Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: La situazione aggiornata

Rosario 🇦🇷 — 125 — USD 225,000 — C

Brisbane 1 🇦🇺 — 75 — USD 107,000 — H

Cleveland, OH 🇺🇸 — 75 — USD 107,000 — IH

Tenerife 1 🇪🇸 — 75 — EUR 97,640 — H

Cesenatico 🇮🇹 — 50 — EUR 56,700 — IH

Koblenz 🇩🇪 — 50 — EUR 56,700 — IH

Andrea Pellegrino — main drawMarco Cecchinato — main drawFranco Agamenone — alternate

🇦🇺 BRISBANE – ATP CHALLENGER 75

🇺🇸 CLEVELAND – ATP CHALLENGER 75

🇪🇸 TENERIFE 1 – ATP CHALLENGER 75

Francesco Passaro — main draw

Francesco Maestrelli — main draw

Stefano Travaglia — main draw

Lorenzo Giustino — main draw

Jacopo Berrettini — alternate

🇮🇹 CESENATICO – ATP CHALLENGER 50

Main draw

Federico Arnaboldi

Carlo Alberto Caniato

Raul Brancaccio

Federico Bondioli

Alternates

Stefano Napolitano

Gianmarco Ferrari

Giovanni Fonio

Pietro Fellin

Andrea Guerrieri

Enrico Dalla Valle

🇩🇪 KOBLENZ – ATP CHALLENGER 50

Alternates

Stefano Napolitano

Gianmarco Ferrari

🇦🇷 ROSARIO – ATP CHALLENGER 125

🏟️ Superficie: terra battuta

Entry list

Comesaña, Francisco 🇦🇷 — 68

Navone, Mariano 🇦🇷 — 74

Cerúndolo, Juan Manuel 🇦🇷 — 83

Taberner, Carlos 🇪🇸 — 98

❌ OUT — Kopriva, Vit 🇨🇿 — 100

Burruchaga, Román Andrés 🇦🇷 — 103

Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 — 122

Dellien, Hugo 🇧🇴 — 137

Pellegrino, Andrea 🇮🇹 — 138

Galán, Daniel Elahi 🇨🇴 — 154

Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 — 161

Barrena, Alex 🇦🇷 — 188

Monteiro, Thiago 🇧🇷 — 194

Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 — 216

Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 — 225

Rodríguez Taverna, Santiago 🇦🇷 — 227

Cecchinato, Marco 🇮🇹 — 230

Olivieri, Genaro Alberto 🇦🇷 — 231

Midón, Lautaro 🇦🇷 — 234

Collarini, Andrea 🇦🇷 — 240

Díaz Acosta, Facundo 🇦🇷 — 243

Alternates

IN Kicker, Nicolás 🇦🇷 — 257

Boscardin Dias, Pedro 🇧🇷 — 275

Sánchez Izquierdo, Nikolas 🇪🇸 — 305

Mena, Facundo 🇦🇷 — 322

❌ OUT — Dedura, Diego 🇩🇪 — 327

Agamenone, Franco 🇮🇹 — 335

❌ OUT — Dutra da Silva, Daniel 🇧🇷 — 339

Villanueva, Gonzalo 🇦🇷 — 344

Torres, Juan Bautista 🇦🇷 — 358

Justo, Guido Iván 🇦🇷 — 372

Bagnis, Facundo 🇦🇷 — 389

Walton, Adam 🇦🇺 — 79Schoolkate, Tristan 🇦🇺 — 97Bolt, Alex 🇦🇺 — 171McCabe, James 🇦🇺 — 173Sweeny, Dane 🇦🇺 — 182Kubler, Jason 🇦🇺 — 192Sakamoto, Rei 🇯🇵 — 202❌ OUT — Popko, Dmitry 🇰🇿 — 222❌ OUT — Zhou, Yi 🇨🇳 — 244Sun, Fajing 🇨🇳 — 268Bax, Florent 🇫🇷 — 288Blanch, Darwin 🇺🇸 — 295PR Ellis, Blake 🇦🇺 — 295Uchiyama, Yasutaka 🇯🇵 — 307Tokuda, Renta 🇯🇵 — 324Jasika, Omar 🇦🇺 — 330Shimizu, Yuta 🇯🇵 — 340Gengel, Marek 🇨🇿 — 351Daniel, Taro 🇯🇵 — 367Polmans, Marc 🇦🇺 — 382Jordà Sanchis, David 🇪🇸 — 385

