Challenger 75 Cary: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via
Challenger 75 Cary – Tabellone Principale – hard
(1) Rei Sakamoto vs (WC) Jules Leroux
(CO) Timo Legout vs Blaise Bicknell
(PR) Blake Ellis vs Philip Sekulic
Qualifier vs (6) Juan Pablo Ficovich
(3) Daniil Glinka vs (PR) Aidan Mayo
Qualifier vs Qualifier
Giles Hussey vs (WC) William Manning
Qualifier vs (5) Michael Mmoh
(7) Liam Broady vs (Alt) Hayato Matsuoka
(NG) Jack Kennedy vs Kaichi Uchida
Yosuke Watanuki vs Andre Ilagan
Tung-Lin Wu vs (4) Bernard Tomic
(8) Rio Noguchi vs Alex Martinez
(WC) J.J. Wolf vs Qualifier
Fajing Sun vs Braden Shick
Qualifier vs (2) Liam Draxl
Challenger 75 Cary – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Mitchell Krueger vs Dhakshineswar Suresh
Christian Langmo vs (8) Samir Banerjee
(2) Daniel Milavsky vs (WC) Ozan Baris
(JR) Ronit Karki vs (9) James Trotter
(3) Yuta Shimizu vs Dan Martin
Trevor Svajda vs (10) Jie Cui
(4) Andrew Fenty vs (WC) Karl Poling
Quinn Vandecasteele vs (11) Masamichi Imamura
(5) Justin Boulais vs (Alt) Enzo Aguiard
(WC) Charlie Camus vs (7) Jay Friend
(6) Alex Rybakov vs Hiroki Moriya
(WC) Ian Mayhew vs (12) Edward Winter
TAG: Circuito Challenger
6 commenti
Draxl
Mmoh
Sakamoto
Tomic
Sekulic
Glinka
uchida
Wolf
Draxl
Sakamoto
Mmoh
Ilagan
Sekulic
Q
Uchida
Wolf
DRAXL
MMOH
SAKAMOTO
WATANUKI
FICOVICH
GLINKA
BROADY
WOLF
Sakamoto
Watanuki
Glinka
Draxl
Ficovich
Hussey
Broady
Noguchi
Mmoh
Draxl
Ficovich
Broady
Sakamoto
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