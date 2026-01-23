Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma completo di Sabato 24 Gennaio 2026. Sinner, Musetti e Darderi in campo nella prima parte di notte italiana. Si inizia 1 ora prima per il caldo

23/01/2026 09:00 12 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures

Rod Laver Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
K. Pliskova CZE vs (9) M. Keys USA
E. Spizzirri USA vs (2) J. Sinner ITA
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
Intentionally Blank

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
B. van de Zandschulp NED vs (4) N. Djokovic SRB
(16) N. Osaka JPN vs (Q) M. Inglis AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
Margaret Court Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(6) J. Pegula USA vs O. Selekhmeteva RUS
P. Stearns USA vs (4) A. Anisimova USA
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
(8) B. Shelton USA vs (30) V. Vacherot MON
(Ora italiana: 04:30 – locale: 14:30)
Intentionally Blank

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(31) A. Kalinskaya RUS vs (2) I. Swiatek POL
M. Cilic CRO vs (12) C. Ruud NOR

John Cain Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
Early start due to high temperatures
John Cain Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(5) L. Musetti ITA vs T. Machac CZE
(21) E. Mertens BEL vs (Q) N. Bartunkova CZE
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
Intentionally Blank

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(WC) S. Wawrinka SUI vs (9) T. Fritz USA
(5) E. Rybakina KAZ vs T. Valentova CZE

Kia Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(15) K. Khachanov RUS vs (22) L. Darderi ITA
(13) L. Noskova CZE vs X. Wang CHN
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
Match TBA
(16) J. Mensik CZE vs E. Quinn USA
(Ora italiana: 08:00 – locale: 18:00)

1573 Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
A. Erler AUT / R. Galloway USA vs (2) H. Heliovaara FIN / (2) H. Patten GBR
C. Moutet FRA / L. Sanchez FRA vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG
(6) A. Muhammad USA / (6) E. Routliffe NZL vs S. Aoyama JPN / M. Linette POL
A. Blinkova RUS / K. Rakhimova UZB vs H. Baptiste USA / P. Stearns USA
E. Routliffe NZL / A. Goransson SWE vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA

ANZ Arena – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(16) H. Guo CHN / (16) K. Mladenovic FRA vs A. Pavlyuchenkova RUS / C. Tauson DEN
(WC) K. Birrell AUS / (WC) T. Gibson AUS vs (2) S. Errani ITA / (2) J. Paolini ITA
(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs J. Paul SUI / M. Willis GBR
(7) O. Nicholls GBR / (7) H. Patten GBR vs A. Danilina KAZ / J. Tracy USA
(WC) T. Gibson AUS / (WC) M. Ebden AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(15) T. Kokkinis AUS vs Y. Qu CHN
(WC) T. Russell AUS vs (Q) J. Van Zyl RSA
(WC) T. Takizawa AUS vs T. Konduri USA
(4) K. Hance USA vs (WC) E. Domingo AUS
C. Ngounoue USA vs (Q) K. Kosaner TUR

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) C. Kose AUS vs (14) T. Chavez ESP
(12) T. Mihalikova SVK / (12) O. Nicholls GBR vs S. Hunter AUS / M. Joint AUS
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
V. Kirkov USA / B. Stevens NED vs (16) A. Krajicek USA / (16) N. Mektic CRO
I. Khromacheva RUS / C. Harrison USA vs S. Hsieh TPE / J. Zielinski POL
G. Dabrowski CAN / L. Johnson GBR vs (WC) M. Joint AUS / (WC) M. Romios AUS

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
K. Filaretov RUS vs (3) R. Tabata JPN
(1) A. Kovackova CZE vs C. Clarke USA
(4) V. Barros BRA vs (WC) J. Sibai AUS
M. Ceban GBR vs C. Doig RSA
P. Berezina RUS vs D. Zoldakova CZE

