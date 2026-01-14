Elisabetta Cocciaretto da applausi a Hobart: rimonta Ann Li e vola ai quarti di finale

Elisabetta Cocciaretto continua a brillare sui campi in cemento di Hobart e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’Hobart International, torneo WTA 250 che rappresenta uno degli ultimi test in vista dell’Australian Open, al via domenica a Melbourne Park.

La 24enne di Fermo, numero 80 del ranking mondiale, finalista qui nel 2023 ma costretta quest’anno a partire dalle qualificazioni, ha firmato una vittoria di grande spessore battendo in rimonta la statunitense Ann Li, numero 38 WTA e quarta testa di serie del torneo, con il punteggio di 1-6 7-5 7-5 dopo due ore e undici minuti di battaglia. Un successo che vale doppio, perché permette all’azzurra di prendersi la rivincita sulla 25enne di King of Prussia, che l’aveva superata nell’unico precedente disputato lo scorso ottobre a Guangzhou.

L’inizio del match non è dei più semplici per Cocciaretto. Il servizio la tradisce fin dai primi game e il break subito nel secondo gioco è il segnale di un’avvio complicato. L’italiana fatica a trovare continuità, mentre Li impone il suo ritmo con colpi più pesanti e incisivi. Il secondo break nel sesto game, seguito dalla conferma nel turno successivo, indirizza definitivamente il primo set, che si chiude rapidamente sul 6-1 in favore della statunitense.

Nel secondo parziale, però, l’atteggiamento di Cocciaretto cambia sensibilmente. L’azzurra cresce soprattutto in risposta e, nonostante continui a soffrire in alcuni turni di battuta – con i break subiti nel terzo e nel quinto game – riesce a restare agganciata al match grazie ai contro-break ottenuti nel quarto e nel decimo gioco. Proprio nel momento in cui Ann Li serve per chiudere l’incontro, l’italiana trova la forza di reagire: la statunitense manca l’occasione, perde progressivamente incisività e Cocciaretto ne approfitta, strappando ancora il servizio e portando a casa il set per 7-5.

Nel terzo e decisivo parziale è l’azzurra a partire meglio, conquistando subito un break e annullando con personalità l’immediata chance di contro-break. L’equilibrio torna nel sesto game, quando Cocciaretto cede a zero la battuta, ma la sfida resta apertissima. Dopo un botta e risposta di break tra settimo e ottavo gioco, il match entra nella fase decisiva: qui emerge la maggiore solidità dell’italiana, che tiene con autorità il servizio nell’undicesimo game e poi piazza l’allungo decisivo nel dodicesimo, chiudendo l’incontro sul 7-5.

Grazie a questa vittoria, Cocciaretto si guadagna un posto nei quarti di finale, dove la attende una sfida di grande prestigio contro Emma Raducanu. Un altro test importante per l’azzurra, che a Hobart sta ritrovando continuità e fiducia proprio nel momento più delicato della stagione, alla vigilia del primo Slam dell’anno.

WTA Hobart Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 1 7 7 Ann Li [4] Ann Li [4] 6 5 5 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Ann Li 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Ann Li 15-0 30-0 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico