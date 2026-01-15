Wilson amplia il roster Tennis 360 con Alex de Minaur

Wilson annuncia oggi l’espansione del proprio roster di atleti Tennis 360 con l’ingresso di tre nuovi giocatori ATP top 20, guidati dal numero 6 del mondo Alex de Minaur. Forte di un patrimonio storico fatto di eccellenza di prodotto e innovazione continua, Wilson continua a trasformare il tennis attraverso un approccio integrato al “kit completo”, che comprende abbigliamento premium, racchette, calzature e accessori. Ogni atleta Wilson® Tennis 360 dispone di un kit unico, progettato per soddisfare esattamente le sue esigenze in ciascuna di queste categorie, lavorando a stretto contatto con gli esperti di prodotto e design di Wilson per creare la formula ideale per eccellere in campo.

«Wilson è protagonista del tennis da oltre un secolo e continua a essere guidata da una curiosità instancabile e da una forte dedizione all’innovazione per le stelle di oggi e le leggende di domani », afferma Gordon Devin, General Manager Softgoods di Wilson. « Siamo impegnati nel far crescere e prosperare i nostri atleti e, ampliando il roster Tennis 360, diamo loro gli strumenti per competere e vincere con stile. »

Wilson ha lanciato l’iniziativa Tennis 360 nel 2023 con Marta Kostyuk e oggi il roster conta 16 atleti che rappresentano il brand dalla testa ai piedi. La nuova classe di atleti 360 include Alex de Minaur, Karen Khachanov, Jiří Lehečka, Anastasia Potapova, Colton Smith e Sarah Rakotomanga, tutti già utilizzatori delle racchette Wilson leader del settore. Ciascuno di questi atleti collaborerà con il team di ricerca e sviluppo di Wilson per i nuovi lanci di prodotti in ambito abbigliamento, calzature e racchette.

« Wilson fa parte del mio percorso tennistico da quando ho memoria. Ho sempre amato giocare con le loro racchette e ora rappresentarli dalla testa ai piedi è davvero speciale », dichiara Alex de Minaur. « Amo il look e le sensazioni del brand, e il modo in cui danno vita ai loro kit è incredibile. Sono entusiasta di continuare a lavorare con Wilson per costruire sulla loro eredità e sullo slancio dell’intero settore. »

Atleta Wilson Tennis 360 di lunga data, Marta Kostyuk è spesso considerata una delle giocatrici meglio vestite del circuito e ha svolto un ruolo chiave nella collaborazione con Wilson per il design di abbigliamento e calzature. Inoltre, Vicky Mboko ha brillato nel suo anno di svolta come atleta Wilson Tennis 360, passando dalla posizione n. 300 alla n. 18 nel 2025. Per scoprire l’intero roster Tennis 360 di Wilson, visita wilson.com.

« Wilson ha sempre fornito ai migliori atleti del mondo l’attrezzatura giusta per vincere. Oggi più che mai siamo convinti che equipaggiare l’atleta dalla testa ai piedi, fino alla racchetta in mano, funzioni davvero e possa elevare il suo gioco », afferma Jason Collins, Global General Manager Racquet Sports di Wilson. « È un momento entusiasmante per il tennis e siamo orgogliosi di essere in prima linea insieme a questi atleti eccezionali e fonte di ispirazione. »

Wilson celebrerà il proprio impegno nel tennis, inclusi questi atleti Tennis 360 di punta, in Australia e in momenti chiave durante tutto l’anno. Il primo drop di abbigliamento dell’anno, indossato dai professionisti, è già disponibile online su wilson.com, insieme a nuove racchette ad alte prestazioni come la Pro Staff Classic.