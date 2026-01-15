Australian Open 2026 - Qualificazioni Day 4 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Maestrelli ce la fa alla decima, prima qualificazione Slam agli Australian Open. Out al turno decisivo Zeppieri, Travaglia e Bronzetti

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

Francesco Maestrelli ha conquistato la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026, centrando così la prima partecipazione in assoluto a uno Slam della sua carriera in dieci partecipazioni. Sui campi in cemento di Melbourne Park, il 23enne di Pisa, numero 141 ATP e 24ª testa di serie delle qualificazioni, ha firmato un’autentica impresa nel turno decisivo superando in rimonta il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 4-6 6-4 6-3, dopo una maratona durata oltre due ore e un quarto.
Un successo dal peso specifico enorme per il toscano, arrivato contro un avversario di grande esperienza: Lajovic, 35 anni, ex numero 23 del mondo nel 2019, vanta infatti anche gli ottavi di finale agli Australian Open 2021. Il serbo aveva inoltre vinto l’unico precedente tra i due, disputato nei quarti del Challenger di Sassuolo lo scorso anno sulla terra battuta. Anche questa volta la battaglia è stata intensa, ma Maestrelli ha mostrato grande solidità mentale: sotto di un set, ha annullato una palla break nel primo game del secondo parziale e altre due nel quinto, prima di riuscire a cambiare l’inerzia dell’incontro. Nel set decisivo, poi, ha imposto il suo ritmo con autorità, dominando più di quanto non dica il punteggio finale.

Stop per Zeppieri e Travaglia
Niente da fare, invece, per gli altri azzurri impegnati nelle qualificazioni maschili. Giulio Zeppieri, 24enne di Latina e numero 156 ATP, è stato sconfitto nettamente dal giapponese Rei Sakamoto (n.202) per 6-2 6-2 in un’ora e nove minuti, mancando così l’accesso al main draw che aveva centrato nel 2024.
Si ferma anche il cammino di Stefano Travaglia: il 34enne di Ascoli Piceno, numero 189 ATP, ha lottato per oltre due ore ma si è arreso all’australiano Dane Sweeny (n.182) con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3), al termine di un match combattutissimo e deciso nei momenti chiave.

Bronzetti eliminata nelle qualificazioni femminili
Semaforo rosso anche per Lucia Bronzetti nel turno decisivo delle qualificazioni femminili. Nella notte italiana, la 27enne riminese di Villa Verucchio, numero 106 WTA e seconda testa di serie del tabellone cadetto, è stata battuta dalla statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 35 minuti.
Una sconfitta amara per l’azzurra, che a Melbourne non era mai andata oltre il secondo turno del main draw (2022 e 2025). Dall’altra parte, Stephens – in gara grazie al ranking protetto dopo essere stata numero 3 del mondo nel 2018 – ha mostrato tutta la sua esperienza: per lei si tratta della 15ª partecipazione agli Australian Open, torneo in cui vanta anche una semifinale nel 2013.

Australian Open (Australia 🇦🇺) Turno Decisivo Qualificazione, cemento

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Travaglia ITA vs D. Sweeny AUS

GS Australian Open
S. Travaglia
6
6
D. Sweeny
7
7
Vincitore: D. Sweeny
Mostra dettagli

E. Ymer SWE vs C. Wong HKG

GS Australian Open
E. Ymer
7
4
6
C. Wong
6
6
3
Vincitore: E. Ymer
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) A. Blockx BEL vs J. Kubler AUS
GS Australian Open
A. Blockx [7]
15
6
3
0
J. Kubler
40
3
6
1
Vincitore: J. Kubler per ritiro
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))




Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) Z. Sonmez TUR vs A. Gasanova RUS
GS Australian Open
Z. Sonmez [5]
6
6
A. Gasanova
3
2
Vincitore: Z. Sonmez
Mostra dettagli

P. Herbert FRA vs (23) N. Budkov Kjaer NOR

GS Australian Open
P. Herbert
2
3
N. Budkov Kjaer [23]
6
6
Vincitore: N. Budkov Kjaer
Mostra dettagli

(6) M. McDonald USA vs (20) L. Draxl CAN

GS Australian Open
M. McDonald [6]
6
6
2
L. Draxl [20]
3
7
6
Vincitore: L. Draxl
Mostra dettagli




Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(2) L. Bronzetti ITA vs S. Stephens USA
GS Australian Open
L. Bronzetti [2]
1
5
S. Stephens
6
7
Vincitore: S. Stephens
Mostra dettagli

Y. Wu CHN vs T. Boyer USA

GS Australian Open
Y. Wu
6
6
T. Boyer
3
2
Vincitore: Y. Wu
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(11) T. Townsend USA vs (WC) S. Hunter AUS
GS Australian Open
T. Townsend [11]
6
2
S. Hunter
7
6
Vincitore: S. Hunter
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))




Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Chwalinska POL vs A. Kalinina UKR
GS Australian Open
M. Chwalinska
7
2
1
A. Kalinina
5
6
6
Vincitore: A. Kalinina
Mostra dettagli

(13) D. Lajovic SRB vs (24) F. Maestrelli ITA

GS Australian Open
D. Lajovic [13]
6
4
3
F. Maestrelli [24]
4
6
6
Vincitore: F. Maestrelli
Mostra dettagli

(14) T. Korpatsch GER vs M. Inglis AUS

GS Australian Open
T. Korpatsch [14]
4
4
M. Inglis
6
6
Vincitore: M. Inglis
Mostra dettagli



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Faria POR vs (18) M. Trungelliti ARG

GS Australian Open
J. Faria
7
6
M. Trungelliti [18]
6
3
Vincitore: J. Faria
Mostra dettagli

C. Lee USA vs (20) L. Fruhvirtova CZE

GS Australian Open
C. Lee
7
2
4
L. Fruhvirtova [20]
5
6
6
Vincitore: L. Fruhvirtova
Mostra dettagli

K. Coppejans BEL vs (29) Z. Svajda USA

GS Australian Open
K. Coppejans
6
2
Z. Svajda [29]
7
6
Vincitore: Z. Svajda
Mostra dettagli



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs E. Kalieva USA

GS Australian Open
G. Maristany Zuleta De Reales
7
4
6
E. Kalieva
5
6
4
Vincitore: G. Maristany Zuleta De Reales
Mostra dettagli

G. Bailly BEL vs M. Damm USA

GS Australian Open
G. Bailly
5
5
M. Damm
7
7
Vincitore: M. Damm
Mostra dettagli

L. Tagger AUT vs (21) L. Tararudee THA

GS Australian Open
L. Tagger
3
0
L. Tararudee [21]
6
6
Vincitore: L. Tararudee
Mostra dettagli



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) G. Minnen BEL vs (23) L. Klimovicova POL

GS Australian Open
G. Minnen [12]
4
4
L. Klimovicova [23]
6
6
Vincitore: L. Klimovicova
Mostra dettagli

L. Zhu CHN vs (17) M. Stakusic CAN

GS Australian Open
L. Zhu
5
4
M. Stakusic [17]
7
6
Vincitore: M. Stakusic
Mostra dettagli

A. Gea FRA vs (30) A. Vallejo PAR

GS Australian Open
A. Gea
6
6
A. Vallejo [30]
2
2
Vincitore: A. Gea
Mostra dettagli




Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) Y. Starodubtseva UKR vs (18) V. Tomova BUL
GS Australian Open
Y. Starodubtseva [6]
7
6
V. Tomova [18]
6
2
Vincitore: Y. Starodubtseva
Mostra dettagli

R. Jodar ESP vs L. Van Assche FRA

GS Australian Open
R. Jodar
6
0
6
L. Van Assche
3
6
1
Vincitore: R. Jodar
Mostra dettagli

M. Zheng USA vs (28) L. Klein SVK

GS Australian Open
M. Zheng
4
6
7
L. Klein [28]
6
3
6
Vincitore: M. Zheng
Mostra dettagli




Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) D. Prizmic CRO vs A. Fery GBR
GS Australian Open
D. Prizmic [14]
4
1
A. Fery
6
6
Vincitore: A. Fery
Mostra dettagli

(16) N. Bartunkova CZE vs W. Osuigwe USA

GS Australian Open
N. Bartunkova [16]
6
6
W. Osuigwe
1
0
Vincitore: N. Bartunkova
Mostra dettagli

(8) A. Sasnovich BLR vs D. Snigur UKR

GS Australian Open
A. Sasnovich [8]
6
0
6
D. Snigur
2
6
2
Vincitore: A. Sasnovich
Mostra dettagli




Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Zeppieri ITA vs R. Sakamoto JPN
GS Australian Open
G. Zeppieri
2
2
R. Sakamoto
6
6
Vincitore: R. Sakamoto
Mostra dettagli

Z. Bai CHN vs D. Vidmanova CZE

GS Australian Open
Z. Bai
4
6
6
D. Vidmanova
6
4
1
Vincitore: Z. Bai
Mostra dettagli

(A) M. Bassols Ribera ESP vs H. Sakatsume JPN

GS Australian Open
M. Bassols Ribera
6
6
4
H. Sakatsume
4
7
6
Vincitore: H. Sakatsume
Mostra dettagli




Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Loffhagen GBR vs N. Basavareddy USA
GS Australian Open
G. Loffhagen
7
4
4
N. Basavareddy
5
6
6
Vincitore: N. Basavareddy
Mostra dettagli

T. Zidansek SLO vs (25) Y. Yuan CHN

GS Australian Open
T. Zidansek
3
1
Y. Yuan [25]
6
6
Vincitore: Y. Yuan
Mostra dettagli

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

Detuqueridapresencia 15-01-2026 10:10

Scritto da MAURO

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.

Non sia timido: ci dica i nomi di taluni.

Beh visti i qualificati ti direi:
Faria, Gea, Zheng, Draxi, Ymer, Sweeny, Svajda, Maestrelli, Damm.

Ci vada a vincere lei con Faria e Damm, tutt’altro che scappati di casa!

A parte che uno cotto com Van Assche le avrebbe preso anche da questo Maestrelli che ha steso Lajovic e non Pulcinella

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 15-01-2026 10:08

Scritto da IlCera

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper
@ Grifo999 (#4545120)
Ok ma chi guardi tra Zeppo e Steto, senza dimenticare Lucia (sempre che tifi anche lei).

Beh certo la Lucia ha validi argomenti per farsi preferire

Se avessi assistito a questa partita, avrei guardato solo da una parte del campo, e non quello della nostra conterranea…..

😎

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 15-01-2026 09:52

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.

Non sia timido: ci dica i nomi di taluni.

Beh visti i qualificati ti direi:
Faria, Gea, Zheng, Draxi, Ymer, Sweeny, Svajda, Maestrelli, Damm.

 63
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 15-01-2026 09:43

Scritto da italo
Da segnalare il buon numero di giovani che approda al main draw che avrà, oltre a Fonseca, altri 3 classe 2006 al via.
Jodar, Budkov Kjaer e Sakamoto.
Anche la classe 2005 sarà ben rappresentata, oltre a Mensik e Tien anche Zheng, Basavareddy e il francese Gea, che al suo primo tabellone cadetto si qualifica direttamente al tabellone principale.

Fonseca, Mensik e Tien, ancorchè ormai delle realtà, sono delle incognite agli AO, il primo perchè non lo si è ancora visto quest’anno, il secondo perchè non mi sembra in un gran periodo, ed il terzo perchè non si quasi fermato a fine stagione e ne sta già pagando le conseguenze. Jodar, BK e Sakamoto sono molto giovani e potrebbero risentire della mancanza d’esperienza, al primo impatto con i 5 set. Vediamo se Basavareddy ha ricuperato dalla crisi che lo fatto scivolare alla 241esima posizione. Zheng è dell’inizio del 2004, quindi ha praticamnete 22 anni, ed è uscito a fine anno con i soliti challenger di zona statunitensi. Sono invece curioso di vedere Gea, che in pochi mesi è passato dai Futures alla qualificazione in Australia, ed è il francese meno considerato, ma, forse per questo, con migliori prospettive.
Aggiungo una nota su i nostri: sarà un caso, ma l’unico a passare era l’unico ad aver giocato (tranne Giustino, con il quale ha vinto al primo turno) dei match nel periodo precedente, ad essersi ambientato, etc.?

 62
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
IlCera (Guest) 15-01-2026 09:34

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper
@ Grifo999 (#4545120)
Ok ma chi guardi tra Zeppo e Steto, senza dimenticare Lucia (sempre che tifi anche lei).

