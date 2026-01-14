Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

14/01/2026 09:19 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) 2° Turno, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 11:30
Liam Broady GBR vs Dimitar Kuzmanov BUL
Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Alastair Gray GBR

Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR vs Milos Karol SVK / Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 11:30
Remy Bertola SUI vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur GER vs Clement Chidekh FRA

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Marvin Moeller GER

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Clement Chidekh FRA / Mark Whitehouse GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:30
Hynek Barton CZE vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov BUL / Jan Jermar CZE vs Hynek Barton CZE / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) 2° Turno, cemento

Court A – ore 05:00
Marek Gengel CZE vs Yasutaka Uchiyama JPN
ATP Nonthaburi
Marek Gengel
6
7
Yasutaka Uchiyama
4
5
Vincitore: Gengel
Mostra dettagli

Timofey Skatov KAZ vs Kasidit Samrej THA (Non prima 07:00)

ATP Nonthaburi
Kasidit Samrej
4
2
Timofey Skatov [2]
6
6
Vincitore: Skatov
Mostra dettagli

Maximus Jones THA vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Nonthaburi
Petr Bar Biryukov
0
2
0
Maximus Jones
0
6
3
Vincitore: Jones
Mostra dettagli

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Thanapet Chanta THA / Kasidit Samrej THA

ATP Nonthaburi
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
1
7
5
0
Thanapet Chanta / Kasidit Samrej
0
6
7
0
Mostra dettagli

N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Yuta Shimizu JPN / Naoki Tajima JPN

ATP Nonthaburi
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
0
5
Yuta Shimizu / Naoki Tajima
0
4
Mostra dettagli



Court B – ore 05:00
Florent Bax FRA vs Beibit Zhukayev KAZ

ATP Nonthaburi
Beibit Zhukayev
2
4
Florent Bax
6
6
Vincitore: Bax
Mostra dettagli

Rio Noguchi JPN vs Sumit Nagal IND

ATP Nonthaburi
Rio Noguchi [1]
0
2
Sumit Nagal
0
2
Vincitore: Noguchi
Mostra dettagli

Yi Zhou CHN vs Christian Langmo USA

ATP Nonthaburi
Yi Zhou [3]
6
6
Christian Langmo
3
4
Vincitore: Zhou
Mostra dettagli

Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs George Goldhoff USA / Reese Stalder USA

ATP Nonthaburi
Arthur Reymond / Luca Sanchez
6
6
10
George Goldhoff / Reese Stalder [4]
1
7
2
Vincitore: Reymond / Sanchez
Mostra dettagli

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN

ATP Nonthaburi
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay
15
5
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2]
30
4
Mostra dettagli



Court 1 – ore 05:00
Daniel Cukierman ISR / Gregoire Jacq FRA vs Siddhant Banthia IND / Seita Watanabe JPN
ATP Nonthaburi
Daniel Cukierman / Gregoire Jacq
6
6
Siddhant Banthia / Seita Watanabe
4
2
Vincitore: Cukierman / Jacq
Mostra dettagli

Pol Martin Tiffon ESP vs Kaichi Uchida JPN

ATP Nonthaburi
Kaichi Uchida [5]
3
3
Pol Martin Tiffon
6
6
Vincitore: Martin Tiffon
Mostra dettagli

Marat Sharipov RUS vs Daniel Michalski POL (Non prima 08:00)

ATP Nonthaburi
Marat Sharipov
6
6
Daniel Michalski [4]
4
3
Vincitore: Sharipov
Mostra dettagli

Mac Kiger USA / Joshua Paris GBR vs Jason Jung TPE / Kaito Uesugi JPN

ATP Nonthaburi
Mac Kiger / Joshua Paris [3]
6
7
8
Jason Jung / Kaito Uesugi
7
5
10
Vincitore: Jung / Uesugi
Mostra dettagli





CHALLENGER 50 – Buenos Aires (Argentina 🇦🇷) 2° Turno, terra battuta

R16 Agamenone ITA – Pucinelli De Almeida BRA 2° inc. ore 14:00
Il match deve ancora iniziare

R16 Agamenone ITA/Sanchez Izquierdo ESP – Pucinelli De Almeida BRA/Sakamoto BRA 4° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: