Il gesto di fair play di Djokovic contro Musetti passa in secondo piano

In circostanze normali, se ne sarebbe parlato molto di più. E invece l’attenzione del pubblico e dei media è stata inevitabilmente catturata dall’infortunio di Lorenzo Musetti e dal suo ritiro. Ma nel quarto di finale dell’Australian Open 2026 tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, c’è stato anche un episodio che merita di essere ricordato.

Nel finale del secondo set, con Musetti avanti 6-4, 5-3 e Djokovic al servizio sul 30-15, il serbo ha compiuto un gesto di grande sportività. Dopo uno scambio, l’arbitro aveva assegnato il punto a Djokovic, ma il numero uno serbo ha immediatamente fermato il gioco, ammettendo di aver sfiorato la palla con il telaio della racchetta, che era poi terminata fuori.

Un dettaglio che solo il giocatore poteva percepire.

“Ho sentito la vibrazione sul telaio”

Djokovic ha spiegato l’accaduto ai giornalisti serbi al termine dell’incontro.

«Ho sentito la vibrazione sulla racchetta. Sai quando la pallina tocca il telaio, lo senti subito. Ha sfiorato il telaio ed è tutto quello che posso dire».

Il giudice di sedia aveva già assegnato il punto a Novak, ma il serbo ha insistito affinché venisse corretto.

«È il modo in cui sono cresciuto e in cui sono stato educato: essere corretti, comportarsi in modo sportivo e leale, indipendentemente dal punteggio».

Un punto che ha deciso il set

Quel punto restituito a Musetti si è rivelato decisivo: l’azzurro ha infatti chiuso il game e conquistato il secondo set, prolungando un match che fino a quel momento stava giocando a livello altissimo.

Poco dopo, però, la partita ha preso una piega drammatica. Musetti è stato costretto al ritiro a metà del terzo set a causa di un infortunio, lasciando Djokovic qualificato alle semifinali.

Ora la sfida con Sinner

Il gesto di fair play è così finito inevitabilmente in secondo piano, ma resta uno dei momenti più significativi dell’incontro, testimonianza di una concezione dello sport che Djokovic continua a rivendicare anche nelle situazioni più tese.

Venerdì, il campione serbo affronterà Jannik Sinner nella semifinale dell’Australian Open, in quella che sarà una delle partite più attese del torneo.