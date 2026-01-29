Il gesto di fair play di Djokovic contro Musetti passa in secondo piano
In circostanze normali, se ne sarebbe parlato molto di più. E invece l’attenzione del pubblico e dei media è stata inevitabilmente catturata dall’infortunio di Lorenzo Musetti e dal suo ritiro. Ma nel quarto di finale dell’Australian Open 2026 tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, c’è stato anche un episodio che merita di essere ricordato.
Nel finale del secondo set, con Musetti avanti 6-4, 5-3 e Djokovic al servizio sul 30-15, il serbo ha compiuto un gesto di grande sportività. Dopo uno scambio, l’arbitro aveva assegnato il punto a Djokovic, ma il numero uno serbo ha immediatamente fermato il gioco, ammettendo di aver sfiorato la palla con il telaio della racchetta, che era poi terminata fuori.
Un dettaglio che solo il giocatore poteva percepire.
“Ho sentito la vibrazione sul telaio”
Djokovic ha spiegato l’accaduto ai giornalisti serbi al termine dell’incontro.
«Ho sentito la vibrazione sulla racchetta. Sai quando la pallina tocca il telaio, lo senti subito. Ha sfiorato il telaio ed è tutto quello che posso dire».
Il giudice di sedia aveva già assegnato il punto a Novak, ma il serbo ha insistito affinché venisse corretto.
«È il modo in cui sono cresciuto e in cui sono stato educato: essere corretti, comportarsi in modo sportivo e leale, indipendentemente dal punteggio».
Un punto che ha deciso il set
Quel punto restituito a Musetti si è rivelato decisivo: l’azzurro ha infatti chiuso il game e conquistato il secondo set, prolungando un match che fino a quel momento stava giocando a livello altissimo.
Poco dopo, però, la partita ha preso una piega drammatica. Musetti è stato costretto al ritiro a metà del terzo set a causa di un infortunio, lasciando Djokovic qualificato alle semifinali.
Ora la sfida con Sinner
Il gesto di fair play è così finito inevitabilmente in secondo piano, ma resta uno dei momenti più significativi dell’incontro, testimonianza di una concezione dello sport che Djokovic continua a rivendicare anche nelle situazioni più tese.
Venerdì, il campione serbo affronterà Jannik Sinner nella semifinale dell’Australian Open, in quella che sarà una delle partite più attese del torneo.
se intendi con shelton ti sbagli. si è autodenunciato e ha subito ammesso senza bisogno di replicare al giudice che il punto andava a shelton. con hurkaz stessa cosa, gli ha dato il punto DOPO che l’arbitro l’aveva dato a alcaraz. ha fatto la stessa cosa con carreno busta
@ givaldo barbosa (#4553863)
A dimostrazione che dall’onorificenza al lancio di pomodori ben poco ci passa, è un attimo davvero.
Dunque, liberarsi dalle onorificenze é ciò che urge.
Bravo, e secondo me porta più rispetto a Musetti che ad altri
@ Pheanes (#4553843)
Vero. È che l’italiano medio si nutre da sempre di contrapposizioni cretine, si costruisce nemici, ne ha bisogno. Prendiamo ancora una volta, come esempio, l’utente Detu (ma pure il Marco M, in maniera minore) Assetato di crearsi vassalli, prima ti corteggia a suon di pollici verdi ma poi, non appena non gli torna qualche tua parolina od opinione, è un attimo che diventi avversario, se non nemico, e allora giù con le bocciature in pieno delirio permaloso.
Ma che orde e orde…ma cosa ti imventi??? Guarda, io sono antinoleiano, non lo ho mai tenuto, ma ieri ho postato subito in merito alla sua sportivita’ nel concedere il punto a Musetti, aggiungendo che questultimo ne dovrebbe fare tesoro (messaggio che ha riferimenti abbastanza ovvi, ad un doppio tocco contestato un po’ di anni fa vs Carlitos…). Non mi sembra di aver letto commenti anti- Nole per il suo gesto sportivo. Le orde…. Maddaiiii
Immagino che tutto il mondo del tennis sia con il fiato sospeso in trepidante attesa del verdetto definitivo espresso dalla “bocca della verità”.
Alla luce dei fatti il responso è chiaro: prima , durante e dopo il match con Musetti, Djokovic ha parlato e si è comportato da campione nel senso più pieno del termine. Le parole misurate, il rispetto mostrato in campo, la consapevolezza dei propri gesti sembrano aver riscattato le marachelle del passato, più di qualsiasi campagna di pubbliche relazioni. Perché alla fine non è una vittoria in più o in meno a costruire il valore rappresentativo di un tennista, ma la capacità di incarnare lo sport che pratica, soprattutto quando la tensione sale e gli occhi sono tutti puntati lì su quel campo
Credo che sia abbastanza intelligente da capire che un episodio del genere può costargli molto più di quello che una partita vinta in più in uno slam aggiunge alla sua carriera.
Stessa cosa che alcuni individui fanno contro Sinner, Musetti, Alcaraz e tanti altri. Taluni personaggi scelgono un nemico e vanno a fondo… a prescindere.
Poveri.
Brava redazione ma devo sempre intervenire io per condurvi nella giusta via. Dovreste farmi amministratore onorario
Senza nulla togliere alla sportività di Djokovic dimostrata in tante occasioni in più di 20 anni di carriera (in disparte alcune sbavature…), c’è da dire che quando ha rinunciato al punto era consapevole che avrebbe perso comunque, talmente si sentiva, ed era, fuori fase. Il Mostro Serbo, ancorché quarantenne, se fosse stato in palla (condizione che, data proprio l’età, gli si presenta ormai sempre più raramente), non sarebbe mai stato alla portata di Musetti. E andiamo sù, non fatevi obnubilare dai sentimenti…
@ Onurb (#4553797)
Parole sante.
Un Djokovic quasi quarantenne ma in forma, pur non avendo chances con Sinner, lo avrebbe potuto impegnare rendendogli ancor più faticosa la finale con Alcaraz. Un Djokovic come quello visto in campo con Musetti, sarebbe meglio non scendesse in campo, ma conoscendo lo stile e la classe di Jannik, sono certo che non infierirà.
Il gesto è stato sportivo, questo è indubbio!
Faccio solo notare una cosa, il replay non ha messo in evidenza il tocco, e questo Djokovic non lo poteva sapere. Probabilmente avrebbe fatto lo stesso quel gesto di sportività, rimane il fatto che se dalla TV si fosse visto maggiormente il tocco e Djokovic avesse fatto finta di niente…allora si la risonanza mediatica gli avrebbe giocato parecchio contro
Se ci riferiamo allo stesso episodio, non si era autodenunciato: era una decisione dubbia e lui ha sportivamente ammesso.
Ma qua siamo a un altro livello
Rosiconi….poi lasciamo stare la Svizzera, che non ha nessun diritto di fare la morale a nessuno,è proprio la ultimo dei paesi che può farlo, per tanti motivi storici ,di cui meglio non parlarne e che non c entrano niente col tennis
@ Onurb (#4553761)
Lo sostengo da sempre ma temo che non serva a nulla. Sarà per sempre un cattivone furbacchione serbo. Poi, qui in Svizzera, non ne parliamo neanche…è considerato il diavolo in persona.
Il più grande di tutti, punto.
Il pubblico…..ma mai contro i colleghi ,come ho già detto
Talmente in secondo piano che ho letto articoli ovunque
Anche Alcaraz lo ha fatto, proprio contro Sinner: entrambi sono esempio di grande sportività.
@ Onurb (#4553761)
Oggi tento di cappello. Quando a Torino la metteva in caciara col pubblico, che era correttissimo, non era altrettanto sportivo.
