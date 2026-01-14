WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart (LIVE)
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 01:30
Kimberly Birrell vs Jaqueline Cristian Inizio 01:30
(8) Victoria Mboko vs (2) Madison Keys
(3) Mirra Andreeva vs Maya Joint Non prima 09:00
Showcourt 1 – ore 01:30
(9) Diana Shnaider vs (6) Emma Navarro Non prima 05:30
(4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic vs (2) Katerina Siniakova / (2) Shuai Zhang
Court 4 – ore 02:30
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Ellen Perez / Demi Schuurs
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 03:00
Anna Bondar vs Elisabetta Cocciaretto Inizio 03:00
(1) Emma Raducanu vs Taylah Preston
Antonia Ruzic vs Olga Danilovic Non prima 06:00
(3) Iva Jovic vs (8) Magda Linette Non prima 08:30
(3) Eri Hozumi / (3) Fang-Hsien Wu vs Katarzyna Piter / Janice Tjen
