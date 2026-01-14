Sinner lancia un segnale a Melbourne: 6-1 a Fritz in allenamento

Per molti addetti ai lavori e appassionati, Jannik Sinner è il grande favorito in vista dell’Australian Open 2026. La superiorità mostrata dall’azzurro sulla Rod Laver Arena nelle ultime due stagioni è sotto gli occhi di tutti: due trofei consecutivi che hanno certificato il suo feeling speciale con Melbourne e che lo presentano ancora una volta come l’uomo da battere.

E le prime sensazioni della nuova edizione sembrano andare esattamente nella stessa direzione. Nell’allenamento odierno, Sinner si è confrontato con Taylor Fritz in un set di esibizione che ha lasciato impressioni fortissime tra gli addetti ai lavori presenti sugli spalti. Il risultato parla chiaro: 6-1 per l’italiano, in un test che non è mai sembrato realmente in discussione.

Non si è trattato di una semplice sgambata. Entrambi i giocatori stavano provando sul serio, ma la differenza di intensità e precisione è apparsa evidente fin dai primi scambi. Sinner ha dato la sensazione di essere già in modalità torneo: solido al servizio, aggressivo in risposta e soprattutto estremamente sciolto negli spostamenti, come se il peso delle aspettative non lo sfiorasse minimamente.

Il punteggio netto racconta solo in parte ciò che si è visto in campo. Più ancora del 6-1, ha colpito la facilità con cui l’azzurro ha preso in mano il ritmo del gioco, comandando gli scambi e trasmettendo una sensazione di totale convinzione nei propri mezzi. Fritz ha provato a reggere l’urto, ma l’impressione generale è stata che, in questo momento, fermare Sinner sulla sua superficie preferita sia un’impresa tutt’altro che semplice.

Con queste premesse, l’azzurro si avvicina all’esordio nel torneo con un mix ideale di fiducia, forma fisica e solidità mentale. Se le giornate di Melbourne dovessero confermare quanto visto in allenamento, l’Australian Open 2026 potrebbe ancora una volta parlare italiano. E per i suoi avversari, il messaggio è già arrivato forte e chiaro: Sinner è pronto.





Francesco Paolo Villarico