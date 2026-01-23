Paolini sincera dopo il ko: “Jovic ha giocato meglio di me e ha meritato” (Video partita)

Jasmine Paolini lo aveva previsto. Alla vigilia aveva messo in guardia sulle insidie rappresentate da Iva Jovic, giovane promessa del circuito femminile che in pochi mesi si è trasformata in una realtà sempre più concreta. E il campo, puntuale, ha confermato quelle sensazioni.

Con una prestazione di grande personalità – favorita anche da un’avversaria non al meglio dal punto di vista fisico – la 18enne statunitense di origini serbo-croate ha firmato la prima vittoria in carriera contro una Top 10 e il primo ottavo di finale Slam, chiudendo il percorso di Paolini all’Open di Australia.

Al termine dell’incontro, la numero uno azzurra ha analizzato con grande lucidità quanto accaduto: “È stata molto dura. Lei ha giocato bene, ha fatto pochi errori, ha spostato bene la palla ed è stata aggressiva per tutto il match. Ha giocato meglio di me e ha meritato”.

Le difficoltà fisiche frenano l’azzurra

A complicare ulteriormente la partita di Jasmine sono stati problemi di digestione che ne hanno condizionato mobilità e sensazioni fin dai primi game:

“Oggi non riuscivo a muovermi al meglio. Ho cercato di restare lì punto dopo punto, di giocare profondo e arrivare al terzo set. Sapevo che col passare del tempo mi sarei sentita meglio, però non è stato sufficiente per ribaltare la partita”.

La tennista toscana ha poi raccontato nel dettaglio quanto accaduto prima del match, con grande sincerità:

“Onestamente, il fatto di essermi sdraiata sul divano dopo pranzo non credo sia stata una buona idea per il mio stomaco. Poi forse anche un po’ la tensione… già all’inizio di un match il respiro è un po’ più affannato, ma oggi lo era particolarmente”.

E ancora: “Sentivo che mi era rimasto qualcosa sullo stomaco. Non è stata colpa del cibo, ma del fatto che mi sono sdraiata negli spogliatoi, c’era l’aria condizionata e a un certo punto ho sentito freddo. Forse quello era il segnale che qualcosa non andava”.

Numeri e maturità: Jovic impressiona

Il match si è chiuso con un bilancio di 12 vincenti e 35 errori gratuiti per Paolini, mentre dall’altra parte della rete Jovic ha impressionato per solidità e lucidità nei momenti chiave, commettendo pochi errori e mantenendo sempre alta l’intensità.

Un aspetto che l’azzurra aveva già sottolineato prima della sfida: “L’avevo già detto: anche se è molto giovane, è già una rivale tosta e molto matura. Fa pochi errori, gioca bene praticamente tutti i colpi. Penso che abbia davvero un futuro molto brillante davanti a sé”.

Lo sguardo avanti: doppio e lavoro sul servizio

Archiviato il torneo di singolare, Paolini guarda ora al doppio, dove sabato tornerà in campo insieme a Sara Errani contro la coppia australiana Birrell–Gibson. Intanto, l’azzurra traccia un primo bilancio di questo avvio di stagione:

“Non penso di aver giocato male in questo torneo. Oggi è stata dura, ma ci sono state anche delle cose positive e altre su cui devo ancora migliorare”.

Tra gli aspetti tecnici su cui concentrarsi nei prossimi mesi, Jasmine indica con chiarezza il servizio: “Ci sarà da trovare un po’ di continuità. Mi era piaciuto molto come avevo servito nel primo match, mentre negli altri due ho fatto un po’ più fatica. È un’arma che mi può aiutare tanto anche nei momenti difficili, di maggiore tensione o, come oggi, quando non ti senti proprio al 100% fisicamente”.





Francesco Paolo Villarico