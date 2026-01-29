Serena Williams e il mistero del ritorno: parole enigmatiche che riaccendono i rumors

C’è chi sostiene che una notizia mai smentita finisca, col tempo, per assomigliare a una verità. Seguendo questo principio, le ultime dichiarazioni di Serena Williams non fanno che alimentare le voci su un possibile ritorno al tennis professionistico.

Da tempo si parla di un suo rientro nel circuito WTA e l’intervista rilasciata giovedì mattina a The Today Show, popolare programma televisivo statunitense, ha riacceso l’attenzione mediatica attorno alla campionessa americana.

Serena non ha nulla da dimostrare. Ventiquattro titoli del Grande Slam, una carriera leggendaria e una vita oggi divisa tra famiglia e progetti imprenditoriali. Eppure il tennis resta il centro gravitazionale attorno a cui continua a ruotare il suo nome.

Una forma fisica eccellente e un dettaglio che fa discutere

A 44 anni, Serena Williams appare in eccellente condizione fisica. Negli ultimi mesi è tornata a iscriversi al programma antidoping, passaggio necessario per poter competere ufficialmente, dettaglio che ha immediatamente fatto scattare le speculazioni.

Anche l’esempio della sorella Venus, ancora in campo a 45 anni e capace di esprimere un buon livello competitivo, potrebbe aver acceso nuovamente il desiderio di rimettersi in gioco. Non è escluso, secondo alcune ipotesi, che Serena possa valutare almeno il doppio, magari proprio insieme alla sorella.

Le parole che fanno sognare i tifosi

Interpellata direttamente sul tema in diretta televisiva, Serena ha reagito con sorrisi, risate nervose e risposte evasive, evitando accuratamente una smentita netta.

«Davvero mi fai questa domanda proprio qui?», ha detto inizialmente, visibilmente sorpresa.

«Mi sto solo divertendo e godendo la vita in questo momento. Non è né un sì né un no. Non lo so. Vedremo cosa succederà».

La conduttrice ha interpretato la risposta come un “forse”, provocando una reazione immediata, ma tutt’altro che chiarificatrice.

«Non è un forse. Ho due figli, sono una mamma a tempo pieno…».

Quando però è arrivata la domanda più diretta — il motivo del suo ritorno nel programma antidoping — Serena ha tagliato corto tra le risate:

«Ascolta, di questo non posso parlare».

Una non-smentita che vale più di mille parole

È proprio questa mancanza di una smentita decisa ad aver acceso definitivamente l’entusiasmo dei tifosi. Sarebbe stato semplice chiudere ogni voce con un “no” chiaro, se davvero l’idea di tornare in campo non fosse minimamente nei suoi pensieri.

Al contrario, il linguaggio del corpo, l’imbarazzo, le risposte neutre e l’apertura a “qualsiasi cosa possa succedere” sembrano raccontare altro. Forse Serena sta semplicemente valutando se stessa, senza aver ancora deciso come, quando o persino se tornare davvero a competere.

Quel che è certo è che, con poche frasi e molti silenzi, la più grande campionessa della sua epoca è riuscita ancora una volta a catalizzare l’attenzione del mondo del tennis.

E nei prossimi mesi, ogni suo movimento verrà osservato con estrema attenzione. Perché quando Serena Williams lascia una porta socchiusa, nessuno può davvero escludere che dietro ci sia un ritorno pronto a prendere forma.





Francesco Paolo Villarico