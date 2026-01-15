Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Maestrelli ce la fa alla decima, prima qualificazione Slam agli Australian Open. Out al turno decisivo Zeppieri, Travaglia e Bronzetti

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ha conquistato la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026, centrando così la prima partecipazione in assoluto a uno Slam della sua carriera in dieci partecipazioni. Sui campi in cemento di Melbourne Park, il 23enne di Pisa, numero 141 ATP e 24ª testa di serie delle qualificazioni, ha firmato un’autentica impresa nel turno decisivo superando in rimonta il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 4-6 6-4 6-3, dopo una maratona durata oltre due ore e un quarto.
Un successo dal peso specifico enorme per il toscano, arrivato contro un avversario di grande esperienza: Lajovic, 35 anni, ex numero 23 del mondo nel 2019, vanta infatti anche gli ottavi di finale agli Australian Open 2021. Il serbo aveva inoltre vinto l’unico precedente tra i due, disputato nei quarti del Challenger di Sassuolo lo scorso anno sulla terra battuta. Anche questa volta la battaglia è stata intensa, ma Maestrelli ha mostrato grande solidità mentale: sotto di un set, ha annullato una palla break nel primo game del secondo parziale e altre due nel quinto, prima di riuscire a cambiare l’inerzia dell’incontro. Nel set decisivo, poi, ha imposto il suo ritmo con autorità, dominando più di quanto non dica il punteggio finale.
Stop per Zeppieri e Travaglia
Niente da fare, invece, per gli altri azzurri impegnati nelle qualificazioni maschili. Giulio Zeppieri, 24enne di Latina e numero 156 ATP, è stato sconfitto nettamente dal giapponese Rei Sakamoto (n.202) per 6-2 6-2 in un’ora e nove minuti, mancando così l’accesso al main draw che aveva centrato nel 2024.
Si ferma anche il cammino di Stefano Travaglia: il 34enne di Ascoli Piceno, numero 189 ATP, ha lottato per oltre due ore ma si è arreso all’australiano Dane Sweeny (n.182) con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3), al termine di un match combattutissimo e deciso nei momenti chiave.
Bronzetti eliminata nelle qualificazioni femminili
Semaforo rosso anche per Lucia Bronzetti nel turno decisivo delle qualificazioni femminili. Nella notte italiana, la 27enne riminese di Villa Verucchio, numero 106 WTA e seconda testa di serie del tabellone cadetto, è stata battuta dalla statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 35 minuti.
Una sconfitta amara per l’azzurra, che a Melbourne non era mai andata oltre il secondo turno del main draw (2022 e 2025). Dall’altra parte, Stephens – in gara grazie al ranking protetto dopo essere stata numero 3 del mondo nel 2018 – ha mostrato tutta la sua esperienza: per lei si tratta della 15ª partecipazione agli Australian Open, torneo in cui vanta anche una semifinale nel 2013.
Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Loffhagen
vs N. Basavareddy
GS Australian Open
G. Loffhagen
7
4
4
N. Basavareddy
5
6
6
Vincitore: N. Basavareddy
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Loffhagen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
N. Basavareddy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
N. Basavareddy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
N. Basavareddy
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
N. Basavareddy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Loffhagen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basavareddy
30-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
G. Loffhagen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
N. Basavareddy
A-40
40-A
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Loffhagen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
N. Basavareddy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
G. Loffhagen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Basavareddy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Loffhagen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
N. Basavareddy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
G. Loffhagen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Loffhagen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
N. Basavareddy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
G. Loffhagen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
T. Zidansek vs (25) Y. Yuan
GS Australian Open
T. Zidansek
3
1
Y. Yuan [25]
6
6
Vincitore: Y. Yuan
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Zidansek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Y. Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
T. Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
T. Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Zidansek
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Y. Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Zidansek
40-A
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Y. Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
Ci vada a vincere lei con Faria e Damm, tutt’altro che scappati di casa!
