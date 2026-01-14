Challenger Buenos Aires, Nonthaburi e Glasgow: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER 50 – Glasgow (Regno Unito 🇬🇧) 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

Liam Broadyvs Dimitar Kuzmanov

Henri Squire vs Charles Broom



Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday vs Alastair Gray



Il match deve ancora iniziare

Scott Duncan / James Mackinlay vs Milos Karol / Daniel Masur



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – ore 11:30

Remy Bertola vs Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

Daniel Masur vs Clement Chidekh



Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch vs Marvin Moeller



Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Clement Chidekh / Mark Whitehouse



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:30

Hynek Barton vs Denis Yevseyev



Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos vs Harry Wendelken



Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov / Jan Jermar vs Hynek Barton / Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper / David Stevenson vs Tom Hands / Harry Wendelken



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER 75 – Nonthaburi 2 (Thailandia 🇹🇭) 2° Turno, cemento

ATP Nonthaburi Marek Gengel Marek Gengel 6 7 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 4 5 Vincitore: Gengel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Gengel 15-0 15-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 M. Gengel 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 M. Gengel 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Gengel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Gengel 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 M. Gengel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Marek Gengelvs Yasutaka Uchiyama

Timofey Skatov vs Kasidit Samrej (Non prima 07:00)



ATP Nonthaburi Kasidit Samrej Kasidit Samrej 4 2 Timofey Skatov [2] Timofey Skatov [2] 6 6 Vincitore: Skatov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Samrej 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Samrej 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 K. Samrej 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Skatov 15-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Samrej 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Skatov 15-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 K. Samrej 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 K. Samrej 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Samrej 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Skatov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 K. Samrej 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Samrej 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Maximus Jones vs Petr Bar Biryukov



ATP Nonthaburi Petr Bar Biryukov • Petr Bar Biryukov 0 2 0 Maximus Jones Maximus Jones 0 6 3 Vincitore: Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Bar Biryukov 0-3 M. Jones 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 P. Bar Biryukov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Jones 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Bar Biryukov 15-15 15-40 df 2-5 → 2-6 M. Jones 15-0 ace 15-15 ace 2-4 → 2-5 P. Bar Biryukov 15-0 30-0 1-4 → 2-4 M. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Bar Biryukov 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Jones 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Bar Biryukov 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Thanapet Chanta / Kasidit Samrej



ATP Nonthaburi Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha • Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha 1 7 5 0 Thanapet Chanta / Kasidit Samrej Thanapet Chanta / Kasidit Samrej 0 6 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 1-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 df 5-6 → 5-7 T. Chanta / Samrej 15-0 40-0 ace 40-30 5-5 → 5-6 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Chanta / Samrej 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Chanta / Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Chanta / Samrej 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 2-2 → 2-3 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Chanta / Samrej 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Chanta / Samrej 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 T. Chanta / Samrej 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 T. Chanta / Samrej 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 T. Chanta / Samrej 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Chanta / Samrej 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 15-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 T. Chanta / Samrej 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Chanta / Samrej 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Isaro / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Yuta Shimizu / Naoki Tajima



ATP Nonthaburi N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1] 0 5 Yuta Shimizu / Naoki Tajima • Yuta Shimizu / Naoki Tajima 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Shimizu / Tajima 5-4 N. Balaji / Oberleitner 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Balaji / Oberleitner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 15-30 2-3 → 3-3 N. Balaji / Oberleitner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Y. Shimizu / Tajima 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 N. Balaji / Oberleitner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Shimizu / Tajima 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 N. Balaji / Oberleitner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court B – ore 05:00

Florent Bax vs Beibit Zhukayev



ATP Nonthaburi Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 2 4 Florent Bax Florent Bax 6 6 Vincitore: Bax Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Bax 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Zhukayev 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Bax 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 F. Bax 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Bax 15-0 30-0 ace 2-1 → 2-2 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Bax 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Bax 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Bax 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Zhukayev 0-15 df 0-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Bax 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 B. Zhukayev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Bax 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Rio Noguchi vs Sumit Nagal



ATP Nonthaburi Rio Noguchi [1] Rio Noguchi [1] 0 2 Sumit Nagal • Sumit Nagal 0 2 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Nagal 2-2 R. Noguchi 15-0 15-15 df 40-15 1-2 → 2-2 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Noguchi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Nagal 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Yi Zhou vs Christian Langmo



