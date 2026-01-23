WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Manila: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

23/01/2026 13:08 Nessun commento
Nicole Fossa Huergo ITA, 26.05.1995
PHI WTA 125 Manila – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Sakura Hosogi JPN vs Bye
(WC) Angeline Alcala PHI vs (WC) Stefi Marithe Aludo PHI

(2) Rina Saigo JPN vs Bye
(WC) Lauraine Jallorina PHI vs (7) Peangtarn Plipuech THA

(3) Viktoria Morvayova SVK vs Bye
Bye vs (5) Nicole Fossa Huergo ARG

(4) Miho Kuramochi JPN vs Bye
Bye vs (6) Mia Horvit USA

Center – ore 05:00
Angeline Alcala PHI vs Stefi Marithe Aludo PHI
Lauraine Jallorina PHI vs (7) Peangtarn Plipuech THA

