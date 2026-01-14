Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Giovedì 15 Gennaio 2026
ATP 250 Auckland – hard
QF Darderi – Giron Inizio 23:30
QF Cervantes /Darderi – Cabral /Miedler Non prima 01:00
ATP 250 Adelaide – hard
QF Bolelli S. / Vavassori A. vs Arevalo M. / Pavic M. 05:30
Australian Open – hard – Turno Decisivo Qualificazione
ANZ Arena – Ore 01:00
TDQ S. Travaglia vs D. Sweeny
Court 6 – Ore 01:00
TDQ L. Bronzetti vs S. Stephens
Court 7 – Ore 01:00 – 2° Incontro
TDQ (13) D. Lajovic vs F. Maestrelli
Court 16 – Ore 01:00
TDQ G. Zeppieri vs R. Sakamoto
WTA 250 Hobart – Hard
QF Bondar – Cocciaretto ore 03:00
TAG: Italiani in campo
2 commenti
@redazione
Ci sarà da aggiungere Agamenone a Buenos Aires quando pubblicheranno il programma di domani 🙂
Dai ragazzi!!regalateci un sogno! Ve lo meritate tutti di vincere!! 🙂 🙂