ATP Nonthaburi Yi Zhou [3] Yi Zhou [3] 6 6 Christian Langmo Christian Langmo 3 4 Vincitore: Zhou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 4-4 → 5-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Langmo 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Zhou 15-0 30-0 2-3 → 3-3 C. Langmo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Langmo 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Zhou 15-15 30-15 5-3 → 6-3 C. Langmo 15-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Langmo 15-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 Y. Zhou 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Langmo 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Y. Zhou 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Langmo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Zhou 15-0 30-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Arthur Reymond / Luca Sanchez vs George Goldhoff / Reese Stalder



ATP Nonthaburi Arthur Reymond / Luca Sanchez Arthur Reymond / Luca Sanchez 6 6 10 George Goldhoff / Reese Stalder [4] George Goldhoff / Reese Stalder [4] 1 7 2 Vincitore: Reymond / Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 A. Reymond / Sanchez 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 5-6* df 6-6 → 6-7 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 G. Goldhoff / Stalder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 4-5 → 5-5 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 G. Goldhoff / Stalder 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 G. Goldhoff / Stalder 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Reymond / Sanchez 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Reymond / Sanchez 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 G. Goldhoff / Stalder 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-1 → 5-1 A. Reymond / Sanchez 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 G. Goldhoff / Stalder 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Reymond / Sanchez 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 2-1 G. Goldhoff / Stalder 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Reymond / Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki



ATP Nonthaburi Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay 15 5 Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2] • Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki [2] 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 ace 5-4 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 N. Barrientos / Kittay 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 3-3 → 4-3 A. Chandrasekar / Yuzuki 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Chandrasekar / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 2-2 N. Barrientos / Kittay 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Chandrasekar / Yuzuki 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 N. Barrientos / Kittay 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

ATP Nonthaburi Daniel Cukierman / Gregoire Jacq Daniel Cukierman / Gregoire Jacq 6 6 Siddhant Banthia / Seita Watanabe Siddhant Banthia / Seita Watanabe 4 2 Vincitore: Cukierman / Jacq Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Cukierman / Jacq 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Banthia / Watanabe 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 D. Cukierman / Jacq 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 S. Banthia / Watanabe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 D. Cukierman / Jacq 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 S. Banthia / Watanabe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 D. Cukierman / Jacq 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Banthia / Watanabe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Cukierman / Jacq 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Banthia / Watanabe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 5-3 → 5-4 D. Cukierman / Jacq 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Banthia / Watanabe 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 D. Cukierman / Jacq 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 S. Banthia / Watanabe 15-0 30-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Cukierman / Jacq 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Banthia / Watanabe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 D. Cukierman / Jacq 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Banthia / Watanabe 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 0-0 → 1-0

Daniel Cukierman/ Gregoire Jacqvs Siddhant Banthia/ Seita Watanabe

Pol Martin Tiffon vs Kaichi Uchida



ATP Nonthaburi Kaichi Uchida [5] Kaichi Uchida [5] 3 3 Pol Martin Tiffon Pol Martin Tiffon 6 6 Vincitore: Martin Tiffon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Uchida 15-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Uchida 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 K. Uchida 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Uchida 0-15 df 15-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 P. Martin Tiffon 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Uchida 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Marat Sharipov vs Daniel Michalski (Non prima 08:00)



ATP Nonthaburi Marat Sharipov Marat Sharipov 6 6 Daniel Michalski [4] Daniel Michalski [4] 4 3 Vincitore: Sharipov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Michalski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Sharipov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Sharipov 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Michalski 15-0 30-0 2-1 → 2-2 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Sharipov 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Michalski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Sharipov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Sharipov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 D. Michalski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Michalski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Michalski 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 1-0 → 1-1 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Mac Kiger / Joshua Paris vs Jason Jung / Kaito Uesugi



ATP Nonthaburi Mac Kiger / Joshua Paris [3] Mac Kiger / Joshua Paris [3] 6 7 8 Jason Jung / Kaito Uesugi Jason Jung / Kaito Uesugi 7 5 10 Vincitore: Jung / Uesugi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 J. Jung / Uesugi 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Jung / Uesugi 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Jung / Uesugi 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Kiger / Paris 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-4 → 5-4 J. Jung / Uesugi 15-0 30-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Jung / Uesugi 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Jung / Uesugi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Jung / Uesugi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kiger / Paris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Kiger / Paris 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Jung / Uesugi 15-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Jung / Uesugi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 J. Jung / Uesugi 40-0 3-3 → 3-4 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 J. Jung / Uesugi 15-0 30-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Kiger / Paris 15-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Jung / Uesugi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Kiger / Paris 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Jung / Uesugi 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

R16 Agamenone– Pucinelli De Almeida

R16 Agamenone /Sanchez Izquierdo – Pucinelli De Almeida /Sakamoto 4° inc. ore 14:00



Il match deve ancora iniziare