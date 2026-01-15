Kooyong Classic: Berrettini ko con Schoolkate, Cobolli chiude con una vittoria

Ultimo test prima degli Australian Open 2026 dal sapore agrodolce per Matteo Berrettini. L’azzurro, impegnato nel tradizionale torneo d’esibizione del Kooyong Classic a Melbourne, è stato sconfitto dal padrone di casa Tristan Schoolkate con il punteggio di 7-5 6-3, al termine di una partita in cui l’australiano ha saputo sfruttare meglio i momenti chiave.

Berrettini, chance mancate nei momenti decisivi

Nel primo set i servizi dominano a lungo, ma è Schoolkate a partire avanti nel punteggio, mantenendo sempre la testa della corsa. Quando tutto lascia presagire il tiebreak, arriva la svolta: nel dodicesimo game, con Berrettini al servizio sotto 5-6, l’australiano trova il break decisivo che gli consente di incamerare il parziale per 7-5.

Nel secondo set l’equilibrio si spezza prima. Schoolkate piazza il break nel quarto game e resiste con grande freddezza ai tentativi di rientro dell’azzurro. Berrettini ha due occasioni immediate per il controbreak, portandosi 15-40 in risposta, ma l’australiano infila quattro punti consecutivi e si salva. Lo stesso copione si ripete nel nono gioco, quando Schoolkate serve per il match sul 5-3: ancora 15-40 per Berrettini, poi una terza palla break ai vantaggi, ma senza successo. Al secondo match point, il padrone di casa chiude i conti sul 6-3.

Cobolli chiude in bellezza il Kooyong Classic

Segnali decisamente più incoraggianti arrivano invece da Flavio Cobolli, che conclude nel migliore dei modi la sua marcia di avvicinamento allo Slam australiano. Nell’ultimo match dell’esibizione, l’azzurro ha superato l’australiano Li Tu con il punteggio di 6-3 7-6(4). L’avversario ha preso il posto all’ultimo momento di Alexander Zverev, costretto al forfait per un problema al gomito.

Nel primo set Cobolli parte forte, trova subito il break e lo difende senza eccessivi patemi, anche se al momento di chiudere deve fronteggiare qualche difficoltà di troppo: al servizio sul 5-3, servono tre set point per archiviare il parziale.

Il secondo set è più movimentato. L’italiano scatta ancora in avanti con un break, ma Li Tu reagisce con un parziale di quattro giochi consecutivi, costringendo Cobolli a rincorrere dall’1-4. La svolta arriva nel settimo game, con un controbreak chirurgico che riporta il match in equilibrio sul 4 pari. Si va al tiebreak, dove Cobolli prende subito il comando delle operazioni, gira avanti 4-2 e, dopo il cambio di campo, chiude con autorità la partita sul 7-4.





Francesco Paolo Villarico