In generale è molto sportivo, ma qualche furbata per aizzare l’ambiente, soprattutto negli ultimi anni l’ha fatta anche lui, senza mettergli la croce addosso.
Un gesto di grande sportività che merita un grande applauso.
Giustissimo rimarcarlo e complimenti a Novak. Non so quanti altri avrebbero fatto lo stesso gesto, considerando anche il momento del match. Aggiungo,come già scritto in altri post, le belle parole spese per Lorenzo a fine match.
Non sono fra quelli che pensano che il serbo sia un modello di sportività, anzi…
Però questa volta merita i complimenti…
Gesto esemplare, e non scontato, tanto di cappello al grande Nole
GOAT
Il gesto è stato bello ma ovviamente il match ha avuto un epilogo tale che inevitabilmente è passato un po’ in sordina.
Qualcuno anche su certi forum si è indignato per la scarsa enfasi data come se ci fosse un atteggiamento contro Nole e come al solito abbiamo avvocati d’ufficio e haters.
Djokovic non è il male assoluto, è un campione che a volte paga certi suoi sbagli (e lo sa,pure nell’intervista con Courier l’ha detto)e si porta dietro pure frasi “sconvenienti”(in realtà stupide) del babbo che ne hanno fatto del trio il cattivo.
Poi ognuno ha il suo punto di vista e,se non pregiudizievole, resta una personale visione.
Gli hanno chiesto,ad esempio, com’è stato inseguire prima Roger e Rafa ed ora Sinner ed Alcaraz e lui si è risentito perché dei suoi 15 anni di “dominio” non viene fatto cenno.
Beh,a parte il “dominio” credo che sia legittima la domanda (e forse scontata la risposta) perché si voleva sapere quale risultato fosse ora per lui il massimo :prima era sopravvanzare F e N (obiettivo raggiunto) ora coi due giovani quale potrebbe essere? Una vittoria in semi? In finale? Chiudere davanti ad uno dei due l’anno o ad entrambi?
Da un poco più che 20enne che chiedeva prima ed ora? E come si sente? Può migliorarsi atleticamente vista la dedizione che ci mette?
È interessante sapere cosa prova,a volte le sue sono risposte davvero ricche di spunti.Altre volte invece…
Ieri il gesto è stato lodevole,non so quanti l’avrebbero fatto e forse per questo,a volte,mi delude.
A chiacchiere sono tutti sportivi, ma poi nei fatti è molto più difficile.
Autodenunciarsi e chiedere una revisione a proprio sfavore l’ho visto fare solo da Djokovic e da Sinner.
Non è che tutti gli altri siano scorretti (qualcuno sì), ma una cosa è ammettere e accettare la revisione, magari chiesta dall’avversario e un’altra è richiamare l’attenzione dell’arbitro e chiedere di cancellare un punto a proprio favore, quando nessuno se n’era accorto.
Bravo Djokovic
Djokovic è uno dei tennisti piu sportivi in assoluto, nei riguardi degli avversari.
Io l ho sempre visto applaudire i colpi spettacolari degli avversari l ho sempre sentito parlare bene degli avversari, nessuno ha mai avuto modo di lamentarsi con lui.
Su questo non ci sono se e ma.
Che poi possa piacere o meno per certi suoi atteggiamenti, in campo o fuori, è un altro discorso, ma parlo di atteggiamenti tipo sceneggiate con il proprio team ,pallate sbagliate x tensione e nervosismo ecc.ecc.ma mai mancanza di rispetto verso i colleghi, che è una cosa ben diversa e grave .
Tanti ,superficialmente, confondono le due cose e fanno di tutta l erba un fascio,ma sono due vose su due livelli completamente diversi
Eppure, inspiegabilmente, orde di individui continuano, in pieno equivoco, a dargli contro.
Beh almeno nella nostra chat se n’è parlato 😉 devo dire che il gesto non era per nulla scontato perché nessuno se n’era lamentato, ed in un momento anche delicato, per cui complimenti a Nole.