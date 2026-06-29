Wimbledon, gli scommettitori non hanno dubbi: il 77% punta sul bis di Sinner

Jannik Sinner arriva a Wimbledon 2026 con un obiettivo molto chiaro: ritrovare il passo giusto anche nei tornei del Grande Slam. Dopo un 2025 da quattro finali Major e due titoli Slam, il numero uno del mondo è ancora a quota zero in entrambe le voci in questa stagione. L’All England Club, però, può diventare il luogo ideale per cambiare marcia.

Secondo quanto riportato da Agipronews, gli scommettitori italiani credono con decisione nel bis dell’azzurro sull’erba londinese. Ben il 77% delle giocate è infatti indirizzato sul secondo trionfo consecutivo di Sinner a Wimbledon, torneo vinto un anno fa.

Il distacco rispetto agli altri pretendenti è enorme. Il primo rivale, almeno nelle quote e nelle preferenze degli scommettitori, resta Novak Djokovic, che raccoglie il 10% delle scelte. Molto più lontano Alexander Zverev, numero due del seeding e fresco campione del Roland Garros, fermo all’1,5%.

Nonostante il tedesco non sia mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale a Wimbledon, gli esperti individuano proprio in Zverev il possibile avversario di Sinner nell’ultimo atto. La finale Sinner-Zverev è infatti l’opzione più bassa, proposta a 6,50. Segue la possibile sfida per il titolo tra Sinner e Ben Shelton, fissata a 9,00.

Sinner domina anche in un altro mercato speciale: quello del miglior “aceman” del torneo. L’italiano è indicato a 5,50, davanti al bombardiere americano Taylor Fritz, proposto a 6,00. Un dato che conferma quanto il servizio dell’azzurro sia ormai considerato una delle armi più importanti del suo tennis anche sull’erba.

C’è poi una quota che racconta la dimensione dell’impresa possibile. La vittoria di Sinner a Wimbledon senza perdere nemmeno un set vale 9 volte la posta. Sarebbe un percorso netto rarissimo, riuscito l’ultima volta a Roger Federer nove anni fa.

Il messaggio che arriva dal mondo delle quote è chiaro: Sinner è l’uomo da battere. Campione in carica, numero uno del ranking e favorito assoluto dagli scommettitori, l’azzurro si presenta a Wimbledon con una pressione inevitabile, ma anche con la consapevolezza di avere tutte le armi per tornare a vincere uno Slam nel 2026.