A parte che uno cotto com Van Assche le avrebbe preso anche da questo Maestrelli che ha steso Lajovic e non Pulcinella
😎
Beh visti i qualificati ti direi:
Faria, Gea, Zheng, Draxi, Ymer, Sweeny, Svajda, Maestrelli, Damm.
Fonseca, Mensik e Tien, ancorchè ormai delle realtà, sono delle incognite agli AO, il primo perchè non lo si è ancora visto quest’anno, il secondo perchè non mi sembra in un gran periodo, ed il terzo perchè non si quasi fermato a fine stagione e ne sta già pagando le conseguenze. Jodar, BK e Sakamoto sono molto giovani e potrebbero risentire della mancanza d’esperienza, al primo impatto con i 5 set. Vediamo se Basavareddy ha ricuperato dalla crisi che lo fatto scivolare alla 241esima posizione. Zheng è dell’inizio del 2004, quindi ha praticamnete 22 anni, ed è uscito a fine anno con i soliti challenger di zona statunitensi. Sono invece curioso di vedere Gea, che in pochi mesi è passato dai Futures alla qualificazione in Australia, ed è il francese meno considerato, ma, forse per questo, con migliori prospettive.
Aggiungo una nota su i nostri: sarà un caso, ma l’unico a passare era l’unico ad aver giocato (tranne Giustino, con il quale ha vinto al primo turno) dei match nel periodo precedente, ad essersi ambientato, etc.?
Se avessi assistito a questa partita, avrei guardato solo da una parte del campo, e non quello della nostra conterranea…..
@ Grifo999 (#4545140)
non bastano i colpi, serve peso della palla, forza mentale, carattere…..purtroppo lo vedi in campo Giulio fin dagli sguardi, dall’atteggiamento…sembra sempre sconfitto in partenza.
Come gia’ scritto, non entrera’ mai nei 100
Me lo auguro, Stetone è un esempio di professionista serio e mai domo
Ho visto…ho visto.
GRAZIE ITALO PER QUESTO POST. Sono particolarmente attento alle nuove realta’ tennistiche , e questa tua segnalazione mi consente di annotare i nomi da seguire durante lo slam australiano!
Mai dire mai, il buon Travaglia avra’ ancora le sue buone occasioni!
IO SONO ARCOCONTENTO PER LA GRANDE VITTORIA DI MAESTRELLI!!!! BATTERE UNO COME LAJOVIC, ANCORA FORTISSIMO, E’ ROBA DA CAMPIONI…….
Da segnalare il buon numero di giovani che approda al main draw che avrà, oltre a Fonseca, altri 3 classe 2006 al via.
Jodar, Budkov Kjaer e Sakamoto.
Anche la classe 2005 sarà ben rappresentata, oltre a Mensik e Tien anche Zheng, Basavareddy e il francese Gea, che al suo primo tabellone cadetto si qualifica direttamente al tabellone principale.
Nikola Bartunkova
Tagger!!! 😀
I punteggi mi fanno pensare ad una giornata molto calda di solito é cosí quando si veddono tanti 60 di qua e di lá
Ciambellone sfornato caldo caldo ed a casa, altro che rimonta!
Forse una lezione troppo severa per la giovane Lilli, ma evidentemente questo livello ancora non le compete.
Almeno oggi mi consente di dormire quattro o cinque ore, prima di cominciare la giornata.
Ci si rivede sui rossi campi di Parigi, dove temo la inviteranno direttamente nel tabellone principale in quanto campionessa junior uscente, mentre un rodaggio nei tre eventuali turni di qualificazione non le farebbe che bene.
Certo, potrebbe sempre dire di no all’invito…ma al posto suo voi rinuncereste ad intascare circa 80.000€€ senza dover muovere un dito?
Per quanto riguarda la Thailandese, che dire? Corre come una dannata e colpisce molto bene. Se non le dice male col sorteggio un turno può anche passarlo.
Di più credo sia difficile.
Buongiorno a voi, buona “notte” a me.
