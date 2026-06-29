Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

29/06/2026 07:29 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  29 Giugno 2026

22°C
Nuvoloso e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, più coperto nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati tra 17:00 e 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Giugno
08:00
25°
09:00
27°
10:00
29°
11:00
31°
12:00
32°
13:00
33°
14:00
34°
16:00
35°
17:00
34°
18:00
34°
⚠  Allerta arancione caldo 10:00-17:59 CEST e allerta gialla temporali 11:00-19:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 Q-MD R1
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
⚠  Allerta caldo
🎾  Quali/R1
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Matthew William Donald CZE

Il match deve ancora iniziare

Fausto Tabacco ITA vs Daniele Rapagnetta ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura GER vs Miguel Damas ESP (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:00
Alejo Sanchez Quilez ESP vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Petr Nesterov BUL (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Georgii Kravchenko UKR

Il match deve ancora iniziare

Oriol Roca Batalla ESP vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  29 Giugno 2026

18°C
Variabile e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Rovesci al mattino presto, poi nubi e schiarite
PIOGGIA Rovesci alle 08:00, poi asciutto nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Giugno
08:00
🌧
19°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
27°
16:00
28°
19:00
30°
22:00
24°
⚠  Allerta gialla temporali e temperature massime estreme fino a martedì alle 00:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 50 Q-MD R1
⛅  Variabile
🌧  Rovesci mattina
⚠  Allerta gialla
🎾  Quali/R1
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 10:00
Maxime Chazal FRA vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL

Il match deve ancora iniziare

Theo Papamalamis FRA vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Cosme Rolland De Ravel FRA vs Marat Sharipov RUS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Intermarche – ore 10:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Amit Vales ISR

Il match deve ancora iniziare

Pavel Lagutin RUS vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Dali Blanch USA vs Mickael Kaouk FRA

Il match deve ancora iniziare

Dominic Stricker SUI vs Philip Henning RSA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – Cheurlin – ore 10:00
Alan Fernando Rubio Fierros MEX vs Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare

Luca Staeheli SUI vs Yanis Ghazouani Durand FRA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  29 Giugno 2026

22°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Giugno
09:00
16°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
25°
13:00
28°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
32°
20:00
28°
23:00
23°
⚠  Allerta rossa caldo su Brasov: giornata asciutta, ma con disagio termico elevato
🎾  Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 Q-MD R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Allerta rossa
🎾  Quali/R1
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 09:30
Gabriel Ghetu ROU vs David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA vs Sebastian Gima ROU

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Gilles Arnaud Bailly BEL (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Andres Santamarta Roig ESP vs Federico Cina ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Dimitar Kuzmanov BUL vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin RUS vs Maxime Janvier FRA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Andy Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Akira Santillan JPN vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Sergey Fomin UZB vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare

Alvaro Guillen Meza ECU vs Franco Roncadelli URU (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Max Alcala Gurri ESP vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  29 Giugno 2026

23°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvoloso all’alba, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Giugno
05:00
22°
06:00
22°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
CH 75 Q-MD R1
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quali/R1
🏊  Cemento

Stadium – ore 16:00
Andrew Fenty USA vs Masamichi Imamura JPN

Il match deve ancora iniziare

Yuta Shimizu JPN vs Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Aidan Mayo USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR vs William Manning USA

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – ore 16:00
Dhakshineswar Suresh IND vs Samir Banerjee USA
Il match deve ancora iniziare

Hiroki Moriya JPN vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Jack Kennedy USA vs Kaichi Uchida JPN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Liam Broady GBR vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 16:00
Liam Broady GBR vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

Liam Broady GBR vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

Liam Broady GBR vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

Yosuke Watanuki JPN vs Andre Ilagan USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 16:00
Justin Boulais CAN vs Jay Friend JPN
Il match deve ancora iniziare

Ozan Baris USA vs James Trotter JPN (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Ozan Baris USA vs James Trotter JPN (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Ozan Baris USA vs James Trotter JPN (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  29 Giugno 2026

12°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, nubi intermittenti verso mezzogiorno
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Giugno
05:00
10°
06:00
11°
07:00
12°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 50 Q-MD R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quali/R1
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs Lucas Yunez ECU

Il match deve ancora iniziare

Martin Maldonado ECU vs Segundo Goity Zapico ARG

Il match deve ancora iniziare

Felipe Rivadeneira ECU vs Luis Carlos Alvarez MEX

Il match deve ancora iniziare

Angel Veliz ECU vs Daniel Antonio Nunez CHI

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 17:00
Felipe Meligeni Alves BRA vs Fermin Tenti ARG

Il match deve ancora iniziare

Lucas Andrade Da Silva BRA vs Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Dmitry Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Pedro Sakamoto BRA vs Mario Andre Galarraga ECU / Lucas Yunez ECU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio COL vs Alejandro Hayen MEX

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martinez ARG vs Mauricio Echazu PER

Il match deve ancora iniziare

Mwendwa Mbithi USA vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG / Fermin Tenti ARG vs Valerio Aboian ARG / Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

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