WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: La situazione aggiornata. Elisabetta Cocciaretto dà forfait in Romania
🇮🇹 RIEPILOGO ITALIANE – TORNEI WTA
🇦🇪 ABU DHABI – WTA 500
➡️ Nessuna italiana presente
🇷🇴 CLUJ-NAPOCA – WTA 250
Tabellone principale
Lucia Bronzetti
Qualificazioni
Lucrezia Stefanini
Ritirata
Elisabetta Cocciaretto
🇨🇿 OSTRAVA – WTA 250
➡️ Nessuna italiana in gara
🇮🇳 MUMBAI – WTA 125
Qualificazioni
Federica Cherubini
🎾 ENTRY LIST WTA – TORNEI DAL 1° FEBBRAIO
🇦🇪 ABU DHABI – WTA 500
📅 Dal 1° febbraio
🏟️ Superficie: cemento (hard)
🎾 Tabellone principale
Rybakina 🇰🇿
Alexandrova 🇷🇺
Bencic 🇨🇭
Tauson 🇩🇰
E. Navarro 🇺🇸
Samsonova 🇷🇺
Mboko 🇨🇦
Mertens 🇧🇪
L. Fernandez 🇨🇦
Ostapenko 🇱🇻
Q. Zheng 🇨🇳
Badosa 🇪🇸
Yastremska 🇺🇦
Kenin 🇺🇸
Kessler 🇺🇸
Joint 🇦🇺
Kalinskaya 🇷🇺
Krejcikova 🇨🇿 (PR)
Haddad Maia 🇧🇷 (PR)
Eala 🇵🇭 (WC)
Tjen 🇮🇩 (WC)
Ritirata:
Vondroušová 🇨🇿
🎾 Qualificazioni
Bouzas Maneiro 🇪🇸
Kasatkina 🇷🇺
Bucsa 🇪🇸
Valentova 🇨🇿
Jacquemot 🇫🇷
A. Krueger 🇺🇸
Kartal 🇬🇧
Baptiste 🇺🇸
S. Zhang 🇨🇳
Tomljanovic 🇦🇺
Waltert 🇨🇭
Zarazúa 🇲🇽
🎾 Doppio
Dabrowski / Stefani 🇨🇦🇧🇷
Bucsa / S. Zhang 🇪🇸🇨🇳
E. Perez / Schuurs 🇦🇺🇳🇱
Muhammad / Routliffe 🇺🇸🇳🇿
Danilina / Krunic 🇰🇿🇷🇸
Khromacheva / Panova 🇷🇺🇷🇺
Mihalikova / Nicholls 🇸🇰🇬🇧
Aoyama / Zvonareva 🇯🇵🇷🇺
Hunter / Joint 🇦🇺🇦🇺
Chan / Jiang 🇹🇼🇨🇳
Jurak Schreiber / Piter 🇭🇷🇵🇱
🇷🇴 CLUJ-NAPOCA – WTA 250
📅 Dal 1° febbraio
🏟️ Superficie: cemento indoor
🎾 Tabellone principale
Raducanu 🇬🇧
Cristian 🇷🇴
Cirstea 🇷🇴
Potapova 🇷🇺
Xinyu Wang 🇨🇳
Danilovic 🇷🇸
Vekic 🇭🇷
Ruzic 🇭🇷
Bondar 🇭🇺
Osorio 🇨🇴
Seidel 🇩🇪
Ruse 🇷🇴
Oliynykova 🇺🇦
Rakhimova 🇷🇺
Juvan 🇸🇮
Erjavec 🇸🇮
Zakharova 🇷🇺
Bronzetti, Lucia 🇮🇹
Sherif 🇪🇬
Masarova 🇨🇭
Minnen 🇧🇪
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷
Sorribes Tormo 🇪🇸 (PR)
Pliskova 🇨🇿 (WC)
A. Bogdan 🇷🇴 (WC)
Bulgaru 🇷🇴 (WC)
Bertea 🇷🇴 (WC)
Ritirate:
Cocciaretto 🇮🇹
Gracheva 🇫🇷
Marcinko 🇭🇷
🎾 Qualificazioni
Stakusic 🇨🇦
Tomova 🇧🇬
Quevedo 🇪🇸