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Bothma RSA vs (WC) R. Savelli AUS
(4) M. Arevalo ESA / (4) M. Pavic CRO vs (A) N. Balaji IND / (A) N. Oberleitner AUT
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
S. Gonzalez MEX / D. Pel NED vs (10) Y. Bhambri IND / (10) A. Goransson SWE
I. Jovic USA / V. Mboko CAN vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

Court 13 – Ora italiana: 00:30 (locale: 10:30)
(12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA vs T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA
M. Bouzkova CZE / A. Klepac SLO vs (13) S. Kenin USA / (13) L. Siegemund GER
(Ora italiana: 02:00 – locale: 12:00)
(WC) A. Beck AUS vs (10) K. Sawashiro JPN
G. Guillen AUS vs A. Stoyanov NED
(12) L. Vujovic SRB vs I. Marinkovic SWE

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) O. Geladaris GRE vs K. Thompson HKG
K. Pantaratorn THA vs (8) Z. Nurlanuly KAZ
(5) R. Zhang CHN vs A. Terentyeva RUS
(14) N. Lagaev CAN vs F. Dorofeeva-Rybas RUS

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
H. Smart GBR vs (Q) A. Ichioka JPN
(9) S. Rybkin RUS vs J. Chlodnicki POL
(Q) A. Gabet FRA vs (6) N. Bilozertsev UKR
(Q) R. Kosaka JPN vs E. Tupitsyna RUS
D. Tazabekov KAZ vs (12) F. Thomas SUI

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) R. Wakana JPN vs M. Thamm GER
(5) J. Mackenzie GER vs M. Kaouk FRA
K. Supova SVK vs A. Malova RUS
A. Paparkar IND vs V. Reddy USA

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Gribaldo ITA vs R. Neimanis LAT
(Q) Y. Lin CHN vs (13) M. Makarova RUS
H. Kawanishi JPN vs M. Sik TUR
C. Hoo USA vs Y. Lin TPE

TAG: ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Gionni (Guest) 23-01-2026 11:28

Vedremo come si comporteranno martedì, quando le previsioni danno 43 gradi…

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 23-01-2026 11:00

Scritto da Silvy__89
Ma scusate la domanda banale, giocheranno col tetto chiuso, no?

Se le temperature percepite superano la soglia prevista dalla heat policy del torneo, sì

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 23-01-2026 10:55

Ma scusate la domanda banale, giocheranno col tetto chiuso, no?

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 23-01-2026 10:02

Snodo cruciale per Jannik e non certo per la pericolosità dell’avversario. Se saprà superare, speriamo una volta per tutte, le difficoltà ambientali otterrà benefici importanti su un aspetto che gli ha creato spesso grossi problemi.

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Davide (Guest) 23-01-2026 09:54

Ma poi giocando contro Machac è più probabile che sia un vantaggio giocare con il caldo vista la % di ritiri.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 23-01-2026 09:48

Scritto da robi
E certo Musetti nel fornetto e Sinner nel forno a 60 gradi….Djokovic invece bello fresco la sera….e come si fa a non pensar male???

Prima di pensare male sarebbe il caso di pensare..quando gioca Sinner chiuderanno il tetto e alle 19 di sera sono comunque 36 gradi e maggiore umidità..

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
verdasco (Guest) 23-01-2026 09:19
6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robi (Guest) 23-01-2026 09:11

E certo Musetti nel fornetto e Sinner nel forno a 60 gradi….Djokovic invece bello fresco la sera….e come si fa a non pensar male???

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo (Guest) 23-01-2026 09:08

Prevedo crampi, tremiti e malori…

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 23-01-2026 08:03

nella john cain e nella kia arena avrebbero dovuto, per correttezza, far partire le donne.
Col caldo estremo gli uomini resistono meglio

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mah (Guest) 23-01-2026 07:57

Non credo basti partire un’ora prima vista durata partite… C’è da sperare che chiudano tetto e condizionino ambiente

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso, Scolaretto
Onurb (Guest) 23-01-2026 07:55

Sinner e musetti li hanno nessi di giorno col caldo ……a pensar male ……

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!