Alternates

IN Tu, Li 🇦🇺 — 390

IN Denolly, Corentin 🇫🇷 — 399

Matsuoka, Hayato 🇯🇵 — 405

❌ OUT — Cui, Jie 🇨🇳 — 417

Shiraishi, Hikaru 🇯🇵 — 426

Weber, Arthur 🇫🇷 — 436

Ellis, Blake 🇦🇺 — 441

Bouzige, Moerani 🇦🇺 — 467

Delaney, Jake 🇦🇺 — 475

Takahashi, Yusuke 🇯🇵 — 504

Holt, Brandon 🇺🇸 — 109Shimabukuro, Sho 🇯🇵 — 144Smith, Colton 🇺🇸 — 148Wu, Yibing 🇨🇳 — 168Boyer, Tristan 🇺🇸 — 181Tomic, Bernard 🇦🇺 — 184Cassone, Murphy 🇺🇸 — 224Martin, Andres 🇺🇸 — 270Kozlov, Stefan 🇺🇸 — 280Rybakov, Alex 🇺🇸 — 281Gojo, Borna 🇭🇷 — 284Johns, Garrett 🇺🇸 — 292Zink, Tyler 🇺🇸 — 294Stebe, Cedrik-Marcel 🇩🇪 — 320❌ OUT — Perez, Alfredo 🇺🇸 — 337Langmo, Christian 🇺🇸 — 347Ghibaudo, Antoine 🇫🇷 — 348Ilagan, Andre 🇺🇸 — 352❌ OUT — Maloney, Patrick 🇺🇸 — 353❌ OUT — Legout, Timo 🇫🇷Kennedy, Jack 🇺🇸 — JR 6

Alternates

IN Shah, Aryan 🇮🇳 — 394

IN Milavsky, Daniel 🇺🇸 — 397

IN Martin, Dan 🇨🇦 — 400

Perot, Raphaël 🇫🇷 — 401

Banerjee, Samir 🇺🇸 — 403

Smith, Keegan 🇺🇸 — 424

PR Braswell, Micah 🇺🇸 — 424

Thanos, Aristotelis 🇬🇷 — 492

Kingsley, Cannon 🇺🇸 — 498

Friend, Jay 🇯🇵 — 500

Passaro, Francesco 🇮🇹 — 140Maestrelli, Francesco 🇮🇹 — 141❌ OUT — Jodar, Rafael 🇪🇸 — 150Merida, Daniel 🇪🇸 — 164Travaglia, Stefano 🇮🇹 — 189Gea, Arthur 🇫🇷 — 197Bailly, Gilles Arnaud 🇧🇪 — 207Giustino, Lorenzo 🇮🇹 — 210Loffhagen, George 🇬🇧 — 211Llamas Ruiz, Pablo 🇪🇸 — 212Peniston, Ryan 🇬🇧 — 219Harris, Lloyd 🇿🇦 — 221Mmoh, Michael 🇺🇸 — 228Topo, Marko 🇩🇪 — 236Schwaerzler, Joel 🇦🇹 — 241Moro Cañas, Alejandro 🇪🇸 — 242❌ OUT — Houkes, Max 🇳🇱 — 247Samuel, Toby 🇬🇧 — 248Coppejans, Kimmer 🇧🇪 — 250Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 — 252Willwerth, Benjamin 🇺🇸 — JR 7

