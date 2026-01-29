Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

29/01/2026
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, 2° Turno – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125

ATP Phan Thiet
Nikolai Barsukov
6
6
Sanhui Shin
1
3
Vincitore: Barsukov
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Daniel Michalski [7]
6
1
6
Omar Jasika
4
6
1
Vincitore: Michalski
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Ethan Cook / Kody Pearson [4]
6
3
10
Luca Castelnuovo / Aoran Wang
3
6
4
Vincitore: Cook / Pearson
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Florent Bax
30
6
1
Marek Gengel
0
2
0
Vincitore: Bax
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Petr Bar Biryukov
6
4
2
Ilia Simakin
4
6
6
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Joshua Charlton / Ivan Marrero Curbelo
6
6
Kokoro Isomura / Maximus Jones
3
3
Vincitore: Charlton / Marrero Curbelo
Mostra dettagli

ATP Phan Thiet
Gregoire Jacq / Skander Mansouri
6
3
7
Jason Jung / Kaito Uesugi [3]
4
6
10
Vincitore: Jung / Uesugi
Mostra dettagli






Manama, Bahrain 🇧🇭, 2° Turno – Campo in cemento all’aperto – Challenger

Centre Court – ore 09:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Joel Schwaerzler AUT
ATP Manama
Thiago Agustin Tirante [6]
3
6
6
Joel Schwaerzler
6
2
3
Vincitore: Tirante
Mostra dettagli

Edas Butvilas LTU vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 12:00)

ATP Manama
Edas Butvilas
4
5
Mattia Bellucci [2]
6
7
Vincitore: Bellucci
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Luca Nardi ITA

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Stefano Travaglia ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Otto Virtanen FIN (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:00
Lukas Pokorny SVK vs Jacob Fearnley GBR

ATP Manama
Lukas Pokorny
6
4
1
Jacob Fearnley [3]
3
6
6
Vincitore: Fearnley
Mostra dettagli

Yannick Hanfmann GER vs Kyrian Jacquet FRA

ATP Manama
Yannick Hanfmann [5]
3
6
Kyrian Jacquet
6
7
Vincitore: Jacquet
Mostra dettagli

Ugo Blanchet FRA vs Hugo Grenier FRA

ATP Manama
Ugo Blanchet
0
2
Hugo Grenier
0
1
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Saketh Myneni IND vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 12:00
Arjun Kadhe IND / Piotr Matuszewski POL vs Marcelo Demoliner BRA / Jean-Julien Rojer NED
ATP Manama
Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski
3
6
8
Marcelo Demoliner / Jean-Julien Rojer [3]
6
1
10
Vincitore: Demoliner / Rojer
Mostra dettagli

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX / Thiago Agustin Tirante ARG

ATP Manama
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [4]
0
0
Rodrigo Pacheco Mendez / Thiago Agustin Tirante
0
0
Mostra dettagli

Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs Karol Drzewiecki POL / Lukas Pokorny SVK

Il match deve ancora iniziare





Concepción, Chile 🇨🇱, 2° Turno – Terra rossa – Challenger

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare





Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, 2° turno Md – Campo in cemento al chiuso – Challenger

Court 1 – ore 13:00
Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Gastao Elias POR / Tiago Pereira POR
ATP Oeiras
Erik Grevelius / Adam Heinonen
0
7
2
Gastao Elias / Tiago Pereira
30
6
2
Mostra dettagli

Chris Rodesch LUX vs Tiago Torres POR (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 13:00
Filip Duda CZE / Zdenek Kolar CZE vs Martin Damm USA / Michael Vrbensky CZE

ATP Oeiras
Filip Duda / Zdenek Kolar [4]
6
6
Martin Damm / Michael Vrbensky
4
2
Vincitore: Duda / Kolar
Mostra dettagli

Kaichi Uchida JPN / Denis Yevseyev KAZ vs Max Westphal FRA / Theodore Winegar USA

ATP Oeiras
Kaichi Uchida / Denis Yevseyev
0
0
Max Westphal / Theodore Winegar
0
1
Mostra dettagli




Court 6 – ore 13:00
Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR
ATP Oeiras
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez
2
2
Cleeve Harper / David Stevenson [2]
6
6
Vincitore: Harper / Stevenson
Mostra dettagli

Mathys Erhard FRA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare





Quimper, France 🇫🇷, 2° turno – Campo in cemento al chiuso

Court Fred Le Bian – ore 11:00
Billy Harris GBR vs Benjamin Bonzi FRA
ATP Quimper
Billy Harris
4
0
Benjamin Bonzi [7]
6
6
Vincitore: Bonzi
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Titouan Droguet FRA

ATP Quimper
Aleksandar Kovacevic [1]
2
6
6
Titouan Droguet
2*
7
6
Mostra dettagli

Pedro Martinez ESP vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

Pavel Kotov RUS vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / David Poljak CZE vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT vs Mats Hermans NED / Sergio Martos Gornes ESP

ATP Quimper
Denys Molchanov / David Pichler [1]
6
3
10
Mats Hermans / Sergio Martos Gornes
4
6
3
Vincitore: Molchanov / Pichler
Mostra dettagli

Alex Molcan SVK vs Luca Van Assche FRA (Non prima 12:00)

ATP Quimper
Alex Molcan
4
4
Luca Van Assche
6
6
Vincitore: Van Assche
Mostra dettagli

Nikoloz Basilashvili GEO vs Thomas Faurel FRA

ATP Quimper
Nikoloz Basilashvili [6]
0
0
Thomas Faurel
0
0
Mostra dettagli

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Billy Harris GBR / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Billy Harris GBR / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA (Non prima 22:15)

Il match deve ancora iniziare






Challenger San Diego, USA 🇺🇸, 2° Turno – Campo in cemento all’aperto

Stadium – ore 20:00
Trevor Svajda USA vs Liam Draxl CAN
Il match deve ancora iniziare

Keegan Smith USA vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 20:00
Bernard Tomic AUS vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 20:00
Patrick Kypson USA vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell JAM vs Colton Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Finn Bass GBR / Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Trevor Svajda USA / Zachary Svajda USA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 20:00
Toby Samuel GBR vs Mitchell Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Reese Stalder USA vs Garrett Johns USA / Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

