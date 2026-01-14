Australian Open: Ecco le teste di serie. Ben cinque azzurri presenti. Domani notte il sorteggio

L’Australian Open 2026 si prepara a prendere il via con un tabellone di altissimo livello e, per l’Italia, con un motivo in più per guardare al primo Slam dell’anno con grande interesse: cinque azzurri saranno teste di serie in singolare, quattro nel torneo maschile e una in quello femminile.

Giovedì 15 gennaio alle ore 4:30 italiane saranno sorteggiati i tabelloni principali dell’Australian Open.

Cinque italiani tra le teste di serie

Nel tabellone maschile l’Italia può contare su una presenza storica e qualificata:

Jannik Sinner – testa di serie n. 2

Lorenzo Musetti – n. 5

Flavio Cobolli – n. 20

Luciano Darderi – n. 22

Nel singolare femminile, a rappresentare i colori azzurri tra le favorite sarà:

Jasmine Paolini – testa di serie n. 7

Alcaraz n.1, possibile finale con Sinner

A guidare il tabellone maschile c’è Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e prima testa di serie. Lo spagnolo potrebbe ritrovare in finale proprio Jannik Sinner: sarebbe il quarto confronto consecutivo in una finale Slam, il primo però agli Australian Open.

Alle loro spalle: Alexander Zverev è la testa di serie n. 3

Novak Djokovic, dieci volte campione a Melbourne, parte da n. 4 nel suo 21° Australian Open

Da segnalare anche Alex de Minaur, testa di serie n. 6: è l’australiano con il ranking più alto nel singolare maschile a Melbourne negli ultimi vent’anni.

Curiosità importante: Daniil Medvedev, campione Slam e tre volte finalista agli Australian Open, è l’unico vincitore di Major fuori dalle prime quattro teste di serie. Il russo arriva però in grande forma dopo il titolo conquistato a Brisbane a inizio stagione.

🇦🇺 Australian Open – Teste di Serie

1. Carlos Alcaraz 🇪🇸

2. Jannik Sinner 🇮🇹

3. Alexander Zverev 🇩🇪

4. Novak Djokovic 🇷🇸

5. Lorenzo Musetti 🇮🇹

6. Alex de Minaur 🇦🇺

7. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦

8. Ben Shelton 🇺🇸

9. Taylor Fritz 🇺🇸

10. Alexander Bublik 🇰🇿

11. Daniil Medvedev 🇷🇺

12. Casper Ruud 🇳🇴

13. Andrey Rublev 🇷🇺

14. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸

15. Karen Khachanov 🇷🇺

16. Jakub Mensik 🇨🇿

17. Jiri Lehecka 🇨🇿

18. Francisco Cerundolo 🇦🇷

19. Tommy Paul 🇺🇸

20. Flavio Cobolli 🇮🇹

21. Denis Shapovalov 🇨🇦

22. Luciano Darderi 🇮🇹

23. Tallon Griekspoor 🇳🇱

24. Arthur Rinderknech 🇫🇷

25. Learner Tien 🇺🇸

26. Cameron Norrie 🇬🇧

27. Brandon Nakashima 🇺🇸

28. Joao Fonseca 🇧🇷

29. Frances Tiafoe 🇺🇸

30. Valentin Vacherot 🇲🇨

31. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

32. Corentin Moutet 🇫🇷

Sabalenka, Swiatek e Gauff guidano il tabellone femminile

Nel torneo femminile si ripropone il trio di testa già visto nel 2025:

Aryna Sabalenka

Iga Swiatek

Coco Gauff

Le tre dominano il seeding per il secondo anno consecutivo. Subito dietro, tra le protagoniste più attese, spicca Madison Keys, testa di serie n. 9: l’americana torna a Melbourne da campionessa in carica, dopo l’incredibile cavalcata dello scorso anno culminata con la vittoria in finale su Sabalenka.

Gli Stati Uniti piazzano quattro giocatrici tra le prime dieci teste di serie, confermando una profondità notevole.

Tante campionesse Slam tra le prime 32

Il tabellone femminile offre una concentrazione impressionante di ex vincitrici Slam: tra le prime 32 figurano altre sei campionesse Major oltre a Sabalenka, Swiatek e Gauff:

Elena Rybakina (5)

Naomi Osaka (16)

Jelena Ostapenko (24)

Sofia Kenin (27)

Emma Raducanu (28)

Marketa Vondrousova (32)

🇦🇺 Australian Open – Teste di Serie

1. Aryna Sabalenka 🇧🇾

2. Iga Swiatek 🇵🇱

3. Coco Gauff 🇺🇸

4. Amanda Anisimova 🇺🇸

5. Elena Rybakina 🇰🇿

6. Jessica Pegula 🇺🇸

7. Jasmine Paolini 🇮🇹

8. Mirra Andreeva 🇷🇺

9. Madison Keys 🇺🇸

10. Belinda Bencic 🇨🇭

11. Ekaterina Alexandrova 🇷🇺

12. Elina Svitolina 🇺🇦

13. Linda Noskova 🇨🇿

14. Clara Tauson 🇩🇰

15. Emma Navarro 🇺🇸

16. Naomi Osaka 🇯🇵

17. Victoria Mboko 🇨🇦

18. Liudmila Samsonova 🇷🇺

19. Karolina Muchova 🇨🇿

20. Marta Kostyuk 🇺🇦

21. Elise Mertens 🇧🇪

22. Leylah Fernandez 🇨🇦

23. Diana Shnaider 🇷🇺

24. Jelena Ostapenko 🇱🇻

25. Paula Badosa 🇪🇸

26. Dayana Yastremska 🇺🇦

27. Sofia Kenin 🇺🇸

28. Emma Raducanu 🇬🇧

29. Iva Jovic 🇺🇸

30. Maya Joint 🇦🇺

31. Anna Kalinskaya 🇷🇺

32. Marketa Vondrousova 🇨🇿