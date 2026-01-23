Alcaraz non cade nella trappola di Moutet e scrive un altro pezzo di storia a Melbourne (Video)

Carlos Alcaraz ha la bacchetta magica. Ma, soprattutto, ha la testa giusta. Il numero uno del mondo supera con autorità Corentin Moutet per 6-2 6-4 6-1 e conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, mostrando una versione sempre più solida, matura e centrata del suo tennis.

Sotto il sole implacabile della Rod Laver Arena, il murciano ha saputo fare ciò che più conta contro avversari imprevedibili come il francese: non farsi trascinare nel caos, restare fedele al piano partita e colpire nei momenti chiave.

Subito aggressivo, Alcaraz prende il controllo

Era la prima volta che i due si affrontavano e Alcaraz non ha perso tempo. Break immediato in apertura, messaggio chiarissimo e dominio progressivo del primo set. Il servizio, molto più incisivo rispetto al match precedente con Hanfmann, e le condizioni diurne – ideali per il suo tennis esplosivo – hanno permesso allo spagnolo di comandare lo scambio con continuità.

Moutet ha provato a variare: smorzate, colpi sotto le gambe, servizi dal basso, giocate da “videogioco”. Ma il numero uno del mondo non ha mai perso lucidità, chiudendo il primo parziale 6-2 con grande autorevolezza.

Il secondo set e l’unico momento di pericolo

Il copione sembrava identico anche nel secondo: break immediato e rapido 3-0 Alcaraz. Poi, però, il francese è riuscito per qualche game a rompere il ritmo, trovando fiducia con il suo repertorio fantasioso.

Dal 3-0 si è passati al 4-3, con il murciano che per un attimo è sembrato finire nella ragnatela tattica di Moutet. Ma proprio lì è emersa la crescita del campione: niente nervosismo, niente fretta, solo ordine e intensità. Break immediato e set chiuso 6-4, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta.

Terzo set senza storia

Da quel momento Alcaraz non ha più tolto il piede dall’acceleratore. Break in apertura, ritmo altissimo, zero concessioni. Moutet ha continuato a cercare il colpo spettacolare, ma il match era ormai segnato. Il 6-1 finale certifica una vittoria netta, molto più solida di quanto il gioco fantasioso del francese possa far pensare.

Ora agli ottavi ci sarà Tommy Paul, che ha eliminato Alejandro Davidovich Fokina.

Alcaraz entra nella storia dei Grand Slam

Questa vittoria non è solo un passo avanti nel torneo. Con il successo su Moutet, Carlos Alcaraz ha raggiunto un traguardo straordinario:

87 vittorie nei primi 100 match disputati nei tornei del Grande Slam.

Un dato che lo colloca in cima alla storia dell’era Open, alla pari con Björn Borg (87-13) e davanti a leggende come Nadal, McEnroe, Federer e Djokovic.

Miglior rendimento dopo i primi 100 match Slam (Era Open)

Carlos Alcaraz 🇪🇸 — 87 vittorie / 13 sconfitte

(2026 Australian Open R3, b Corentin Moutet)

Björn Borg 🇸🇪 — 87 / 13

(1979 Roland Garros R3, b Brian Moore)

John McEnroe 🇺🇸 — 86 / 14

(1984 Roland Garros R1, b Victor de la Peña)

Rafael Nadal 🇪🇸 — 86 / 14

(2010 Australian Open SF, b Fernando Verdasco)

Jimmy Connors 🇺🇸 — 85 / 15

(1978 US Open QF, b Brian Gottfried)

Ken Rosewall 🇦🇺 — 85 / 15

(1977 Australian Open QF, b Mark Edmondson)

John Newcombe 🇦🇺 — 84 / 16

(1976 Australian Open QF, b Ross Case)

Arthur Ashe 🇺🇸 — 83 / 17

(1975 US Open R2, b Vijay Amritraj)

Jim Courier 🇺🇸 — 83 / 17

(1994 Roland Garros R3, b Jonas Björkman)

A soli 22 anni, lo spagnolo è già sei volte campione Slam e in questo Australian Open insegue un obiettivo enorme: completare il Career Grand Slam, diventando il più giovane della storia a riuscirci.

Melbourne come nuovo capitolo

Il suo viaggio nei Major era iniziato proprio qui, quattro anni fa, da numero 141 del mondo. Oggi Carlos Alcaraz è il punto di riferimento del tennis mondiale, sempre più completo, sempre più consapevole.

Senza fare rumore, ma con colpi sempre più pesanti, il murciano sta affilando le armi.

E Melbourne, partita dopo partita, comincia a sentirlo sempre più vicino.