Alternates

IN Rincón, Daniel 🇪🇸 — 254

IN Onclin, Gauthier 🇧🇪 — 266

Jianu, Filip Cristian 🇷🇴 — 278

Shelbayh, Abdullah 🇯🇴 — 291

Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 — 293

Berrettini, Jacopo 🇮🇹 — 299

Barton, Hynek 🇨🇿 — 300

Damas, Miguel 🇪🇸 — 318

Erhard, Mathys 🇫🇷 — 329

Ajduković, Duje 🇭🇷 — 331

Mikrut, Luka 🇭🇷 — 163Glinka, Daniil 🇪🇪 — 199Fatic, Nerman 🇧🇦 — 223❌ OUT — Basavareddy, Nishesh 🇺🇸 — 239Bertola, Remy 🇨🇭 — 255Hemery, Calvin 🇫🇷 — 259Gakhov, Ivan 🇷🇺 — 261Kopp, Sandro 🇦🇹 — 302Broom, Charles 🇬🇧 — 304Brunclik, Petr 🇨🇿 — 306Mrva, Maxim 🇨🇿 — 342Feldbausch, Kilian 🇨🇭 — 374Arnaboldi, Federico 🇮🇹 — 376McHugh, Aidan 🇬🇧 — 384Caniato, Carlo Alberto 🇮🇹 — 392Brancaccio, Raul 🇮🇹 — 411Martinez, Alex 🇪🇸 — 412Albot, Radu 🇲🇩 — 429Prihodko, Oleg 🇺🇦 — 437Bondioli, Federico 🇮🇹 — 440Vandermeersch, Cyril 🇫🇷 — 444

Alternates

IN Napolitano, Stefano 🇮🇹 — 448

Ferrari, Gianmarco 🇮🇹 — 453

Gulin, Svyatoslav 🇷🇺 — 455

Fonio, Giovanni 🇮🇹 — 456

❌ OUT — Peliwo, Filip 🇵🇱 — 478

Lokoli, Laurent 🇫🇷 — 479

Fellin, Pietro 🇮🇹 — 482

Guerrieri, Andrea 🇮🇹 — 496

Ritschard, Alexander 🇨🇭 — 513

Dalla Valle, Enrico 🇮🇹 — 524

Kolar, Zdeněk 🇨🇿 — 176Added, Dan 🇫🇷 — 200Monday, Johannus 🇬🇧 — 218❌ OUT — Neumayer, Lukas 🇦🇹 — 226Dodig, Matej 🇭🇷 — 233Uchida, Kaichi 🇯🇵 — 249❌ OUT — Michalski, Daniel 🇵🇱 — 260Paris, Tom 🇫🇷 — 269Zahraj, Patrick 🇩🇪 — 274Squire, Henri 🇩🇪 — 276Martineau, Matteo 🇫🇷 — 277Gentzsch, Tom 🇩🇪 — 283Geerts, Michael 🇧🇪 — 287Sánchez Jover, Carlos 🇪🇸 — 317Rosenkranz, Mats 🇩🇪 — 321Krumich, Martin 🇨🇿 — 343Sels, Jelle 🇳🇱 — 345Negritu, Christoph 🇩🇪 — 359Vatutin, Alexey 🇷🇺 — 371Forejtek, Jonáš 🇨🇿 — 387Malige, Mae 🇫🇷 — 438

Alternates

IN Brunold, Mika 🇨🇭 — 388

IN Broska, Florian 🇩🇪 — 416

Ursu, Vadym 🇺🇦 — 427

Wiskandt, Max 🇩🇪 — 442

❌ OUT — Vandermeersch, Cyril 🇫🇷 — 444

Napolitano, Stefano 🇮🇹 — 448

Molleker, Rudolf 🇩🇪 — 450

Vanshelboim, Eric 🇺🇦 — 451

Ferrari, Gianmarco 🇮🇹 — 453

Gulin, Svyatoslav 🇷🇺 — 455