Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) 2° Turno, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 11:30
Liam Broady
vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Henri Squire vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Johannus Monday vs Alastair Gray
Il match deve ancora iniziare
Scott Duncan / James Mackinlay vs Milos Karol / Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:30
Remy Bertola vs Mikhail Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
Daniel Masur vs Clement Chidekh
Il match deve ancora iniziare
Tom Gentzsch vs Marvin Moeller
Il match deve ancora iniziare
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Clement Chidekh / Mark Whitehouse
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:30
Hynek Barton vs Denis Yevseyev
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Anthony Genov / Jan Jermar vs Hynek Barton / Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper / David Stevenson vs Tom Hands / Harry Wendelken
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) 2° Turno, cemento
Court A – ore 05:00
Marek Gengel
vs Yasutaka Uchiyama
ATP Nonthaburi
Marek Gengel
6
7
Yasutaka Uchiyama
4
5
Vincitore: Gengel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Uchiyama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Y. Uchiyama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gengel
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
M. Gengel
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-0 → 2-1
M. Gengel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Y. Uchiyama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Timofey Skatov vs Kasidit Samrej (Non prima 07:00)
ATP Nonthaburi
Kasidit Samrej
4
2
Timofey Skatov [2]
6
6
Vincitore: Skatov
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Samrej
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
4-4 → 4-5
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
T. Skatov
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
K. Samrej
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Maximus Jones vs Petr Bar Biryukov
ATP Nonthaburi
Petr Bar Biryukov•
0
2
0
Maximus Jones
0
6
3
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
df
15-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Jones
0-15
15-15
15-30
df
15-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Thanapet Chanta / Kasidit Samrej
ATP Nonthaburi
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha•
1
7
5
0
Thanapet Chanta / Kasidit Samrej
0
6
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
40-40
df
5-6 → 5-7
T. Chanta / Samrej
5-5 → 5-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-5 → 5-5
T. Chanta / Samrej
4-4 → 4-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-4 → 4-4
T. Chanta / Samrej
3-3 → 3-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-3 → 3-3
T. Chanta / Samrej
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
2-2 → 2-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
T. Chanta / Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-1 → 1-1
T. Chanta / Samrej
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
T. Chanta / Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-6 → 6-6
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
T. Chanta / Samrej
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
4-4 → 5-4
T. Chanta / Samrej
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
3-3 → 4-3
T. Chanta / Samrej
3-2 → 3-3
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
2-2 → 3-2
T. Chanta / Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
1-1 → 2-1
T. Chanta / Samrej
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
P. Isaro / Kaliyanda Poonacha
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Yuta Shimizu / Naoki Tajima
ATP Nonthaburi
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
0
5
Yuta Shimizu / Naoki Tajima•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Balaji / Oberleitner
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Y. Shimizu / Tajima
4-3 → 4-4
N. Balaji / Oberleitner
3-3 → 4-3
Y. Shimizu / Tajima
2-3 → 3-3
N. Balaji / Oberleitner
1-3 → 2-3
Y. Shimizu / Tajima
1-2 → 1-3
N. Balaji / Oberleitner
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Y. Shimizu / Tajima
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
N. Balaji / Oberleitner
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Court B – ore 05:00
Florent Bax vs Beibit Zhukayev
ATP Nonthaburi
Beibit Zhukayev
2
4
Florent Bax
6
6
Vincitore: Bax
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Zhukayev
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Bax
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-4 → 3-5
B. Zhukayev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
F. Bax
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
B. Zhukayev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
F. Bax
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Zhukayev
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Zhukayev
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-4 → 2-5
B. Zhukayev
0-15
df
0-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
F. Bax
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
F. Bax
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Rio Noguchi vs Sumit Nagal
ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
0
2
Sumit Nagal•
0
2
Vincitore: Noguchi
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
S. Nagal
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Yi Zhou vs Christian Langmo
ATP Nonthaburi
Yi Zhou [3]
6
6
Christian Langmo
3
4
Vincitore: Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Langmo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
4-4 → 5-4
C. Langmo
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Langmo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Langmo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs George Goldhoff / Reese Stalder
ATP Nonthaburi
Arthur Reymond / Luca Sanchez
6
6
10
George Goldhoff / Reese Stalder [4]
