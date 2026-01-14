Australian Open 2026 - Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: Il programma di Giovedì 15 Gennaio 2026. 4 azzurri ad un passo dal Md

14/01/2026 10:31 4 commenti
Stefano Travaglia nella foto
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Travaglia ITA vs D. Sweeny AUS
E. Ymer SWE vs C. Wong HKG
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) A. Blockx BEL vs J. Kubler AUS

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(5) Z. Sonmez TUR vs A. Gasanova RUS
P. Herbert FRA vs (23) N. Budkov Kjaer NOR
(6) M. McDonald USA vs TBD

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(2) L. Bronzetti ITA vs S. Stephens USA
Y. Wu CHN vs T. Boyer USA
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(11) T. Townsend USA vs (WC) S. Hunter AUS

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Chwalinska POL vs A. Kalinina UKR
(13) D. Lajovic SRB vs (24) F. Maestrelli ITA
(14) T. Korpatsch GER vs M. Inglis AUS

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
J. Faria POR vs (18) M. Trungelliti ARG
C. Lee USA vs (20) L. Fruhvirtova CZE
K. Coppejans BEL vs (29) Z. Svajda USA

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs E. Kalieva USA
G. Bailly BEL vs M. Damm USA
TBD vs (21) L. Tararudee THA

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) G. Minnen BEL vs (23) L. Klimovicova POL
L. Zhu CHN vs (17) M. Stakusic CAN
A. Gea FRA vs (30) A. Vallejo PAR

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(6) Y. Starodubtseva UKR vs (18) V. Tomova BUL
R. Jodar ESP vs L. Van Assche FRA
M. Zheng USA vs (28) L. Klein SVK

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) D. Prizmic CRO vs A. Fery GBR
(16) N. Bartunkova CZE vs W. Osuigwe USA
(8) A. Sasnovich BLR vs D. Snigur UKR

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Zeppieri ITA vs R. Sakamoto JPN
Z. Bai CHN vs D. Vidmanova CZE
(A) M. Bassols Ribera ESP vs H. Sakatsume JPN

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
G. Loffhagen GBR vs N. Basavareddy USA
T. Zidansek SLO vs (25) Y. Yuan CHN
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

4 commenti

JOA20 (Guest) 14-01-2026 12:48

Scritto da Vecchiogiovi
C'è già almeno una LL, perché la francese Boisson si è ritirata.

Boisson si è ritirata domenica sera prima dell'inizio delle quali, al momento non ci sono LL previsti nel tabellone femminile

 4
Vecchiogiovi (Guest) 14-01-2026 12:40

C'è già almeno una LL, perché la francese Boisson si è ritirata. Comunque per Lucia è stato meglio fare le quali, meglio vincere qualche partita, per il morale, per la classifica. Viene da un momento nero, non credo abbia modificato nulla nella sua gestione, quindi ritengo meglio così.

 3
JOA20 (Guest) 14-01-2026 11:59

Lucia in quanto testa di serie più alta è sicura di essere nel sorteggio dei lucky loser ma credo e spero non dovrà farvi ricorso. Maestro è ottavo quindi dipenderà da quelli sopra di lui, mentre Zeppio sarebbe altre sei posizioni più sotto, Stetone non mi prendo nemmeno la briga di contare… Ovviamente meglio vincere e togliersi il pensiero

 2
piper 14-01-2026 10:39

Diavolaccio italiani quasi tutti in contemporanea.

 1
