WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart (LIVE)

14/01/2026 23:25 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 01:30
Kimberly Birrell AUS vs Jaqueline Cristian ROU Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare

(8) Victoria Mboko CAN vs (2) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Mirra Andreeva RUS vs Maya Joint AUS Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare




Showcourt 1 – ore 01:30
(9) Diana Shnaider RUS vs (6) Emma Navarro USA Non prima 05:30
Il match deve ancora iniziare

(4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 02:30
Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 03:00
Anna Bondar HUN vs Elisabetta Cocciaretto ITA Inizio 03:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Raducanu GBR vs Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Olga Danilovic SRB Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Iva Jovic USA vs (8) Magda Linette POL Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

(3) Eri Hozumi JPN / (3) Fang-Hsien Wu TPE vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

piper 15-01-2026 00:17

Se non vado a letto troppo tardi dovrei riuscire a vedere Iva.

