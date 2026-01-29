Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: La situazione aggiornata
Rosario 🇦🇷 — 125 — USD 225,000 — C
Brisbane 1 🇦🇺 — 75 — USD 107,000 — H
Cleveland, OH 🇺🇸 — 75 — USD 107,000 — IH
Tenerife 1 🇪🇸 — 75 — EUR 97,640 — H
Cesenatico 🇮🇹 — 50 — EUR 56,700 — IH
Koblenz 🇩🇪 — 50 — EUR 56,700 — IH
🇮🇹 RIEPILOGO ITALIANI – ENTRY LIST
🇦🇷 ROSARIO – ATP CHALLENGER 125
Andrea Pellegrino — main draw
Marco Cecchinato — main draw
Franco Agamenone — alternate
🇦🇺 BRISBANE – ATP CHALLENGER 75
➡️ Nessun italiano presente
🇺🇸 CLEVELAND – ATP CHALLENGER 75
➡️ Nessun italiano presente
🇪🇸 TENERIFE 1 – ATP CHALLENGER 75
Francesco Passaro — main draw
Francesco Maestrelli — main draw
Stefano Travaglia — main draw
Lorenzo Giustino — main draw
Jacopo Berrettini — alternate
🇮🇹 CESENATICO – ATP CHALLENGER 50
Main draw
Federico Arnaboldi
Carlo Alberto Caniato
Raul Brancaccio
Federico Bondioli
Alternates
Stefano Napolitano
Gianmarco Ferrari
Giovanni Fonio
Pietro Fellin
Andrea Guerrieri
Enrico Dalla Valle
🇩🇪 KOBLENZ – ATP CHALLENGER 50
Alternates
Stefano Napolitano
Gianmarco Ferrari
🇦🇷 ROSARIO – ATP CHALLENGER 125
🏟️ Superficie: terra battuta
Entry list
Comesaña, Francisco 🇦🇷 — 68
Navone, Mariano 🇦🇷 — 74
Cerúndolo, Juan Manuel 🇦🇷 — 83
Taberner, Carlos 🇪🇸 — 98
❌ OUT — Kopriva, Vit 🇨🇿 — 100
Burruchaga, Román Andrés 🇦🇷 — 103
Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 — 122
Dellien, Hugo 🇧🇴 — 137
Pellegrino, Andrea 🇮🇹 — 138
Galán, Daniel Elahi 🇨🇴 — 154
Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 — 161
Barrena, Alex 🇦🇷 — 188
Monteiro, Thiago 🇧🇷 — 194
Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 — 216
Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 — 225
Rodríguez Taverna, Santiago 🇦🇷 — 227
Cecchinato, Marco 🇮🇹 — 230
Olivieri, Genaro Alberto 🇦🇷 — 231
Midón, Lautaro 🇦🇷 — 234
Collarini, Andrea 🇦🇷 — 240
Díaz Acosta, Facundo 🇦🇷 — 243
Alternates
IN Kicker, Nicolás 🇦🇷 — 257
Boscardin Dias, Pedro 🇧🇷 — 275
Sánchez Izquierdo, Nikolas 🇪🇸 — 305
Mena, Facundo 🇦🇷 — 322
❌ OUT — Dedura, Diego 🇩🇪 — 327
Agamenone, Franco 🇮🇹 — 335
❌ OUT — Dutra da Silva, Daniel 🇧🇷 — 339
Villanueva, Gonzalo 🇦🇷 — 344
Torres, Juan Bautista 🇦🇷 — 358
Justo, Guido Iván 🇦🇷 — 372
Bagnis, Facundo 🇦🇷 — 389
