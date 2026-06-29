Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
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22°C
Nuvoloso e molto caldo · Picco 35°C
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08:00
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25°
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09:00
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27°
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29°
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11:00
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31°
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33°
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16:00
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35°
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17:00
⛈
34°
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18:00
⛈
34°
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⛈ Temporali
⚠ Allerta caldo
🎾 Quali/R1
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci vs Matthew William Donald
Fausto Tabacco vs Daniele Rapagnetta
Daniel Rincon vs Jacopo Vasami
Diego Dedura vs Miguel Damas (Non prima 16:00)
Court 10 – ore 10:00
Alejo Sanchez Quilez vs Mathys Erhard
Enrico Dalla Valle vs Petr Nesterov (Non prima 11:30)
Alex Barrena vs Hugo Dellien
Gustavo Heide vs Federico Agustin Gomez
Court 13 – ore 10:00
Norbert Gombos vs Georgii Kravchenko
Oriol Roca Batalla vs Daniel Masur
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18°C
Variabile e caldo · Picco 30°C
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08:00
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19°
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21°
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10:00
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22°
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11:00
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23°
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28°
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19:00
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30°
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22:00
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24°
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🌧 Rovesci mattina
⚠ Allerta gialla
🎾 Quali/R1
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 10:00
Maxime Chazal vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski
Theo Papamalamis vs Izan Almazan Valiente
Igor Marcondes vs Thomas Faurel
Cosme Rolland De Ravel vs Marat Sharipov (Non prima 15:00)
Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Svyatoslav Gulin vs Amit Vales
Pavel Lagutin vs Franco Ribero
Dali Blanch vs Mickael Kaouk
Dominic Stricker vs Philip Henning (Non prima 15:00)
Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
Alan Fernando Rubio Fierros vs Kai Wehnelt
Luca Staeheli vs Yanis Ghazouani Durand
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22°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
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09:00
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16°
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10:00
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19°
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11:00
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22°
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28°
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23:00
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23°
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✅ Asciutto
🔥 Allerta rossa
🎾 Quali/R1
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 09:30
Gabriel Ghetu vs David Poljak
Radu Albot vs Sebastian Gima
Henri Squire vs Gilles Arnaud Bailly (Non prima 12:00)
Andres Santamarta Roig vs Federico Cina (Non prima 15:00)
Court 2 – ore 09:30
Dimitar Kuzmanov vs Peter Makk
Ilia Simakin vs Maxime Janvier (Non prima 12:00)
Maks Kasnikowski vs Andy Andrade
Harold Mayot vs Andrej Nedic
Court 3 – ore 09:30
Akira Santillan vs Denis Yevseyev
Sergey Fomin vs Olle Wallin
Alvaro Guillen Meza vs Franco Roncadelli (Non prima 12:00)
Max Alcala Gurri vs Sascha Gueymard Wayenburg
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23°C
Parzialmente soleggiato · Picco 30°C
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05:00
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22°
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06:00
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22°
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✅ Asciutto
🎾 Quali/R1
🏊 Cemento
Stadium – ore 16:00
Andrew Fenty vs Masamichi Imamura
Yuta Shimizu vs Trevor Svajda
Daniil Glinka vs Aidan Mayo (Non prima 23:00)
Giles Hussey vs William Manning
Court 15 – ore 16:00
Dhakshineswar Suresh vs Samir Banerjee
Hiroki Moriya vs Edward Winter
Jack Kennedy vs Kaichi Uchida (Non prima 23:00)
Liam Broady vs Hayato Matsuoka
Court 13 – ore 16:00
Liam Broady vs Hayato Matsuoka
Liam Broady vs Hayato Matsuoka
Liam Broady vs Hayato Matsuoka
Yosuke Watanuki vs Andre Ilagan (Non prima 23:00)
Court 4 – ore 16:00
Justin Boulais vs Jay Friend
Ozan Baris vs James Trotter (Non prima 17:00)
Ozan Baris vs James Trotter (Non prima 17:00)
Ozan Baris vs James Trotter (Non prima 17:00)
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12°C
Nuvoloso e fresco · Picco 21°C
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05:00
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10°
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08:00
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✅ Asciutto
🎾 Quali/R1
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Gustavo Ribeiro De Almeida vs Lucas Yunez
Martin Maldonado vs Segundo Goity Zapico
Felipe Rivadeneira vs Luis Carlos Alvarez
Angel Veliz vs Daniel Antonio Nunez
Cancha 1 – ore 17:00
Felipe Meligeni Alves vs Fermin Tenti
Lucas Andrade Da Silva vs Federico Zeballos
Juan Pablo Varillas vs Dmitry Popko
Hernan Casanova / Pedro Sakamoto vs Mario Andre Galarraga / Lucas Yunez
Cancha 4 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio vs Alejandro Hayen
Tomas Martinez vs Mauricio Echazu
Mwendwa Mbithi vs Matias Soto
Ignacio Monzon / Fermin Tenti vs Valerio Aboian / Bruno Fernandez
TAG: Circuito Challenger
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