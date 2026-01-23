Jasmine Paolini saluta l’Australian Open, Jovic comanda e vince in due set

Si ferma al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open. L’azzurra numero 7 del seeding cede in due set (6-2, 7-6) alla giovane statunitense Iva Jovic, che a soli 18 anni conquista la sua prima vittoria contro una top-10 e si regala il debutto al quarto turno di uno Slam. Per Paolini, l’Australia si conferma il Major più ostico: mai oltre gli ottavi di finale in carriera. Un match condizionato dai problemi fisici. Il primo set è un monologo dell’americana. Paolini accusa fin dai primi game problemi allo stomaco, probabilmente legati al caldo intenso della John Cain Arena. La lucchese non riesce a tenere il ritmo devastante imposto da Jovic, che martella da fondo campo con continuità impressionante. Sotto 5-2, Jasmine è costretta a chiamare il medical timeout: un integratore e si riparte, ma la californiana non concede spazio. Con un tennis pesante e aggressivo, chiude il parziale 6-2 senza mai tremare.

La rimonta sfiorata nel secondo set. Anche nella seconda frazione Jovic continua la sua strategia vincente: spingere da fondo e aggredire sistematicamente la seconda di servizio dell’italiana. Sul 4-2 e due palle break che avrebbero chiuso il match, Paolini trova finalmente la forza e l’orgoglio per reagire. La diciottenne accusa il momento decisivo e commette qualche errore di troppo, permettendo all’azzurra di rientrare in partita: 5-5. Il servizio si rivela però il tallone d’Achille di Jasmine contro un’avversaria così aggressiva. Ancora un break subito, ma quando Jovic serve per il match, l’emozione la tradisce. Paolini strappa il servizio e si porta al tie-break. Con il cuore, l’italiana vola avanti 3-2, ma l’americana ritrova lucidità e misura nei colpi. Quattro punti consecutivi e il quarto turno è suo: 7-3 al tie-break.

Iva Jovic ha mostrato qualità mentali e tecniche straordinarie. La sua capacità di spingere sempre, senza demoralizzarsi per le occasioni sprecate, è segno di un mentale di ferro raro a 18 anni. Il suo tennis è semplice ma efficace: attaccare ogni palla, pensare al punto successivo, non mollare mai. Jasmine Paolini oggi è apparsa condizionata dai problemi fisici, ma non sarebbe giusto togliere meriti alla vittoria di Jovic. L’azzurra ha provato a raddrizzare una situazione disperata, arrivando addirittura avanti 3-2 nel tie-break del secondo set, ma il verdetto del campo è stato netto: vittoria meritata per l’americana. Il servizio resta un punto debole per Paolini quando affronta giocatrici così aggressive. Non è un caso che contro tenniste capaci di attaccare sistematicamente la seconda, l’italiana fatichi a esprimere il suo miglior tennis.

Una stella è nata. Iva Jovic ha confermato di essere una giocatrice dalle grandi prospettive. Prima vittoria contro una top-10, primo quarto turno Slam a 18 anni: la californiana può davvero far paura a molte avversarie. Il suo gioco aggressivo, unito a una mentalità granitica, la rendono una delle rivelazioni del 2026.

Per Jasmine Paolini resta la delusione di un torneo che continua a rivelarsi ostico. Dopo un inizio promettente – appena otto game persi nei primi due turni contro Sasnovich (6-1, 6-2) e Frech (6-2, 6-3) – l’obiettivo di superare per la prima volta gli ottavi a Melbourne resta ancora da realizzare.

Il percorso di Jasmine Paolini

La numero 7 del seeding ha iniziato il torneo nel migliore dei modi, liquidando senza particolari difficoltà la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (6-1, 6-2) all’esordio. Nel secondo turno, la toscana ha dovuto fare i conti con condizioni atmosferiche avverse, ma ha dimostrato grande solidità mentale battendo la polacca Magdalena Frech in due set (6-2, 6-3) nonostante due interruzioni per pioggia e il cambio di campo dalla Kia Arena alla John Cain Arena.

“È stata un’avventura molto dura, non è stato facile giocare contro di lei,” ha dichiarato Paolini dopo la vittoria su Frech. “Spero di poter raggiungere per la prima volta i quarti, devo ancora vincere due partite. L’obiettivo però è stare concentrata sulla prossima partita e, ora, riposarmi.”

Fino ad oggi l’italiana ha perso solo otto game in due match, confermando l’ottima forma mostrata in questo avvio di stagione. L’obiettivo è chiaro: eguagliare gli ottavi di finale raggiunti nel 2024, quando venne fermata da Anna Kalinskaya, e possibilmente spingersi ancora più avanti nel torneo.

