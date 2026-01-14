Elisabetta Cocciaretto da applausi a Hobart: rimonta Ann Li e vola ai quarti di finale
Elisabetta Cocciaretto continua a brillare sui campi in cemento di Hobart e conquista l’accesso ai quarti di finale dell’Hobart International, torneo WTA 250 che rappresenta uno degli ultimi test in vista dell’Australian Open, al via domenica a Melbourne Park.
La 24enne di Fermo, numero 80 del ranking mondiale, finalista qui nel 2023 ma costretta quest’anno a partire dalle qualificazioni, ha firmato una vittoria di grande spessore battendo in rimonta la statunitense Ann Li, numero 38 WTA e quarta testa di serie del torneo, con il punteggio di 1-6 7-5 7-5 dopo due ore e undici minuti di battaglia. Un successo che vale doppio, perché permette all’azzurra di prendersi la rivincita sulla 25enne di King of Prussia, che l’aveva superata nell’unico precedente disputato lo scorso ottobre a Guangzhou.
L’inizio del match non è dei più semplici per Cocciaretto. Il servizio la tradisce fin dai primi game e il break subito nel secondo gioco è il segnale di un’avvio complicato. L’italiana fatica a trovare continuità, mentre Li impone il suo ritmo con colpi più pesanti e incisivi. Il secondo break nel sesto game, seguito dalla conferma nel turno successivo, indirizza definitivamente il primo set, che si chiude rapidamente sul 6-1 in favore della statunitense.
Nel secondo parziale, però, l’atteggiamento di Cocciaretto cambia sensibilmente. L’azzurra cresce soprattutto in risposta e, nonostante continui a soffrire in alcuni turni di battuta – con i break subiti nel terzo e nel quinto game – riesce a restare agganciata al match grazie ai contro-break ottenuti nel quarto e nel decimo gioco. Proprio nel momento in cui Ann Li serve per chiudere l’incontro, l’italiana trova la forza di reagire: la statunitense manca l’occasione, perde progressivamente incisività e Cocciaretto ne approfitta, strappando ancora il servizio e portando a casa il set per 7-5.
Nel terzo e decisivo parziale è l’azzurra a partire meglio, conquistando subito un break e annullando con personalità l’immediata chance di contro-break. L’equilibrio torna nel sesto game, quando Cocciaretto cede a zero la battuta, ma la sfida resta apertissima. Dopo un botta e risposta di break tra settimo e ottavo gioco, il match entra nella fase decisiva: qui emerge la maggiore solidità dell’italiana, che tiene con autorità il servizio nell’undicesimo game e poi piazza l’allungo decisivo nel dodicesimo, chiudendo l’incontro sul 7-5.
Grazie a questa vittoria, Cocciaretto si guadagna un posto nei quarti di finale, dove la attende una sfida di grande prestigio contro Emma Raducanu. Un altro test importante per l’azzurra, che a Hobart sta ritrovando continuità e fiducia proprio nel momento più delicato della stagione, alla vigilia del primo Slam dell’anno.
Francesco Paolo Villarico
@ Gigio (#4544809)
Finale nel 2023 persa da Lauren Davis dopo aver sconfitto nell’ordine: Cornet, Paolini, Pera e Kenin.
Lei mi pare aveva fatto finale o vinto già questo torneo quindi le piace, speriamo ben son fiducioso
Brava Coccia, bella iniezione di fiducia in vista degli Australian Open
Oppure potevi scrivere:
Brava Coccia, finalmente un filotto di 4 vittorie che conferma le qualita’ ed il potenziale da top 30. Ottima di testa a non mollare mai, ora ha un tabellone interessante.
E invece si legge sempre il solito sputare fango anche nelle vittorie.
Gran bei risultati ad inizio anno, servono per la testa. Lei il tennis per fare un salto di qualità ed attestarsi nelle 30 lo ha eccome, speriamo stia arrivando a questa consapevolezza.
Ora le tocca Anna Bondár che è ampiamente alla sua portata.
Brava!
Grande Elisabetta, si sta riprendendo molto bene.
Dovrà affrontare nei quarti l’ungherese Bondar e non la Raducanu , come erroneamente scritto nell’articolo, che potrebbe incontrare solo in un eventuale finale.
L’altro giorno sono intervenuto su un utente che banalmente scriveva che se la sarebbe giocata tranquillamente, avrei anche potuto aggiungere alla replica sulla banalità: “Perché vedi qualcuna in questo tabellone con cui non se la possa giocare”.
Al di là di questo i troppi games lasciati ad una Shimazu quasi 500 del mondo si sono confermati oggi.
6-1 5-3 è un punteggio pesante,che manifesta una certa superiorità,poi però si entra in un’altra fase,quella in cui l’ansia del traguardo da una parte si può abbinare al giocare più libera dall’altra,al famoso “perso per perso lasciamo andare il braccio” se queste due cose si incastrano perfettamente si arriva al 5-5 ,e li comincia spesso un altro match,che vede la risalente in miglior posizione mentale.
Ora, siccome il tennis, soprattutto femminile, è fatto da dinamiche che hanno poi diversi effetti, bisogna vedere se quella che scenderà in campo prossimamente sarà la stessa che è scesa in campo oggi, oppure il parziale finale di 11-5 l’ha aiutata a rompere un certo involucro di mediocrità.