Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

15/01/2026 08:57 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) Quarti di Finale, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Norbert Gombos SVK vs Liam Broady GBR
Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR vs Charles Broom GBR / Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 11:30
Andrew Fenty USA / Joshua Sheehy USA vs Victor Cornea ROU / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Anthony Genov BUL / Jan Jermar CZE

Il match deve ancora iniziare

Mikhail Kukushkin KAZ vs Tom Gentzsch GER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Christoph Negritu GER / Adria Soriano Barrera COL vs Clement Chidekh FRA / Mark Whitehouse GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) Quarti di Finale, cemento

Court A – ore 05:30
Rio Noguchi JPN vs Marek Gengel CZE
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
4
7
7
Marek Gengel
6
6
5
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Florent Bax FRA vs Timofey Skatov KAZ

ATP Nonthaburi
Florent Bax
2
4
Timofey Skatov [2]
6
6
Vincitore: Skatov
Mostra dettagli

Daniel Cukierman ISR / Gregoire Jacq FRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Gregoire Jacq
0
6
2
Arthur Reymond / Luca Sanchez
0
2
3
Mostra dettagli

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Thijmen Loof NED / JiSung Nam KOR

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 05:30
Maximus Jones THA vs Yi Zhou CHN

ATP Nonthaburi
Yi Zhou [3]
6
6
4
Maximus Jones
4
7
6
Vincitore: Jones
Mostra dettagli

Pol Martin Tiffon ESP vs Marat Sharipov RUS

ATP Nonthaburi
Pol Martin Tiffon
2
6
7
Marat Sharipov
6
2
6
Vincitore: Martin Tiffon
Mostra dettagli

Maximus Jones THA / Wishaya Trongcharoenchaikul THA vs Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN (Non prima 09:00)

ATP Nonthaburi
Jason Jung / Kaito Uesugi
0
0
Maximus Jones / Wishaya Trongcharoenchaikul
0
0
Vincitore: Jones / Trongcharoenchaikul per walkover
Mostra dettagli

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN

ATP Nonthaburi
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
0
1
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2]
0
3
Mostra dettagli





CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) Quarti di Finale, terra battuta

Cancha Central – ore 14:30
Juan Pablo Varillas PER vs Lautaro Midon ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Juan Estevez ARG / Lucio Ratti ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Gabi Adrian Boitan ROU / Sebastian Gima ROU vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 14:30
Murkel Dellien BOL vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Bruno Oliveira BRA / Gonzalo Villanueva ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Aguilar CAN / Federico Zeballos BOL vs Mateus Alves BRA / Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