Incredibile auditu
Il Maestro va in MD
Purtroppo gli altri non ce l’hanno fatta e duole sia la brutta sconfitta di Zeppieri sia il doppio TB sfavorevole di Travaglia. Dico la verità spiace soprattutto per Stetone a un passo da un risultato che alla sua età probabilmente non si realizzerà più
Rotta o rottura?
Forse meglio rottura, neh?
Mi si perdoni, dopo una notte (quasi) insonne.
Rotta prolungata 🙁
Intanto è uscito il tabellone, berrettini con De Minaur, sonego e musetti potenziale scontro al secondo turno, arnaldi con rublev… Proprio bene non è andata…
AO. Il quarto di Nole mi sembra il più duro. Quello di Jannik il meno duro. Questa è la parte bassa. I quarti della parte alta mi sembrano più equilibrati. Poi come sempre, per fortuna, parla il campo.
Questo Britanno che ha maltrattato Prizmic da dove esce?
Persa piuttosto nettamente la prima partita, vediamo se le riesce la solita vittoria in rimonta tignosa.
Ricordando che non ha ancora 18 anni, Forza Lilli!
Un sorteggio davvero complicato, quasi tutte tds per i nostri che non lo sono, Musetti prende Fritz agli ottavi (se ci arrivano). Berrettini subito De Minaur.
Corre come una saetta la Thailandese, ci arriva bene quasi sempre.
Dai, ci provo.
Lilli mi perdonerà se non riuscirò a tenere gli occhi aperti…forza Lilli!
Colpi troppo piatti . …ma si farà dopo centocinquanta sconfitte …l allenatore che fa fare passi da gigante all indietro
@ tinapica (#4545220)
Townsend è tra le quattro teste di serie più alte che non hanno passato il turno decisivo quindi può essere estratta ma al momento non ci sono buchi nel tabellone femminile
Non so se ce la fo a tenere gli occhi aperti per Lilli (confesso di averli già chiusi anche durante la Maestrale prova del Nostro…per poi riaprirli in tempo)
Purtroppo la SartonaGrandiTaglie non ce l’ha fatta.
Dopo una più che dignitosa resistenza nella prima partita si fece travolgere dalla Tempesta australiana che, da brava Cacciatrice, nella seconda non si fece sfuggire la grossa preda, di cui ormai odorava il sangue.
Possibilità di eventuale ripescaggio?
Non è detto purtroppo, al momento Lucia ha il 25% di chance di essere estratta e finora non ci sono stati forfait dal MD femminile
Maestroooo! Vai almeno uno ne abbiamo!! E la Bronzetti dovrebbe entrare come Lucky Loser
Bravo Maestro! Tabellone principale, con relativi prestigio e bei soldini, conquistato grazie al coraggio di andare spesso a rete quando la faccenda si faceva nera (e, onestamente, grazie anche agli annetti di Laiovic che col proseguire dei minuti di gioco cominciarono a farsi sentire togliendo energia ai suoi colpi).
Grazie a lui almeno un nome italiano riesce a qualificarsi, pareggiando il conto con la Spagna (se no sai Mauro come ci triturava le gonadi… 😉 ).
MAESTROOOOOO
Maestro inizio del terzo set sembra trasformato, finalmente bello solido
Il francese non ritorna più nei 100…non ha i mezzi né fisici né tecnici.
VanAsc, facendosi irretire in un monotono gioco fondocampista che non gli appartiene, finisce col perdere, pur con l’intermezzo di un 6-0 a suo favore, malamente dal Madrileno.
Invece Maestrelli si sta tenendo a galla frequentando i pressi della rete spesso e volentieri: trovare le differenze.
Maestrelli continua a sbagliare a valutare palle dentro/fuori: ancora due in questo gioco che salva con coraggio arrembando a rete subito dopo due battute.
9′ di primo gioco, seconda partita, portato a casa alla battuta, fondamentale per tenere accesa la fiammella della speranza.
Forza Maestro!
Ma poi, il tempo per me di andare a prendere qualcosa da bere, si è fatto strappare 🙁 !
