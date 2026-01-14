ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luciano Darderi ad Auckland (LIVE)
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale
🎾 CENTRE COURT – 05:30
Aleksandar Vukic 🇦🇺 vs Tommy Paul 🇺🇸
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 vs Valentin Vacherot 🇲🇨
🎾 SHOWCOURT 1 – 03:00
Tomas Machac 🇨🇿 vs Jaume Munar 🇪🇸
Ugo Humbert 🇫🇷 vs Alexander Shevchenko 🇰🇿
🎾 DOPPIO – ADELAIDE – 01:30
Matthew Romios 🇦🇺 / Ryan Seggerman 🇺🇸 vs Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧
Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷 vs Harri Heliovaara 🇫🇮 / Henry Patten 🇬🇧
Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪 vs Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷
Simone Bolelli 🇮🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹 vs Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 23:30
Luciano Darderi vs Marcos Giron
Ben Shelton vs Sebastian Baez
Eliot Spizzirri vs Fabian Marozsan
Giovanni Mpetshi Perricard vs Jakub Mensik (Non prima 06:30)
Alexander Erler / Robert Galloway vs Finn Reynolds / James Watt
Grandstand – ore 23:30
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Inigo Cervantes / Luciano Darderi vs Francisco Cabral / Lucas Miedler (Non prima 02:00)
TAG: Circuito ATP
1 commento
Boia piove ad Auckland.