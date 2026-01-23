Australian Open GS | Hard | A$98171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Manila: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
23/01/2026 13:08 Nessun commento
WTA 125 Manila – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Sakura Hosogi vs Bye
(WC) Angeline Alcala vs (WC) Stefi Marithe Aludo
(2) Rina Saigo vs Bye
(WC) Lauraine Jallorina vs (7) Peangtarn Plipuech
(3) Viktoria Morvayova vs Bye
Bye vs (5) Nicole Fossa Huergo
(4) Miho Kuramochi vs Bye
Bye vs (6) Mia Horvit
Center – ore 05:00
Angeline Alcala vs Stefi Marithe Aludo
Lauraine Jallorina vs (7) Peangtarn Plipuech
TAG: WTA 125 Manila
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit