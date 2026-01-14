Australian Open – Qualificazioni: Il programma di Giovedì 15 Gennaio 2026. 4 azzurri ad un passo dal Md
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Travaglia vs D. Sweeny
E. Ymer vs C. Wong
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) A. Blockx vs J. Kubler
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) Z. Sonmez vs A. Gasanova
P. Herbert vs (23) N. Budkov Kjaer
(6) M. McDonald vs TBD
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(2) L. Bronzetti vs S. Stephens
Y. Wu vs T. Boyer
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(11) T. Townsend vs (WC) S. Hunter
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Chwalinska vs A. Kalinina
(13) D. Lajovic vs (24) F. Maestrelli
(14) T. Korpatsch vs M. Inglis
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Faria vs (18) M. Trungelliti
C. Lee vs (20) L. Fruhvirtova
K. Coppejans vs (29) Z. Svajda
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Maristany Zuleta De Reales vs E. Kalieva
G. Bailly vs M. Damm
TBD vs (21) L. Tararudee
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) G. Minnen vs (23) L. Klimovicova
L. Zhu vs (17) M. Stakusic
A. Gea vs (30) A. Vallejo
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) Y. Starodubtseva vs (18) V. Tomova
R. Jodar vs L. Van Assche
M. Zheng vs (28) L. Klein
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) D. Prizmic vs A. Fery
(16) N. Bartunkova vs W. Osuigwe
(8) A. Sasnovich vs D. Snigur
Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Zeppieri vs R. Sakamoto
Z. Bai vs D. Vidmanova
(A) M. Bassols Ribera vs H. Sakatsume
Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Loffhagen vs N. Basavareddy
T. Zidansek vs (25) Y. Yuan
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
Boisson si è ritirata domenica sera prima dell’inizio delle quali, al momento non ci sono LL previsti nel tabellone femminile
C’è già almeno una LL, perché la francese Boisson si è ritirata. Comunque per Lucia è stato meglio fare le quali, meglio vincere qualche partita, per il morale, per la classifica. Viene da un momento nero, non credo abbia modificato nulla nella sua gestione, quindi ritengo meglio così.
Lucia in quanto testa di serie più alta è sicura di essere nel sorteggio dei lucky loser ma credo e spero non dovrà farvi ricorso. Maestro è ottavo quindi dipenderà da quelli sopra di lui, mentre Zeppio sarebbe altre sei posizioni più sotto, Stetone non mi prendo nemmeno la briga di contare… Ovviamente meglio vincere e togliersi il pensiero
Diavolaccio italiani quasi tutti in contemporanea.