-4 L. Van Assche 0-15 30-15 30-30 40-40 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Van Assche 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 L. Van Assche 15-0 15-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Van Assche None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Ugo Carabelli vs D. Merida



Slam Wimbledon C. Ugo Carabelli • C. Ugo Carabelli 0 6 6 2 0 D. Merida D. Merida 0 4 3 6 3 Vincitore: D. Merida per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 C. Ugo Carabelli 0-3 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Ugo Carabelli 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 D. Merida 40-0 40-15 2-4 → 2-5 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 2-3 → 2-4 D. Merida 30-0 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 D. Merida 0-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-30 15-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 D. Merida 15-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 D. Merida 15-0 30-0 5-0 → 5-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 D. Merida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Merida 15-0 15-15 15-40 5-4 → 6-4 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Merida 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Ugo Carabelli 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Merida 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Merida 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli None-None 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Liu vs H. Vandewinkel



Slam Wimbledon C. Liu C. Liu 4 6 6 H. Vandewinkel H. Vandewinkel 6 3 4 Vincitore: C. Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Liu 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 3-1 → 3-2 C. Liu 15-0 30-0 2-1 → 3-1 H. Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 H. Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Vandewinkel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Vandewinkel 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 C. Liu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Vandewinkel 0-15 15-30 0-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 H. Vandewinkel 15-0 30-0 2-3 → 2-4 C. Liu 0-15 15-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Liu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Vandewinkel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Liu None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 12:00am

S. Sorribes Tormo vs V. Jimenez Kasintseva



Slam Wimbledon S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 6 V. Jimenez Kasintseva V. Jimenez Kasintseva 2 3 Vincitore: S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 V. Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 V. Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Sorribes Tormo None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

X. Wang vs E. Cocciaretto



Slam Wimbledon X. Wang X. Wang 6 2 6 E. Cocciaretto E. Cocciaretto 3 6 2 Vincitore: X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 X. Wang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Cocciaretto 15-0 30-15 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 X. Wang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 X. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 X. Wang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 X. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 X. Wang None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Walton vs D. Prizmic



Slam Wimbledon A. Walton A. Walton 6 6 4 2 D. Prizmic D. Prizmic 4 7 6 6 Vincitore: D. Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Walton 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Prizmic 15-0 30-0 4-5 → 4-6 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Walton 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Walton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Walton 0-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Walton 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Walton 30-0 5-4 → 6-4 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Walton 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Prizmic None-None 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0

J. de Jong vs R. Hijikata



Slam Wimbledon J. de Jong • J. de Jong 0 7 3 3 R. Hijikata R. Hijikata 0 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. de Jong 3-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. de Jong 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 R. Hijikata 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. de Jong None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

S. Mochizuki vs M. Basing



Slam Wimbledon S. Mochizuki S. Mochizuki 6 6 6 M. Basing M. Basing 3 0 0 Vincitore: S. Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 M. Basing 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 M. Basing 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Basing 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Basing 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 S. Mochizuki 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 4-0 → 5-0 M. Basing 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Basing 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Basing 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Basing 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Basing 15-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 M. Basing 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Basing None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Y. Putintseva vs T. Maria



Slam Wimbledon Y. Putintseva Y. Putintseva 4 4 T. Maria T. Maria 6 6 Vincitore: T. Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Maria 0-15 15-15 4-5 → 4-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Maria 15-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Maria 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Maria 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 T. Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Maria 0-15 0-30 15-40 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Maria 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 T. Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Putintseva None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

J. Struff vs S. Baez



Slam Wimbledon J. Struff J. Struff 6 7 4 2 7 S. Baez S. Baez 1 6 6 6 5 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 S. Baez 0-15 15-15 15-40 6-5 → 7-5 J. Struff 30-0 15-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Baez 0-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Baez 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 0-2 → 1-2 S. Baez 15-15 30-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 S. Baez 0-15 30-15 30-30 2-5 → 2-6 J. Struff 30-0 30-15 40-30 1-5 → 2-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 1-4 → 1-5 J. Struff 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Baez 15-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Baez 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Struff 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 30-30 15-30 40-30 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Baez 0-15 15-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Struff 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Baez 15-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Baez 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 5-1 → 6-1 S. Baez 15-0 30-0 40-15 5-0 → 5-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Baez 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Struff None-None 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Siniakova vs Q. Zheng



Slam Wimbledon K. Siniakova [32] K. Siniakova [32] 6 6 Q. Zheng Q. Zheng 4 4 Vincitore: K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Q. Zheng 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Q. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Q. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Q. Zheng 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Q. Zheng None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Cristian vs I. Jovic