Questa di Maestrelli non l’ho proprio capita: se ci si fionda a rete subito dopo la battuta si deve colpire la palla al volo e fare punto, non lasciarla andare sbagliando a valutarla che poi è dentro.
Così è andato 15-40, ma per fortuna, con la complicità di Laiovic, ha recuperato.
Fuori PierUgo, tocca tornare alla noia del tennis contemporaneo.
Mi guarderò Maestrelli, almeno potrò tifare per amor di patria.
Ma che culo ‘sto Norvegese!
Due nastri a favore uno dopo l’altro, pressione addosso a PierUgo che fa df, e così strappa la battuta al Francese in un modo assolutamente immeritato e, temo proprio, fatalmente decisivo.
Già solo a vedere una manciata di scambi di PierUgo mi sono (ho?) rifatti gli occhi.
Che noia il tennis fondocampista contemporaneo!
Grandi legnate tra il Madrileno e l’I-BnF (Italo-Belga naturalizzato Francese).
La sensazione è che il Madrileno ne abbia un poco di più, ma io tifo VanAsc.
Comunque incontro molto meno divertente di quanto mi aspettassi: nessuno dei due osa variazioni sul tema “legnate da fondocampo” 🙁
Mi guardo un attimo PierUgo, anche se le sta prendendo di brutto.
Finora uno zero su tre molto pesante, specialmente per Zepp.
Bronzetti contro un ex vincitrice di Torneo Maggiore non è che avesse molte speranze, Travaglia è un po’ attempato e poi non ha perso male, ma Zepp oggi proprio evanescente.
Forse per Lucia Bronzetti una qualche remota speranza di ripescaggio c’è.
Resta Maestrelli: avrà la forza per opporsi all’esperienza (ed alla classe, aggiungo io) di Laiovic? Molto difficile, temo.
Qui si rischia di non aggiungere alcun nome italiano al tabellone principale: non è buona cosa.
Ma forse è giusta.
@ Gaz (#4545137)
Io ci spero tanto.
Forza Lilli!
Peccato Stetone!
Sconfitta prevedibile ma bruciante perché, alla fine, il divario è di pochi punti.
Purtroppo la classifica credo gli impedisca ogni possibile ripescaggio.
Sakamoto impressionante, va detto. Ha sempre tirato forte ma permanevano tanti dubbi su come quel diritto – o meglio, quell’apertura – avrebbe potuto reggere i ritmi pro. Ebbene, dubbi fugati: il diritto regge eccome, il nuovo volto del tennis giapponese è fra noi!
Zeppieri però male male. Si lascia travolgere senza opporre la minima resistenza. In una partita così devi attaccarti al servizio, restare incollato, limitare al massimo gratuiti, zeppierate e scelleratezze varie, e quasi sicuramente le certezze del ragazzino andranno a incrinarsi… Invece ha fatto l’esatto contrario, rendendo la vita ancor più facile al talento nipponico.
Sakamoto spaventoso. Ha lasciato 7 games in due partite a Evans e Zeppieri, e anche l’altra partita l’ha vinta 6-4 6-4. È entrato col turbo nel tabellone.
Zeppieri gran braccio ma ha la panza e oggi Sakamoto ha messo in evidenza tutti i limiti di Giulio negli spostamenti.
Chissà come può spiegare il mitologico Enzo il fatto che un grissino come Sakamoto tiri di quelle pallate con una facilità estrema. Pesa come una coscia di Kecmanovic.
ma zeppieri stava male?
