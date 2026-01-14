ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luciano Darderi ad Auckland (LIVE)

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs Tommy Paul 🇺🇸

Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 vs Valentin Vacherot 🇲🇨



Il match deve ancora iniziare

🎾 SHOWCOURT 1 – 03:00

Tomas Machac 🇨🇿 vs Jaume Munar 🇪🇸



Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert 🇫🇷 vs Alexander Shevchenko 🇰🇿



Il match deve ancora iniziare

🎾 DOPPIO – ADELAIDE – 01:30

Matthew Romios 🇦🇺 / Ryan Seggerman 🇺🇸 vs Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧



Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷 vs Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧



Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪 vs Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷



Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale, cemento

ATP Auckland Luciano Darderi [4] Luciano Darderi [4] A 2 Marcos Giron • Marcos Giron 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Giron 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Luciano Darderivs Marcos Giron

Ben Shelton vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri vs Fabian Marozsan



Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard vs Jakub Mensik (Non prima 06:30)



Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler / Robert Galloway vs Finn Reynolds / James Watt



Il match deve ancora iniziare

ATP Auckland Theo Arribage / Albano Olivetti • Theo Arribage / Albano Olivetti 0 1 Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Arribage / Olivetti 1-2 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Theo Arribage/ Albano Olivettivs Constantin Frantzen/ Robin Haase

Inigo Cervantes / Luciano Darderi vs Francisco Cabral / Lucas Miedler (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare