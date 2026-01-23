Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Zverev cresce alla distanza e vola agli ottavi, De Minaur infiamma Melbourne.Medvedev dopo la battaglia con Marozsan – “I match al quinto set sono un altro sport”

23/01/2026 12:54 217 commenti
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev continua il suo cammino agli Australian Open 2026 tra qualche brivido iniziale e una crescente solidità. Il tedesco, testa di serie numero 3, ha infatti lasciato per la terza partita consecutiva un set per strada, ma anche contro Cameron Norrie è riuscito a cambiare marcia nel momento decisivo, imponendosi con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-1 sulla John Cain Arena.
Un match lungo e combattuto, durato due ore e 46 minuti, nel quale Zverev ha progressivamente alzato il livello del proprio tennis, confermando la sua netta superiorità nei confronti del britannico mancino: il bilancio negli scontri diretti sale infatti a 7-0 in favore del tedesco.
“Le ultime due partite sono state fantastiche – ha spiegato Zverev dopo l’incontro –. I miei avversari mi hanno messo in difficoltà perché stavano giocando un ottimo tennis, e io sono riuscito a reggere il livello. Oggi Cameron ha disputato probabilmente il miglior match che abbiamo mai giocato insieme. Sono davvero felice per questa vittoria”.
I numeri raccontano bene l’evoluzione della partita: 52 vincenti contro 29 errori non forzati, con una percentuale di prime palle in campo del 72%, dato che ha garantito grande stabilità al servizio nei momenti chiave. Determinante, ancora una volta, il rendimento del dritto.
“Credo di aver colpito molto bene di dritto – ha sottolineato Sascha –. È il colpo che può farmi vincere o perdere le partite. Quando sento fiducia in quel colpo, per me diventa fondamentale”.
Grazie a questo successo, Zverev raggiunge gli ottavi di finale a Melbourne per la settima volta in carriera, diventando il tennista tedesco con più presenze nella seconda settimana degli Australian Open, superando le sei di Boris Becker. Un traguardo prestigioso, che conferma la sua continuità sul cemento australiano.
Ora, però, l’obiettivo resta quello più ambizioso: trasformare le buone prestazioni in un vero trionfo Slam. Dopo la finale raggiunta lo scorso anno, il tedesco proseguirà il suo cammino contro Francisco Cerúndolo, che ha eliminato Andrey Rublev in tre set. L’argentino conduce 3-2 nei precedenti, anche se Zverev ha vinto gli ultimi due confronti diretti.

Nella stessa giornata è arrivata anche un’altra grande notizia per il pubblico di casa: Alex de Minaur ha confermato il suo straordinario feeling con Melbourne Park, centrando gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo grazie alla vittoria su Frances Tiafoe per 6-3 6-4 7-5.
Il numero 6 del mondo è diventato così soltanto il secondo australiano della storia a raggiungere la seconda settimana degli Australian Open per cinque edizioni di fila, dopo John Newcombe.
“Per me giocare in Australia non significa pressione, ma entusiasmo – ha raccontato De Minaur –. Da bambino sognavo di giocare davanti a questi spalti pieni. È vero, a volte è stressante, ma solo perché ci tengo tantissimo”.
Il sogno del pubblico australiano continua: de Minaur affronterà ora Alexander Bublik o Tomas Martin Etcheverry, con la prospettiva di un possibile quarto di finale da brividi contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz.

Daniil Medvedev ha dovuto ricorrere a tutte le sue risorse per evitare una clamorosa eliminazione all’Open de Australia 2026. Il russo ha rimontato Fabian Marozsan al termine di una durissima battaglia conclusa al quinto set, confermando ancora una volta quanto il formato Slam sappia mettere a nudo resistenza fisica e mentale dei giocatori.
Dopo la vittoria, il numero russo ha analizzato in conferenza stampa sia le sensazioni provate in campo sia le difficili condizioni climatiche di Melbourne, soffermandosi anche sul prossimo avversario: Learner Tien.

“Quando vai sotto due set, è un percorso lunghissimo”
Medvedev ha spiegato cosa significhi affrontare una rimonta così profonda in un match al meglio dei cinque set:
“Quando vai sotto due set a zero, almeno hai ancora una possibilità, mentre nei match su tre set sei semplicemente fuori. Ma è un cammino talmente lungo che non so se si possa parlare di tranquillità”.

Il russo ha poi raccontato il suo modo di vivere la partita: “Sono un giocatore piuttosto teso quando scendo in campo. Teso non vuol dire rigido, ma il mio stile è fatto di scambi lunghi, quindi è un tipo di tennis diverso. Non direi che giocare partite al quinto set sia rilassante, ma è sicuramente un altro sport”.

Il prossimo ostacolo: Learner Tien
Nel mirino di Medvedev ora c’è Learner Tien, avversario con cui ha già vissuto sfide molto fisiche: “Durante il match hanno mostrato i risultati sugli schermi. Di solito non guardo mai, ma questa volta ho dato un’occhiata. In quel momento lui stava andando molto bene, ma la cosa più importante era vincere il mio incontro”.
Poi il commento sincero sul rapporto tennistico tra i due: “Il problema è che non mi piace giocare contro di lui… ma credo che nemmeno lui ami giocare contro di me”.
Medvedev si aspetta una partita estremamente logorante: “Sono sempre scambi lunghi e durissimi. Ci sarà tanta difesa, molti passanti, tanta corsa. Cercherò di godermi il tennis e ovviamente proverò a sorprenderlo in qualche momento”.

Il grande nemico: il caldo di Melbourne
Infine, il russo ha parlato delle condizioni estreme che stanno caratterizzando il torneo:
“Non si può fare molto contro il caldo. Sui campi principali probabilmente chiuderanno il tetto, ma quando giochi all’aperto il sole è altissimo”.

Medvedev ha descritto in modo molto concreto le difficoltà vissute dai giocatori: “Tutto diventa bollente. Le asciugamani si scaldano, le borse si scaldano, quando ti siedi tutto quello che tocchi è rovente”.
Una situazione che può portare a conseguenze pesanti: “A volte si gioca così. Alcuni si ritirano, altri hanno crampi. Succederà di nuovo, non solo qui in Australia. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”.
Dopo una vittoria di pura sopravvivenza, Medvedev resta dunque in corsa nel primo Slam della stagione, consapevole che, tra caldo e maratone in campo, la strada verso la seconda settimana sarà tutt’altro che semplice.

Australian Open (Australia 🇦🇺) 3° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs A. Potapova AUT

GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
7
7
A. Potapova
6
6
Vincitore: A. Sabalenka
Mostra dettagli

(1) C. Alcaraz ESP vs (32) C. Moutet FRA

GS Australian Open
C. Alcaraz [1]
6
6
6
C. Moutet [32]
2
4
1
Vincitore: C. Alcaraz
Mostra dettagli

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(29) F. Tiafoe USA vs (6) A. de Minaur AUS

GS Australian Open
F. Tiafoe [29]
3
4
5
A. de Minaur [6]
6
6
7
Vincitore: A. de Minaur
Mostra dettagli

E. Ruse ROU vs (8) M. Andreeva RUS

GS Australian Open
E. Ruse
3
4
M. Andreeva [8]
6
6
Vincitore: M. Andreeva
Mostra dettagli




Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev RUS vs F. Marozsan HUN
GS Australian Open
D. Medvedev [11]
6
4
7
6
6
F. Marozsan
7
6
5
0
3
Vincitore: D. Medvedev
Mostra dettagli

(3) C. Gauff USA vs H. Baptiste USA

GS Australian Open
C. Gauff [3]
3
6
6
H. Baptiste
6
0
3
Vincitore: C. Gauff
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(12) E. Svitolina UKR vs (23) D. Shnaider RUS

GS Australian Open
E. Svitolina [12]
7
6
D. Shnaider [23]
6
3
Vincitore: E. Svitolina
Mostra dettagli

(10) A. Bublik KAZ vs T. Etcheverry ARG

GS Australian Open
A. Bublik [10]
7
7
6
T. Etcheverry
6
6
4
Vincitore: A. Bublik
Mostra dettagli




