Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Quarti di Finale, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Norbert Gombos
vs Liam Broady
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Johannus Monday vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / James Mackinlay vs Charles Broom / Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:30
Andrew Fenty / Joshua Sheehy vs Victor Cornea / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper / David Stevenson vs Anthony Genov / Jan Jermar
Il match deve ancora iniziare
Mikhail Kukushkin vs Tom Gentzsch (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Christoph Negritu / Adria Soriano Barrera vs Clement Chidekh / Mark Whitehouse
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Quarti di Finale, cemento
Court A – ore 05:30
Rio Noguchi
vs Marek Gengel
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
4
7
7
Marek Gengel
6
6
5
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
R. Noguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Gengel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
3-4 → 4-4
R. Noguchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
R. Noguchi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Gengel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
4-5 → 4-6
M. Gengel
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
3-5 → 4-5
M. Gengel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Gengel
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Noguchi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Florent Bax vs Timofey Skatov
ATP Nonthaburi
Florent Bax
2
4
Timofey Skatov [2]
6
6
Vincitore: Skatov
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bax
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-4 → 3-4
T. Skatov
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
F. Bax
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bax
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-4 → 2-5
F. Bax
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-3 → 2-3
T. Skatov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
F. Bax
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
Daniel Cukierman / Gregoire Jacq vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Gregoire Jacq•
0
6
2
Arthur Reymond / Luca Sanchez
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Reymond / Sanchez
2-2 → 2-3
D. Cukierman / Jacq
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-1 → 2-2
A. Reymond / Sanchez
2-0 → 2-1
D. Cukierman / Jacq
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
A. Reymond / Sanchez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Cukierman / Jacq
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 6-2
A. Reymond / Sanchez
4-2 → 5-2
D. Cukierman / Jacq
3-2 → 4-2
A. Reymond / Sanchez
3-1 → 3-2
D. Cukierman / Jacq
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Reymond / Sanchez
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
D. Cukierman / Jacq
0-1 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Thijmen Loof / JiSung Nam
Il match deve ancora iniziare
Court B – ore 05:30
Maximus Jones vs Yi Zhou
ATP Nonthaburi
Yi Zhou [3]
6
6
4
Maximus Jones
4
7
6
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 0-2
Y. Zhou
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
ace
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
M. Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
5-5 → 5-6
Y. Zhou
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
M. Jones
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
5-4 → 6-4
M. Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-3 → 5-3
Y. Zhou
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
M. Jones
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
M. Jones
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Jones
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Pol Martin Tiffon vs Marat Sharipov
ATP Nonthaburi
Pol Martin Tiffon
2
6
7
Marat Sharipov
6
2
6
Vincitore: Martin Tiffon
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
ace
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
ace
11*-11
11-12*
12-12*
12*-13
13*-13
14-13*
6-6 → 7-6
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
P. Martin Tiffon
4-5 → 5-5
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Sharipov
15-0
30-0
ace
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 3-4
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Sharipov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
5-2 → 6-2
M. Sharipov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
P. Martin Tiffon
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Sharipov
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-1 → 3-2
P. Martin Tiffon
2-1 → 3-1
M. Sharipov
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
P. Martin Tiffon
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
2-5 → 2-6
P. Martin Tiffon
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-4 → 2-4
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-2 → 1-3
P. Martin Tiffon
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Sharipov
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul vs Jason Jung / Kaito Uesugi (Non prima 09:00)
ATP Nonthaburi
Jason Jung / Kaito Uesugi
0
0
Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul
0
0
Vincitore: Jones / Trongcharoenchaikul per walkover
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
ATP Nonthaburi
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
0
1
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-1 → 0-2
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Quarti di Finale, terra battuta
Cancha Central – ore 14:30
Juan Pablo Varillas
vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Juan Estevez / Lucio Ratti (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Gabi Adrian Boitan / Sebastian Gima vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 14:30
Murkel Dellien vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Bruno Oliveira / Gonzalo Villanueva (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Aguilar / Federico Zeballos vs Mateus Alves / Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