1
7
2
Vincitore: Reymond / Sanchez
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Reymond / Sanchez
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
ace
5-6*
df
6-6 → 6-7
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
G. Goldhoff / Stalder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
4-5 → 5-5
G. Goldhoff / Stalder
4-4 → 4-5
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
G. Goldhoff / Stalder
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
A. Reymond / Sanchez
2-3 → 3-3
G. Goldhoff / Stalder
2-2 → 2-3
A. Reymond / Sanchez
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
G. Goldhoff / Stalder
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Reymond / Sanchez
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
G. Goldhoff / Stalder
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Reymond / Sanchez
5-1 → 6-1
G. Goldhoff / Stalder
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
4-1 → 5-1
A. Reymond / Sanchez
3-1 → 4-1
G. Goldhoff / Stalder
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
2-1 → 3-1
A. Reymond / Sanchez
1-1 → 2-1
G. Goldhoff / Stalder
1-0 → 1-1
A. Reymond / Sanchez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
ATP Nonthaburi
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay
15
5
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2]•
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Barrientos / Kittay
4-4 → 5-4
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
4-3 → 4-4
N. Barrientos / Kittay
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
3-3 → 4-3
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
N. Barrientos / Kittay
2-2 → 3-2
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
2-1 → 2-2
N. Barrientos / Kittay
1-1 → 2-1
A. Chandrasekar / Yuzuki
1-0 → 1-1
N. Barrientos / Kittay
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 05:00
Daniel Cukierman
/ Gregoire Jacq
vs Siddhant Banthia
/ Seita Watanabe
ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Gregoire Jacq
6
6
Siddhant Banthia / Seita Watanabe
4
2
Vincitore: Cukierman / Jacq
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Cukierman / Jacq
5-2 → 6-2
S. Banthia / Watanabe
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
D. Cukierman / Jacq
4-1 → 5-1
S. Banthia / Watanabe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
D. Cukierman / Jacq
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
S. Banthia / Watanabe
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
2-0 → 3-0
D. Cukierman / Jacq
1-0 → 2-0
S. Banthia / Watanabe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Cukierman / Jacq
5-4 → 6-4
S. Banthia / Watanabe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
5-3 → 5-4
D. Cukierman / Jacq
4-3 → 5-3
S. Banthia / Watanabe
4-2 → 4-3
D. Cukierman / Jacq
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
S. Banthia / Watanabe
3-1 → 3-2
D. Cukierman / Jacq
2-1 → 3-1
S. Banthia / Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-0 → 2-1
D. Cukierman / Jacq
1-0 → 2-0
S. Banthia / Watanabe
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
0-0 → 1-0
Pol Martin Tiffon vs Kaichi Uchida
ATP Nonthaburi
Kaichi Uchida [5]
3
3
Pol Martin Tiffon
6
6
Vincitore: Martin Tiffon
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
P. Martin Tiffon
2-4 → 2-5
K. Uchida
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
1-3 → 1-4
P. Martin Tiffon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
P. Martin Tiffon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
P. Martin Tiffon
3-4 → 3-5
P. Martin Tiffon
2-3 → 2-4
K. Uchida
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
P. Martin Tiffon
2-1 → 2-2
P. Martin Tiffon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
K. Uchida
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Marat Sharipov vs Daniel Michalski (Non prima 08:00)
ATP Nonthaburi
Marat Sharipov
6
6
Daniel Michalski [4]
4
3
Vincitore: Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Michalski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Sharipov
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
D. Michalski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Sharipov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-3 → 4-3
D. Michalski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
D. Michalski
15-0
30-0
30-15
30-30
ace
1-0 → 1-1
Mac Kiger / Joshua Paris vs Jason Jung / Kaito Uesugi
ATP Nonthaburi
Mac Kiger / Joshua Paris [3]
6
7
8
Jason Jung / Kaito Uesugi
7
5
10
Vincitore: Jung / Uesugi
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Jung / Uesugi
0-1
0-2
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
3-5
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
7-8
8-8
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Jung / Uesugi
6-5 → 7-5
M. Kiger / Paris
5-5 → 6-5
J. Jung / Uesugi
5-4 → 5-5
M. Kiger / Paris
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
4-4 → 5-4
J. Jung / Uesugi
4-3 → 4-4
M. Kiger / Paris
3-3 → 4-3
J. Jung / Uesugi
3-2 → 3-3
M. Kiger / Paris
2-2 → 3-2
J. Jung / Uesugi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Kiger / Paris
1-1 → 2-1
J. Jung / Uesugi
1-0 → 1-1
M. Kiger / Paris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Kiger / Paris
5-6 → 6-6
J. Jung / Uesugi
5-5 → 5-6
M. Kiger / Paris
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
J. Jung / Uesugi
4-4 → 4-5
M. Kiger / Paris
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-4 → 4-4
J. Jung / Uesugi
3-3 → 3-4
M. Kiger / Paris
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Jung / Uesugi
2-2 → 2-3
M. Kiger / Paris
1-2 → 2-2
J. Jung / Uesugi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Kiger / Paris
0-1 → 1-1
J. Jung / Uesugi
0-0 → 0-1
CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) 2° Turno, terra battuta
R16 Agamenone
– Pucinelli De Almeida 2° inc. ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Agamenone /Sanchez Izquierdo – Pucinelli De Almeida /Sakamoto 4° inc. ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
