Sinner e Cahill avanti insieme: il coach australiano resta fino al 2026

Darren Cahill continuerà a far parte dello staff di Jannik Sinner almeno per tutta la stagione 2026. Una scelta che rappresenta molto più di una semplice conferma tecnica: è il segnale della volontà dell’azzurro di dare continuità a un progetto che, negli ultimi anni, ha trasformato radicalmente la sua carriera.

Già nel corso del 2025 Sinner aveva manifestato il desiderio di convincere l’allenatore australiano a restare ancora al suo fianco, nonostante Cahill avesse inizialmente pensato di chiudere il proprio percorso nel team. L’obiettivo è stato centrato: il numero uno italiano ha ottenuto la disponibilità del suo mentore a proseguire almeno per un’altra stagione, rimandando ogni discorso sul futuro.

Un percorso di crescita costruito nel tempo

I risultati parlano da soli. Insieme a Simone Vagnozzi, Cahill ha contribuito in modo decisivo alla metamorfosi di Sinner: da giovane talento longilineo, dotato di grande potenza ma ancora acerbo sotto il profilo atletico e tattico, a giocatore completo, fisicamente più strutturato e capace di gestire le partite con una varietà di soluzioni che va ben oltre il semplice colpo vincente.

In un periodo in cui il suo principale rivale, Carlos Alcaraz, ha scelto la strada del cambiamento separandosi dopo sette anni da Juan Carlos Ferrero, Sinner ha invece deciso di puntare sulla stabilità. Una scelta che si sposa perfettamente con il profilo di Cahill, allenatore abituato a guidare campioni ai massimi livelli: dalle prime fasi della carriera di Lleyton Hewitt, al finale leggendario di Andre Agassi, fino agli anni d’oro di Simona Halep.

Una fiducia totale, costruita giorno dopo giorno, che ha contribuito a plasmare non solo il tennista, ma anche l’uomo. E che oggi rappresenta uno dei pilastri su cui si regge l’ambizione dell’azzurro di restare al vertice del tennis mondiale. Con Alcaraz sempre pronto a insidiarlo, Sinner ha scelto la strada della continuità: la stessa che, finora, lo ha portato più in alto di chiunque altro.

Nessun dubbio: avanti insieme

Per evitare qualsiasi voce o speculazione, Sinner ha chiarito la situazione già alla vigilia della difesa del titolo agli Australian Open:

«Con Darren abbiamo parlato a lungo alla fine dell’anno e abbiamo deciso di continuare insieme almeno per un’altra stagione», ha spiegato durante il sorteggio del tabellone di Melbourne.

Nel progetto tecnico resta centrale anche il ruolo di Simone Vagnozzi, responsabile soprattutto degli aspetti tattici e tecnici del gioco dell’altoatesino. È lui, secondo le previsioni, a garantire continuità quando Cahill deciderà di fare un passo indietro. Ma per ora Sinner preferisce non guardare troppo avanti e concentrarsi su ciò che funziona nel presente:

«Darren e Simone formano una coppia eccezionale. Con loro lavoriamo ogni giorno per migliorare», ha sottolineato l’azzurro, che inizierà il suo cammino a Melbourne contro Hugo Gaston.

Un rapporto che va oltre il campo

Il valore dell’unione tra Sinner e Cahill non si misura solo nei risultati. È un legame che incide anche sul clima all’interno del team, creando un ambiente di lavoro sereno e produttivo: «Darren mi trasmette una grande tranquillità. Mi sento sicuro quando è al mio fianco, e questa sensazione si riflette su tutto il gruppo», ha spiegato Sinner.





Francesco Paolo Villarico