Beh certo la Lucia ha validi argomenti per farsi preferire

Se avessi assistito a questa partita, avrei guardato solo da una parte del campo, e non quello della nostra conterranea…..

 61
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Arnaldo2262 15-01-2026 09:26

@ Grifo999 (#4545140)

non bastano i colpi, serve peso della palla, forza mentale, carattere…..purtroppo lo vedi in campo Giulio fin dagli sguardi, dall’atteggiamento…sembra sempre sconfitto in partenza.
Come gia’ scritto, non entrera’ mai nei 100

 60
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 15-01-2026 09:01

Scritto da Giuliano da Viareggio

Scritto da Detuqueridapresencia
Incredibile auditu
Il Maestro va in MD
Purtroppo gli altri non ce l’hanno fatta e duole sia la brutta sconfitta di Zeppieri sia il doppio TB sfavorevole di Travaglia. Dico la verità spiace soprattutto per Stetone a un passo da un risultato che alla sua età probabilmente non si realizzerà più

Mai dire mai, il buon Travaglia avra’ ancora le sue buone occasioni!
IO SONO ARCOCONTENTO PER LA GRANDE VITTORIA DI MAESTRELLI!!!! BATTERE UNO COME LAJOVIC, ANCORA FORTISSIMO, E’ ROBA DA CAMPIONI…….

Me lo auguro, Stetone è un esempio di professionista serio e mai domo

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 15-01-2026 08:41

Scritto da Ging89
Guardate attentamente come Jodar perde da Van Anche
Mauro qualcosa da dire riguardo LANDALUCE CHE SI FA SCONFIGGERE DALLA QUARTA LINEA ITALIANA STEFANO TRAVAGLIA? AHAHAHHAHAHAHA

Ho visto…ho visto.

 58
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 15-01-2026 08:40

Scritto da italo
Da segnalare il buon numero di giovani che approda al main draw che avrà, oltre a Fonseca, altri 3 classe 2006 al via.
Jodar, Budkov Kjaer e Sakamoto.
Anche la classe 2005 sarà ben rappresentata, oltre a Mensik e Tien anche Zheng, Basavareddy e il francese Gea, che al suo primo tabellone cadetto si qualifica direttamente al tabellone principale.

GRAZIE ITALO PER QUESTO POST. Sono particolarmente attento alle nuove realta’ tennistiche , e questa tua segnalazione mi consente di annotare i nomi da seguire durante lo slam australiano!

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 15-01-2026 08:36

Scritto da Detuqueridapresencia
Incredibile auditu
Il Maestro va in MD
Purtroppo gli altri non ce l’hanno fatta e duole sia la brutta sconfitta di Zeppieri sia il doppio TB sfavorevole di Travaglia. Dico la verità spiace soprattutto per Stetone a un passo da un risultato che alla sua età probabilmente non si realizzerà più

Mai dire mai, il buon Travaglia avra’ ancora le sue buone occasioni!
IO SONO ARCOCONTENTO PER LA GRANDE VITTORIA DI MAESTRELLI!!!! BATTERE UNO COME LAJOVIC, ANCORA FORTISSIMO, E’ ROBA DA CAMPIONI…….

 56
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
italo (Guest) 15-01-2026 08:21

Da segnalare il buon numero di giovani che approda al main draw che avrà, oltre a Fonseca, altri 3 classe 2006 al via.
Jodar, Budkov Kjaer e Sakamoto.
Anche la classe 2005 sarà ben rappresentata, oltre a Mensik e Tien anche Zheng, Basavareddy e il francese Gea, che al suo primo tabellone cadetto si qualifica direttamente al tabellone principale.

