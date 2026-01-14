Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luciano Darderi ad Auckland (LIVE)

14/01/2026 23:20 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale

🎾 CENTRE COURT – 05:30
Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs Tommy Paul 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 vs Valentin Vacherot 🇲🇨

Il match deve ancora iniziare

🎾 SHOWCOURT 1 – 03:00
Tomas Machac 🇨🇿 vs Jaume Munar 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert 🇫🇷 vs Alexander Shevchenko 🇰🇿

Il match deve ancora iniziare



🎾 DOPPIO – ADELAIDE – 01:30
Matthew Romios 🇦🇺 / Ryan Seggerman 🇺🇸 vs Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷 vs Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧

Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪 vs Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 23:30
Luciano Darderi ITA vs Marcos Giron USA
ATP Auckland
Luciano Darderi [4]
A
2
Marcos Giron
40
1
Ben Shelton USA vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri USA vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Jakub Mensik CZE (Non prima 06:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 23:30
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED
ATP Auckland
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
1
Constantin Frantzen / Robin Haase
0
2
Inigo Cervantes ESP / Luciano Darderi ITA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

1 commento

piper 14-01-2026 23:45

Boia piove ad Auckland.

