Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Maestrelli ce la fa alla decima, prima qualificazione Slam agli Australian Open. Out al turno decisivo Zeppieri, Travaglia e Bronzetti

Francesco Maestrelli ha conquistato la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026, centrando così la prima partecipazione in assoluto a uno Slam della sua carriera in dieci partecipazioni. Sui campi in cemento di Melbourne Park, il 23enne di Pisa, numero 141 ATP e 24ª testa di serie delle qualificazioni, ha firmato un’autentica impresa nel turno decisivo superando in rimonta il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 4-6 6-4 6-3, dopo una maratona durata oltre due ore e un quarto.

Un successo dal peso specifico enorme per il toscano, arrivato contro un avversario di grande esperienza: Lajovic, 35 anni, ex numero 23 del mondo nel 2019, vanta infatti anche gli ottavi di finale agli Australian Open 2021. Il serbo aveva inoltre vinto l’unico precedente tra i due, disputato nei quarti del Challenger di Sassuolo lo scorso anno sulla terra battuta. Anche questa volta la battaglia è stata intensa, ma Maestrelli ha mostrato grande solidità mentale: sotto di un set, ha annullato una palla break nel primo game del secondo parziale e altre due nel quinto, prima di riuscire a cambiare l’inerzia dell’incontro. Nel set decisivo, poi, ha imposto il suo ritmo con autorità, dominando più di quanto non dica il punteggio finale.

Stop per Zeppieri e Travaglia

Niente da fare, invece, per gli altri azzurri impegnati nelle qualificazioni maschili. Giulio Zeppieri, 24enne di Latina e numero 156 ATP, è stato sconfitto nettamente dal giapponese Rei Sakamoto (n.202) per 6-2 6-2 in un’ora e nove minuti, mancando così l’accesso al main draw che aveva centrato nel 2024.

Si ferma anche il cammino di Stefano Travaglia: il 34enne di Ascoli Piceno, numero 189 ATP, ha lottato per oltre due ore ma si è arreso all’australiano Dane Sweeny (n.182) con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3), al termine di un match combattutissimo e deciso nei momenti chiave.

Bronzetti eliminata nelle qualificazioni femminili

Semaforo rosso anche per Lucia Bronzetti nel turno decisivo delle qualificazioni femminili. Nella notte italiana, la 27enne riminese di Villa Verucchio, numero 106 WTA e seconda testa di serie del tabellone cadetto, è stata battuta dalla statunitense Sloane Stephens con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 35 minuti.

Una sconfitta amara per l’azzurra, che a Melbourne non era mai andata oltre il secondo turno del main draw (2022 e 2025). Dall’altra parte, Stephens – in gara grazie al ranking protetto dopo essere stata numero 3 del mondo nel 2018 – ha mostrato tutta la sua esperienza: per lei si tratta della 15ª partecipazione agli Australian Open, torneo in cui vanta anche una semifinale nel 2013.