John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(17) V. Mboko CAN vs (14) C. Tauson DEN
GS Australian Open
V. Mboko
7
5
6
C. Tauson [14]
6
7
3
Vincitore: V. Mboko
Mostra dettagli

(19) T. Paul USA vs (14) A. Davidovich Fokina ESP

GS Australian Open
T. Paul [19]
0
6
6
0
A. Davidovich Fokina [14]
0
1
1
0
Vincitore: T. Paul per ritiro
Mostra dettagli

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) I. Jovic USA vs (7) J. Paolini ITA

GS Australian Open
I. Jovic [29]
6
7
J. Paolini [2]
2
6
Vincitore: I. Jovic
Mostra dettagli

(3) A. Zverev GER vs (26) C. Norrie GBR

GS Australian Open
A. Zverev [3]
7
4
6
6
C. Norrie [26]
5
6
3
1
Vincitore: A. Zverev
Mostra dettagli

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(25) L. Tien USA vs N. Borges POR
GS Australian Open
L. Tien [25]
7
6
6
N. Borges
6
4
2
Vincitore: L. Tien
Mostra dettagli

(Q) Z. Sonmez TUR vs Y. Putintseva KAZ

GS Australian Open
Z. Sonmez
3
7
3
Y. Putintseva
6
6
6
Vincitore: Y. Putintseva
Mostra dettagli

(19) K. Muchova CZE vs M. Linette POL

GS Australian Open
K. Muchova [19]
6
6
M. Linette
1
1
Vincitore: K. Muchova
Mostra dettagli

(18) F. Cerundolo ARG vs (13) A. Rublev RUS

GS Australian Open
F. Cerundolo [18]
6
7
6
A. Rublev [13]
3
6
3
Vincitore: F. Cerundolo
Mostra dettagli



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs M. Demoliner BRA / J. Rojer NED

GS Australian Open
R. Cash / J. Tracy [14]
7
6
M. Demoliner / J. Rojer
5
2
Vincitore: R. Cash / J. Tracy
Mostra dettagli

(WC) L. Cabrera AUS / (WC) T. Preston AUS vs E. Shibahara JPN / V. Zvonareva RUS

GS Australian Open
L. Cabrera / T. Preston
4
3
E. Shibahara / V. Zvonareva
6
6
Vincitore: E. Shibahara / V. Zvonareva
Mostra dettagli

M. Ebden AUS / R. Ram USA vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED

GS Australian Open
M. Ebden / R. Ram
3
3
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp [23]
6
6
Vincitore: T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
(WC) T. Preston AUS / (WC) C. Hewitt AUS vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
GS Australian Open
T. Preston / C. Hewitt
2
3
L. Stefani / M. Arevalo [2]
6
6
Vincitore: L. Stefani / M. Arevalo
Mostra dettagli



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(1) J. Cash GBR / (1) L. Glasspool GBR vs (WC) J. McCabe AUS / (WC) L. Tu AUS

GS Australian Open
J. Cash / L. Glasspool [1]
6
4
J. McCabe / L. Tu
7
6
Vincitore: J. McCabe / L. Tu
Mostra dettagli

(9) F. Cabral POR / (9) L. Miedler AUT vs A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS

GS Australian Open
F. Cabral / L. Miedler
4
4
A. Pavlasek / J. Smith
6
6
Vincitore: A. Pavlasek / J. Smith
Mostra dettagli

(WC) M. Inglis AUS / (WC) J. Kubler AUS vs (8) T. Mihalikova SVK / (8) L. Glasspool GBR

GS Australian Open
M. Inglis / J. Kubler
4
1
T. Mihalikova / L. Glasspool [12]
6
6
Vincitore: T. Mihalikova / L. Glasspool
Mostra dettagli

A. Panova RUS / D. Pel NED vs K. Siniakova CZE / S. Verbeek NED

GS Australian Open
A. Panova / D. Pel
0
6
2
0
K. Siniakova / S. Verbeek
0
3
6
1
Vincitore: K. Siniakova / S. Verbeek
Mostra dettagli