 55
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 15-01-2026 08:04

Scritto da Gaz
Alla vigilia delle qualificazioni nessuno mi ha indicato la sua scelta come potenziale qualificata più giovane, molto più banale pronosticare la vincitrice dello slam,che non è detto accada.
Mancando solo un turno e il pronostico è adesso molto facilitato,ma si può ancora partecipare,in palio è rimasto una fornitura annuale di riflessioni.
Le 5 più giovani all’ultimo atto per l’accesso sono:
Tagger
Bartunkova
L.Fruhvirtova
Stakusic
Klimovikova
Se dovesse oggi vincere la Tagger sarà il suo il nome che andava fatto come la tennista più giovane a superare le qualificazioni di questo AO 26

Nikola Bartunkova

 54
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 15-01-2026 08:00

Tagger!!! 😀

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic (Guest) 15-01-2026 07:56

I punteggi mi fanno pensare ad una giornata molto calda di solito é cosí quando si veddono tanti 60 di qua e di lá

 52
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 07:48

Ciambellone sfornato caldo caldo ed a casa, altro che rimonta!
Forse una lezione troppo severa per la giovane Lilli, ma evidentemente questo livello ancora non le compete.
Almeno oggi mi consente di dormire quattro o cinque ore, prima di cominciare la giornata.
Ci si rivede sui rossi campi di Parigi, dove temo la inviteranno direttamente nel tabellone principale in quanto campionessa junior uscente, mentre un rodaggio nei tre eventuali turni di qualificazione non le farebbe che bene.
Certo, potrebbe sempre dire di no all’invito…ma al posto suo voi rinuncereste ad intascare circa 80.000€€ senza dover muovere un dito?
Per quanto riguarda la Thailandese, che dire? Corre come una dannata e colpisce molto bene. Se non le dice male col sorteggio un turno può anche passarlo.
Di più credo sia difficile.
Buongiorno a voi, buona “notte” a me.

 51
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
Detuqueridapresencia 15-01-2026 07:46

Incredibile auditu

Il Maestro va in MD

Purtroppo gli altri non ce l’hanno fatta e duole sia la brutta sconfitta di Zeppieri sia il doppio TB sfavorevole di Travaglia. Dico la verità spiace soprattutto per Stetone a un passo da un risultato che alla sua età probabilmente non si realizzerà più

 50
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
tinapica 15-01-2026 07:35

Scritto da tinapica
Rotta prolungata

Rotta o rottura?
Forse meglio rottura, neh?
Mi si perdoni, dopo una notte (quasi) insonne.

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 07:30

Rotta prolungata 🙁

 48
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lukaa 15-01-2026 07:27

Intanto è uscito il tabellone, berrettini con De Minaur, sonego e musetti potenziale scontro al secondo turno, arnaldi con rublev… Proprio bene non è andata…

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Di Passaggio 15-01-2026 07:25

AO. Il quarto di Nole mi sembra il più duro. Quello di Jannik il meno duro. Questa è la parte bassa. I quarti della parte alta mi sembrano più equilibrati. Poi come sempre, per fortuna, parla il campo.

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 07:25

Questo Britanno che ha maltrattato Prizmic da dove esce?

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 07:22

Persa piuttosto nettamente la prima partita, vediamo se le riesce la solita vittoria in rimonta tignosa.
Ricordando che non ha ancora 18 anni, Forza Lilli!

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Guidooddounodinoi (Guest) 15-01-2026 07:18

Un sorteggio davvero complicato, quasi tutte tds per i nostri che non lo sono, Musetti prende Fritz agli ottavi (se ci arrivano). Berrettini subito De Minaur.

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 07:15

Corre come una saetta la Thailandese, ci arriva bene quasi sempre.

 42
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 07:08

Scritto da tinapica
Non so se ce la fo a tenere gli occhi aperti per Lilli (confesso di averli già chiusi anche durante la Maestrale prova del Nostro…per poi riaprirli in tempo)

Dai, ci provo.
Lilli mi perdonerà se non riuscirò a tenere gli occhi aperti…forza Lilli!

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dago (Guest) 15-01-2026 06:55

Colpi troppo piatti . …ma si farà dopo centocinquanta sconfitte …l allenatore che fa fare passi da gigante all indietro

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 15-01-2026 06:35

@ tinapica (#4545220)
Townsend è tra le quattro teste di serie più alte che non hanno passato il turno decisivo quindi può essere estratta ma al momento non ci sono buchi nel tabellone femminile

 39
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
tinapica 15-01-2026 06:23

Non so se ce la fo a tenere gli occhi aperti per Lilli (confesso di averli già chiusi anche durante la Maestrale prova del Nostro…per poi riaprirli in tempo)

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 06:18

Purtroppo la SartonaGrandiTaglie non ce l’ha fatta.
Dopo una più che dignitosa resistenza nella prima partita si fece travolgere dalla Tempesta australiana che, da brava Cacciatrice, nella seconda non si fece sfuggire la grossa preda, di cui ormai odorava il sangue.
Possibilità di eventuale ripescaggio?

