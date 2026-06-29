Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 29 Giugno 2026

29/06/2026 07:18 Nessun commento
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

GBR Wimbledon – erba
R128 Sinner ITA – Kecmanovic SRB Inizio 14:30

Il match deve ancora iniziare

R128 Quinn USA – Darderi ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R128 X. Wang CHN vs E. Cocciaretto ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




ROU CH 75 Brasov – terra
R32 Santamarta Roig ESP – Cina ITA Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milan – terra
Q2 Compagnucci ITA – Donald CZE Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Tabacco ITA – Rapagnetta ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Rincon ESP – Vasami ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q2 Dalla Valle ITA – Nesterov BUL Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

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