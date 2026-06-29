Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 29 Giugno 2026
Wimbledon – erba
R128 Sinner – Kecmanovic Inizio 14:30
R128 Quinn – Darderi 3° inc. ore 12:00
R128 X. Wang vs E. Cocciaretto 2° inc. ore 12:00
CH 75 Brasov – terra
R32 Santamarta Roig – Cina Non prima 15:00
CH 75 Milan – terra
Q2 Compagnucci – Donald Inizio 10:00
Q2 Tabacco – Rapagnetta 2° inc. ore 10
R32 Rincon – Vasami 3° inc. ore 10
Q2 Dalla Valle – Nesterov Non prima 11:30
TAG: Italiani in campo
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