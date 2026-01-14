Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Giovedì 15 Gennaio 2026

14/01/2026 16:06 2 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

NZL ATP 250 Auckland – hard
QF Darderi ITA – Giron USA Inizio 23:30

Il match deve ancora iniziare

QF Cervantes ESP/Darderi ITA – Cabral POR/Miedler AUT Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare



AUS ATP 250 Adelaide – hard
QF Bolelli S. ITA / Vavassori A. ITA vs Arevalo M. ESA / Pavic M. CRO 05:30

Il match deve ancora iniziare



AUS Australian Open – hard – Turno Decisivo Qualificazione
ANZ Arena – Ore 01:00
TDQ S. Travaglia ITA vs D. Sweeny AUS

Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore 01:00
TDQ L. Bronzetti ITA vs S. Stephens USA

Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore 01:00 – 2° Incontro
TDQ (13) D. Lajovic SRB vs F. Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore 01:00
TDQ G. Zeppieri ITA vs R. Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare



AUS WTA 250 Hobart – Hard
QF Bondar HUN – Cocciaretto ITA ore 03:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

JOA20 (Guest) 14-01-2026 18:05

@redazione
Ci sarà da aggiungere Agamenone a Buenos Aires quando pubblicheranno il programma di domani 🙂

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
livio (Guest) 14-01-2026 17:35

Dai ragazzi!!regalateci un sogno! Ve lo meritate tutti di vincere!! 🙂 🙂

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!