🇦🇺 BRISBANE – ATP CHALLENGER 75
🏟️ Superficie: cemento
Walton, Adam 🇦🇺 — 79
Schoolkate, Tristan 🇦🇺 — 97
Bolt, Alex 🇦🇺 — 171
McCabe, James 🇦🇺 — 173
Sweeny, Dane 🇦🇺 — 182
Kubler, Jason 🇦🇺 — 192
Sakamoto, Rei 🇯🇵 — 202
❌ OUT — Popko, Dmitry 🇰🇿 — 222
❌ OUT — Zhou, Yi 🇨🇳 — 244
Sun, Fajing 🇨🇳 — 268
Bax, Florent 🇫🇷 — 288
Blanch, Darwin 🇺🇸 — 295
PR Ellis, Blake 🇦🇺 — 295
Uchiyama, Yasutaka 🇯🇵 — 307
Tokuda, Renta 🇯🇵 — 324
Jasika, Omar 🇦🇺 — 330
Shimizu, Yuta 🇯🇵 — 340
Gengel, Marek 🇨🇿 — 351
Daniel, Taro 🇯🇵 — 367
Polmans, Marc 🇦🇺 — 382
Jordà Sanchis, David 🇪🇸 — 385
Alternates
IN Tu, Li 🇦🇺 — 390
IN Denolly, Corentin 🇫🇷 — 399
Matsuoka, Hayato 🇯🇵 — 405
❌ OUT — Cui, Jie 🇨🇳 — 417
Shiraishi, Hikaru 🇯🇵 — 426
Weber, Arthur 🇫🇷 — 436
Ellis, Blake 🇦🇺 — 441
Bouzige, Moerani 🇦🇺 — 467
Delaney, Jake 🇦🇺 — 475
Takahashi, Yusuke 🇯🇵 — 504
🇺🇸 CLEVELAND – ATP CHALLENGER 75
🏟️ Superficie: cemento
Holt, Brandon 🇺🇸 — 109
Shimabukuro, Sho 🇯🇵 — 144
Smith, Colton 🇺🇸 — 148
Wu, Yibing 🇨🇳 — 168
Boyer, Tristan 🇺🇸 — 181
Tomic, Bernard 🇦🇺 — 184
Cassone, Murphy 🇺🇸 — 224
Martin, Andres 🇺🇸 — 270
Kozlov, Stefan 🇺🇸 — 280
Rybakov, Alex 🇺🇸 — 281
Gojo, Borna 🇭🇷 — 284
Johns, Garrett 🇺🇸 — 292
Zink, Tyler 🇺🇸 — 294
Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪 — 320
❌ OUT — Perez, Alfredo 🇺🇸 — 337
Langmo, Christian 🇺🇸 — 347
Ghibaudo, Antoine 🇫🇷 — 348
Ilagan, Andre 🇺🇸 — 352
❌ OUT — Maloney, Patrick 🇺🇸 — 353
❌ OUT — Legout, Timo 🇫🇷
Kennedy, Jack 🇺🇸 — JR 6
Alternates
IN Shah, Aryan 🇮🇳 — 394
IN Milavsky, Daniel 🇺🇸 — 397
IN Martin, Dan 🇨🇦 — 400
Perot, Raphaël 🇫🇷 — 401
Banerjee, Samir 🇺🇸 — 403
Smith, Keegan 🇺🇸 — 424
PR Braswell, Micah 🇺🇸 — 424
Thanos, Aristotelis 🇬🇷 — 492
Kingsley, Cannon 🇺🇸 — 498
Friend, Jay 🇯🇵 — 500
🇪🇸 TENERIFE 1 – ATP CHALLENGER 75
🏟️ Superficie: cemento
Passaro, Francesco 🇮🇹 — 140
Maestrelli, Francesco 🇮🇹 — 141
❌ OUT — Jodar, Rafael 🇪🇸 — 150
Merida, Daniel 🇪🇸 — 164
Travaglia, Stefano 🇮🇹 — 189
Gea, Arthur 🇫🇷 — 197
Bailly, Gilles Arnaud 🇧🇪 — 207
Giustino, Lorenzo 🇮🇹 — 210
Loffhagen, George 🇬🇧 — 211
Llamas Ruiz, Pablo 🇪🇸 — 212
Peniston, Ryan 🇬🇧 — 219
Harris, Lloyd 🇿🇦 — 221
Mmoh, Michael 🇺🇸 — 228
Topo, Marko 🇩🇪 — 236
Schwaerzler, Joel 🇦🇹 — 241
Moro Cañas, Alejandro 🇪🇸 — 242
❌ OUT — Houkes, Max 🇳🇱 — 247
Samuel, Toby 🇬🇧 — 248
Coppejans, Kimmer 🇧🇪 — 250
Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 — 252