Zeppieri ha un dritto fenomenale
Io farei insegnare a tutti i bambini
Può stare nei 100 assolutamente
Parlando seriamente Jodar è uno che entrerà nei 100 prima dei 20 anni perché è equilibrato si muove bene e colpisce bene
Classico tennista che non ha punti deboli….. Ma nemmeno troppo forti……
Come posso dire… Mmmm ecco guardati le partite di Alcaraz e Sinner ma anche di Fonseca appunto o di Engel o di Kouame e vedrai proprio uno schioccare della palla impressionante che Jodar non ha
Il riassunto di Jodar è: tira forte ma c’è gente che gli mangia in faccia
Tipo Michelsen ecco
Non è un caso che Jodar abbia perso da Blockx la finale challenger: Blockx ha un grandissimo peso palla sul dritto
Il fatto che Mauro si sia messo a esaltare anche uno scarsone come Van Asche rende bene la persona di m che è: Francia o Spagna purché non sia l’Italia per lui
Molto spesso sento parlare di togliere la cittadinanza italiana agli italiani di seconda generazione però secondo me questo sarebbe razzismo
Io propongo una legge diversa: togliere la cittadinanza a tutti coloro che non mostrano patriottismo: così scremiamo gli immigrati integrati da quelli non integrati e leviamo la cittadinanza ai Mauro…. E chissà magari li deportiamo anche
gli spagnoli avevano tutti un secondo turno da sogno…..solo uno aveva una tds ed era la 28 (klein)……
curiso che il piu alto di clssifica battuto dai due idoli di mauro si aggiri intorno al 140mo posto ed è un tunisino…..direi che tra i due è gia tanto che se ne classifichi uno …..
La solita asinata del Noto ……Van Assche da due anni è uscito dall’elenco dei tennisti promettenti, a meno di un imprevedibile (glielo auguro, mi è sempre stato simpatico) scatto, farà una buona carriera, ma nulla più. Quindi solo uno che ne capisce poco può vederci un’anticipazione di duelli futuri al vertice. Se dovessi indicare un match interessante è quello fra Il belga Bailly, tenuto un po’ nell’ombra dal coetaneo Blockx, e lo statunitense Damm, che sembra essersi ripreso dalla crisi che lo fece scendere fino alla 500esima posizione. E poi il match di Landaluce….ah è stato eliminato, peccato….
Spero che Tagger acceda al Main Draw perché per questo turno non credo di riuscire a vederla.
Almeno due… 🙄
Si ma Grifo è dell’altra sponda 😛
Si scherza Grifo!
Non sia timido: ci dica i nomi di taluni.
Beh certo la Lucia ha validi argomenti per farsi preferire 😛
Il mio preferito è Zeppieri.
Penso che abbia i colpi per entrare comodamente nei primi 100.
E mi dispiace non vederlo protagonista almeno nei tornei 250.
Il tennis femminile non mi entusiasma( colpa mia)
Alla vigilia delle qualificazioni nessuno mi ha indicato la sua scelta come potenziale qualificata più giovane, molto più banale pronosticare la vincitrice dello slam,che non è detto accada.
Mancando solo un turno e il pronostico è adesso molto facilitato,ma si può ancora partecipare,in palio è rimasto una fornitura annuale di riflessioni.
Le 5 più giovani all’ultimo atto per l’accesso sono:
Tagger
Bartunkova
L.Fruhvirtova
Stakusic
Klimovikova
Se dovesse oggi vincere la Tagger sarà il suo il nome che andava fatto come la tennista più giovane a superare le qualificazioni di questo AO 26
Guardate attentamente come Jodar perde da Van Anche
Mauro qualcosa da dire riguardo LANDALUCE CHE SI FA SCONFIGGERE DALLA QUARTA LINEA ITALIANA STEFANO TRAVAGLIA? AHAHAHHAHAHAHA
@ Grifo999 (#4545120)
Ok ma chi guardi tra Zeppo e Steto, senza dimenticare Lucia (sempre che tifi anche lei).
Solo Zeppieri favorito.
Travaglia e Maestrelli contro pronostico.
Io tiferò per tutti e 3.
Unico match al maschile davvero interessante e’ ,come segnalato da altro utente in altro segmento, quello fra Jodar e Van Assche.
Purtroppo, uno dei due verrà eliminato, mentre accederanno al tabellone principale alcuni giocatori che contro i 2 avrebbero certamente perso.