Slam Wimbledon J. Cristian J. Cristian 6 0 I. Jovic [16] I. Jovic [16] 7 6 Vincitore: I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 I. Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 I. Jovic 15-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Jovic None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Li vs Z. Sonmez



Slam Wimbledon A. Li [28] A. Li [28] 5 6 4 Z. Sonmez Z. Sonmez 7 1 6 Vincitore: Z. Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Z. Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-30 40-15 4-4 → 4-5 A. Li 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Z. Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Z. Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Z. Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 5-1 → 6-1 Z. Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Z. Sonmez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Z. Sonmez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Z. Sonmez 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Z. Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 A. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Z. Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Z. Sonmez 30-0 40-0 40-30 4-1 → 4-2 A. Li 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Z. Sonmez 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Li 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Sonmez 15-0 30-0 1-0 → 1-1 A. Li None-None 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Quinn vs L. Darderi



Slam Wimbledon E. Quinn E. Quinn 7 7 6 L. Darderi [14] L. Darderi [14] 6 5 2 Vincitore: E. Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Quinn 15-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Darderi 0-30 30-30 15-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Quinn 0-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Quinn 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Quinn 15-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Darderi 30-0 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Quinn None-None 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Frech vs A. Kalinskaya



Slam Wimbledon M. Frech M. Frech 6 4 A. Kalinskaya [19] A. Kalinskaya [19] 7 6 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Kalinskaya 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Frech 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Frech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 12:00am

A. Rublev vs R. Safiullin



Slam Wimbledon A. Rublev [12] A. Rublev [12] 4 7 6 3 6 R. Safiullin R. Safiullin 6 6 3 6 7 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 12*-12 12-13* 6-6 → 6-7 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Safiullin 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 30-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-15 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Safiullin 15-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Rublev 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Safiullin None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

H. Gaston vs S. Tsitsipas



Slam Wimbledon H. Gaston H. Gaston 1 4 2 S. Tsitsipas S. Tsitsipas 6 6 6 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 H. Gaston 15-15 30-15 1-5 → 2-5 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 4-5 → 4-6 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Tsitsipas 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Gaston 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Tsitsipas 15-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Gaston 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Xu vs D. Kasatkina



Slam Wimbledon M. Xu M. Xu 2 6 2 D. Kasatkina D. Kasatkina 6 3 6 Vincitore: D. Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Xu 15-0 30-0 1-4 → 2-4 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Kasatkina 15-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Xu 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Kasatkina 15-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Kasatkina 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Xu None-None 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

E. Alexandrova vs P. Udvardy



Slam Wimbledon E. Alexandrova [18] E. Alexandrova [18] 6 6 P. Udvardy P. Udvardy 4 2 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Alexandrova 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Udvardy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Udvardy 0-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Udvardy 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Udvardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 P. Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Alexandrova None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

D. Svrcina vs L. Tien



Slam Wimbledon D. Svrcina D. Svrcina 1 4 7 3 L. Tien [16] L. Tien [16] 6 6 6 6 Vincitore: L. Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Svrcina 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 L. Tien 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Svrcina 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Tien 30-0 30-15 2-2 → 2-3 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Tien 15-0 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Svrcina 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Tien 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 L. Tien 15-15 15-30 30-30 40-30 0-30 15-40 30-15 30-40 0-40 0-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-15 None-None 7-6 L. Tien None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 6-6 → 7-6 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Svrcina 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Svrcina 15-0 40-0 30-0 3-5 → 4-5 L. Tien 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Svrcina 30-0 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Tien 15-0 15-15 40-15 30-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Tien 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Tien 15-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Svrcina 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-4 → 3-5 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Tien 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Tien 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 L. Tien 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Svrcina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 D. Svrcina 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Tien None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Ruzic vs D. Semenistaja



Slam Wimbledon A. Ruzic A. Ruzic 6 3 6 D. Semenistaja D. Semenistaja 3 6 3 Vincitore: A. Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Ruzic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Semenistaja 15-0 15-15 30-15 3-0 → 3-1 A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Semenistaja 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Semenistaja 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Semenistaja 30-0 5-2 → 5-3 A. Ruzic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Ruzic None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Davidovich Fokina vs J. Cerundolo



Slam Wimbledon A. Davidovich Fokina [22] A. Davidovich Fokina [22] None 6 6 7 J. Cerundolo • J. Cerundolo None 4 4 6 Vincitore: A. Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Cerundolo None-None 7-6 J. Cerundolo None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 6-6 → 7-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 J. Cerundolo 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-40 4-3 → 4-4 J. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-40 3-0 → 3-1 J. Cerundolo 0-15 15-15 15-40 2-0 → 3-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 1-0 → 2-0 J. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Cerundolo 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 1-2 → 2-2 J. Cerundolo 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Cerundolo 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Cerundolo None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Jones vs D. Parry