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 15-01-2026 06:17

Scritto da tommykalippo
E la Bronzetti dovrebbe entrare come Lucky Loser

Non è detto purtroppo, al momento Lucia ha il 25% di chance di essere estratta e finora non ci sono stati forfait dal MD femminile

 36
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Ice Man
tommykalippo (Guest) 15-01-2026 06:15

Maestroooo! Vai almeno uno ne abbiamo!! E la Bronzetti dovrebbe entrare come Lucky Loser

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 06:14

Bravo Maestro! Tabellone principale, con relativi prestigio e bei soldini, conquistato grazie al coraggio di andare spesso a rete quando la faccenda si faceva nera (e, onestamente, grazie anche agli annetti di Laiovic che col proseguire dei minuti di gioco cominciarono a farsi sentire togliendo energia ai suoi colpi).
Grazie a lui almeno un nome italiano riesce a qualificarsi, pareggiando il conto con la Spagna (se no sai Mauro come ci triturava le gonadi… 😉 ).

 34
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, puffo65, Fabilandia
JOA20 (Guest) 15-01-2026 06:09

MAESTROOOOOO

 33
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Boomer (Guest) 15-01-2026 05:45

Maestro inizio del terzo set sembra trasformato, finalmente bello solido

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tecmoxninja (Guest) 15-01-2026 05:18

Il francese non ritorna più nei 100…non ha i mezzi né fisici né tecnici.

 31
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
tinapica 15-01-2026 05:14

VanAsc, facendosi irretire in un monotono gioco fondocampista che non gli appartiene, finisce col perdere, pur con l’intermezzo di un 6-0 a suo favore, malamente dal Madrileno.
Invece Maestrelli si sta tenendo a galla frequentando i pressi della rete spesso e volentieri: trovare le differenze.

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 05:09

Maestrelli continua a sbagliare a valutare palle dentro/fuori: ancora due in questo gioco che salva con coraggio arrembando a rete subito dopo due battute.

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 04:53

9′ di primo gioco, seconda partita, portato a casa alla battuta, fondamentale per tenere accesa la fiammella della speranza.
Forza Maestro!

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 04:34

Ma poi, il tempo per me di andare a prendere qualcosa da bere, si è fatto strappare 🙁 !

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 04:25

Questa di Maestrelli non l’ho proprio capita: se ci si fionda a rete subito dopo la battuta si deve colpire la palla al volo e fare punto, non lasciarla andare sbagliando a valutarla che poi è dentro.
Così è andato 15-40, ma per fortuna, con la complicità di Laiovic, ha recuperato.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 03:58

Fuori PierUgo, tocca tornare alla noia del tennis contemporaneo.
Mi guarderò Maestrelli, almeno potrò tifare per amor di patria.

 25
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
tinapica 15-01-2026 03:56

Ma che culo ‘sto Norvegese!
Due nastri a favore uno dopo l’altro, pressione addosso a PierUgo che fa df, e così strappa la battuta al Francese in un modo assolutamente immeritato e, temo proprio, fatalmente decisivo.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 03:50

Già solo a vedere una manciata di scambi di PierUgo mi sono (ho?) rifatti gli occhi.
Che noia il tennis fondocampista contemporaneo!

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
tinapica 15-01-2026 03:43

Grandi legnate tra il Madrileno e l’I-BnF (Italo-Belga naturalizzato Francese).
La sensazione è che il Madrileno ne abbia un poco di più, ma io tifo VanAsc.
Comunque incontro molto meno divertente di quanto mi aspettassi: nessuno dei due osa variazioni sul tema “legnate da fondocampo” 🙁
Mi guardo un attimo PierUgo, anche se le sta prendendo di brutto.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 03:33

Finora uno zero su tre molto pesante, specialmente per Zepp.
Bronzetti contro un ex vincitrice di Torneo Maggiore non è che avesse molte speranze, Travaglia è un po’ attempato e poi non ha perso male, ma Zepp oggi proprio evanescente.
Forse per Lucia Bronzetti una qualche remota speranza di ripescaggio c’è.
Resta Maestrelli: avrà la forza per opporsi all’esperienza (ed alla classe, aggiungo io) di Laiovic? Molto difficile, temo.
Qui si rischia di non aggiungere alcun nome italiano al tabellone principale: non è buona cosa.
Ma forse è giusta.