D. Krawczyk USA / N. Skupski GBR vs (WC) L. Fernandez CAN / (WC) N. Kyrgios AUS

GS Australian Open
D. Krawczyk / N. Skupski
0
7
4
0
L. Fernandez / N. Kyrgios [22]
0
6
6
1
Vincitore: L. Fernandez / N. Kyrgios
Mostra dettagli

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs G. Olmos MEX / A. Sutjiadi INA
GS Australian Open
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez [9]
6
7
G. Olmos / A. Sutjiadi
1
6
Vincitore: C. Bucsa / N. Melichar-Martinez
Mostra dettagli

(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs Y. Xu CHN / Z. Yang CHN

GS Australian Open
K. Siniakova / T. Townsend
7
6
Y. Xu / Z. Yang
6
1
Vincitore: K. Siniakova / T. Townsend
Mostra dettagli

(WC) D. Kasatkina AUS / (WC) A. Rodionova AUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB

GS Australian Open
D. Kasatkina / A. Rodionova
3
4
A. Danilina / A. Krunic
6
6
Vincitore: A. Danilina / A. Krunic
Mostra dettagli

(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs F. Stollar HUN / K. Krawietz GER

GS Australian Open
T. Townsend / N. Mektic [11]
0
6
2
1
F. Stollar / K. Krawietz
0
1
6
0
Vincitore: T. Townsend / N. Mektic
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango COL / E. Jacquemot FRA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA

GS Australian Open
E. Arango / E. Jacquemot
2
4
G. Dabrowski / L. Stefani [5]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski / L. Stefani
Mostra dettagli

(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN

GS Australian Open
E. Perez / D. Schuurs
7
6
N. Kichenok / M. Ninomiya
5
1
Vincitore: E. Perez / D. Schuurs
Mostra dettagli

M. Bouzkova CZE / A. Klepac SLO vs S. Lamens NED / E. Lys GER

GS Australian Open
M. Bouzkova / A. Klepac
0
5
S. Lamens / E. Lys
0
0
Vincitore: M. Bouzkova / A. Klepac per ritiro
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))
S. Hunter AUS / H. Nys MON vs E. Perez AUS / F. Cabral POR
GS Australian Open
S. Hunter / H. Nys
0
1
6
1
E. Perez / F. Cabral
0
6
3
0
Vincitore: S. Hunter / H. Nys
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN

GS Australian Open
J. Maleckova / M. Skoch
6
5
6
M. Kato / F. Stollar [15]
2
7
7
Vincitore: M. Kato / F. Stollar
Mostra dettagli

(13) M. Gonzalez ARG / (13) A. Molteni ARG vs P. Nouza CZE / P. Rikl CZE

GS Australian Open
M. Gonzalez / A. Molteni [13]
2
3
P. Nouza / P. Rikl
6
6
Vincitore: P. Nouza / P. Rikl
Mostra dettagli

(1) S. Errani ITA / (1) A. Vavassori ITA vs L. Siegemund GER / E. Roger-Vasselin FRA

GS Australian Open
S. Errani / A. Vavassori [1]
4
2
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
6
6
Vincitore: L. Siegemund / E. Roger-Vasselin
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(3) S. Hsieh TPE / (3) J. Ostapenko LAT vs O. Danilovic SRB / A. Potapova AUT
GS Australian Open
S. Hsieh / J. Ostapenko [3]
O. Danilovic / A. Potapova
Mostra dettagli



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) K. Krawietz GER / (5) T. Puetz GER vs O. Luz BRA / R. Matos BRA

GS Australian Open
K. Krawietz / T. Puetz
3
6
O. Luz / R. Matos
6
7
Vincitore: O. Luz / R. Matos
Mostra dettagli

M. Kozyreva RUS / S. Santamaria USA vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

GS Australian Open
M. Kozyreva / S. Santamaria
2
3
E. Hozumi / F. Wu
6
6
Vincitore: E. Hozumi / F. Wu
Mostra dettagli

(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs P. Martinez ESP / J. Munar ESP