Yuan 🇨🇳
Snigur 🇺🇦
Radivojevic 🇷🇸
Stefanini, Lucrezia 🇮🇹
Romero Gormaz 🇪🇸
Chwalińska 🇵🇱
Lepchenko 🇺🇸
Zidansek 🇸🇮
Shymanovich 🇧🇾
Charaeva 🇷🇺
Gorgodze 🇬🇪
Gae 🇷🇴 (WC)
B. Szabo 🇷🇴 (WC)
🎾 Doppio
Eikeri / Kempen 🇳🇴🇧🇪
Kozyreva / Shymanovich 🇷🇺🇧🇾
Rakhimova / Sorribes Tormo 🇷🇺🇪🇸
Q. Tang / Yuan 🇨🇳🇨🇳
Xinyu Wang / S. Zheng 🇨🇳🇨🇳
E. Chong / Liang 🇭🇰🇨🇳
Cristian / Ruse 🇷🇴🇷🇴
Jakupovic / Radisic 🇸🇮🇸🇮
I-H. Cho / Y-T. Cho 🇰🇷🇰🇷
Bara / Gorgodze 🇷🇴🇬🇪
Kucmova / Laboutkova 🇨🇿🇨🇿
🇨🇿 OSTRAVA – WTA 250
🏟️ Superficie: cemento indoor
🎾 Tabellone principale
Bouzas Maneiro 🇪🇸
T. Maria 🇩🇪
Arango 🇨🇴
Blinkova 🇷🇺
Sierra 🇦🇷
R. Sramkova 🇸🇰
F. Jones 🇬🇧
Golubic 🇨🇭
McNally 🇺🇸
P. Udvardy 🇭🇺
Uchijima 🇯🇵
Grabher 🇦🇹
Galfi 🇭🇺
Volynets 🇺🇸
Lamens 🇳🇱
Parks 🇺🇸
Kraus 🇦🇹
Boulter 🇬🇧
Jimenez Kasintseva 🇦🇩
Parry 🇫🇷
Korpatsch 🇩🇪
Bartunkova 🇨🇿
Avanesyan 🇦🇲
Dodin 🇫🇷 (PR)
Havlickova 🇨🇿 (WC)
Martincova 🇨🇿 (WC)
Ritirate:
A. Li 🇺🇸
Frech 🇵🇱
🎾 Qualificazioni
L. Fruhvirtova 🇨🇿
Klimovicova 🇨🇿
Kawa 🇵🇱
Vidmanova 🇨🇿
Salkova 🇨🇿
Friedsam 🇩🇪
Ponchet 🇫🇷
Kostovic 🇷🇸
Knutson 🇺🇸
Ferro 🇫🇷
Pigossi 🇧🇷
Samson 🇨🇿 (WC)
Pastikova 🇨🇿 (WC)
🎾 Doppio
Olmos / Sutjiadi 🇲🇽🇮🇩
Maleckova / Skoch 🇨🇿🇨🇿
Detiuc / Santamaria 🇷🇴🇺🇸
Appleton / Ninomiya 🇬🇧🇯🇵
Gleason / Siskova 🇺🇸🇨🇿
Haverlag / M. Lumsden 🇳🇱🇬🇧
Cavalle-Reimers / Moratelli 🇪🇸🇮🇹
Barnett / Lechemia 🇬🇧🇫🇷
Brooks / Feng 🇬🇧🇨🇳
C. Corley / I. Corley 🇺🇸🇺🇸
Pigossi / Vidmanova 🇧🇷🇨🇿
🇮🇳 MUMBAI – WTA 125
🏟️ Superficie: cemento
🎾 Tabellone principale
L. Sun 🇨🇳
Semenistaja 🇱🇻
Jeanjean 🇫🇷
Birrell 🇦🇺
Garland 🇹🇭
Vandewinkel 🇧🇪
Tararudee 🇹🇭
Rus 🇳🇱
P. Kudermetova 🇷🇺
Tagger 🇦🇹
Iatcenko 🇺🇦
Prozorova 🇷🇺
Monnet 🇫🇷
Giovannini 🇺🇸
Sawangkaew 🇹🇭
Wuerth 🇨🇭
Bassols Ribera 🇪🇸
M. Xu 🇨🇳
Hontama 🇯🇵
S. Park 🇰🇷
Yamaguchi 🇯🇵
Kaji 🇯🇵
Ibragimova 🇷🇺
🎾 Qualificazioni
Hercog 🇸🇮
F. Tian 🇨🇳
Morvayova 🇸🇰
Yamalapalli 🇮🇳
Kuramochi 🇯🇵
Cherubini, Federica 🇮🇹
Nugroho 🇮🇩
E. Shimizu 🇯🇵
Kabbaj 🇲🇦
Pawlikowska 🇵🇱
Bartashevich 🇷🇺
Chaudhari 🇮🇳
Sidorova 🇷🇺
Matsuda 🇯🇵