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
tinapica 15-01-2026 03:25

@ Gaz (#4545137)

Io ci spero tanto.
Forza Lilli!

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 15-01-2026 03:23

Peccato Stetone!
Sconfitta prevedibile ma bruciante perché, alla fine, il divario è di pochi punti.
Purtroppo la classifica credo gli impedisca ogni possibile ripescaggio.

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Brufen (Guest) 15-01-2026 02:26

Sakamoto impressionante, va detto. Ha sempre tirato forte ma permanevano tanti dubbi su come quel diritto – o meglio, quell’apertura – avrebbe potuto reggere i ritmi pro. Ebbene, dubbi fugati: il diritto regge eccome, il nuovo volto del tennis giapponese è fra noi!

Zeppieri però male male. Si lascia travolgere senza opporre la minima resistenza. In una partita così devi attaccarti al servizio, restare incollato, limitare al massimo gratuiti, zeppierate e scelleratezze varie, e quasi sicuramente le certezze del ragazzino andranno a incrinarsi… Invece ha fatto l’esatto contrario, rendendo la vita ancor più facile al talento nipponico.

 18
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Arnaldo2262
zedarioz 15-01-2026 02:24

Sakamoto spaventoso. Ha lasciato 7 games in due partite a Evans e Zeppieri, e anche l’altra partita l’ha vinta 6-4 6-4. È entrato col turbo nel tabellone.
Zeppieri gran braccio ma ha la panza e oggi Sakamoto ha messo in evidenza tutti i limiti di Giulio negli spostamenti.
Chissà come può spiegare il mitologico Enzo il fatto che un grissino come Sakamoto tiri di quelle pallate con una facilità estrema. Pesa come una coscia di Kecmanovic.

 17
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica, Just is Back, MarcoP, LunaDiamante, Arnaldo2262
andre92 (Guest) 15-01-2026 02:22

ma zeppieri stava male?

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 15-01-2026 01:13

Scritto da Grifo999
Il mio preferito è Zeppieri.
Penso che abbia i colpi per entrare comodamente nei primi 100.
E mi dispiace non vederlo protagonista almeno nei tornei 250.
Il tennis femminile non mi entusiasma( colpa mia)

Zeppieri ha un dritto fenomenale
Io farei insegnare a tutti i bambini

Può stare nei 100 assolutamente

Parlando seriamente Jodar è uno che entrerà nei 100 prima dei 20 anni perché è equilibrato si muove bene e colpisce bene
Classico tennista che non ha punti deboli….. Ma nemmeno troppo forti……
Come posso dire… Mmmm ecco guardati le partite di Alcaraz e Sinner ma anche di Fonseca appunto o di Engel o di Kouame e vedrai proprio uno schioccare della palla impressionante che Jodar non ha

Il riassunto di Jodar è: tira forte ma c’è gente che gli mangia in faccia
Tipo Michelsen ecco

Non è un caso che Jodar abbia perso da Blockx la finale challenger: Blockx ha un grandissimo peso palla sul dritto

Il fatto che Mauro si sia messo a esaltare anche uno scarsone come Van Asche rende bene la persona di m che è: Francia o Spagna purché non sia l’Italia per lui

Molto spesso sento parlare di togliere la cittadinanza italiana agli italiani di seconda generazione però secondo me questo sarebbe razzismo
Io propongo una legge diversa: togliere la cittadinanza a tutti coloro che non mostrano patriottismo: così scremiamo gli immigrati integrati da quelli non integrati e leviamo la cittadinanza ai Mauro…. E chissà magari li deportiamo anche

Scritto da MAURO
Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.

15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 15-01-2026 00:47

Scritto da Ging89
Guardate attentamente come Jodar perde da Van Anche
Mauro qualcosa da dire riguardo LANDALUCE CHE SI FA SCONFIGGERE DALLA QUARTA LINEA ITALIANA STEFANO TRAVAGLIA? AHAHAHHAHAHAHA

gli spagnoli avevano tutti un secondo turno da sogno…..solo uno aveva una tds ed era la 28 (klein)……

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
magilla 15-01-2026 00:41

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.