GS Australian Open
C. Harrison / N. Skupski [6]
6
6
P. Martinez / J. Munar
3
2
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski
Mostra dettagli

(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))
L. Johnson GBR / J. Zielinski POL vs R. Ho TPE / H. Jebens GER
GS Australian Open
L. Johnson / J. Zielinski
6
6
6
R. Ho / H. Jebens
7
4
4
Vincitore: L. Johnson / J. Zielinski
Mostra dettagli

TAG: ,

217 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
tinapica 23-01-2026 15:45

Scritto da Annie3
@ tinapica (#4549572)
Pardon, non avevo letto i suoi ultimi riferimenti a Novak e alle sue smorzate…mai visto Novak utilizzare questo colpo come sistematico e arma risolutiva per le sue vittorie…sulla terra sicuramente ne avrà fatto uso e saranno sembrate tante visto che l’ha inserita nel repertorio relativamente da poco tempo con dispiacere degli haters, ma proprio non potendone fare a meno, per Bublik è il colpo fisso che si chiama “scherzare l’avversario” e non è bello, non mi piace, direbbe il grande Govi

Non voglio definire “odio” il sentimento da me a lungo provato verso il Campionissimo serbo.
L’odio, come cercavo di comunicare ad un giovane tifoso di Musetti che “odiava” Sonego per, avendolo sconfitto a Parigi a novembre (forse fine ottobre), avergli momentaneamente impedita la qualificazione diretta alla mega esibizione torinese di fine stagione, è un sentimento troppo nobile e totalizzante per poterlo provare in questioni da campi sportivi (e relative discussioni).
Per lungo tempo lo avversavo, certamente, anche tanto.
Cominciai ad avversarlo sempre meno proprio quando cominciò a ricorrere alle smorzate ed a venire a chiudere i punti a rete.
Cose che secondo me ormai fa molto più spesso di quanto Lei pensi e su ogni superficie.
Ma non ho statistiche alla mano per supportare questa mia convinzione: mi baso solo sui miei ricordi, che potrebbero anche trarmi in inganno.
Fatto sta che se vincesse qui, al RG o a Nuova Iorche esulterei con Lei (forse un po’ meno di Lei…).
Se vincesse a Uuimbledon (così come quando vinse l’oro olimpico) invece no.
Provi ad indovinare il perché…
😉

 217
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Radio Simorgh (Guest) 23-01-2026 15:45

Scritto da tinapica

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da tinapica

Scritto da antoniov
@ antoniov (#4549440)
Tra l’altro Livetennis non ti consente neppure di correggere ciò che hai scritto frettolosamente col cellulare

Non è così.
Lo credevo anch’io ma non ricordo più chi mi spiegò come si fa.
È un po’ macchinoso: si deve cambiare l’impostazione da “versione per dispositivi mobili” a “versione per dispositivi da scrivania” (non è scritto proprio così, ma credo che la mia avversione per l’anglofilia linguistica ed i lemmi foresti in genere sia qui ben nota…).
La schermata viene reimpostata con la possibilità (entro un generoso limite di tempo) di cambiare quanto scritto.
Finita la correzione, si aggiorna il commento, si reimposta “versione per dispositivi mobili”, si chiude la pagina, la si riapre ed in 4&4=8 (forse qualcosina di più…) la correzione è bell’e che fatta!

Allora, andate sui tre puntini e cliccate. Vi appare un menu a discesa. Flaggate desktop, poi andate sul commento e cliccate su modifica. Modificate. Salvate. Fatto. Si può fare entro un tot minuti però poi non si puà modificare più.

Ecco… c’è chi ha il dono della sintesi e chi no!