Iva Jovic: la giovane stella americana

A soli 18 anni (nata il 6 dicembre 2007), Iva Jovic è una delle rivelazioni della stagione. Attualmente numero 27 del ranking WTA e 29esima testa di serie, la californiana di origini serbe e croate ha avuto un inizio d’anno straordinario: semifinale ad Auckland, finale a Hobart (persa contro l’italiana Elisabetta Cocciaretto) e ora un’eccellente prestazione a Melbourne.

Nel primo turno degli Australian Open ha superato la connazionale Katie Volynets 6-3, 6-2, mentre nel secondo ha dominato l’australiana Priscilla Hon con un netto 6-1, 6-2 in appena 71 minuti sulla Rod Laver Arena – il suo debutto sul campo centrale di uno Slam. “È stato surreale giocare su questo campo,” ha dichiarato Jovic. “Questo è esattamente quello che sognavo da bambina. Mi sento ancora una bambina.”

La giovane statunitense, che ha conquistato il suo primo titolo WTA a Guadalajara nel 2025 diventando la più giovane vincitrice di un torneo della stagione a 17 anni, sta dimostrando una maturità sorprendente. Ha approfittato della pausa invernale per lavorare intensamente sulla preparazione fisica e sulla forza, e i risultati si vedono: 8 vittorie e 2 sconfitte nel 2026, con solo 8 game persi nei primi due turni a Melbourne.

I precedenti: 2-0 per Paolini

Le due tenniste si sono affrontate due volte nel 2025, entrambe su cemento, e in entrambe le occasioni ha prevalso l’italiana. Il primo confronto risale a marzo, nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, dove Paolini si impose in tre set (7-6(3), 1-6, 6-3) in una battaglia durata oltre due ore. Il secondo incontro si è giocato ad agosto, al secondo turno degli US Open, con l’azzurra che questa volta ha chiuso più agevolmente in due set (6-3, 6-3).

La cronaca (punto a punto)

1.set – Inizia Paolini che perde subito il servizio sulla prima palla break a favore della Jovic 0-1. Jovic solida al servizio conferma il break 2-0. Oggi non la giornata di Jasmine. Jovic spinge da fondo Jasmine fallosa arrivano altre due palle break e sulla seconda Jovic prende il largo 3-0. Finalmente si vede Jasmine due errori dell’americana palla break e Paolini smuove il punteggio 1-3. Jovic continua a martellare sulla seconda della Paolini ancora un break la californiana prende il largo 1-4 . Gioco a zero per Jovic 5-1. Finalmente Paolini gioca bene alla battuta 2-5. Medical time out per Jasmine che accusa problemi di stomaco. Il caldo, forse, le ha creato problemi. Pastiglietta integratrice e torna in campo. Jovic serve per il set. Jovic non perdona ancora impeccabile al servizio, gioco a zero e primo set all’americana 6-2.

2. set – Paolini al servizio. Gioco a zero 1-0. Jovic continua a spingere da fondo 1-1. Jovic attacca sulla seconda di Paolini break 1-2. Si rifa sotto Jasmine che mette a segno il controbreak 2-2. Oggi giornata no di Jasmine al servizio, la lucchese lascia ancora per strada il gioco 2-3. Jovic domina da fondo 4-2. Jasmine annulla due palle break che avrebbero deciso la partita 3-4. Sotto pressione non trema il braccio della californiana 5-3. Paolini mette il cuore in ogni scambio e riesce a rimanere vicino 4-5. Jovic serve per il match. Tre palle break Paolini. Missile da fondo della californiana 15-40. Grande gioco di Jasmine c’è il break 5-5. Jasmine al servizio. Quando si entra nello scambio è Jovic che domina 0-30. Reazione importante della giocatrice a stelle e strisce. Paolini si difende e cerca di ribattere alle pallate della Jovic 15-30. Ancora un errore dell’americana 30 pari. Esce il dritto di Jasmine, palla break 30-40. Annulla Paolini parità. Risposta veloce della Jovic seconda palla break. Esce il rovescio di Jasmine break 6-5. Serve per il match Jovic. Il primo punto è di Jasmine 0-15. Sbaglia da fondo Paolini 15 pari. Ottima risposta di Jasmine. Jovic sbaglia due palle break . Risposta in rete 30-40. Il nastro aiuta Jasmine break 6-6 il set di decide al tie-break.

Tie break. Inizia Jasmine. Due pallate da fondo mini break 1-0 Jovic. Splendido e difficile schiaffo al volo di Paolini 1-1. Paolini tiene da fondo, Jovic sbaglia 2-1 Paolini. Brutto errore dell’azzurra 2-2. Scambio intenso, Paolini chiude a rete 3-2. Brava Jovic che spinge da fondo 3-3. Servizio e dritto Jovic passa avanti 4-3. Lungolinea vincente per l’americana 5-3. Seconda debole, risposta vincente di Jovic 6-3, tre match-point. Prima e dritto Jovic al quarto turno.

Enrico Milani