Non sia timido: ci dica i nomi di taluni.

curiso che il piu alto di clssifica battuto dai due idoli di mauro si aggiri intorno al 140mo posto ed è un tunisino…..direi che tra i due è gia tanto che se ne classifichi uno …..

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
walden 15-01-2026 00:02

Scritto da piper

Scritto da MAURO
Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.

Non sia timido: ci dica i nomi di taluni.

La solita asinata del Noto ……Van Assche da due anni è uscito dall’elenco dei tennisti promettenti, a meno di un imprevedibile (glielo auguro, mi è sempre stato simpatico) scatto, farà una buona carriera, ma nulla più. Quindi solo uno che ne capisce poco può vederci un’anticipazione di duelli futuri al vertice. Se dovessi indicare un match interessante è quello fra Il belga Bailly, tenuto un po’ nell’ombra dal coetaneo Blockx, e lo statunitense Damm, che sembra essersi ripreso dalla crisi che lo fece scendere fino alla 500esima posizione. E poi il match di Landaluce….ah è stato eliminato, peccato….

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 14-01-2026 23:55

Spero che Tagger acceda al Main Draw perché per questo turno non credo di riuscire a vederla.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
walden 14-01-2026 23:53

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper
@ Grifo999 (#4545120)
Ok ma chi guardi tra Zeppo e Steto, senza dimenticare Lucia (sempre che tifi anche lei).

Beh certo la Lucia ha validi argomenti per farsi preferire

Almeno due… 🙄

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 14-01-2026 23:51

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper
@ Grifo999 (#4545120)
Ok ma chi guardi tra Zeppo e Steto, senza dimenticare Lucia (sempre che tifi anche lei).

Beh certo la Lucia ha validi argomenti per farsi preferire

Si ma Grifo è dell’altra sponda 😛
Si scherza Grifo!

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 14-01-2026 23:50

Scritto da MAURO
Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.

Non sia timido: ci dica i nomi di taluni.

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 14-01-2026 23:36

Scritto da piper
@ Grifo999 (#4545120)
Ok ma chi guardi tra Zeppo e Steto, senza dimenticare Lucia (sempre che tifi anche lei).

Beh certo la Lucia ha validi argomenti per farsi preferire 😛

 7
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, walden, il capitano, Don Budge fathers
Grifo999 (Guest) 14-01-2026 23:01

Il mio preferito è Zeppieri.
Penso che abbia i colpi per entrare comodamente nei primi 100.
E mi dispiace non vederlo protagonista almeno nei tornei 250.
Il tennis femminile non mi entusiasma( colpa mia)

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 14-01-2026 22:54

Alla vigilia delle qualificazioni nessuno mi ha indicato la sua scelta come potenziale qualificata più giovane, molto più banale pronosticare la vincitrice dello slam,che non è detto accada.
Mancando solo un turno e il pronostico è adesso molto facilitato,ma si può ancora partecipare,in palio è rimasto una fornitura annuale di riflessioni.
Le 5 più giovani all’ultimo atto per l’accesso sono:
Tagger
Bartunkova
L.Fruhvirtova
Stakusic
Klimovikova
Se dovesse oggi vincere la Tagger sarà il suo il nome che andava fatto come la tennista più giovane a superare le qualificazioni di questo AO 26

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 14-01-2026 22:38

Guardate attentamente come Jodar perde da Van Anche

Mauro qualcosa da dire riguardo LANDALUCE CHE SI FA SCONFIGGERE DALLA QUARTA LINEA ITALIANA STEFANO TRAVAGLIA? AHAHAHHAHAHAHA

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
-1: MarcoP
piper 14-01-2026 22:14

@ Grifo999 (#4545120)

Ok ma chi guardi tra Zeppo e Steto, senza dimenticare Lucia (sempre che tifi anche lei).

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Grifo999 (Guest) 14-01-2026 21:47

Solo Zeppieri favorito.
Travaglia e Maestrelli contro pronostico.
Io tiferò per tutti e 3.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 14-01-2026 20:53

Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.

1
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: MarcoP, Detuqueridapresencia