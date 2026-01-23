Alcaraz: “Ho ancora molto margine di miglioramento, ma mi sento sempre più a mio agio” (Video)

Carlos Alcaraz continua il suo percorso all’Open de Australia 2026 con sensazioni positive e grande consapevolezza del lavoro che sta portando avanti. Dopo l’accesso agli ottavi di finale, il numero uno del mondo si è soffermato in conferenza stampa su diversi aspetti del suo tennis, dal nuovo servizio alla gestione mentale, fino al prossimo impegno contro Tommy Paul.

L’importanza di rivedersi in campo

Alcaraz ha raccontato come rivedere i momenti salienti delle partite lo aiuti a comprendere meglio le proprie sensazioni:

“Ho già visto alcuni highlights. Mi piace guardarli perché da fuori si vede tutto in modo molto diverso rispetto a come lo vivi in campo. Mi piace rivederli e ricordare come mi sono sentito. Mi diverte, mi emoziona, mi fa stare bene”.

Un’abitudine che gli permette di analizzare il proprio gioco senza la tensione del match, rafforzando anche l’aspetto emotivo.

La nuova meccanica del servizio

Uno dei temi centrali di questo inizio di stagione è il lavoro sul servizio. Alcaraz ha spiegato come il cambiamento sia ancora in fase di costruzione:

“Ho molto margine di miglioramento. Sta funzionando bene, con un buon percentuale, e mi sento molto comodo, che è la cosa più importante. Ma c’è ancora tanto da migliorare”.

Il murciano ha sottolineato quanto la fluidità del movimento sia stata una scelta fondamentale:

“Una meccanica più fluida mi aiuta soprattutto nei giorni in cui non mi sento al massimo. Anche quando il servizio non va come vorrei, riesco comunque ad avere buone sensazioni”.

Il paragone con Djokovic e la battuta sul servizio

Non è mancato un momento più leggero, dopo la battuta di Novak Djokovic sulla somiglianza tra i due servizi:

“Ho il contratto nello zaino, glielo devo dare (ride). Abbiamo scherzato su questo. Mi ha scritto un messaggio e mi ha fatto molto ridere”.

Alcaraz ha poi chiarito l’origine del cambiamento: “Guardando i video è vero che i due servizi si assomigliano, non posso nasconderlo. Djokovic ha un gesto molto semplice e mi è sempre piaciuto. Non l’ho copiato apposta, ma facendo dei cambi alla fine è venuto fuori così”.

Sguardo già rivolto a Tommy Paul

Infine, il numero uno del mondo ha parlato del prossimo avversario, Tommy Paul, mostrando grande rispetto e realismo:

“È un grandissimo giocatore. So cosa devo fare contro di lui. È molto veloce, ha una mano rapidissima e colpi molto piatti”.

Alcaraz è consapevole che sarà una sfida complessa: “Dovrò giocare il mio miglior tennis per batterlo. Sono pronto a soffrire, perché ci saranno momenti in cui lui prenderà l’iniziativa negli scambi e nei punti importanti”.