Willwerth, Benjamin 🇺🇸 — JR 7
Alternates
IN Rincón, Daniel 🇪🇸 — 254
IN Onclin, Gauthier 🇧🇪 — 266
Jianu, Filip Cristian 🇷🇴 — 278
Shelbayh, Abdullah 🇯🇴 — 291
Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 — 293
Berrettini, Jacopo 🇮🇹 — 299
Barton, Hynek 🇨🇿 — 300
Damas, Miguel 🇪🇸 — 318
Erhard, Mathys 🇫🇷 — 329
Ajduković, Duje 🇭🇷 — 331
🇮🇹 CESENATICO – ATP CHALLENGER 50
Superficie: indoor hard
Mikrut, Luka 🇭🇷 — 163
Glinka, Daniil 🇪🇪 — 199
Fatic, Nerman 🇧🇦 — 223
❌ OUT — Basavareddy, Nishesh 🇺🇸 — 239
Bertola, Remy 🇨🇭 — 255
Hemery, Calvin 🇫🇷 — 259
Gakhov, Ivan 🇷🇺 — 261
Kopp, Sandro 🇦🇹 — 302
Broom, Charles 🇬🇧 — 304
Brunclik, Petr 🇨🇿 — 306
Mrva, Maxim 🇨🇿 — 342
Feldbausch, Kilian 🇨🇭 — 374
Arnaboldi, Federico 🇮🇹 — 376
McHugh, Aidan 🇬🇧 — 384
Caniato, Carlo Alberto 🇮🇹 — 392
Brancaccio, Raul 🇮🇹 — 411
Martinez, Alex 🇪🇸 — 412
Albot, Radu 🇲🇩 — 429
Prihodko, Oleg 🇺🇦 — 437
Bondioli, Federico 🇮🇹 — 440
Vandermeersch, Cyril 🇫🇷 — 444
Alternates
IN Napolitano, Stefano 🇮🇹 — 448
Ferrari, Gianmarco 🇮🇹 — 453
Gulin, Svyatoslav 🇷🇺 — 455
Fonio, Giovanni 🇮🇹 — 456
❌ OUT — Peliwo, Filip 🇵🇱 — 478
Lokoli, Laurent 🇫🇷 — 479
Fellin, Pietro 🇮🇹 — 482
Guerrieri, Andrea 🇮🇹 — 496
Ritschard, Alexander 🇨🇭 — 513
Dalla Valle, Enrico 🇮🇹 — 524
🇩🇪 KOBLENZ – ATP CHALLENGER 50
🏟️ Superficie: indoor
Kolar, Zdeněk 🇨🇿 — 176
Added, Dan 🇫🇷 — 200
Monday, Johannus 🇬🇧 — 218
❌ OUT — Neumayer, Lukas 🇦🇹 — 226
Dodig, Matej 🇭🇷 — 233
Uchida, Kaichi 🇯🇵 — 249
❌ OUT — Michalski, Daniel 🇵🇱 — 260
Paris, Tom 🇫🇷 — 269
Zahraj, Patrick 🇩🇪 — 274
Squire, Henri 🇩🇪 — 276
Martineau, Matteo 🇫🇷 — 277
Gentzsch, Tom 🇩🇪 — 283
Geerts, Michael 🇧🇪 — 287
Sánchez Jover, Carlos 🇪🇸 — 317
Rosenkranz, Mats 🇩🇪 — 321
Krumich, Martin 🇨🇿 — 343
Sels, Jelle 🇳🇱 — 345
Negritu, Christoph 🇩🇪 — 359
Vatutin, Alexey 🇷🇺 — 371
Forejtek, Jonáš 🇨🇿 — 387
Malige, Mae 🇫🇷 — 438
Alternates
IN Brunold, Mika 🇨🇭 — 388
IN Broska, Florian 🇩🇪 — 416
Ursu, Vadym 🇺🇦 — 427
Wiskandt, Max 🇩🇪 — 442
❌ OUT — Vandermeersch, Cyril 🇫🇷 — 444
Napolitano, Stefano 🇮🇹 — 448
Molleker, Rudolf 🇩🇪 — 450
Vanshelboim, Eric 🇺🇦 — 451
Ferrari, Gianmarco 🇮🇹 — 453
Gulin, Svyatoslav 🇷🇺 — 455
TAG: Circuito Challenger
1 commento
davvero inguardabile questa grafica , perche non tornate alla grafica dell’anno scorso , dove tra l’altro c’era la lista anche delle qualificazioni ?