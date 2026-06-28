Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Cary: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

28/06/2026 07:04 6 commenti
Rei Sakamoto JPN, 24.06.2006 - Foto getty images
Rei Sakamoto JPN, 24.06.2006 - Foto getty images

USA Challenger 75 Cary – Tabellone Principale – hard
(1) Rei Sakamoto JPN vs (WC) Jules Leroux FRA
(CO) Timo Legout FRA vs Blaise Bicknell JAM
(PR) Blake Ellis AUS vs Philip Sekulic AUS
Qualifier vs (6) Juan Pablo Ficovich ARG

(3) Daniil Glinka EST vs (PR) Aidan Mayo USA
Qualifier vs Qualifier
Giles Hussey GBR vs (WC) William Manning USA
Qualifier vs (5) Michael Mmoh USA

(7) Liam Broady GBR vs (Alt) Hayato Matsuoka JPN
(NG) Jack Kennedy USA vs Kaichi Uchida JPN
Yosuke Watanuki JPN vs Andre Ilagan USA
Tung-Lin Wu TPE vs (4) Bernard Tomic AUS

(8) Rio Noguchi JPN vs Alex Martinez ESP
(WC) J.J. Wolf USA vs Qualifier
Fajing Sun CHN vs Braden Shick USA
Qualifier vs (2) Liam Draxl CAN


USA Challenger 75 Cary – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Mitchell Krueger USA vs Dhakshineswar Suresh IND
Christian Langmo USA vs (8) Samir Banerjee USA

(2) Daniel Milavsky USA vs (WC) Ozan Baris USA
(JR) Ronit Karki USA vs (9) James Trotter JPN

(3) Yuta Shimizu JPN vs Dan Martin CAN
Trevor Svajda USA vs (10) Jie Cui CHN

(4) Andrew Fenty USA vs (WC) Karl Poling USA
Quinn Vandecasteele USA vs (11) Masamichi Imamura JPN

(5) Justin Boulais CAN vs (Alt) Enzo Aguiard AUS
(WC) Charlie Camus AUS vs (7) Jay Friend JPN

(6) Alex Rybakov USA vs Hiroki Moriya JPN
(WC) Ian Mayhew USA vs (12) Edward Winter AUS

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6 commenti

Lollo99 28-06-2026 11:30

Draxl

Mmoh

Sakamoto
Tomic

Sekulic
Glinka
uchida
Wolf

 6
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miky85 28-06-2026 11:22

Draxl

Sakamoto

Mmoh
Ilagan

Sekulic
Q
Uchida
Wolf

 5
Replica | Quota | 0
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brunodalla 28-06-2026 11:21

DRAXL

MMOH

SAKAMOTO
WATANUKI

FICOVICH
GLINKA
BROADY
WOLF

 4
Replica | Quota | 0
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akgul num.1 28-06-2026 11:13

Sakamoto

Watanuki

Glinka
Draxl

Ficovich
Hussey
Broady
Noguchi

 3
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Donato 28-06-2026 10:42

Mmoh

Draxl

Ficovich
Broady

Sakamoto
Glinka
Tomic
Noguchi

 2
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brizz 28-06-2026 09:11

mmoh

draxl

sakamoto
llagan

ellis
glinka
broady
noguchi

 1
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