Australian Open: Il programma completo di Sabato 24 Gennaio 2026. Sinner, Musetti e Darderi in campo nella prima parte di notte italiana. Si inizia 1 ora prima per il caldo
Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
K. Pliskova vs (9) M. Keys
E. Spizzirri vs (2) J. Sinner
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
Intentionally Blank
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
B. van de Zandschulp vs (4) N. Djokovic
(16) N. Osaka vs (Q) M. Inglis
Margaret Court Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
Margaret Court Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(6) J. Pegula vs O. Selekhmeteva
P. Stearns vs (4) A. Anisimova
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
(8) B. Shelton vs (30) V. Vacherot
(Ora italiana: 04:30 – locale: 14:30)
Intentionally Blank
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(31) A. Kalinskaya vs (2) I. Swiatek
M. Cilic vs (12) C. Ruud
John Cain Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
John Cain Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(5) L. Musetti vs T. Machac
(21) E. Mertens vs (Q) N. Bartunkova
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
Intentionally Blank
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(WC) S. Wawrinka vs (9) T. Fritz
(5) E. Rybakina vs T. Valentova
Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(15) K. Khachanov vs (22) L. Darderi
(13) L. Noskova vs X. Wang
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
Match TBA
(16) J. Mensik vs E. Quinn
(Ora italiana: 08:00 – locale: 18:00)
1573 Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
A. Erler / R. Galloway vs (2) H. Heliovaara / (2) H. Patten
C. Moutet / L. Sanchez vs (3) M. Granollers / (3) H. Zeballos
(6) A. Muhammad / (6) E. Routliffe vs S. Aoyama / M. Linette
A. Blinkova / K. Rakhimova vs H. Baptiste / P. Stearns
E. Routliffe / A. Goransson vs K. Mladenovic / M. Guinard
ANZ Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(16) H. Guo / (16) K. Mladenovic vs A. Pavlyuchenkova / C. Tauson
(WC) K. Birrell / (WC) T. Gibson vs (2) S. Errani / (2) J. Paolini
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs J. Paul / M. Willis
(7) O. Nicholls / (7) H. Patten vs A. Danilina / J. Tracy
(WC) T. Gibson / (WC) M. Ebden vs (5) A. Krunic / (5) M. Pavic
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(15) T. Kokkinis vs Y. Qu
(WC) T. Russell vs (Q) J. Van Zyl
(WC) T. Takizawa vs T. Konduri
(4) K. Hance vs (WC) E. Domingo
C. Ngounoue vs (Q) K. Kosaner
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) C. Kose vs (14) T. Chavez
(12) T. Mihalikova / (12) O. Nicholls vs S. Hunter / M. Joint
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
V. Kirkov / B. Stevens vs (16) A. Krajicek / (16) N. Mektic
I. Khromacheva / C. Harrison vs S. Hsieh / J. Zielinski
G. Dabrowski / L. Johnson vs (WC) M. Joint / (WC) M. Romios
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Filaretov vs (3) R. Tabata
(1) A. Kovackova vs C. Clarke
(4) V. Barros vs (WC) J. Sibai
M. Ceban vs C. Doig
P. Berezina vs D. Zoldakova
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Bothma vs (WC) R. Savelli
(4) M. Arevalo / (4) M. Pavic vs (A) N. Balaji / (A) N. Oberleitner
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
S. Gonzalez / D. Pel vs (10) Y. Bhambri / (10) A. Goransson
I. Jovic / V. Mboko vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
Court 13 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(12) S. Doumbia / (12) F. Reboul vs T. Arribage / A. Olivetti
M. Bouzkova / A. Klepac vs (13) S. Kenin / (13) L. Siegemund
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
(WC) A. Beck vs (10) K. Sawashiro
G. Guillen vs A. Stoyanov
(12) L. Vujovic vs I. Marinkovic
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) O. Geladaris vs K. Thompson
K. Pantaratorn vs (8) Z. Nurlanuly
(5) R. Zhang vs A. Terentyeva
(14) N. Lagaev vs F. Dorofeeva-Rybas
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
H. Smart vs (Q) A. Ichioka
(9) S. Rybkin vs J. Chlodnicki
(Q) A. Gabet vs (6) N. Bilozertsev
(Q) R. Kosaka vs E. Tupitsyna
D. Tazabekov vs (12) F. Thomas
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) R. Wakana vs M. Thamm
(5) J. Mackenzie vs M. Kaouk
K. Supova vs A. Malova
A. Paparkar vs V. Reddy
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Gribaldo vs R. Neimanis
(Q) Y. Lin vs (13) M. Makarova
H. Kawanishi vs M. Sik
C. Hoo vs Y. Lin
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
Vedremo come si comporteranno martedì, quando le previsioni danno 43 gradi…
Se le temperature percepite superano la soglia prevista dalla heat policy del torneo, sì
Ma scusate la domanda banale, giocheranno col tetto chiuso, no?
Snodo cruciale per Jannik e non certo per la pericolosità dell’avversario. Se saprà superare, speriamo una volta per tutte, le difficoltà ambientali otterrà benefici importanti su un aspetto che gli ha creato spesso grossi problemi.
Ma poi giocando contro Machac è più probabile che sia un vantaggio giocare con il caldo vista la % di ritiri.
Prima di pensare male sarebbe il caso di pensare..quando gioca Sinner chiuderanno il tetto e alle 19 di sera sono comunque 36 gradi e maggiore umidità..
E certo Musetti nel fornetto e Sinner nel forno a 60 gradi….Djokovic invece bello fresco la sera….e come si fa a non pensar male???
Prevedo crampi, tremiti e malori…
nella john cain e nella kia arena avrebbero dovuto, per correttezza, far partire le donne.
Col caldo estremo gli uomini resistono meglio
Non credo basti partire un’ora prima vista durata partite… C’è da sperare che chiudano tetto e condizionino ambiente
Sinner e musetti li hanno nessi di giorno col caldo ……a pensar male ……