Scusate per modificare l’immagine del profilo obsoleta?
😀

 216
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 23-01-2026 15:31

@ Annie3 (#4549584)

Messo così il Suo commento ha maggior approvazione da parte mia (ammesso che questo fatto abbia rilevanza).
Tranne che per una frase:
“sano gesto di sfogo”.
Di sano quel gesto nulla ha.
È una scorrettezza delle più riprovevoli ed infrange regole non scritte ma fondamentali del galateo su un campo da tennis (1: non esultare per altrui errori non provocati
2: non disturbare tra prima e seconda palla della battuta avversaria).
Il fatto che la NippoStell&Strisce sia costantemente imbronciata e sull’orlo del pianto non ha alcuna rilevanza attenuante.
Ne avesse, allora nella vita di tutti i giorni dovremmo accettare che persone tristi, depresse, comunque fragili, ci urlino in faccia, ci ricoprano di insulti, al limite usino anche le maniere forti, per sfogarsi?
Non credo proprio.
Oltre al fatto che, dalla cronaca letta ieri (non avendo io viste le immagini), quell’INSANO gesto di sfogo non fu isolato ma rappresentò, per prendere a prestito le Sue parole, “la ciliegina sulla torta” di un intero incontro (mal) condotto troppo sopra le righe.
NippoStell&Strisce per me indifendibile.

 215
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 23-01-2026 15:18

@ tinapica (#4549572)

Pardon, non avevo letto i suoi ultimi riferimenti a Novak e alle sue smorzate…mai visto Novak utilizzare questo colpo come sistematico e arma risolutiva per le sue vittorie…sulla terra sicuramente ne avrà fatto uso e saranno sembrate tante visto che l’ha inserita nel repertorio relativamente da poco tempo con dispiacere degli haters, ma proprio non potendone fare a meno, per Bublik è il colpo fisso che si chiama “scherzare l’avversario” e non è bello, non mi piace, direbbe il grande Govi

 214
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 23-01-2026 15:06

@ tinapica (#4549572)

Ma povera Naomi, la più seria e imbronciata del circuito, potrà tirare un sano urlo di sfogo!! Non hai capito il senso del mio commento, meglio manifestazioni spontanee che atteggiamenti sistematici strategici, sornioni e
diabolici…stessa cosa per Novak, che non è mai stato ambiguo nelle sue polemiche, anche a costo di essere il “meno amato”…e adesso che comunque è il più vincente non fa neanche più il pugnetto sistematico, non manda occhiatacce, sorride anche lui, ma silenziosamente sotto i baffi, quando si stupisce per certi suoi colpi che lo riportano, forse con un po’ di nostalgia, ai suoi “migliori anni”

 213
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 23-01-2026 15:02

Scritto da Ben
Grande Tien, sarà un osso duro per chiunque e ancora ha 19 anni

E’ un 2005, di dicembre, ne ha 20 da più di un mese.

 212
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 23-01-2026 14:53

Scritto da Gaz

Scritto da Alessandro 63
Paolini completamente
Fuori forma …se vuole rimanere
Almeno nelle prime 20 farebbe meglio a richiamare in fretta il suo vecchio allenatore Renzo Furlan

Ma soffrite di incontinenza?
Non potevo venire sempre fuori con questo giochino ad ogni sconfitta che non prevedete, è un anno che lo fate,ed è sempre stata in top ten e ha vinto il suo torneo più importante.
Molte top ten perderanno con la Jovic, quindi abbiate almeno la compiacenza di aspettare un periodo di sconfitte contro pizza e fichi,se proprio non riuscite a superare questa cosa,fatelo almeno per la vostra credibilità.

Però se non lo ripropongo non si capisce di cosa si tratti perché ogni 100 commenti non si possono richiamare quelli della centinaia precedente

 211
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 23-01-2026 14:51

@ Gaz (#4549404)

Specifico di aver messo pollice su a tutt’e due i commenti.
A questo per tutto i suo contenuto.
A quello in questo criticato solo perché si invoca il ritorno di Furlan, che non credo avverrà.

 210
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
chase (Guest) 23-01-2026 14:49

stento a crederci che stiamo vedendo Bublik così :’)

 209
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 23-01-2026 14:47

@ zedarioz (#4549553)

No no, mi ricordo com’era un anno fa, e non si cambia in un anno, tanto meno un carattere “sui generis” com’è quello di Bublik…concordo che non ride perché si diverte ma per dare una sua immagine fintamente sdrammatizzata che, essendo atipica e spesso fuori luogo, comunque condiziona l’avversario soprattutto nei momenti catartici quasi sempre a proprio favore…poi uno può benissimo sorridere fra sé e sé, ma farlo in continua corrispondenza con l’angolo assume altri significati, preferisco esternazioni anche vivaci ma più
spontanee, tanto che, se fossi un giocatore, sarei più infastidito da un Bublik che da uno Shelton, smorzate a parte che comunque sono la ciliegina sulla torta e che non ho mai visto fare così insistentemente neanche ad Alcaraz…e Etcheverry, ragazzo invece correttissimo, non mi è sembrato a fine partita così cordiale come dici tu, al di là della sconfitta ai punti…infine il tifo argentino non si può imbavagliare, ma non ha mai disturbato durante il gioco

 208
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 23-01-2026 14:46

Brava la Mirra,a tutta.
Bisogna volerle bene alla Andreeva e augurarle il massimo traguardo possibile, almeno fino a sabato prossimo,poi si vedrà.

 207
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 23-01-2026 14:42

Scritto da Annie3
@ zedarioz (#4549530)
Ma non stai vedendo tutta la partita…per me di sorrisini “rabbiosi” e sfottenti ne ha già fatti fin troppi, mi spiace per i suoi simpatizzanti ma il personaggio Bublik non mi garba proprio, con quella smorzata poi sempre dietro l’angolo…oggi sta vincendo grazie a questi “tranelli” ma appena trova uno che non si lascia fregare come il buon Tomas Martin credo cambierà la musica e vedremo meno risatine…

E poi Le piace, come leggo in un Suo commento qui sotto, la NippoStell&Strisce che urla belluinamente (che non è espressione genovese, ma potrebbe anche essere) dopo che l’avversaria sbaglia la prima di servizio e subito prima che batta la seconda. Immagino che le piaccia anche come si comporta in campo la Ostapenco (più che immaginarlo mi par di ricordarlo, ma mi potrei sbagliare).
Complimenti per la coerenza!
Che in effetti c’è, se si ripensa a cosa combinava Giocovic in campo fino a pochi anni or sono: risatine no, ma urla, sfondamenti di tabelloni pubblicitari, strappi di magliette invece sì!
(Ah: la smorzata non è un tranello, è un colpo del tennis, una pennellata d’artista, di cui, fra l’altro, Giocovic nella “fase senile” della sua gloriosa carriera ha fatto larghissimo uso, vincendo anche grazie a questo “tranello” le Olimpiadi di Parigi ed almeno gli ultimi suoi tre o quattro Tornei maggiori)

 206
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mando
Ben (Guest) 23-01-2026 14:39

Grande Tien, sarà un osso duro per chiunque e ancora ha 19 anni

 205
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
chase (Guest) 23-01-2026 14:39

che bello Cerundolo. burroso

 204
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 23-01-2026 14:33

@ zedarioz (#4549553)

Ogni riferimento alla NippoStell&Strisce è puramente casuale, immagino 😀

 203
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 23-01-2026 14:33

Scritto da italo

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piermonticchio
Scusate amici è stato già detto: beati i francesi e dietro Alcatraz il nulla? Certo che i troll del sito portano na sfiga…salvate il soldato Kuoame!!!

Ma guarda che sono tantissimi! Kouamé, Kouaté, Koualui, Kouanoi, Kouavoi, Koualoro, Koalimort……loro ahahahah vedi che ce ne sono tanti?

c’è il fratellone Michael!
Tra l’altro balzato all’onore delle cronache 3 anni fa per aver rifilato un ceffone all’avversario al momento della stretta di mano…
https://www.youtube.com/watch?v=wtl5HzOIjm4

Ossignùr che maranza! ahahahahahhaahhahah

 202
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 23-01-2026 14:18

Scritto da Silvy__89

Scritto da zedarioz
De Minaur carico a pallettoni, leggermente favorito anche con il vincente di Bublik-Etcheverry, e poi speriamo in una bella partita contro Alcaraz.

No no, con tutto il bene che si vuole a De Minaur, ma io voglio vedere un Alcaraz-Bublik

Io pure.

 201
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)